AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).

Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка. Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”. По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.

Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.

Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).

Автоматически учитывает комиссии и своп;

Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.

Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.

Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита

В следующей версии: Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления

Инфопанель

Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки

Закрытие по достижению профита по направлениям Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid.

========== Expert settings

Watch magic number – выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):



1) only My – UG видит ордера и позиции только со своим магик номером

– UG видит ордера и позиции только со своим магик номером 2) All – UG видит все ордера и позиции

– UG видит все ордера и позиции 3) My and Add magic number – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже.

– UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже. 4) My and Manual – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и ручные

___- Магик номер советника (свой)___– Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.– Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.

========== Trading strategy settings

Trading strategy - Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):



0) OFF - Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения.

- Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения. 1) Always on the market – Если в рынке нет позиций BUY. То советник откроет первую позицию. Для SELL аналогично.

BUY and SELL

only BUY

only SELL

(выпадающий список)

Fixed – Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см. параметр «___ First Lot»)

– Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см. параметр «___ First Lot») Part of the free margin – На каждые полные “___ Part of the free margin” будет открываться “___ First Lot”

– Выбор направления торговли для первой позиции (выпадающий список):– Режим расчета объемапозиции– Значение объема для открытия позиции– Значение свободной маржи для открытия “– Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.– Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении

========== Risk Management

Max Lot EA (0=off) – Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке

Close all at Drawdown – Закрыть все при просадке (выпадающий список):



off – Отключено.

– Отключено. in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”).

– в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ ”). in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение просадки в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”).

(выпадающий список)

off – Отключено.

in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму прибыли в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”).

in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение прибыли в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”).



– значение для выбранного режима.– Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.– Закрыть все при прибыли- значение для выбранного режима.– Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.

========== Grid settings

Grid New orders/positions – Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по "Trading strategy" эта настройка не влияет.

Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.

Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off) – Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.

Grid Step mode – Режим расчета шага сетки (выпадающий список):



1) Fixed – Фиксированный шаг

– Фиксированный шаг 2) First step +/- Add pips*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.

– Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле. 3) First step * Ratio step*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.

– Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле. 4) ATR * Ratio step – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.

(выпадающий список)

1) Fixed (First Lot) – Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра « First Lot »

– Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра « » 2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия)

– Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия) 3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций.

– Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций. 4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по формуле: Сумма лотов позиций данного направления * Ratio lot. Ratio lot рекомендую выставлять <1.

(выпадающий список)

Off – Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется

– Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется Pips from the furthest position – От самой дальней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней

(выпадающий список)

Off – Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется.

– Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется. Pips from the closest position – От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней.

– От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней. Pips from breakeven – от уровня безубытка с учетом свопов и комиссий.

– Начальный шаг сетки– Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.– Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.– Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.– Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.– режим расчета лота– Добавочный лот для режима расчета лота 2. Может быть +\-– Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.- Режим расчета Стоп лоса для Сетки- Значение Стоп лос в пипсах- Режим расчета Тейк профита для Сетки– Значение Тейк профита в пипсах.

========== Visualization

Drawing the Next level Opening – Показать на графике уровни открытия очередного ордера

Drawing Breakeven levels – Показать на графике уровни безубытка.

========== Indicators

--- ATR ---

ATR Time frame – Тайм фрейм с которого берется значение ATR

ATR Peroid – Период ATR

