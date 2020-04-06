AB Universal Grid - 您的一站式网格策略助手





将繁琐的平均操作转化为精心设计的交易系统。对每一笔订单都进行持续掌控。





您是否体验过使用平均策略进行交易变得枯燥乏味的感觉？追踪价位、计算手数、持续监控回撤……





想象一下，如果有一个可靠的助手为您完成所有这些工作，而且它永不疲倦、从不出错，那该有多好。





隆重推出 AB Universal Grid——一款智能交易系统，它将成为您盈利且轻松交易的主要工具。









AB Universal Grid 并非现成的“灵丹妙药”，而是一款强大而灵活的工具，可让您以最高的效率和最小的风险实现您的交易理念。为了获得稳定的交易结果，您需要了解各项设置，进行测试，并根据实际情况选择合适的交易参数。您对智能交易系统 (EA) 的理解程度决定了您使用 AB Universal Grid 的成功率。





AB Universal Grid 是一款功能强大的专业工具，拥有丰富的设置选项。它提供了极大的灵活性，但也需要您仔细学习并理解其运行原理。





AB Universal Grid 能为您带来什么？





全面的多功能性。您可以实施任何网格策略，包括均价策略和马丁格尔策略。选择最适合您的交易方式。





完美的团队协作伙伴。该 EA 可以管理您手动、通过手机或其他 EA 开仓的交易。只需输入您的“魔术数字”，UG 即可接管您的交易。





智能风险管理。您的安全是我们的首要任务。

止盈/止损自动停止：当达到设定的止盈/止损限值时，EA 会自动停止交易，保护您的资金并锁定利润。

动态步长计算：支持固定步长和自适应步长，可根据市场波动进行调整。

高级回撤恢复技巧：补偿追踪止损功能可帮助您在回调期间高效卸掉资金。





极致清晰的图表。

查看整个网格的盈亏平衡点。

在入场前预知下一个入场点。





所有网格订单自动止盈，每次新交易后重新计算。





AB Universal Grid 的目标用户是谁？





希望了解设置并做出明智交易决策的交易者。

希望自动化交易管理的手动交易者，尤其是那些通过移动设备快速开仓的交易者。

重视控制并希望拥有强大工具来实施网格策略的爱好者。

使用多个智能交易系统 (EA) 并需要可靠的订单管理“辅助”工具的用户。



基础版本已包含用于测试的“Always on the Market”策略。该项目正在不断发展，未来的更新将添加新的基于趋势和区间的策略。





它不仅仅是一个智能交易系统，更是您的交易优势。摆脱繁琐的日常操作。将交易管理委托给专业人士，而您可以专注于策略和分析。准备好让您的交易系统化且可控了吗？





附：请记住，成功的交易在于风险管理。AB Universal Grid 为您提供风险管理能力，但其有效性直接取决于您对工具的理解。立即开始学习吧！





#标签：订单网格、订单网格管理、网格交易、仓位平均、风险管理、订单管理、网格工具、平均、订单管理