AB Universal Grid

혼란스러운 평균화 전략을 정교한 거래 시스템으로 전환하세요. 모든 주문을 지속적으로 관리할 수 있습니다.

평균화 전략을 사용하여 거래를 관리하는 것이 일상이 되는 느낌을 아시나요? 레벨 추적, 랏 계산, 지속적인 손실률 모니터링...

이 모든 일을 지치거나 실수하지 않는 믿음직한 어시스턴트가 있다고 상상해 보세요.

AB Universal Grid를 소개합니다. 수익성 있고 스트레스 없는 거래를 위한 핵심 도구가 될 전문가 어드바이저입니다.









AB Universal Grid는 기성품인 "마법의 약"이 아니라, 최대한의 효율성과 최소한의 위험으로 거래 아이디어를 구현할 수 있도록 해주는 강력하고 유연한 도구입니다. 일관된 결과를 얻으려면 설정을 이해하고, 테스트를 수행하고, 거래 매개변수에 대한 정보에 기반한 결정을 내려야 합니다. Expert Advisor를 통한 성공은 시장과 본 상품에 대한 이해에 달려 있습니다.

AB Universal Grid는 다양한 설정을 제공하는 전문 도구입니다. 뛰어난 유연성을 제공하지만, 작동 원리에 대한 면밀한 연구와 이해가 필요합니다.





AB Universal Grid의 장점은 무엇일까요?





완벽한 다재다능함. 평균화 및 마팅게일을 활용하여 모든 그리드 전략을 구현하세요. 자신에게 가장 편리한 방식으로 작업하세요.





완벽한 팀 플레이어. EA는 사용자가 수동으로, 휴대폰에서 또는 다른 EA를 통해 시작한 거래를 관리할 수 있습니다. 매직 넘버(Magic Number)만 입력하면 UG가 제어합니다.





지능적인 위험 관리. 고객의 안전이 최우선입니다.

손실/수익 시 자동 정지: EA는 지정된 한도에 도달하면 거래를 자동으로 정지하여 예치금을 보호하고 수익을 확보합니다.

동적 단계 계산: 시장 변동성에 따라 조정되는 고정 단계와 적응 단계를 모두 사용합니다.

고급 드로다운 회복 기법: 보상 트레일링은 하락 시 증거금을 효율적으로 청산하는 데 도움이 됩니다. 최고의 차트 명확성 최고의 차트 명확성

전체 그리드의 손익분기점을 확인하세요.

진입 시점을 미리 파악하세요.

모든 그리드 주문에 대해 자동으로 이익실현이 이루어지며, 새로운 거래 후 재계산됩니다.





AB Universal Grid는 누구를 위해 설계되었나요?

설정을 이해하고 정보에 기반한 거래 결정을 내리고자 하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

특히 모바일 기기에서 즉시 거래 관리를 자동화하려는 수동 트레이더를 위해 설계되었습니다.

제어력을 중시하고 강력한 실행 도구를 원하는 그리드 전략 애호가를 위해

여러 EA를 사용하고 주문 관리를 위한 신뢰할 수 있는 "보조" 도구가 필요한 사용자를 위해

기본 버전에는 테스트용 "Always on the Market" 전략이 이미 포함되어 있습니다. 이 프로젝트는 끊임없이 발전하고 있으며, 향후 업데이트를 통해 새로운 추세 및 범위 기반 전략이 추가될 예정입니다.





단순 EA가 아닌, 거래의 이점을 누리세요. 더 이상 일상적인 틀에 얽매이지 마세요. 전문가에게 거래 관리를 맡기고, 당신은 전략과 분석에 집중하세요. 체계적이고 통제 가능한 거래를 시작할 준비가 되셨나요?





데모 버전을 다운로드하여 테스터에서 AB Universal Grid의 작동 방식을 확인해 보세요.

AB Universal Grid를 구매하고 개발자를 지원하며 최저 가격을 확보하세요. 기능이 추가될수록 가격이 인상될 수 있습니다.

친구로 추가하고 최신 소식을 받아보세요.





추신: 성공적인 거래는 위험 관리에 달려 있습니다. AB Universal Grid는 이러한 통제력을 제공하지만, 그 효과는 도구에 대한 이해도에 따라 달라집니다. 지금 바로 학습을 시작하세요.





