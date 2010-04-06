SVP Zones SM ICT

Предоставляю индикатор, идентифицирующий зоны накопления на покупку и на продажу. Индикатор создан для автоматизации сложной торговой стратегии и работает хорошо даже при том, что для идеальной работы ему нужен реальный объем, а не тиковый. Но даже при этом, после небольшой оптимизации, он показывает хорошие результаты даже с таким материалом.

У индикатора несложный принцип работы на первый взгляд: он анализирует структуру движений, коррекции и объем. Анализируя эти данные, он находит важные зоны накопления. Зона рисуется сразу по окончании накопления, это сопровождается пробитием нужного уровня цены. В настройках можете изменить параметры, настроить фильтры на более нейтральные или более строгие. Хорошо работает на всех таймфреймах. Я использую его на двух таймфреймах: 1Ч и М5, также иногда на М30.

Если просто описывать принцип поведения цены после формирования зон накопления, то это выглядит примерно так: сразу после формирования зоны (это происходит в момент выхода цены из нее) с большой вероятностью следует сильный импульс движения цены в сторону пробоя. В дальнейшем очень мала вероятность пробоя нижней границы зоны, если говорить про зоны продаж. Это очень важный момент: каждая зона обозначается нужным цветом.

Зона зеленым цветом означает зону, в которой было наибольшее количество продаж.

Зона синим цветом аналогично означает зону с наибольшим количеством покупок. На этом моменте если вы подумали что я что то перепутал то нет.

Объем предопределяет накопление, а структура — доминацию сторон.

Напишите мне если есть вопросы или нужна помощь с настройками параметров.