Gold Impulse Scalper

🏆 Описание (на русском)

Gold Impulse Scalper v6.4

— это профессиональный советник (EA) для MT5, специально разработанный для скальпинга золота (XAUUSD). Он использует комбинацию технических индикаторов и логики импульсного входа для открытия высокоточных сделок с минимальным риском. Подходит для трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с жёстким контролем убытков.

✅ Кому подойдёт:

  • Скальперам и дейтрейдерам, торгующим XAUUSD

  • Владельцам ECN-счетов с низкими спредами

  • Тем, кто хочет торговать полностью автоматически, без эмоций

  • Пользователям VPS с задержкой менее 20 мс

⚙️ Рекомендуемые настройки:

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: M1 или M5

  • Тип счёта: ECN / Raw spread (0–1 пункт)

  • Платформа: MT5

  • Обязательно использовать VPS с хорошей скоростью

🎯 Основные особенности:

  • Без мартингейла, гридов и усреднения

  • ✅ Вход по импульсу с подтверждением стохастика

  • ✅ Использование отложенных ордеров для минимизации проскальзывания

  • ✅ Динамический Stop Loss на основе ATR

  • Авто-безубыток и Trailing Stop

  • ✅ Полная настройка риска, уровней входа и выхода

🟢 Преимущества:

  • ✔️ Высокоточные точки входа

  • ✔️ Работа при сильной волатильности

  • ✔️ Малые просадки

  • ✔️ Минимум ложных сигналов благодаря фильтрации

  • ✔️ Устойчивость к различным рыночным условиям

  • ✔️ Не требует постоянной оптимизации

🔴 Ограничения:

  • ❌ Неэффективен на флетовых участках

  • ❌ Может выходить из позиции слишком рано (по дизайну — для защиты капитала)

  • ❌ Требует стабильного соединения с VPS

  • ❌ Поддерживается только MT5

  • ❌ Не работает на брокерах с большими спредами и реквотами

🔐 Лицензия и активация:

После покупки свяжитесь с автором через MQL5-сообщение для активации. Лицензия привязывается к одному счёту (реальному или демо). Возможна смена счёта по запросу.

🛠️ Поддержка:

Техническая поддержка предоставляется через личные сообщения MQL5 или Discord (ссылка в профиле). После покупки вы получите подробную инструкцию по установке и настройке.


Рекомендуем также
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Эксперты
AU 79 Gold EA — советник для торговли золотом, разработанный специально для торговли золотом. Это скальпер на 5-минутном таймфрейме, его стратегия уникальна и используется учреждениями для торговли золотом. Он торгуется ночью в течение нескольких часов, когда объем низкий и нет новостей, чтобы максимизировать его точность и минимизировать риск. Присоединяйтесь к нашему       группа MQL5       для загрузки последних файлов настроек, которые потребуются для бэк-тестирования и запуска советника на
CGTxau
Ciaran Alan Butcher
Эксперты
CGT XAU EA  I have been developing this expert  advisor for the last two years and the results have been exceptional, the expert is built to catch all of the trends on XAUUSD, while aiming to maintain breakeven in-between.  This EA comes with a range of settings around trade and risk management.  The EA CAN be used with prop firms with adjusted settings or specifically an FTMO swing account with the recommended settings.  Recommendations: Main Pair: XAUUSD Timeframe: M5 Minimum deposit : $500-10
Goldstar Gold Trend Trading EA
Edward Berko
Эксперты
The Goldstar Gold Trend trading EA uses moving averages to gauge the direction of the trend of gold on a particular timeframe and if the conditions for buying or selling are met,one or two positions are opened depending on the settings in the EA. The EA strongest advantage is when the trend is above the 5 smooth moving average. The EA can work anytime and any day depending on the parameters in the EA settings. The EA can trade synthetics and other forex pairs with the right settings except gold
Imbalance HFT
Mei Yang
Эксперты
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
AI Gold Master
Jian Jie
Эксперты
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Эксперты
Gold Sheesh — Адаптивный торговый алгоритм высокой точности Gold Sheesh — это автоматизированная торговая система, предназначенная для выявления и исполнения сделок на основе импульса раннего торгового дня и распознавания технических паттернов. Первоначально разработанный для золота (XAU/USD), алгоритм расширяет свою методологию на основные валютные пары и индексы, анализируя паттерны пробоев и рыночную структуру. Основная методология Система работает на основе концепции Opening Range Breakout (
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Эксперты
Тот день всё изменил. Началось всё спокойно — латте, европейское кафе, аромат свежей выпечки. И вдруг — он. Элегантный, спешащий, садится в машину. Что-то падает — флешка. Необычная. Тяжёлая. С гравировкой «R.D.». Машина уехала. Я поднял флешку, нажал звонок в здание, откуда он вышел. Тишина. Положил в сумку. Было ощущение: история только начинается. Позже, в аэропорту, я вспомнил. В самолёте открыл: одна папка — alpha_1803 . В основном код, непонятный мне. Но один файл — график. Гладкий. Увере
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Передовая автоматизированная торговая система для золота Gold Catalyst EA MT5 — это полностью автоматизированное решение, специально оптимизированное для XAU/USD (Gold) . Объединяя трендовые стратегии , подтверждения ценового движения и динамическое управление рисками , данный советник продемонстрировал стабильную и надежную работу на протяжении более года тестирования в реальных рыночных условиях. 1. Обзор стратегии Gold Catalyst EA MT5 использует системный подход , сочетающий: Анализ тренда: О
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Эксперты
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
CalcWave
Mohit Kumar
Эксперты
CalcWave EA: A Robust, Indicator-Free Trading Solution (Only for EURUSD daily & H1 chart) CalcWave is a professionally engineered Expert Advisor that relies purely on mathematical models and money management rules—no chart indicators are used for trade execution. Backed by over 20 years of trading experience, this EA treats trading as a business, not gambling, and adapts to today’s dynamic markets. Key Features Uses advanced price-action and statistical algorithms instead of visual indicators Co
Sun Bin SCF
Peat Winch
Эксперты
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Larry Advanced
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Expert Advisor based on Larry Connors' strategy, which monitors the distance between moving averages and allows you to configure, without significant changes, the overbought and oversold parameters, as well as those that govern the operation of the ADX trade closing system. With a stop-loss system based on the percentage of price change, the lot increases and the risk decreases as the balance increases, halting the execution of the Expert Advisor when certain risk levels are reached throughout t
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Эксперты
Автоматический советник для инструмента  Bitcoin . Таймфрейм  H1. Терминал МТ5 Этот советник я создавал специально для проп-фирмы. Все усилия пяти лет ушли на создание безопасного продукта. Советник состоит из 8-ми малых советников и является готовым Портфелем. Внимание: Советник использует две большие торговые стратегии (!): Торговля по Тренду; Торговля по Сезонным Паттернам (временные циклы) Советник   НЕ   использует токсичные стратегии: Стратегия Наличие                                  
Atomic Advanced EA
Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
Эксперты
Disclaimer: These profiles are expert-level starting points, not guaranteed "set-and-forget" solutions. Market conditions change, and different brokers have unique data feeds and execution policies. It is absolutely essential to backtest these settings thoroughly and run them on a demo account before committing real capital. Pay close attention to the risk management inputs. ## 1. The Conservative Trend Follower This profile is designed for patience and stability. It trades on a higher timef
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
ScalpelBarUVL
Andriy Sydoruk
Эксперты
ScalpelBarUVL – универсальный бот-скальпель нового поколения. Может работать на любых типах счетов. На любых инструментах без исключения. Преимущества: Автоматически корректирует все значения пипс-параметров под инструмент (стопы, волатильность, спред). То есть если вы оптимизируете стоп-лосс, например от 100 до 1000, то такой диапазон будет на любых инструментах (на всех валютных парах), фактический стоп-лосс будет скорректирован в соответствии с потребностями данного инструмента. Это очень у
LineTrader 2 MT5
Sergei Evstiunichev
Эксперты
LineTrader 2.0 MT5 Версия МТ4:  https://www.mql5.com/ru/market/product/67566 Мониторинги работы эксперта на реальном счете в режиме реального времени: 1. Реальный счет, стартовый баланс $5 000, запущен в мае 2020 года:  https://www.mql5.com/en/signals/773977 2. Реальный счет, стартовый баланс $10 000, запущен в апреле 2022 года:  Идея, заложенная в работу советника: Всем известно, что цена никогда не идет бесконечно в одном направлении и без коррекций. Правило технического анализа говорит
Engage Synthetic Scalper Neural Network
Toha Arekaatera Akutina Gage
Эксперты
!! IMPORTANT!, PLEASE REMEMBER TO RUN THIS EA ON THE 1 MINUTE TIME-FRAME AND BOOM1000 ASSET ONLY !! This wonderful piece of software is a super intelligent self learning algorithm made for mt5, checkout the examples at the bottom of the page Engage has had the pleasure of working with a very talented honest and good willed individual called Nardus van Staden to create this wonderful product, if you want something as awesome as this check him out at  This Link . The EA "Engage Synthetic Scalper
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Эксперты
TfG Expert Advisor – User Guide/ description TfG is a precision-focused Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader, optimized primarily for trading gold. Designed with simplicity in mind, TfG requires minimal user input and is ideal for both beginners and experienced traders seeking an automated execution tool. Getting Started To use TfG, follow these steps: Attach the EA to a Gold (XAUUSD) chart. Choose the M1 (1-minute) timeframe for optimal functionality. Ensure that Algo Trading is enabled
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Эксперты
Автоматическая Торговая Система. Первая версия АТС участвовала в Чемпионате 2012 года. Активно дорабатывается с 2015 года. Стратегия основана на выявлении разворотов движения торговых пар. В качестве единственного изменяемого параметра - коэффициент деления депозита. Цель получения прибыли (как в известной поговорке): лучше синица в руках, чем журавль в небе. Работа: 1) на различных временных интервалах: от М2 до М20, всё зависит от "поведения" АТС на определённом торговом инструменте; 2) вход
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Эксперты
Yellow mouse Neo   Yellow mouse Neo   - полностью автоматический советник, предназначенный для тестирования стратегии советника Yellow mouse scalping c расширенными настройками и дополнительными фильтрами . По вопросам приобретения данной версии можно обратиться в личку. Для поиска точек входа используются стандартные индикаторы RSI и ATR. Закрытие сделок происходит по авторскому алгоритму, что значительно улучшает возможности контроля рисков и безопасности депозита.  Рискованные стратегии типа
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Эксперты
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
UAD Dashboard
Norapan Tonphim
Индикаторы
การพิจารณาคุณลักษณะ HUD ขณะนี้ผมกำลังมุ่งเน้นไปที่คำอธิบายภาษาอังกฤษสำหรับแดชบอร์ด GAPHUNTER UAD รุ่น Compact HUD ผมกำลังวิเคราะห์คุณสมบัติหลักของรุ่นนี้โดยเฉพาะ เป้าหมายของผมคือการสร้างคำอธิบายผลิตภัณฑ์ที่แสดงจุดขายและประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนสำหรับกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายคือการเน้นย้ำถึงความกะทัดรัดและการใช้งาน การวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ตอนนี้ ผมกำลังเจาะลึกฟีเจอร์สำคัญๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของผู้ใช้ MQL5 Market โดยเน้นที่การติดตามกำไร/ขาดทุนแบบเรียลไทม์ของ Compact HUD และ
FREE
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Эксперты
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline  A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidi
Gold Momentum Master
Norapan Tonphim
Утилиты
Gold Momentum Master  Professional Scalping EA for XAUUSD (M1) Overview Gold Momentum Master  is a professional Expert Advisor (EA) developed specifically for XAUUSD (Gold) trading. The system is designed to operate on the M1 timeframe , focusing on short-term momentum-based scalping trades. The core objective of this EA is controlled, rule-based execution with strict risk management — not aggressive or uncontrolled trading. Strategy Concept The strategy combines momentum detection with volatil
