Gold Impulse Scalper

🏆 Описание (на русском)

— это профессиональный советник (EA) для MT5, специально разработанный для скальпинга золота (XAUUSD). Он использует комбинацию технических индикаторов и логики импульсного входа для открытия высокоточных сделок с минимальным риском. Подходит для трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с жёстким контролем убытков.

✅ Кому подойдёт:

Скальперам и дейтрейдерам, торгующим XAUUSD

Владельцам ECN-счетов с низкими спредами

Тем, кто хочет торговать полностью автоматически , без эмоций

Пользователям VPS с задержкой менее 20 мс

⚙️ Рекомендуемые настройки:

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M1 или M5

Тип счёта: ECN / Raw spread (0–1 пункт)

Платформа: MT5

Обязательно использовать VPS с хорошей скоростью

🎯 Основные особенности:

❌ Без мартингейла, гридов и усреднения

✅ Вход по импульсу с подтверждением стохастика

✅ Использование отложенных ордеров для минимизации проскальзывания

✅ Динамический Stop Loss на основе ATR

✅ Авто-безубыток и Trailing Stop

✅ Полная настройка риска, уровней входа и выхода

🟢 Преимущества:

✔️ Высокоточные точки входа

✔️ Работа при сильной волатильности

✔️ Малые просадки

✔️ Минимум ложных сигналов благодаря фильтрации

✔️ Устойчивость к различным рыночным условиям

✔️ Не требует постоянной оптимизации

🔴 Ограничения:

❌ Неэффективен на флетовых участках

❌ Может выходить из позиции слишком рано (по дизайну — для защиты капитала)

❌ Требует стабильного соединения с VPS

❌ Поддерживается только MT5

❌ Не работает на брокерах с большими спредами и реквотами

🔐 Лицензия и активация:

После покупки свяжитесь с автором через MQL5-сообщение для активации. Лицензия привязывается к одному счёту (реальному или демо). Возможна смена счёта по запросу.

🛠️ Поддержка:

Техническая поддержка предоставляется через личные сообщения MQL5 или Discord (ссылка в профиле). После покупки вы получите подробную инструкцию по установке и настройке.



