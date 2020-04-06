Gold Impulse Scalper
🏆 Описание (на русском)Gold Impulse Scalper v6.4
— это профессиональный советник (EA) для MT5, специально разработанный для скальпинга золота (XAUUSD). Он использует комбинацию технических индикаторов и логики импульсного входа для открытия высокоточных сделок с минимальным риском. Подходит для трейдеров, предпочитающих автоматическую торговлю с жёстким контролем убытков.
✅ Кому подойдёт:
-
Скальперам и дейтрейдерам, торгующим XAUUSD
-
Владельцам ECN-счетов с низкими спредами
-
Тем, кто хочет торговать полностью автоматически, без эмоций
-
Пользователям VPS с задержкой менее 20 мс
⚙️ Рекомендуемые настройки:
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: M1 или M5
-
Тип счёта: ECN / Raw spread (0–1 пункт)
-
Платформа: MT5
-
Обязательно использовать VPS с хорошей скоростью
🎯 Основные особенности:
-
❌ Без мартингейла, гридов и усреднения
-
✅ Вход по импульсу с подтверждением стохастика
-
✅ Использование отложенных ордеров для минимизации проскальзывания
-
✅ Динамический Stop Loss на основе ATR
-
✅ Авто-безубыток и Trailing Stop
-
✅ Полная настройка риска, уровней входа и выхода
🟢 Преимущества:
-
✔️ Высокоточные точки входа
-
✔️ Работа при сильной волатильности
-
✔️ Малые просадки
-
✔️ Минимум ложных сигналов благодаря фильтрации
-
✔️ Устойчивость к различным рыночным условиям
-
✔️ Не требует постоянной оптимизации
🔴 Ограничения:
-
❌ Неэффективен на флетовых участках
-
❌ Может выходить из позиции слишком рано (по дизайну — для защиты капитала)
-
❌ Требует стабильного соединения с VPS
-
❌ Поддерживается только MT5
-
❌ Не работает на брокерах с большими спредами и реквотами
🔐 Лицензия и активация:
После покупки свяжитесь с автором через MQL5-сообщение для активации. Лицензия привязывается к одному счёту (реальному или демо). Возможна смена счёта по запросу.
🛠️ Поддержка:
Техническая поддержка предоставляется через личные сообщения MQL5 или Discord (ссылка в профиле). После покупки вы получите подробную инструкцию по установке и настройке.