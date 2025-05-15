Trade Management MT5

Система обеспечивает точный расчет риска на сделку и простую настройку RR (соотношения риск-прибыль), при этом контролируя все параметры сделки с одного взгляда. Она упрощает открытие новых ордеров с помощью функции одного клика, управляет вашими сделками с возможностью частичного закрытия, безубыточностью и другими полезными функциями для полного контроля над каждой вашей сделкой - всё это с простейшим управлением, обширными возможностями индивидуализации, молниеносным исполнением, точным контролем рисков, непрерывным развитием и прямой поддержкой.


Всё, что вам нужно:

Как установить   |   Как использовать   |   Пробная версия для демо-счета


Визуализация ордеров

 Визуализирует цену входа, стоп-лосс и тейк-профит непосредственно в окне графика. Так вы можете точно планировать новые ордера и охватывать все соответствующие параметры одним взглядом ещё до размещения. Удобное управление позволяет индивидуально отображать или скрывать все показанные параметры в зависимости от того, что лично для вас важно.


Управление рисками

 Система расчета рисков автоматически вычисляет объем ордера на основе вашего определенного риска и расстояния стоп-лосса. Устанавливайте любые расстояния стоп-лосса - ваш риск остается постоянным. В поле риска вы определяете свой риск на выбор в процентах (0-100%) или как фиксированные лоты. Через настройки вы выбираете метод расчета: процент от баланса счета, процент от собственных средств или фиксированные лоты.

Соотношение риск-прибыль (RR) вы легко настраиваете методом перетаскивания. Установленное соотношение автоматически определяет отношение между тейк-профитом и стоп-лоссом. Установите свою цель прибыли по отношению к риску - например, 1:1 для равного SL и TP или 1:2 для вдвое большего тейк-профита.


Исполнение ордеров

 Выбирайте из шести типов ордеров: два ордера с мгновенным исполнением (Market Buy/Sell) и четыре отложенных ордера (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit). Все ордера можно открыть напрямую с помощью функции одного клика.


Обзор функций

  • Автоматический режим RR: Автоматический расчет позиций TP/SL без потери времени - идеально для скальперов

  • Точный расчет размера позиции: Гибкий выбор между Balance%, Equity% или фиксированными лотами

  • Исполнение ордера одним кликом: Совместимо с шестью различными типами ордеров

  • Magic Number и комментарии к ордерам: Уникальная идентификация и комментирование всех ордеров

  • Функция Multiple-Lots: Открывайте несколько ордеров сверх ограничений брокераодним кликом

  • Одновременное размещение TP и SL: Каждая сделка немедленно при входе открывается с тейк-профитом и стоп-лоссом - полная защита с самого начала

  • Интеллектуальная корректировка спреда/проскальзывания: TP и SL автоматически сохраняют первоначально запланированное расстояние от входа

  • Безубыточность одним кликом: Автоматически перемещает стоп-лосс на безубыточность, как только сделка в прибыли

  • Закрытие всех одним кликом: Закрывайте все открытые позиции одним кликом

  • Частичное закрытие одним кликом: Постепенное закрытие позиций определенными процентными шагами

  • Трейлинг-стоп: Значения старта и шага автоматически адаптируются к текущей волатильности - оптимальная производительность на высоковолатильных и спокойных рынках

  • Автоматический мониторинг фильтров: Непрерывное сканирование спреда, задержки и волатильности - при отклонении ордера вы немедленно получаете указание причины

  • Масштабируемый GUI: Изменение размера без потери качества для оптимального просмотра на любом мониторе

  • Интегрированные шаблоны графиков: Переключение одним кликом между светлым и темным режимом

  • Персонализируемый вид параметров: Отображайте только те торговые параметры, которые важны для вас, и индивидуально настраивайте все цветовые параметры

  • Быстрая смена символов: Удобное переключение между всеми активами - Forex, индексы, крипто, товары, фьючерсы и акции


Идеально для скальпинга, дневной и свинг-торговли. Комбинируйте с силой валют, Price Action (HH/LL), Kagi, графическими паттернами, гармоническими паттернами, свечными формациями, трендовыми линиями, индикаторами, дивергенциями и мультитаймфреймовым анализом для оптимальных результатов.

Представьте себе: больше никаких отвлекающих расчетов, никакого суетливого размещения ордеров, никакого стресса при исполнении. Сосредоточьтесь исключительно на идеальной точке входа - всё остальное Trade Management MT5 сделает за вас. Это означает больше ясности, лучшие решения и в конечном итоге более прибыльные сделки. Графики часто перегружены информацией. С этим EA вы видите только то, что важно для вас. Ясный вид для ясных мыслей и ясных торговых решений. Прост в использовании, но высококомплексен в исполнении - сложность берет на себя машина. Сосредоточьтесь на сделках, а не на сложных расчетах и исполнении. Больше фокуса, чтобы быть в нужное время в нужном месте на графике и делать правильные вещи.

Ваши преимущества:

  • Молниеносное исполнение благодаря максимальной оптимизации кода

  • Точность в управлении рисками

  • Обширные возможности индивидуализации

  • Непрерывное бесплатное развитие

  • Прямая поддержка

Совет: Совместимо с Windows и Windows VPS. Содержит 12 активаций (по одной на каждую машину). Пользователи Linux, VirtualBox и Mac: пожалуйста, сначала протестируйте вашу систему.

Множество обновлений с дополнительными функциями уже запланированы и будут выпущены постепенно. Разработка идет полным ходом - все обновления гарантированно бесплатны.

Протестируйте пробную версию на демо-счетах (ссылка выше) или обеспечьте себе лицензию полной версии для реальных счетов.

Довольны утилитой? Мы будем очень рады положительному отзыву! Если у вас есть вопросы или проблемы, можете связаться с нами в любое время - ваше сообщение гарантированно будет прочитано и на него ответят.


Eirini Stefanidou
125
Eirini Stefanidou 2025.06.29 17:29 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Jonas Elias Ott
341
Ответ разработчика Jonas Elias Ott 2025.12.08 18:17
Thank you very much! If there is any question you are welcome to let me know.
Ответ на отзыв