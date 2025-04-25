EasyInsight MT5

EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь

Обзор

А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков?

EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одном аккуратном CSV-файле.

Это трейдинг на совершенно новом уровне — без бесконечных переключений между окнами, без загромождённых графиков. Только структурированная информация от уже знакомых вам инструментов: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) и IX Power (IXP) для всех не-Форекс-активов.

Хотите ещё больше удобства? Выберите EASY Insight AIO, если вам нужно всё в одном установочном пакете — без дополнительной настройки, без графических индикаторов на графике, только чистый экспорт данных для мгновенного анализа с ИИ.

1. Почему EASY Insight изменит ваш подход к торговле

Поддержка всех активов

• Анализируйте Форекс, металлы, криптовалюты, индексы, акции — всё, что предлагает ваш брокер. Экспорт, оптимизированный для ИИ

• Экспортируйте структурированные данные, специально разработанные для работы с ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и другими. Что включено в экспорт:

• Анализ силы базовой и котируемой валют по 3 настраиваемым таймфреймам (от FXP).

• Динамика сентимента через изменение чистых длинных позиций (от FXV).

• Изменения объёма (FXV), волатильность (FXD), точные уровни поддержки/сопротивления (FXL).

• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1. Мощная система промптов

• В комплекте специальный файл с промптом для правильной интерпретации экспорта вашим ИИ.

• Поддерживает любую AI-систему со структурированным вводом для сверхбыстрых торговых рекомендаций.

2. Для трейдеров, которые хотят большего

Стандартная версия предназначена для тех трейдеров, кто уже владеет (или предпочитает лицензировать) наши основные индикаторы отдельно — особенно для тех, кто хочет видеть свои инструменты прямо на графике во время анализа. Вам не нужны графические наложения? Любите простоту? Тогда EASY Insight AIO — ваш выбор: всё включено, мгновенно готово к экспорту, без лишних настроек.

3. Умная структура папок

Ваши данные автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, криптовалюты, металлы и др.), каждая из которых содержит экспорт с временными срезами для упрощённого бэктестинга, обучения и AI-анализа.

4. Доказанная эффективность в сообществе

Наша быстрорастущая комьюнити EASY Insight уже делится продвинутыми промпт-настройками, торговыми стратегиями и даже полными фреймворками для советников на основе экспортируемых данных. Первые пользователи сообщили о прибыльных сделках с криптовалютами уже в первые выходные после запуска. Присоединяясь к EASY Insight, вы входите в совершенно новое измерение торгового сотрудничества и инноваций.

5. Хотите увидеть в действии?

Смотрите реальные примеры и подробные обзоры в нашем плейлисте по AI-трейдингу на YouTube.

6. Ресурсы и поддержка

• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: Часто задаваемые вопросы по EasyInsight

• Получите доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам через наш центральный хаб Stein Investments

7. Подведём итог — почему EASY Insight?

• Экспорт CSV в один клик по всем основным классам активов

• Структурирован и оптимизирован для AI-инструментов

• Построен на базе ваших любимых индикаторов Stein Investments

• Используется быстрорастущим сообществом для построения будущего алгоритмического трейдинга

• Эффективный, современный, готов к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу?

Получите EASY Insight уже сегодня и откройте для себя мир точного трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта.