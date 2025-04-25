EasyInsight MT5

5

EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь

Обзор
А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков?

EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одном аккуратном CSV-файле.

Это трейдинг на совершенно новом уровне — без бесконечных переключений между окнами, без загромождённых графиков. Только структурированная информация от уже знакомых вам инструментов: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) и IX Power (IXP) для всех не-Форекс-активов.

Хотите ещё больше удобства? Выберите EASY Insight AIO, если вам нужно всё в одном установочном пакете — без дополнительной настройки, без графических индикаторов на графике, только чистый экспорт данных для мгновенного анализа с ИИ.

1. Почему EASY Insight изменит ваш подход к торговле

Поддержка всех активов
• Анализируйте Форекс, металлы, криптовалюты, индексы, акции — всё, что предлагает ваш брокер.

Экспорт, оптимизированный для ИИ
• Экспортируйте структурированные данные, специально разработанные для работы с ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и другими.

Что включено в экспорт:
• Анализ силы базовой и котируемой валют по 3 настраиваемым таймфреймам (от FXP).
• Динамика сентимента через изменение чистых длинных позиций (от FXV).
• Изменения объёма (FXV), волатильность (FXD), точные уровни поддержки/сопротивления (FXL).
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1.

Мощная система промптов
• В комплекте специальный файл с промптом для правильной интерпретации экспорта вашим ИИ.
• Поддерживает любую AI-систему со структурированным вводом для сверхбыстрых торговых рекомендаций.

2. Для трейдеров, которые хотят большего

Стандартная версия предназначена для тех трейдеров, кто уже владеет (или предпочитает лицензировать) наши основные индикаторы отдельно — особенно для тех, кто хочет видеть свои инструменты прямо на графике во время анализа.

Вам не нужны графические наложения? Любите простоту? Тогда EASY Insight AIO — ваш выбор: всё включено, мгновенно готово к экспорту, без лишних настроек.

3. Умная структура папок

Ваши данные автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, криптовалюты, металлы и др.), каждая из которых содержит экспорт с временными срезами для упрощённого бэктестинга, обучения и AI-анализа.

4. Доказанная эффективность в сообществе

Наша быстрорастущая комьюнити EASY Insight уже делится продвинутыми промпт-настройками, торговыми стратегиями и даже полными фреймворками для советников на основе экспортируемых данных. Первые пользователи сообщили о прибыльных сделках с криптовалютами уже в первые выходные после запуска.

Присоединяясь к EASY Insight, вы входите в совершенно новое измерение торгового сотрудничества и инноваций.

5. Хотите увидеть в действии?

Смотрите реальные примеры и подробные обзоры в нашем плейлисте по AI-трейдингу на YouTube.

6. Ресурсы и поддержка

• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: Часто задаваемые вопросы по EasyInsight
• Получите доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам через наш центральный хаб Stein Investments

7. Подведём итог — почему EASY Insight?

• Экспорт CSV в один клик по всем основным классам активов
• Структурирован и оптимизирован для AI-инструментов
• Построен на базе ваших любимых индикаторов Stein Investments
• Используется быстрорастущим сообществом для построения будущего алгоритмического трейдинга
• Эффективный, современный, готов к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу?
Получите EASY Insight уже сегодня и откройте для себя мир точного трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта.

FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Эксперты
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Precision Data Extractor SMMA
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: SMMA , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Smoothed Moving Average  ( SMMA )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  S
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Библиотеки
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Chat Ai MT5
Indra Maulana
3 (2)
Утилиты
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
Assistant to easy manage multiple orders
Supattra Sumethasorn
Утилиты
Помощник для легкого управления несколькими заказами  1. «Освойте управление несколькими ордерами одним щелчком мыши – определение размера лота с учетом риска, частичное закрытие. Подчеркивает ключевые сильные стороны компании — автоматический контроль объемов/рисков, надзор за несколькими заказами. 2. «Торгуйте умнее, а не сложнее – полная панель управления для одновременного управления торговлей» Создает советник как универсальную панель управления для масштабирования эффективности в нескол
FREE
Ultimate Drawdown Recovery EA
Freedom Uzochukwu Nnadi
5 (1)
Утилиты
The Ultimate Drawdown Recovery & Trade Protection EA for MT5! Watch tutorial video here: https://youtu.be/cF8Gozo7pPw?si=U3SnEXOZKbA-Mxy5 Your Trades Deserve a Second Chance. Give Them This Soldier. Struggling with floating losses or sudden drawdowns that threaten your account? Stop watching your trades drown in red and let the Ultimate Drawdown Recovery EA (UDR) recover, protect, and empower your trading strategy automatically. What Is UDR? UDR is an ultra-smart, lightning-fast MT5 Expert Advi
King ElChart Telegram Bridge
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Утилиты
King ElChart Telegram Bridge    A professional bridge between MetaTrader and Telegram.   It can send and receive trading signals instantly and manage trades automatically.     FEATURES   • Two modes: Sender and Receiver   • Works on any symbol or timeframe   • Fast and lightweight   • Easy setup and real-time status display   NOTE   After purchase, please contact me via MQL5 private messages   to receive the bridge package and assistance with setup.  
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Эксперты
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Утилиты
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
Утилиты
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Утилиты
Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных ордеров; Модификация стоп-лосс и тейк-провит (последний ордер); Срабатывание стоп-лосс и тейк-провит; Активация и удаление отложенного ордера: Отправка отчетов о торговле; Отправка сообщения при пополнен
EMLU Precision AI
Ali Shimaz
1 (1)
Эксперты
EMLU Precision AI — Free Demonstration Version for MT5 Type: Expert Advisor (MT5) ️ Important Notice (Read Before Downloading) This Free version of EMLU Precision AI is designed strictly for demonstration, research, structural inspection, and interface familiarisation . It does not represent the behaviour, logic depth, live signals, or performance results of the full paid version. Performance, trade frequency, and result quality are intentionally reduced to prevent misuse of the free edition as
FREE
Precision Data Extractor RSI
Darian Michael Peelar
Утилиты
Introducing the  Precision Data Extractor: RSI , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Relative Strength Index  ( RSI )—from  multiple applied prices, timeframes, and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models, trading algorithms, or in-depth market analyses . Compatible with  Forex, Stocks
Multiple Positions
Emanuel Reynard Phillips
Утилиты
Вам нужно открыть несколько позиций/сделок одновременно? Мы создали для вас простое решение. Теперь вы можете ввести несколько позиций одновременно. Вы можете установить размер лота, количество позиций, тейк-профит и стоп-лосс. Например: вы хотите купить 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Теперь вы можете сделать это, просто нажав кнопку «Купить». Или Например: вы хотите продать 3, 5, 10 или любое количество позиций с определенным размером лота. Сделать это можн
SmartAlgo Panel
Lungile Mpofu
Утилиты
Welcome to Smart Algo Trade Panel Manager MT5 - the ultimate   risk management tool designed to make trading more effective based on user needs.  It is a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. It does not matter weather you a beginner or an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, SmartAlgo Trade Panel  adapts to your needs offering flexibility across all markets of your choice. You can put SL, Lot and TP of choice
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Утилиты
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто становятся жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать ваши позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. MT4 Ver
alvido
139
alvido 2025.10.22 13:50 
 

A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.10.22 14:08
Thank you, Alvido. I really appreciate your thoughtful review and the way you captured the purpose of Easy Insight. Wishing you continued success and steady progress in your trading journey! 🙏🙂
Jeffrey Quiatchon
629
Jeffrey Quiatchon 2025.07.09 23:53 
 

I’ve been able to extend my trading dynamics using this tool. If you’re into data-driven or AI-enhanced trading, this is a game-changer—a must-have for Algo Traders who want smarter decisions.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.07.10 07:44
Thank you so much, Jeffrey – that’s a powerful statement! I’m really glad to hear that EasyInsight helped you expand your trading dynamics and decision-making process.
Especially your point about AI-enhanced and data-driven trading hits the core of what EasyInsight was built for. Much appreciated! 🙏🙂
Gryffn10
435
Gryffn10 2025.07.06 20:18 
 

I was an early adopter of this EA and I held off reviewing it, until I had assessed it and had spent time with it.. Whether you are a seasoned Trader just looking for confirmations, or even if you are new to the Trading game, with Easy Insight, your trading will never be the same again. The EA opens the door to a remarkable and even fascinating, brand new Trading Landscape from which there will never be any turning back. Not only does it make things easier, it makes your trading profitable and much more fun.... It is a paradigm shift and a game changer, and the sooner you can get yourself in, the better! The Authors trade their products, provide videos, an Easy Insight Telegram Channel and regular product updates and are absolutely hands on and genuinely care for and assist their users. This is the best Trading product I have ever purchased in well over 15 years of trading!

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.07.07 06:57
Wow – thank you so much for this incredible review! 🙏🙂
Your words truly mean a lot to us, especially knowing that you’ve taken the time to thoroughly test the EA before sharing your thoughts. We’re thrilled that EasyInsight could bring such a positive shift to your trading experience – that’s exactly what we built it for: powerful insights, confident decisions, and real support behind the scenes. It’s great to hear that you’re benefiting from the full ecosystem with videos, the Telegram group, and regular updates. Thanks again for your trust – and wishing you continued success on your journey! 💪
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:20 
 

change my trading.very useful.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.07.02 06:38
Thank you so much, Kenrock – I really appreciate your feedback!
Glad to hear EasyInsight is making a difference in your trading. 🙏
Wishing you a profitable trading day!🙂
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.05.27 16:40 
 

I have never found in mql5 (and I have bought more than 100 products) such a rounded product. It makes use of AI in the most intelligent and real way I have ever seen, where EasyInsight gives you a base with which to operate without limits with AI. It is difficult to find a support involved in your product, a constant evolution, a proactive and lively community, and above all, authors who really operate day by day with the product they sell, record it and show it to you. If you want to evolve as a trader, you can buy all Stein's products, it will make you a better trader.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.05.27 18:35
Thank you very much Antonio for this amazing review, it warms the heart to see one's work so much appreciated and useful.
Alain
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 10:13 
 

Thanks for the explanations, author. This project is serious and highly useful for any trader.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.05.15 19:29
Thank you so much, Luis — I really appreciate your feedback! 🙏
Glad to hear you see the value in the project — we’ll keep working hard to make it even more powerful and trader-friendly over time. 🙂
Satbieter
306
Satbieter 2025.05.01 06:50 
 

Nach der Videoveröffentlichung auf Youtube von EasyInsight MT5 wurde zuerst von mir Kritik ausgesprochen, weil die KI ja auch Chartbilder auswerten kann. Nach der Erklärung von Daniel habe ich dann EasyInsight MT5 doch erworben. Ich habe alle Tools von Daniel und bin von seiner Arbeit überzeugt. Seine Arbeit führt auch unweigerlich zum Ziel, wenn man sich diszipliniert an die Regeln hält. Ich feue mich auf jeden Fall über die täglichen Profits :-) EasyInsight MT5 ist ein absoluter Game-Changer in Verwendung mit den anderen Tools von Stein Investments. Ich nutze EasyInsight MT5 seit Veröffentlichung einzeln und in Kombination mit einem systematischen Setup-Ansatz. Der Indikator liefert mir dafür zuverlässig alle relevanten Daten: FXP (Stärke), Volumen, ATR sowie die passenden Unterstützungs- und Widerstandszonen (S1/R1). Besonders hilfreich ist die Aufschlüsselung der FXP-Deltas auf 4H, 1D und 1W – damit kann ich die Trendlage sauber klassifizieren. Für alle, die FX-Stärke/Schwäche datenbasiert auswerten möchten, ist das ein echter Mehrwert. Ich exportiere die Daten regelmäßig als CSV und nutze sie zur Screening-Auswertung. Das funktioniert hervorragend. Die Integration in mein Regelwerk ist reibungslos. Positiv: Klare Darstellung von FXP und Volumen Exportfähig (ideal für tägliche Analyseprozesse) Auch ausgezeichnete Kombinierbarkeit mit externen Strategien und Trigger-Logiken Verbesserungspotenzial: Volumenkomponente zeigt bei schnellen Umbrüchen manchmal etwas Trägheit Fazit: EasyInsight MT5 ist für mich ein verlässliches Analysetool zur systematischen Setup-Vorbereitung. Empfehlenswert für Trader, die datengetrieben arbeiten und strukturierte Setups bevorzugen. Ich brenne schon darauf, wenn IX Power mit intrigiert wird und ich Indices etc. auswerten kann. Grüße Ralf

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.05.01 16:27
Hallo Ralf, vielen Dank für Deine ausführliche und konstruktive Rückmeldung – das weiß ich wirklich sehr zu schätzen! Es freut mich besonders, dass Du nach anfänglicher Skepsis doch offen an das Tool herangegangen bist und EasyInsight nun so gezielt und wirkungsvoll in Deinen Analyseprozess integriert hast. Genau dafür wurde es entwickelt – als datenbasiertes Entscheidungswerkzeug für strukturierte Setups. Deine Nutzung in Kombination mit dem CSV-Export, der FXP-Zeitanalyse und dem klaren Regelwerk ist ein Paradebeispiel dafür, wie man das volle Potenzial ausschöpft. Auch Dein Hinweis zur Volumenkomponente bei schnellen Umbrüchen ist nachvollziehbar, ist aber in der natürlichen Trägheit des Retailsentiments begründet. Und ja, die Integration von IX Power steht definitiv noch auf der Roadmap – gerade mit Blick auf Indizes, Rohstoffe und Kryptos wird das den Funktionsumfang von EasyInsight noch einmal deutlich erweitern. Danke für Dein Vertrauen und Deine stetige Unterstützung – und natürlich weiterhin viele strukturierte Setups & tägliche Profits! 🙏🙂 Beste Grüße
Daniel
Ответ на отзыв