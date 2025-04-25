EasyInsight MT5
EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь
Обзор
А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков?
EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одном аккуратном CSV-файле.
Это трейдинг на совершенно новом уровне — без бесконечных переключений между окнами, без загромождённых графиков. Только структурированная информация от уже знакомых вам инструментов: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) и IX Power (IXP) для всех не-Форекс-активов.
Хотите ещё больше удобства? Выберите EASY Insight AIO, если вам нужно всё в одном установочном пакете — без дополнительной настройки, без графических индикаторов на графике, только чистый экспорт данных для мгновенного анализа с ИИ.
1. Почему EASY Insight изменит ваш подход к торговле
Поддержка всех активов
• Анализируйте Форекс, металлы, криптовалюты, индексы, акции — всё, что предлагает ваш брокер.
Экспорт, оптимизированный для ИИ
• Экспортируйте структурированные данные, специально разработанные для работы с ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и другими.
Что включено в экспорт:
• Анализ силы базовой и котируемой валют по 3 настраиваемым таймфреймам (от FXP).
• Динамика сентимента через изменение чистых длинных позиций (от FXV).
• Изменения объёма (FXV), волатильность (FXD), точные уровни поддержки/сопротивления (FXL).
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1.
Мощная система промптов
• В комплекте специальный файл с промптом для правильной интерпретации экспорта вашим ИИ.
• Поддерживает любую AI-систему со структурированным вводом для сверхбыстрых торговых рекомендаций.
2. Для трейдеров, которые хотят большего
Стандартная версия предназначена для тех трейдеров, кто уже владеет (или предпочитает лицензировать) наши основные индикаторы отдельно — особенно для тех, кто хочет видеть свои инструменты прямо на графике во время анализа.
Вам не нужны графические наложения? Любите простоту? Тогда EASY Insight AIO — ваш выбор: всё включено, мгновенно готово к экспорту, без лишних настроек.
3. Умная структура папок
Ваши данные автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, криптовалюты, металлы и др.), каждая из которых содержит экспорт с временными срезами для упрощённого бэктестинга, обучения и AI-анализа.
4. Доказанная эффективность в сообществе
Наша быстрорастущая комьюнити EASY Insight уже делится продвинутыми промпт-настройками, торговыми стратегиями и даже полными фреймворками для советников на основе экспортируемых данных. Первые пользователи сообщили о прибыльных сделках с криптовалютами уже в первые выходные после запуска.
Присоединяясь к EASY Insight, вы входите в совершенно новое измерение торгового сотрудничества и инноваций.
5. Хотите увидеть в действии?
Смотрите реальные примеры и подробные обзоры в нашем плейлисте по AI-трейдингу на YouTube.
6. Ресурсы и поддержка
• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: Часто задаваемые вопросы по EasyInsight
• Получите доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам через наш центральный хаб Stein Investments
7. Подведём итог — почему EASY Insight?
• Экспорт CSV в один клик по всем основным классам активов
• Структурирован и оптимизирован для AI-инструментов
• Построен на базе ваших любимых индикаторов Stein Investments
• Используется быстрорастущим сообществом для построения будущего алгоритмического трейдинга
• Эффективный, современный, готов к вашему следующему трейду
Готовы к умному трейдингу?
Получите EASY Insight уже сегодня и откройте для себя мир точного трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта.
A great tool for analyzing market changes, and with the help of AI assistants, it is also a very good teacher, which allows you to improve your trading and understand how FX Power, FX Volume, and other Stein Investments indicators can be used. An excellent experience in improving your trading skills in the markets.