CandleMaster Pro представляет собой уникальное решение в области автоматизированной торговли. Используя передовые технологии нейросетей, советник с высокой точностью определяет Японские свечные паттерны и совмещает контроль входа в рынок интегрированными техническими индикаторами. Этот торговый советник воплощает в себе многолетний опыт успешной торговли, преобразованный в точный математический алгоритм.

Одним из важнейших преимуществ данного советника, является торговля в направлении предполагаемого движения рынка. Для случаев, если вход оказался несвоевременным, советник выстраивает сетку Лимитных ордеров, с возможностью тонкой настройки под любой таймфрейм и торговую пару.



Ключевые преимущества:



1. Комплексный анализ рынка

- Глубокий анализ свечных паттернов с учетом их структуры и взаимосвязей

- Интеграция технических индикаторов для подтверждения сигналов

- Многоуровневая система фильтрации ложных сигналов

- Адаптивный подход к анализу рыночных условий



2. Профессиональная система управления рисками

- Интеллектуальное построение сетки ордеров с динамическим шагом

- Прогрессивное увеличение объема позиций с настраиваемым множителем

- Общий Take Profit для всей сетки с автоматической корректировкой

- Контроль максимальной просадки в валюте депозита

- Автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных условий



3. Уникальная система распознавания паттернов

- Точное определение 10 классических свечных паттернов

- Гибкая настройка параметров паттернов

- Учет размера тел свечей и их теней

- Анализ взаимного расположения свечей

- Проверка тренда перед формированием паттерна



4. Интеллектуальная фильтрация сигналов

- Использование стохастического осциллятора для подтверждения точек входа

- Применение скользящей средней для определения тренда

- Комбинированный анализ нескольких технических индикаторов

- Учет спреда и волатильности рынка при принятии решений



Особенности работы советника:



1. Алгоритм входа в рынок

- Определение свечного паттерна согласно заданным параметрам

- Проверка подтверждающих сигналов от технических индикаторов

- Анализ рыночных условий (спред, волатильность)

- Расчет оптимальных точек входа с учетом минимальной дистанции, с возможностью корректировки смещения точки входа

- Вход в рынок Buy/Sell Stop ордером в сторону ожидаемого движения рынка

- Активация сетки Лимитных ордеров, в случае движения цены против позиции трейдера



2. Управление позициями

- Динамическое построение сетки ордеров после активации первого стоп ордера

- Автоматический расчет объемов для каждого уровня сетки

- Постоянный мониторинг общего состояния сетки

- Своевременная корректировка Take Profit и Stop Loss

- Функция установки виртуального безубытка

- Возможность динамического изменения параметров управления сеткой ордеров во время активного торгового цикла



3. Система безопасности

- Контроль свободной маржи перед открытием каждой позиции

- Проверка достаточности средств для построения всей сетки

- Ограничение максимальной просадки

- Защита от сбоев связи и технических проблем



Оптимальные условия работы:

- Рекомендуемые таймфреймы: от М15 до D1

- Основные валютные пары

- Минимальный рекомендуемый депозит: от 200 единиц базовой валюты

- Оптимальное время работы: основные торговые сессии



Преимущества использования:

- Полностью автоматизированная торговля

- Отсутствие необходимости постоянного мониторинга рынка

- Гибкая настройка под любой торговый стиль

- Профессиональное управление рисками

- Подробная документация и логирование всех операций



Уникальные технические решения:

- Оптимизированный код для быстрого исполнения операций

- Минимальная нагрузка на процессор

- Устойчивость к сетевым задержкам

- Автоматическое восстановление после сбоев

- Защита от случайных колебаний цены



CandleMaster Pro v2.56 является результатом многолетней работы и тестирования различных торговых стратегий. Советник сочетает в себе надежность классического технического анализа с современными методами алгоритмической торговли. Благодаря широким возможностям настройки, он может быть адаптирован под любой торговый стиль и рыночные условия.



Особое внимание уделено безопасности торговли: все операции проходят многоступенчатую проверку перед исполнением, а встроенная система управления рисками защищает от чрезмерных потерь. Советник идеально подходит, как для начинающих трейдеров, желающих автоматизировать свою торговлю, так и для профессионалов, стремящихся оптимизировать свои торговые операции.



Настраиваемые параметры CandleMaster Pro v2.56:



1. Основные параметры торговли:

- SetName - Название сета. Позволяет указать название сета, для упрощения оперирования.

- TradeBuy = (true) - Разрешить торговлю на покупку

- TradeSell = (true) - Разрешить торговлю на продажу

Примечание: если во время активной торговли запретить торговать в ту или иную сторону, советник штатно завершит торговый цикл, а затем применит внесённые изменения. Если оба параметра выключены, то советник не торгует, до следующего включения. Можно использовать, как "мягкий" запрет на торговлю, не удаляя советника с графика.

- ForceCloseEnabled = false – Принудительное завершение торгового цикла. Если включить немедленно завершает торговый цикл: удаляет все активные ордера по текущей цене, удаляет все Лимитные ордера.

- MaxSpread – Максимальный спред, задается в старых пунктах. Учитывается только при попытке открыть первый ордер цикла.

- MaxPriceAdjustment – Максимальная корректировка цены (0 – выключено). Если требуется корректировка из-за высокой волатильности, цена входа может скорректироваться в пределах заданных значений.

- LotSize (0.01) - Базовый торговый объем

- Timeframe (PERIOD_H4) - Выбор таймфрейма для анализа

- MagicNumber (123456) - Магическое число для идентификации ордеров

- TradeComment ("CandleTrade") - Комментарий к сделке

Комментарий к сделке включает в себя порядковый номер ордера, где первый Buy/Sell Stop ордер считается нулевым. Первым ордером сетки считается первый Лимитный ордер.

- MaxCandleLife (3) - Время жизни отложенных ордеров в свечах



2. Параметры сетки ордеров:

- GridOrderCount (3) - Количество лимитных ордеров в сетке

- GridMultiplier (1.5) - Множитель объема лимитных ордеров

- StartMultiplierFromOrder (2) - С какого ордера сетки применять множитель (1 - сразу)

Первым ордером сетки считается первый Лимитный ордер.

- MaxLotMultiplier (0) - Максимальный множитель объема (0 - без ограничений)

Во сколько раз может быть увеличен базовый объем лота для очередного ордера сетки. Пример. Базовый объем = 0.01, максимальный множитель = 13, тогда максимальный объем, с которым советник установит лимитный ордер = 0.01*13 = 0.13 лота. При достижении этого ограничения, все последующие лимитные ордера будут установлены с объемом 0.13 лота.

- GridStep (5.0) - Шаг сетки в старых пунктах

- GridTP (0.0) - Тейк-профит сетки в старых пунктах

Если "0" - советник закрывает ордера в безубыток. Изменять значения Тейк-профит можно во время активного торгового цикла, так же можно установить GridTP = 0 во время активного торгового цикла, если есть необходимость закрыть все ордера по средневзвешенной цене входа и как можно скорее выйти из рынка.

- GridSL (0.0) - Стоп-лосс сетки в старых пунктах

Стоп-лосс всегда устанавливается от последнего возможного ордера в сетке, т.е. цена последнего ордера согласно GridOrderCount + заданное значение стоп-лосс. Если "0" - стоп-лосс отсутствует

- MaxLossInCurrency (0.0) - Максимальная просадка в валюте депозита (0 - выключено)

При достижении просадки до заданного в MaxLossInCurrency советник завершает торговый цикл, удаляет все активные и лимитные ордера.

- StopAfterMaxLoss = false – Остановить торговый советник после достижения MaxLossInCurrency. Советник не торгует, до перезапуска.

- VirtualBEPercent = 0 – Активация виртуального безубытка, после прохождения ценой заданного процента дистанции до TP (0 – выключено)

Примечание автора: постоянное использование функции виртуального безубытка скорее всего приведет к недополучению прибыли, но эта функция может быть очень полезной в случаях, когда пользователь считает вход крайне хорошим, например, продажа на исторических хаях. В таком случае, может появиться желание многократно увеличить тейк-профит, но, чтобы обезопасить себя, дополнительно можно включить виртуальный безубыток. Пример из практики: Советник выполнил вход на 5и летнем максимуме на продажу, вы ожидаете значительной коррекции цены вниз. Ваш GrigTP = 20, но вы считаете, что можно смело получить 100 пунктов прибыли. Для этого изменяете GridTP = 100, VirtualBEPercent = скажем 50. Тогда, если цена пройдет 50% до нового тейк-профита, у вас активируется виртуальный безубыток. Но для случаев, если цена из примера, активировав виртуальный безубыток, снова начнет расти, а вы хотите заработать, указывете в VirtualBEPoints = например 20 (ваш первоначальный тейк-профит), таким образом, после активации виртуального безубытка, вы либо получаете свои стандартные 20 пунктов профита, либо цена достаточно опустится и вы получаете в разы большую прибыль.

- VirtualBEPoints = 0 – Добавить старых пунктов к уровню безубытка (0 – «чистый» безубыток)



3. Параметры паттернов:

- UseBullishEngulfing (true) - Использовать паттерн "Бычье поглощение"

- UseBearishEngulfing (true) - Использовать паттерн "Медвежье поглощение"

- MinBodySizeEngulfing (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для паттернов поглощения

- UseHammer (true) - Использовать паттерн "Молот"

- HammerLowerShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для нижней тени молота

- HammerUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент верхней тени для молота

- UseInvertedHammer (true) - Использовать паттерн "Перевернутый молот"

- InvertedHammerUpperShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для верхней тени перевернутого молота

- InvertedHammerLowerShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент нижней тени для перевернутого молота

- UseDarkCloudCover (true) - Использовать паттерн "Завеса из темных облаков"

- MinBodySizeDarkCloud (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для "Завесы из темных облаков"

- UsePiercingPattern (true) - Использовать паттерн "Просвет в облаках"

- MinBodySizePiercing (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для "Просвета в облаках"

- UseMorningStar (true) - Использовать паттерн "Утренняя звезда"

- UseEveningStar (true) - Использовать паттерн "Вечерняя звезда"

- MinBodySizeStarPatterns (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для звездных паттернов

- UseHaramiCross (true) - Использовать паттерн "Крест Харами"

- MinBodyLengthPrev (0.1) - Минимальная длина тела предыдущей свечи

- MaxBodyLengthPrev (1.0) - Максимальная длина тела предыдущей свечи

- MinBodyLengthCurrent (0.0) - Минимальная длина тела текущей свечи (дожи)

- MaxBodyLengthCurrent (0.1) - Максимальная длина тела текущей свечи (дожи)

- UseHangingMan (true) - Использовать паттерн "Повешенный"

- HangingManLowerShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для нижней тени повешенного

- HangingManUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент верхней тени для повешенного



4. Параметры стохастика:

- UseStochasticControl (true) - Включить контроль входа с помощью стохастика

- KPeriod (14) - Период %K

- DPeriod (3) - Период %D

- Slowing (3) - Замедление

- MA_Method (MODE_SMA) - Метод скользящей средней

- BullishStochasticLevel (20.0) - Уровень стохастика для бычьих сигналов

При появлении сигнала к покупке цена должна быть ниже уровня Стохастика

- BearishStochasticLevel (80.0) - Уровень стохастика для медвежьих сигналов

При появлении сигнала к продаже, цена должна быть выше уровня Стохастика



5. Параметры скользящей средней:

- UseMAControl (true) - Включить контроль входа по скользящей средней

- MAPeriod (14) - Период скользящей средней

- MAApplyToPrice (PRICE_CLOSE) - Применять MA к цене

- MATimeframe (PERIOD_H4) - Таймфрейм для расчета MA

- MACheckMode - Режим проверки МА. Проверка "По телу свечи", проверка "По всей свече"

Контроль входа по МА выполняет проверку: для Бычьих сигналов - сигнальная свеча должна находиться ниже уровня МА, для Медвежих сигналов - сигнальная свеча должна находиться выше уровня МА.



6. Около новогодние ограничения в торгах

- DaysBeforeNewYear = 0 – Запрет на торговлю, за указанное число дней до Нового Года (0 – выключено). Если значение больше нуля, то за указанное количество дней включается полный запрет на торговлю. Если есть активный торговый цикл – советник будет штатно его сопровождать до завершения.

- DaysAfterNewYear = 0 – Запрет на торговлю после Нового Года на указанное количество дней (0-выключено).





Каждый параметр тщательно подобран для обеспечения максимальной гибкости настройки советника под индивидуальные торговые предпочтения и условия рынка. В скобках указаны значения для примера, которые могут быть изменены пользователем в зависимости от торговой стратегии.

Для паттернов Hammer, InvertedHammer, HangingMan – умножитель тени и максимальный процент тени проверяется относительно тела свечи.



Дополнительные комментарии:

1. Сетка Лимитных ордеров выстраивается только после активации Buy/Sell Stop ордера.

2. Во время активного торгового цикла (при наличии открытых ордеров) возможно изменять некоторые параметры управления рисками:

GridOrderCount - количество ордеров в сетке (можно увеличивать или уменьшать)

GridTP - тейк-профит сетки

GridSL - стоп-лосс сетки

GridStep - шаг сетки

VirtualBEPercent – виртуальный безубыток

VirtualBEPoints – корректировка виртуального бу

При изменении этих параметров:

- При увеличении GridOrderCount - добавятся новые ордера

- При уменьшении GridOrderCount - удалятся лишние ордера, начиная с последнего

- При изменении GridTP или GridSL - обновятся соответствующие уровни для всех ордеров

- При изменении GridStep - пересчитаются и обновятся цены ордеров

- При включении VirtualBEPercent – установится виртуальный безубыток.

3. Закрытие любого активного ордера вручную приводит к немедленному завершению торгового цикла и удалению всех имеющихся ордеров.

4. Советник работает потиково, однако, рекомендуется устанавливать советник на график, с Таймфреймом, заданным в настройках советника. Не рекомендуется переключать ТФ окна, где установлен советник, если нужен больший или меньший тф – следует открыть второе окно графика, для анализа рынка.

5. Все значения задаются в старых пунктах. Через точку можно точно задать новые пункты, до 5го и 3го знака. Пример: GridTP = 10 – означает 10 старых пунктов или 100 новых, 10.7 = 10.7 старых пунктов или 107 новых пунктов и т.д.



Перед использование советника CandleMaster Pro рекомендуется протестировать его на истории, на своем счету. Даже несмотря на то, что автор проводит всестороннее тестирование на котировках с качеством моделирования 99.99% - у различных брокеров и различных типов счетов исполнение сделок, спред, и даже свечи могут отличаться.

