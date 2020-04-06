CandleMaster Pro

Профессиональный торговый советник нового поколения

CandleMaster Pro представляет собой уникальное решение в области автоматизированной торговли. Используя передовые технологии нейросетей, советник с высокой точностью определяет Японские свечные паттерны и совмещает контроль входа в рынок интегрированными техническими индикаторами. Этот торговый советник воплощает в себе многолетний опыт успешной торговли, преобразованный в точный математический алгоритм.
Одним из важнейших преимуществ данного советника, является торговля в направлении предполагаемого движения рынка. Для случаев, если вход оказался несвоевременным, советник выстраивает сетку Лимитных ордеров, с возможностью тонкой настройки под любой таймфрейм и торговую пару.

Ключевые преимущества:

1. Комплексный анализ рынка
   - Глубокий анализ свечных паттернов с учетом их структуры и взаимосвязей
   - Интеграция технических индикаторов для подтверждения сигналов
   - Многоуровневая система фильтрации ложных сигналов
   - Адаптивный подход к анализу рыночных условий

2. Профессиональная система управления рисками
   - Интеллектуальное построение сетки ордеров с динамическим шагом
   - Прогрессивное увеличение объема позиций с настраиваемым множителем
   - Общий Take Profit для всей сетки с автоматической корректировкой
   - Контроль максимальной просадки в валюте депозита
   - Автоматическое закрытие всех позиций при достижении заданных условий

3. Уникальная система распознавания паттернов
   - Точное определение 10 классических свечных паттернов
   - Гибкая настройка параметров паттернов
   - Учет размера тел свечей и их теней
   - Анализ взаимного расположения свечей
   - Проверка тренда перед формированием паттерна

4. Интеллектуальная фильтрация сигналов
   - Использование стохастического осциллятора для подтверждения точек входа
   - Применение скользящей средней для определения тренда
   - Комбинированный анализ нескольких технических индикаторов
   - Учет спреда и волатильности рынка при принятии решений

Особенности работы советника:

1. Алгоритм входа в рынок
   - Определение свечного паттерна согласно заданным параметрам
   - Проверка подтверждающих сигналов от технических индикаторов
   - Анализ рыночных условий (спред, волатильность)
   - Расчет оптимальных точек входа с учетом минимальной дистанции, с возможностью корректировки смещения точки входа
   - Вход в рынок Buy/Sell Stop ордером в сторону ожидаемого движения рынка
   - Активация сетки Лимитных ордеров, в случае движения цены против позиции трейдера

2. Управление позициями
   - Динамическое построение сетки ордеров после активации первого стоп ордера
   - Автоматический расчет объемов для каждого уровня сетки
   - Постоянный мониторинг общего состояния сетки
   - Своевременная корректировка Take Profit и Stop Loss
   - Функция установки виртуального безубытка
   - Возможность динамического изменения параметров управления сеткой ордеров во время активного торгового цикла

3. Система безопасности
   - Контроль свободной маржи перед открытием каждой позиции
   - Проверка достаточности средств для построения всей сетки
   - Ограничение максимальной просадки
   - Защита от сбоев связи и технических проблем

Оптимальные условия работы:
- Рекомендуемые таймфреймы: от М15 до D1
- Основные валютные пары
- Минимальный рекомендуемый депозит: от 200 единиц базовой валюты
- Оптимальное время работы: основные торговые сессии

Преимущества использования:
- Полностью автоматизированная торговля
- Отсутствие необходимости постоянного мониторинга рынка
- Гибкая настройка под любой торговый стиль
- Профессиональное управление рисками
- Подробная документация и логирование всех операций

Уникальные технические решения:
- Оптимизированный код для быстрого исполнения операций
- Минимальная нагрузка на процессор
- Устойчивость к сетевым задержкам
- Автоматическое восстановление после сбоев
- Защита от случайных колебаний цены

CandleMaster Pro v2.56 является результатом многолетней работы и тестирования различных торговых стратегий. Советник сочетает в себе надежность классического технического анализа с современными методами алгоритмической торговли. Благодаря широким возможностям настройки, он может быть адаптирован под любой торговый стиль и рыночные условия.

Особое внимание уделено безопасности торговли: все операции проходят многоступенчатую проверку перед исполнением, а встроенная система управления рисками защищает от чрезмерных потерь. Советник идеально подходит, как для начинающих трейдеров, желающих автоматизировать свою торговлю, так и для профессионалов, стремящихся оптимизировать свои торговые операции.

Настраиваемые параметры CandleMaster Pro v2.56:

1. Основные параметры торговли:
   - SetName - Название сета. Позволяет указать название сета, для упрощения оперирования.
   - TradeBuy = (true) - Разрешить торговлю на покупку
   - TradeSell = (true) - Разрешить торговлю на продажу
Примечание: если во время активной торговли запретить торговать в ту или иную сторону, советник штатно завершит торговый цикл, а затем применит внесённые изменения. Если оба параметра выключены, то советник не торгует, до следующего включения. Можно использовать, как "мягкий" запрет на торговлю, не удаляя советника с графика.
   - ForceCloseEnabled = false – Принудительное завершение торгового цикла. Если включить немедленно завершает торговый цикл: удаляет все активные ордера по текущей цене, удаляет все Лимитные ордера.
   - MaxSpread – Максимальный спред, задается в старых пунктах. Учитывается только при попытке открыть первый ордер цикла.
   - MaxPriceAdjustment – Максимальная корректировка цены (0 – выключено). Если требуется корректировка из-за высокой волатильности, цена входа может скорректироваться в пределах заданных значений.  
   - LotSize (0.01) - Базовый торговый объем
   - Timeframe (PERIOD_H4) - Выбор таймфрейма для анализа
   - MagicNumber (123456) - Магическое число для идентификации ордеров
   - TradeComment ("CandleTrade") - Комментарий к сделке
Комментарий к сделке включает в себя порядковый номер ордера, где первый Buy/Sell Stop ордер считается нулевым. Первым ордером сетки считается первый Лимитный ордер.
   - MaxCandleLife (3) - Время жизни отложенных ордеров в свечах

2. Параметры сетки ордеров:
   - GridOrderCount (3) - Количество лимитных ордеров в сетке
   - GridMultiplier (1.5) - Множитель объема лимитных ордеров
   - StartMultiplierFromOrder (2) - С какого ордера сетки применять множитель (1 - сразу)
Первым ордером сетки считается первый Лимитный ордер.
   - MaxLotMultiplier (0) - Максимальный множитель объема (0 - без ограничений)
Во сколько раз может быть увеличен базовый объем лота для очередного ордера сетки.  Пример. Базовый объем = 0.01, максимальный множитель = 13, тогда максимальный объем, с которым советник установит лимитный ордер = 0.01*13 = 0.13 лота. При достижении этого ограничения, все последующие лимитные ордера будут установлены с объемом 0.13 лота.
   - GridStep (5.0) - Шаг сетки в старых пунктах
   - GridTP (0.0) - Тейк-профит сетки в старых пунктах
Если "0" - советник закрывает ордера в безубыток. Изменять значения Тейк-профит можно во время активного торгового цикла, так же можно установить GridTP = 0 во время активного торгового цикла, если есть необходимость закрыть все ордера по средневзвешенной цене входа и как можно скорее выйти из рынка.
   - GridSL (0.0) - Стоп-лосс сетки в старых пунктах
Стоп-лосс всегда устанавливается от последнего возможного ордера в сетке, т.е. цена последнего ордера согласно GridOrderCount + заданное значение стоп-лосс. Если "0" - стоп-лосс отсутствует
   - MaxLossInCurrency (0.0) - Максимальная просадка в валюте депозита (0 - выключено)
При достижении просадки до заданного в MaxLossInCurrency советник завершает торговый цикл, удаляет все активные и лимитные ордера.
   - StopAfterMaxLoss = false – Остановить торговый советник после достижения MaxLossInCurrency. Советник не торгует, до перезапуска.
   - VirtualBEPercent = 0 – Активация виртуального безубытка, после прохождения ценой заданного процента дистанции до TP (0 – выключено)
Примечание автора: постоянное использование функции виртуального безубытка скорее всего приведет к недополучению прибыли, но эта функция может быть очень полезной в случаях, когда пользователь считает вход крайне хорошим, например, продажа на исторических хаях. В таком случае, может появиться желание многократно увеличить тейк-профит, но, чтобы обезопасить себя, дополнительно можно включить виртуальный безубыток. Пример из практики: Советник выполнил вход на 5и летнем максимуме на продажу, вы ожидаете значительной коррекции цены вниз. Ваш GrigTP = 20, но вы считаете, что можно смело получить 100 пунктов прибыли. Для этого изменяете GridTP = 100, VirtualBEPercent = скажем 50. Тогда, если цена пройдет 50% до нового тейк-профита, у вас активируется виртуальный безубыток. Но для случаев, если цена из примера, активировав виртуальный безубыток, снова начнет расти, а вы хотите заработать, указывете в VirtualBEPoints = например 20 (ваш первоначальный тейк-профит), таким образом, после активации виртуального безубытка, вы либо получаете свои стандартные 20 пунктов профита, либо цена достаточно опустится и вы получаете в разы большую прибыль.
   - VirtualBEPoints = 0 – Добавить старых пунктов к уровню безубытка (0 – «чистый» безубыток)

3. Параметры паттернов:
   - UseBullishEngulfing (true) - Использовать паттерн "Бычье поглощение"
   - UseBearishEngulfing (true) - Использовать паттерн "Медвежье поглощение"
   - MinBodySizeEngulfing (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для паттернов поглощения
   - UseHammer (true) - Использовать паттерн "Молот"
   - HammerLowerShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для нижней тени молота
   - HammerUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент верхней тени для молота
   - UseInvertedHammer (true) - Использовать паттерн "Перевернутый молот"
   - InvertedHammerUpperShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для верхней тени перевернутого молота
   - InvertedHammerLowerShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент нижней тени для перевернутого молота
   - UseDarkCloudCover (true) - Использовать паттерн "Завеса из темных облаков"
   - MinBodySizeDarkCloud (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для "Завесы из темных облаков"
   - UsePiercingPattern (true) - Использовать паттерн "Просвет в облаках"
   - MinBodySizePiercing (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для "Просвета в облаках"
   - UseMorningStar (true) - Использовать паттерн "Утренняя звезда"
   - UseEveningStar (true) - Использовать паттерн "Вечерняя звезда"
   - MinBodySizeStarPatterns (1.0) - Минимальный размер тела первой свечи для звездных паттернов
   - UseHaramiCross (true) - Использовать паттерн "Крест Харами"
   - MinBodyLengthPrev (0.1) - Минимальная длина тела предыдущей свечи
   - MaxBodyLengthPrev (1.0) - Максимальная длина тела предыдущей свечи
   - MinBodyLengthCurrent (0.0) - Минимальная длина тела текущей свечи (дожи)
   - MaxBodyLengthCurrent (0.1) - Максимальная длина тела текущей свечи (дожи)
   - UseHangingMan (true) - Использовать паттерн "Повешенный"
   - HangingManLowerShadowMultiplier (2.0) - Умножитель для нижней тени повешенного
   - HangingManUpperShadowMaxPercentage (25.0) - Максимальный процент верхней тени для повешенного

4. Параметры стохастика:
   - UseStochasticControl (true) - Включить контроль входа с помощью стохастика
   - KPeriod (14) - Период %K
   - DPeriod (3) - Период %D
   - Slowing (3) - Замедление
   - MA_Method (MODE_SMA) - Метод скользящей средней
   - BullishStochasticLevel (20.0) - Уровень стохастика для бычьих сигналов
При появлении сигнала к покупке цена должна быть ниже уровня Стохастика
   - BearishStochasticLevel (80.0) - Уровень стохастика для медвежьих сигналов
При появлении сигнала к продаже, цена должна быть выше уровня Стохастика

5. Параметры скользящей средней:
   - UseMAControl (true) - Включить контроль входа по скользящей средней
   - MAPeriod (14) - Период скользящей средней
   - MAApplyToPrice (PRICE_CLOSE) - Применять MA к цене
   - MATimeframe (PERIOD_H4) - Таймфрейм для расчета MA
   - MACheckMode - Режим проверки МА. Проверка "По телу свечи", проверка "По всей свече"
Контроль входа по МА выполняет проверку: для Бычьих сигналов - сигнальная свеча должна находиться ниже уровня МА, для Медвежих сигналов - сигнальная свеча должна находиться выше уровня МА.

6. Около новогодние ограничения в торгах
   - DaysBeforeNewYear = 0 – Запрет на торговлю, за указанное число дней до Нового Года (0 – выключено). Если значение больше нуля, то за указанное количество дней включается полный запрет на торговлю. Если есть активный торговый цикл – советник будет штатно его сопровождать до завершения.
   - DaysAfterNewYear = 0 – Запрет на торговлю после Нового Года на указанное количество дней (0-выключено).


Каждый параметр тщательно подобран для обеспечения максимальной гибкости настройки советника под индивидуальные торговые предпочтения и условия рынка. В скобках указаны значения для примера, которые могут быть изменены пользователем в зависимости от торговой стратегии.
Для паттернов Hammer, InvertedHammer, HangingMan – умножитель тени и максимальный процент тени проверяется относительно тела свечи.

Дополнительные комментарии:
1. Сетка Лимитных ордеров выстраивается только после активации Buy/Sell Stop ордера.
2. Во время активного торгового цикла (при наличии открытых ордеров) возможно изменять некоторые параметры управления рисками:
GridOrderCount - количество ордеров в сетке (можно увеличивать или уменьшать)
GridTP - тейк-профит сетки
GridSL - стоп-лосс сетки
GridStep - шаг сетки
VirtualBEPercent – виртуальный безубыток
VirtualBEPoints – корректировка виртуального бу
При изменении этих параметров:
- При увеличении GridOrderCount - добавятся новые ордера
- При уменьшении GridOrderCount - удалятся лишние ордера, начиная с последнего
- При изменении GridTP или GridSL - обновятся соответствующие уровни для всех ордеров
- При изменении GridStep - пересчитаются и обновятся цены ордеров
- При включении VirtualBEPercent – установится виртуальный безубыток.
3. Закрытие любого активного ордера вручную приводит к немедленному завершению торгового цикла и удалению всех имеющихся ордеров.
4. Советник работает потиково, однако, рекомендуется устанавливать советник на график, с Таймфреймом, заданным в настройках советника. Не рекомендуется переключать ТФ окна, где установлен советник, если нужен больший или меньший тф – следует открыть второе окно графика, для анализа рынка.
5. Все значения задаются в старых пунктах. Через точку можно точно задать новые пункты, до 5го и 3го знака. Пример: GridTP = 10 – означает 10 старых пунктов или 100 новых, 10.7 = 10.7 старых пунктов или 107 новых пунктов и т.д.

Перед использование советника CandleMaster Pro рекомендуется протестировать его на истории, на своем счету. Даже несмотря на то, что автор проводит всестороннее тестирование на котировках с качеством моделирования 99.99% - у различных брокеров и различных типов счетов исполнение сделок, спред, и даже свечи могут отличаться.

