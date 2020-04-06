Golden Shower

Вопросы и ответы по работе советника Golden Shower помогают лучше разобраться в особенностях его функционирования и преимуществах перед другими торговыми инструментами. Рассмотрим ключевые моменты подробнее.

Основные принципы работы Golden Shower

1. Скальпинговая стратегия

Основой стратегии являются короткие сделки, цель которых — быстрая фиксация небольшого профита. Этот подход уменьшает риск значительных убытков и способствует стабильности заработка, особенно при небольших колебаниях цены.

Вопрос: Почему скальпинг эффективен?

Ответ: Скальпинг позволяет быстро реагировать на малейшие движения рынка, фиксируя небольшую прибыль много раз подряд. Таким образом снижается общий риск и увеличивается вероятность положительного результата торговли.

2. Оптимизация прибылей и защита капитала

Каждой открытой сделке сопутствуют уровни Stop Loss и Trailing Stop, снижающие вероятность потери значительной части депозита. Эти инструменты позволяют закрыть позицию немедленно, как только достигнута целевая прибыль или возникла угроза серьезного убытка.

Вопрос: Как работает механизм защиты капитала?

Ответ: Система самостоятельно устанавливает стоп-лосс и трейлинг-стоп для каждой сделки, основываясь на текущих условиях рынка. Если цена движется против сделки, система быстро её закроет, ограничивая убытки. Когда рынок благоприятствует, позиция остается открытой дольше, позволяя зафиксировать большую прибыль.

3. Интеллектуальная система управления рисками

Golden Shower постоянно мониторит состояние рынка и выбирает оптимальные точки входа и выхода из позиций. Алгоритмы минимизируют негативное воздействие факторов, таких как спреды и проскальзывания, обеспечивая максимальную защиту средств.

Вопрос: Что такое интеллектуальное управление рисками?

Ответ: Это комплекс мер, включающих постоянный мониторинг рынка, выбор оптимального момента открытия и закрытия сделок, использование защитных ордеров и специальных алгоритмов, позволяющих избежать нежелательных рисков.

4. Адаптация к рынку

Стратегия способна гибко адаптироваться к любым условиям рынка благодаря автоматической настройке своего поведения в зависимости от состояния рынка и объема доступного капитала.

Вопрос: Чем полезна адаптация к различным рыночным условиям?

Ответ: Благодаря этому качеству стратегия сохраняет высокую эффективность независимо от изменений рыночной конъюнктуры. Она подстраивается под волатильность, ликвидность и размер депозита, увеличивая шансы на успешную торговлю.

Преимущества использования Golden Shower

  • Минимальные риски благодаря отказу от агрессивных методик, таких как Мартингейл и арбитраж.
  • Высокое качество исполнения сделок благодаря снижению влияния негативных факторов (спреда и проскальзывания).
  • Гибкость настройки и способность адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.
  • Автоматизированный анализ рынка с уникальными индикаторами.
  • Надежная защита капитала благодаря интегрированным инструментам контроля риска.

Вопрос: Какие преимущества получает трейдер, используя Golden Shower?

Ответ: Пользователь получает систему, способствующую уменьшению рисков, повышению точности анализа и автоматизации торговых операций, что освобождает время и нервы, позволяя сосредоточиться на анализе рынка и управлении своим портфелем.

Рекомендации по применению

Рекомендуемые настройки:

  • Валюта: XAUUSD (золото)
  • Тип счёта: Любой тип счёта подходит
  • Кредитное плечо: Любое плечо возможно
  • Таймфрейм: M5 (5 минут)
  • Рекомендуемый сервер: VPS-сервер для бесперебойной работы

Дополнительные меры предосторожности включают:

  • Отсутствие мартингейла
  • Ограничение дневного убытка
  • Управление максимальным просадком
  • Торговые ограничения по времени суток
  • Фильтрация важных экономических новостей
  • Одновременная торговля одной позицией

Вопрос: Зачем нужен фильтр новостей?

Ответ: Важные экономические события могут вызвать резкие колебания на рынке, приводящие к непредсказуемым результатам. Фильтруя торговые операции в периоды публикации новостей, советник защищает ваш депозит от возможных неожиданных движений.

Заключение

Советник Golden Shower ориентирован на опытных трейдеров, желающих повысить безопасность и доходность своей торговли. Его функциональность включает уникальные механизмы снижения рисков, адаптивность к рынку и автоматизацию всех процессов принятия решений. Это мощный инструмент для тех, кто стремится к устойчивой прибыли и хочет уменьшить эмоциональную нагрузку при торговле на Форексе.

Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:

    Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
    Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
    Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера. 


Рекомендуем также
EA Morpheus
Ruslan Pishun
2.42 (12)
Эксперты
Стратегия основанная на пробое, генерируют сигналы на вход в рынок, когда цены пересекают границу некоторого ценового диапазона. Для создания стратегии, мы использовали исторические данные с качеством истории 99,9%, за последних 15 лет. Было отобрано наиболее качественные сигналы, и также были отсеяны не качественные сигналы. Советник проводит технический анализ и берёт во внимание только те пробое которые показывают наиболее лучший результат. Использует систему отсеивания ложных сигналов. Экс
Arda
Evgeniy Zhdan
Эксперты
2 copy of 10 left at this price.  Next 10 copies $549. Arda is a trading Expert Advisor based on the dissonance of technical indicators  and price patterns. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter The Expert Advisor was tested on real historical data of EURUSD, GBPUSD and XAUUSD (Gold). You can download a demo version of any program (for example, tickstory - there is a free version) that provides quotes with 99.9% quality and check it yourself. The trading strategy does not cont
Hamster Original
Himma Youssef
Эксперты
Hamster Original (Very Fast, Easy Setup, More Power!) You can check live Hamster Original trading  on  Telegram_Channel The  Hamster Original  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01. ( if autolot enabled  Allow (initial Lot) per (xx)USD  = 50 ). Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot
Yes
Joel Protusada
Эксперты
Этот советник представляет собой комбинацию различных стратегий Форекс. Хеджирование - использование этой стратегии двойственно. Во-первых, она используется для минимизации просадки убыточных сделок. Во-вторых, она используется для локирования прибыли выигрышных сделок. Доливка - этот метод предназначен для увеличения прибыли выигрышного направления. Усреднение - этот метод применяется для учета как выигрышных, так и проигрышных сделок, чтобы все сделки закрывались с положительной прибылью. Тор
EA Cyclone
Renat Garaev
4.63 (8)
Эксперты
EA Cyclone – советник с уникальным торговым алгоритмом. Советник определяет разворотные зоны при помощи уровней Фракталов. Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкцию, а также доступ к приватному телеграм-чат! При разработке этого робота была автоматизирована популярная стратегия торговли при помощи Фракталов, что дает обоснованную точку входа каждой сделке. Для более тонкой настройки робота были привлечены опытные трейдеры из инвестиционного фонда с мировой репутацией. Нас
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Эксперты
Советник работает по индикатору Stochastic с указанными параметрами. При пересечении указанных уровней он открывает сделку. По умолчанию это К = 11, D = 3, Sl = 3. При пересечении уровней перекупленности или перепроданности, установленных трейдером, он открывает сделку. Закрывает сделку по Take profit, который невидим для брокера. Если направление выбрано неправильное, то советник компенсирует сетью усреднения. В случае отсутствия сигнала на открытие сделки по параметрам индикатора Стохастик поя
Mobius AUDCAD
Volodymyr Strilets
Эксперты
Новая версия советника имеет две стратегии, каждая рассчитана на определенное поведение рынка. Использование обеих стратегий позволяет охватить значительный диапазон торгового времени и получить высокие и стабильные результаты. В основе стратегии Channel лежит принцип скальпинга внутри канала, в периоды пониженной волатильности. (Доработанная первая стратегия) В основе стратегии Trend лежит принцип следования за трендом в периоды повышенной волатильности рынка. (Новая) Периоды торговли подобраны
GBP Scalper
Igor Myshkin
Эксперты
Советник работает ежедневно на нескольких парах и использует скальпинг на М15, имеет встроенные алгоритмы входа и выхода, и использует сетку усреднения с плавающим шагом для закрытия просадок Статистику советника можно смотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/signals/905446#!tab=stats  Рабочие пресеты отправлю в день покупки     Рекомендуемые пары: GBP/USD, GBP/JPY, GBP/AUD, GBP/CAD Риски:  начальный лот 0,02 на 1000$ депозита. Мин депозит 1000$ на одну пару. Я не рекомендую использовать депозит
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Эксперты
Gold Ultimate_bs represents a sophisticated MT4 forex indicator designed for trading XAUUSD, encompassing various strategies and management techniques, including the Martingale strategy. This indicator operates autonomously, selecting trades during specific times of the day after undergoing multiple checks and filters. It incorporates robust risk management protocols, automatically closing trades upon reaching predefined profit or loss thresholds to safeguard capital. Moreover, it features a bre
Hedging and Trailing
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Эксперты
HEDGING AND TRAILING https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products This Expert will hedge your trade position automatically. There are 2 buttons on chart for you to enter a trade. Blue button for buy entry and Red button for sell entry. It also can trail stop all hedged positions. It can also open its own trades with auto entry feature. How It Works :   (1) By Clicking Button. When you found a setup, click the button (blue for buy and red for sell). Expert will immediately open a stop
IQ Spider
Alexander Kovalenko
Эксперты
Идеология советника построена на постановке прямых и обратных ордеров. Прямые ставятся с постоянной начальной ставкой, ставка обратных постоянно возрастает. В момент достижения достаточного профита, все ордера закрываются одновременно, после чего начинается новая итерация. Пример работы советника в режиме реального времени можно посмотреть здесь. Входные параметры Program Language – выбор языка, на котором советник будет выводить сообщения (может быть русский или английский). Delay – время задер
Swing Strawberry
Muhammad Radzhi Bin Abdul Rahman
Эксперты
Swing Strawberry Gold – Advanced Gold Swing Trading Expert Advisor (EA) Swing Strawberry is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for traders who utilize swing trading strategies on GOLD (XAUUSD) . This powerful EA identifies and capitalizes on market swings, aiming to maximize profits from short- to medium-term price movements while managing risk intelligently. Key Features: Optimized for GOLD (XAUUSD) trading Uses advanced swing trading logic to identify high-probability entrie
GoldenCrossEA
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
Golden Cross EA – Intelligent Trend Trading with Pullback Precision Step into the world of smart trading with Golden Cross EA , a powerful, feature-rich Expert Advisor designed to identify golden opportunities using the classic and time-tested 2 Moving Average Golden Cross strategy. Whether you're a beginner or an advanced trader, this EA brings a professional edge to your automated trading experience by combining smart logic, dynamic visuals, and total customization. First test in a Demo plea
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Tabow3 mt4
Daniel Opoku
Эксперты
Откройте для себя умную и профессиональную торговлю с Tabow 3.1 Tabow 3.1 — это точно настроенный торговый советник (EA), предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных максимумов и минимумов с использованием индикатора Awesome Oscillator. Он открывает сделки только при выполнении определённых условий — основанных на пороговых значениях и других критериях — для получения качественных торговых сигналов. Советник открывает только одну сделку за раз и использует точно настроенные
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Эксперты
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Эксперты
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
Dynamic Express
Dmitriy Zaripov
Эксперты
Одно из лучших решений для работы на  валютном рынке   с использованием Мартингейла . Сетка приказов выставляется динамически , в зависимости от ситуации на рынке, что позволяет легко и безболезненно пережить просадки вплоть до 5000 pips и более. А усредненный TakeProfit выставляется вблизи уровней поддержки/сопротивления , что повышает вероятность его срабатывания  (так как по правилу РЕПО цена всегда возвращается к уровню поддержки/сопротивления для его теста либо пробоя). Для максимальной пр
Tornadoo
Martin Kirschner
Эксперты
Martingale or Fixlot !! Time unit: 1 min MM Type 1 Mrtingale MM Type 2 Fixlot Minimum lever: 1: 500 and or 1: 1000 In the discussions I will add a few sentences right away. The EA is programmed for EURUSD, but can also be used with other pairs. In this case, the settings must be adjusted! Wish good luck. I test on the two accounts relatively many settings so do not wonder if it is more or less one! Real account Broker FBS Server Real 9: 290046195 Password: Invest1 Broker FBS Real 3 Login 23031
Terminator NAS100
Aleksandr Krokhalev
Эксперты
Terminator - NAS100  - это  скальпер,  с системой  push-back ордеров. Робот набирает позицию из облака ордеров, последовательно фиксируя прибыль по трейлингу . В качестве сигнала используется уязвимость на инструменте NAS100. А высокая волатильность позволяет получить прибыль на коротких сессиях.  Для корректной работы необходимо скачать файл настроек и правильно выбрать счёт!  Параметры были оптимизированы под NAS100 с !!!!(7 знаков)!!! и спред 0,7 Работает на брокере  -  https://www.vantagemar
Aries Revenge EA
Corey A Brown
Эксперты
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Are You Looking For REVENGE On The Market With A PowerFul EA With A Low DD And Consistency That Produces  Realistic & Believable Results  ? Well, You've Found The Right 1. Introducing "ARIES REVENGE." ARIES REVENGE IS SAFE & SOUND WHILE BEING BATTLE TESTED. OPEN BUY & SELL ORDERS: ARIES REVENGE Runs A  Intraday Scalping S
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Добавлена возможность изменять размер лота и сделать советник максимально дешевым. При покупке вы получите поддержку и будущие обновления. Пожалуйста, поддержите его развитие. Этот советник готов к работе «из коробки». AussiePrecision   — это эксперт-советник для MetaTrader 5 с точной временной настройкой, специально разработанный для валютной пары AUD/USD. Он предназначен для исполнения сделок в заранее определённые и контролируемые моменты времени, что делает его идеальным решением для трейдер
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Green Direction EA
Matas Milevicius
Эксперты
Robot designed for long term trading only! Please use it on a vps server and it will bring for You stable profits with a very small percentage loss! The trading strategy used on EA: 1.Price Action 2.Smart martingale 3.Filter Moving Average Pairs recommendations: Any major pair,but best is EURUSD,GBPUSD,and USDJPY. No Gold,Brent or e.t.c. Time Frame recommendations: Time Frame of the chart can be any. But best results is with M15,M5. If You like more aggressive trading style please use M
Atlant
Haghislam Aloev
Эксперты
Atlant - торговый советник, основанный на сочетании двух базовых индикаторов (moving average и momentum), доступных в терминале MetaTrader 4. При появлении сигнала на покупку (продажу) советник открывает сделку на покупку (продажу). При появлении повторного сигнала, при условии, что первая-базовая сделка находится в отрицательной зоне, советник открывает дополнительную сделку. Таким образом, советник формируют сетку ордеров. Объем первого ордера и объем вновь открываемых ордеров можно настроить
MartiBearEA
Matas Milevicius
Эксперты
MartBear EA - New Smart Trading Methodology! MartiBear robot is very simple, and very promising money making machine! No complicated setup! No long-term optimization! No special set files! Working on any trading pair (best EURCHF/AUDUSD)! Recommend starting balance 500usd/eur for lot size 0.01. Low Risk with proportional profit! The robot doesn’t require any additional setup, just pick the trading lot and go ahead! Default setting is : Step : 400 Lot : 0.01 Mult : 1.2 TP : 100 MagicBuy : 567
Aero Trade
Alprian
Эксперты
AERO EA based on Adaptive Engine Range Over (AERO) trade Single Possiton with TP SL and close by signal No Marti No Grid No Hitory Reader Real Backtesting Refult strategy has backtested since 2020 - 2024 EA work on various market condition Recommendations: Minimum Deposit :$100 Pair : GBPCAD Timeframe : M1 For Better Results USE ECN/RAW/LOW SPREAD ACCOUNT Risk Warning: Before you buy AERO EA please be aware of the risks involved. Past performance is no guarantee of future profitabilit
Advance Trends Intellegence mt4
Rudy Oloan Hasibuan
Эксперты
Advance Trend Intellegence EA   is Powefull Expert Advisor base on trend following strategy. This expert using advance dynamical algorithm to cathching the market trend. With this EA orders that are made accurate entry orders in the market in tune with the trend signal. This EA have a good performance that has been tested more than 1 years with real ticks history data. Although this EA can be use on any pairs, but please Use this EA on EURUSD Pair at M15 timeframe. Account type : HEDGE. Advanc
Trend Line PRO EA mt4
Evgenii Aksenov
4.65 (46)
Эксперты
Советник Trend Line EA торгует по сигналам индикатора  Trend Line PRO   в автоматическом режиме. Дополнительный набор функций позволяет стратегии Trend Line PRO стать безубыточной с любым инструментом в МТ4: Золото, Форекс, Индексы, Акции, Крипта. Весенняя распродажа 50%!  Цена $199. Обычная цена $398 Все наши сигналы теперь доступны на myfxbook:   нажмите для перехода Уникальные сет файлы и все рекомендации предоставляются бесплатно. Все будущие обновления советника включены в цену. После покуп
Intra Day Scalping EA
Oliver Gideon Amofa Appiah
Эксперты
Советник торгует в соответствии с указанным трендом. Открывает сделки в направлении тренда и переворачивает их вместе со сменой тренда. Есть функция восстановления в случае убыточных сделок, позволяющая закрывать все сделки с незначительной прибылью, в безубытке или с небольшим убытком. Параметры полностью настраиваются, будь то для скальпинга или внутридневной торговли. Советник универсален и не требует значительных вложений для начала торговли. Однако помните, что очень маленький депозит может
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Другие продукты этого автора
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Predictor – это высокочастотный эксперт с умеренным уровнем риска. Его скальпинг-алгоритм разработан для поиска точек входа и выхода с высокой вероятностью успеха, обеспечивая максимальную эффективность каждой сделки. Валютной парой, наиболее подходящей для работы с этим роботом, является XAUUSD (золото к доллару США). Он идеально подходит для трейдеров, предпочитающих динамичную торговую среду. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller    
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Cheetah – это не просто торговый робот, а эксперт в краткосрочной торговле, созданный для работы на волантильных рынках с низкими спредами. В его основе лежит сложный многокомпонентный алгоритм, мгновенно анализирующий рыночную информацию в реальном времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1399 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот скальпер, подобно охотнику, открывает сделки п
Golden Shield
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Золотой Щит – это не просто торговый робот, это комплексное решение для тех, кто стремится к стабильному доходу на рынке Forex, минимизируя при этом риски. Этот робот, разработанный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), сочетает в себе передовые алгоритмы анализа рынка и строгие правила управления капиталом, обеспечивая надежную и прибыльную торговлю в автоматическом режиме. Основа Безопасности: Risk Management Сердцем Золотого Щита является его продвинутый риск-менеджмент. Робот не прост
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв