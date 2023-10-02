Как брать гигантскую прибыль на форексе?
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
:) :) :)
Забирайте все что осталось и уходите с форекса пока не поздно.
:) :) :)
Забирайте все что осталось и уходите с форекса пока не поздно.
Зачем отвечаь?
Очередной спамер...
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Если депозит или стоит на месте или тает, то это говорит от том, что нет надежной торговой системы (ТС).
А гигантскую прибыль можно получить несколькими способами.
При надежной ТС входить большим лотом на короткое время или небольшим лотом на длительное.
ТС должна быть надежной в обоих случаях.
Мои прибыли маленькие, а я хочу гигантскую прибыль получать.
"Гигантскую прибыль" можно получить только при торговле на больших графиках, например, на дневном или выше...
ПРИМЕР:
Необходимые условия для такой торговли:
1. Доверие к своей стратегии
2. отсутствие стоп-лосса
3. автоматизация процесса торговли ( советник )...
Открытие позиции - при совпадении направления ВСЕХ индикаторов.
Закрытие позиции - при развороте самого быстрого индикатора в текущей ситуации...
Если депозит или стоит на месте или тает, то это говорит от том, что нет надежной торговой системы (ТС).
А гигантскую прибыль можно получить несколькими способами.
При надежной ТС входить большим лотом на короткое время или небольшим лотом на длительное.
ТС должна быть надежной в обоих случаях.
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!
Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь. Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !
Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!
Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь. Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !
Умный подход к трейдингу...
Не понятно, что такой умный и предусмотрительный человек делает на форексе?
Хотя собирать копейки с ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНОГО форекса - это тоже философия!
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Спросите у Александра.
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