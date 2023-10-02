Как брать гигантскую прибыль на форексе?

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Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
 
webgopnik:
Зарабатывать на Форексе легко?
 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.

:) :) :)

Забирайте все что осталось и уходите с форекса пока не поздно.

 
Vitalii Ananev:

:) :) :)

Забирайте все что осталось и уходите с форекса пока не поздно.

Зачем отвечаь?

Очередной спамер...

 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.

Если  депозит или стоит на месте или тает, то это говорит от том, что нет надежной торговой системы (ТС).

А гигантскую прибыль можно получить несколькими способами.

При надежной ТС входить большим лотом на короткое время или небольшим лотом на длительное.

ТС должна быть надежной в обоих случаях.  

 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие,  а я хочу гигантскую прибыль получать.

"Гигантскую прибыль" можно получить только при торговле на больших графиках, например, на дневном или выше...

ПРИМЕР:


Необходимые условия для такой торговли:

1. Доверие к своей стратегии

2. отсутствие стоп-лосса

3. автоматизация процесса торговли ( советник )...


Открытие позиции - при совпадении направления ВСЕХ индикаторов.

Закрытие позиции - при развороте самого быстрого индикатора в текущей ситуации...

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Если  депозит или стоит на месте или тает, то это говорит от том, что нет надежной торговой системы (ТС).

А гигантскую прибыль можно получить несколькими способами.

При надежной ТС входить большим лотом на короткое время или небольшим лотом на длительное.

ТС должна быть надежной в обоих случаях.  

Володя, какой способ используешь ты?
 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.

Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!

Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь.  Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !

 
Georgiy Merts:

Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!

Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь.  Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !

Умный подход к трейдингу...

Не понятно, что такой умный и предусмотрительный человек делает на форексе?

Хотя собирать копейки с ОЧЕНЬ ПРИБЫЛЬНОГО форекса - это тоже философия!

 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Долой копейки - Возьми кредит !
 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.

Спросите у Александра.

Aleksander
Aleksander
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