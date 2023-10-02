Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 19

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Реter Konow:

Допустим, я и вы заключили сделку: я продаю контракт, вы его покупаете. На рынке открылись 2 позиции с небольшим минусовым балансом (брокер снял коммисию). Далее, мы ждем действий других трейдеров - от них зависит кто из нас выйдет в плюс, кто в минус и заплатит прибыль второму (своему контрагенту). Если трейдеры потянут цену вниз, я выйду в плюс и вы закрывшись в минусе, обеспечите мне мой выйгрышь. Если потянут вверх - наоборот. 

У каждого из нас (у меня и у вас) своя стратегия просчета будущих действий других трейдеров, от верности прогноза которой зависит кто из нас выйграет, а кто проиграет. И так у каждой пары продавца/покупателя. Один всегда обеспечивает прибыль другому, но это зависит не от него, а от других трейдеров, которые заключают сделки после. Так работает трейдерский рынок и это в порядке вещей.

Маркетмейкерский рынок работает иначе. Есть один "Мега"-трейдер, который заключает сделки со всеми. У всех покупает и всем продает. Тем самым, обычные трейдеры - покупатели/продавцы больше не сходятся и не заключают сделок между собой. Они больше не обеспечивают прибыль друг другу, потому что их сделки заключаются общим Мега-трейдером и это его задача.

Мега-трейдер становится общим контрагентом и следовательно, стратегии обычных трейдеров должны уже просчитывать его действия, а не действия других трейдеров, как раньше.

И встает вопрос "а меняются ли принципы движения цены на рынке с общим контрагентом?". Если до этого трейдеры обеспечивали прибыль друг другу из своих карманов, что требовало какого то баланса их капиталов и контроля обеспечения выручки, то теперь прибыль обеспечивает одно лицо с мега-капиталом, но оно (лицо) не может позволить себе выплачивать выйгрышь в ущерб своему депозиту, не так ли? Следовательно, оно должно предпринимать меры к ограничению своих убытков, если одна из сторон трейдеров яростно движет цену против другой стороны, используя численный и финансовый перевес. Ведь для обеспечения выйгрыша сильной стороны трейдеров денег слабой стороны не хватит. Значит, нужно что то с этим делать...

Как вариант, "налить" ликвидность на уровни перед движением сильной стороны, чтобы "загасить" ее импульс. Далее, перевернуть движение самостоятельно и направить в сторону меньшинства позиций, чтобы открытые позиции большинства зашли в минус. Естественно, они начнут закрываться, но их проигрыша хватит на оплату выйгрыша меньшинства, и для своего кармана останется... 

Трейдерская "память" рисует картину рынка которого уже давно нет, а умения приспособиться к новому рынку не выработалось из за отсутствия его понимания.

Все правильно.

Итак, какова же стратегия мегатрейдера?

// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду

// либо не рассказываете, смысл в этом есть...

 
Renat Akhtyamov:

Все правильно.

Итак, какова же стратегия мегатрейдера?

// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду

// либо не рассказываете

Стратегия проста - следить за рынком чтобы не оказаться в убытке из за неравенства противоположных позиций трейдеров, регулировать волатильность за счет "переливания" ликвидности, обеспечивать прибыль меньшинству за счет большинства и себе урывать при возможности. 
 
Renat Akhtyamov:

Все правильно.

Итак, какова же стратегия мегатрейдера?

// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду

// либо не рассказываете, смысл в этом есть...

Да примитивная стратегия. Цена охотится за стопами то покупателей, то продавцов в зависимости от того, чей суммарный капитал больше.

 

кто-нибудь расскажите Петру что "все трейдеры и мелкие фонды" - всего около 7%

и на их наличие/отсутствие, хвосты, стопы и прочую требуху всем остальным 93% насрать

 
Georgiy Merts:

Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!

Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь.  Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !

Жорж, чем тебе не угодило большое плечо, Герчика насмотрелся?  ))) Если большое плечо - тебе просто разрешают торговать в долг, но только, пока ты в плюсе. Вот  весь расклад. Я чего не иду на биржи? Нет таких капиталов, чтобы торговать без плеча. А так с пары сотен бачей на еду спокойно заработаешь. Я всегда беру максимальное плечо.

 
Maxim Kuznetsov:

кто-нибудь расскажите Петру что "все трейдеры и мелкие фонды" - всего около 7%

и на их наличие/отсутствие, хвосты, стопы и прочую требуху всем остальным 93% насрать

7% и 93% кого? О ком речь? 
Мы здесь говорим о "валютном" рынке, что был создан, приспособлен, существует и движется в пространстве стотысячных долей цента, именно для "мелких" трейдеров. А плечо 1:1000? Тоже для них. Чтоб самый бедный мог торговать. Если б было "нас...ть", то ни плечей, ни пунктов в стотысяные доли цента, ни центовых счетов, ни ДЦ, ни всей инфраструктуры приспособленного для мелких игроков рынка не было бы.
 
Реter Konow:

Допустим, я и вы заключили сделку: я продаю контракт, вы его покупаете. На рынке открылись 2 позиции с небольшим минусовым балансом (брокер снял коммисию). Далее, мы ждем действий других трейдеров - от них зависит кто из нас выйдет в плюс, кто в минус и заплатит прибыль второму (своему контрагенту). Если трейдеры потянут цену вниз, я выйду в плюс и вы закрывшись в минусе, обеспечите мне мой выйгрышь. Если потянут вверх - наоборот. 

У каждого из нас (у меня и у вас) своя стратегия просчета будущих действий других трейдеров, от верности прогноза которой зависит кто из нас выйграет, а кто проиграет. И так у каждой пары продавца/покупателя. Один всегда обеспечивает прибыль другому, но это зависит не от него, а от других трейдеров, которые заключают сделки после. Так работает трейдерский рынок и это в порядке вещей.

Маркетмейкерский рынок работает иначе. Есть один "Мега"-трейдер, который заключает сделки со всеми. У всех покупает и всем продает. Тем самым, обычные трейдеры - покупатели/продавцы больше не сходятся и не заключают сделок между собой. Они больше не обеспечивают прибыль друг другу, потому что их сделки заключаются общим Мега-трейдером и это его задача.

Мега-трейдер становится общим контрагентом и следовательно, стратегии обычных трейдеров должны уже просчитывать его действия, а не действия других трейдеров, как раньше.

Опять в лосях виноваты жиды, репликтоиды, гарант, бабы и т.д. Если перевести ваш поток сознания на лист в три слова, то выйдет: ДЦ искажает котировки. Так или нет?

Так возьмите и проверьте, наверняка в CB есть программки для скачивания тиковых данных. Я давно проверял, у известных ДЦ все чисто с тиковыми котировками.

 
Alexey Volchanskiy:

Опять в лосях виноваты жиды, репликтоиды, гарант, бабы и т.д. Если перевести ваш поток сознания на лист в три слова, то выйдет: ДЦ искажает котировки. Так или нет?

Так возьмите и проверьте, наверняка в CB есть программки для скачивания тиковых данных. Я давно проверял, у известных ДЦ все чисто с тиковыми котировками.

Нет, не так. ДЦ вообще непричем. Прочитайте внимательно.
 
webgopnik:

1000-2000%


Просто надо делать в день 29% прибыли, теперь все ясно? Не благодарите. И никому не рассказывайте, это с-сыкрет! 

 
Alexey Volchanskiy:

Жорж, чем тебе не угодило большое плечо, Герчика насмотрелся?  ))) Если большое плечо - тебе просто разрешают торговать в долг, но только, пока ты в плюсе. Вот  весь расклад. Я чего не иду на биржи? Нет таких капиталов, чтобы торговать без плеча. А так с пары сотен бачей на еду спокойно заработаешь. Я всегда беру максимальное плечо.

О! Алексей - рад читать Вас - абсолютно согласен!
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