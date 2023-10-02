Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 19
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Все правильно.
Итак, какова же стратегия мегатрейдера?
// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду
// либо не рассказываете, смысл в этом есть...
Все правильно.
Итак, какова же стратегия мегатрейдера?
// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду
// либо не рассказываете
Все правильно.
Итак, какова же стратегия мегатрейдера?
// изучаем СМЕ в динамике !, не вижу стратегии, она там на виду
// либо не рассказываете, смысл в этом есть...
Да примитивная стратегия. Цена охотится за стопами то покупателей, то продавцов в зависимости от того, чей суммарный капитал больше.
кто-нибудь расскажите Петру что "все трейдеры и мелкие фонды" - всего около 7%
и на их наличие/отсутствие, хвосты, стопы и прочую требуху всем остальным 93% насрать
Дык ясное дело - лоты побольше, плечо побольше, СЛы придумали трусы, и вперед !!!
Видишь, что в будущем цена повысится - покупаешь. Видишь, что упадет - продаешь. Если у тебя есть ипотека - то ты уже умеешь угадывать будущее, и знаешь, что у тебя в будущем и деньги есть, и ты здоров... Вот, используй эту способность на форексе, и да прибудет с тобой сила !
Жорж, чем тебе не угодило большое плечо, Герчика насмотрелся? ))) Если большое плечо - тебе просто разрешают торговать в долг, но только, пока ты в плюсе. Вот весь расклад. Я чего не иду на биржи? Нет таких капиталов, чтобы торговать без плеча. А так с пары сотен бачей на еду спокойно заработаешь. Я всегда беру максимальное плечо.
кто-нибудь расскажите Петру что "все трейдеры и мелкие фонды" - всего около 7%
и на их наличие/отсутствие, хвосты, стопы и прочую требуху всем остальным 93% насрать
Опять в лосях виноваты жиды, репликтоиды, гарант, бабы и т.д. Если перевести ваш поток сознания на лист в три слова, то выйдет: ДЦ искажает котировки. Так или нет?
Так возьмите и проверьте, наверняка в CB есть программки для скачивания тиковых данных. Я давно проверял, у известных ДЦ все чисто с тиковыми котировками.
Опять в лосях виноваты жиды, репликтоиды, гарант, бабы и т.д. Если перевести ваш поток сознания на лист в три слова, то выйдет: ДЦ искажает котировки. Так или нет?
Так возьмите и проверьте, наверняка в CB есть программки для скачивания тиковых данных. Я давно проверял, у известных ДЦ все чисто с тиковыми котировками.
1000-2000%
Просто надо делать в день 29% прибыли, теперь все ясно? Не благодарите. И никому не рассказывайте, это с-сыкрет!
Жорж, чем тебе не угодило большое плечо, Герчика насмотрелся? ))) Если большое плечо - тебе просто разрешают торговать в долг, но только, пока ты в плюсе. Вот весь расклад. Я чего не иду на биржи? Нет таких капиталов, чтобы торговать без плеча. А так с пары сотен бачей на еду спокойно заработаешь. Я всегда беру максимальное плечо.