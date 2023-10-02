Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 48
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64 - это предельный лот? Потом возвращаешься к первоначальному?
зы - это предельный Лот Пирамидинга - после идёт ТП и вся свора сделок кроется там...
Подскажите, как вы играете по одноручной схеме, т.е. правила игры.
Если можно по подробнее шаг за шагом.
Дык куда подробнее, но постараюсь. Но надо переделывать на двуручный. Лучше следите за пассами рук кудесника Александра.
Все просто, он же про это и говорил.
1 строчка ставили 1 доллар(Колонка ТекЛот) что выпадет 1(Колонка СтавилиНА), а выпало 0 (колонка Выпало) в итоге на текущей сделке получили убыток -1(Колонка ТекРез) итого всех результатов -1(Колонка Итог)
2 Получили лос в первой строчке ставя на 1 значит след. ставку будем ставить на 0(Колонка СтавилиНа) удвоенным лотом от предыдущего 1 получился лот 2. Выпало 1, опять Лосс -2$ Итог -3
3 Опять переворачиваемся ставим на 1 уже удвоенной лот от предыдущей ставки(то есть мартиним до 4) выпало 0, опять проигрыш -4$ общий убыток -7(Колонка Итого)
4 Переворачиваемся снова так как был лосс ставим на 0 лот 8, выпал 0. Тэйк +8$. Итого 1. Следующую ставку делаем в этом же напрвлении то есть на 0 начальным лотом так получили тэйк
5 Ставим на 0 лот 1$. Выпало 1. Лос -1$ Итого 0$
Итд
Но надо переделать на двуручный. И посмотреть разницу. И Александра попытать еще немного ;)
Дык куда подробнее, но постараюсь.
Я может плохо смотрю, но я не вижу там в игре ставку в 1$
У меня на скрине ставки начинаются от 10$
Я понимаю , что это может быть не важно, но все же хочется придти к единым обозначениям и терминам.
зы - это предельный Лот Пирамидинга - после идёт ТП и вся свора сделок кроется там...
Почему свора, ты вроде писал, что в рынке один ордер?
Почему свора, ты воде писал, что в рынке один ордер?
а это уже пирамидинг - в мартине - перевороте там сработал лось - сделка закрылась переворачиваемся - а когда пирамидимся - то выстраивается сетка ордеров отложек до тейка... щас пример свой покажу
вот тут свора ордеров закроется по общему ТП
Я может плохо смотрю, но я не вижу там в игре ставку в 1$
У меня на скрине ставки начинаются от 10$
Я понимаю , что это может быть не важно, но все же хочется придти к единым обозначениям и терминам.
а там и нет лота = 1 - начинаем с 10 :)) и задачка сделать 1.000.000 - максимум или хоть 20,000 - но регулярно... 8 раз из 10 попыток
а там и нет лота = 1 - начинаем с 10 :)) и задачка сделать 1.000.000 - максимум или хоть 20,000 - но регулярно... 8 раз из 10 попыток
Т.е. мы начинаем с 200$ и разгоняем до 1млн. $ 8 раз из 10 попыток (два раза можем слить по 200$)
Мин ставка 10$ (сокращенно здесь пишут 1$)
Давайте по порядку, я делаю ставку на Орел он же 1(верхний значек монеты)
или на Решку она же 0 (нижний значек)
а это уже пирамидинг - в мартине - перевороте там сработал лось - сделка закрылась переворачиваемся - а когда пирамидимся - то выстраивается сетка ордеров отложек до тейка... щас пример свой покажу
вот тут свора ордеров закроется по общему ТП
Понятно, значит при пирамидинге в рынке может быть максимум 8 ордеров. А стоплосс при пирамидинге тоже общий для совокупной позиции или для каждого ордера отдельный? Стоплосс тралится?
Я может плохо смотрю, но я не вижу там в игре ставку в 1$
У меня на скрине ставки начинаются от 10$
Я понимаю , что это может быть не важно, но все же хочется придти к единым обозначениям и терминам.
1$ это как пример для упрощения расчетов. Может любая цифра. Основа в том что при проигрыше удваиваем ставку и ставим на то что выпало сейчас 0 или 1, орел или решка, то есть меняем то на что ставили и проиграли.Я прикрепил файлик с рандомом, таже самая орлянка, повставляй лоты в экселе и посмотри что делается, быстрее будет чем там щелкать
https://c.mql5.com/3/330/6pz32hy3r.csv
Понятно, значит при пирамидинге в рынке может быть максимум 7 ордеров. А стоплосс при пирамидинге тоже общий для совокупной позиции или для каждого ордера отдельный. Стоплосс тралится?
а это уже от опыта зависит - Христоматийно ставить на откате общий стоп ломая пирамидку и ловя пирамидный лось на любом шаге даже если сработает 64 лот 0 то убыток составит всего 1 начальный лот*шаг(пипсодолларов) пирамиды...
а можно и не крыться - но это уже зависит от опыта... (многих многих факторов которые я так и не смог формализировать есть только общие рекомендации - типа ловить откат от уровней(наклонных полосочек...