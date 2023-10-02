Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 50
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https://c.mql5.com/3/330/0a8fno5c0_9hab27.csv
Вот глянь этот файлик до 8613 строки только тогда я проиграл при увеличении первоначального лота в 1$ до 8192$. То есть сделал как бы 8600 бросков монетки.
Но это не верный подход, надо включать вторую руку, допетриваю пока как. Александр не в духе чего то, не шибко подсказывает =)) Скорей бы поднял свой куш и подобрел душой )
Я не увеличивал лот.
Действовал строго по правилам
Начинаем игру ( на счету 200$)
1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
2)опять делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную
При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$
Поигрался 10 минут. Счет неумолимо растет, без всяких мартингейлов. По тренду оно завсегда так. Не хочет решка выпадать, да и не надоть, чо упрямствовать, поставим на орла :)))
В правилах Александра запутался окончательно. Сначала все было ясно и логично, как божий день. но потом с каждым выходом в эфир, эти правила стали обрастать новыми причудливыми подробностями. Притом по мне - рандомно :)))
по очереди..подкинь монетку и начинай :)
Вот в 2 руки, такая логика? Прикрепляю кому интересно архив там ексель файл более удобочитаемый
Ребята не знаю чего вы там нащелкивали, может мало бросков еще сделали, может везет, может и то и другое
Но вот тот же самый файлик если не мартим лот после проигрыша в итоге минус вместо плюса как в первом варианте. Посмотрите внимательнее, может и я где ошибку не вижу, но вроде все правильно. И тоже где то до 1000 броска болталось в плюсе.
Играйте дальше если хватит терпения. Но лучше автоматизировать этот процесс. П.С. Посмотрите файлики может найдете ошибку и покажите мне ее.
П.П.С но нам нужны дикие проценты прибыли которые достигаются пирамидой. Вот тут я пока еще в неопределенности да и по первому плюсовому варианту без пирамиды лот из за мартина накручивался с 1$ до
Рука1 макс_к_мартин = 16384
Рука2 макс_к_мартин = 32768
Пока делаю вывод при двуручном подходе максимальный лот составил 32768 против 8192 при одноручном.
Прибыль при двуручном 28114 против 27937. Пока для меня эффективность торговли в две руки не впечатлила. Скорее всего что то Александр недоговаривает, хитрит однако )
Ребята не знаю чего вы там нащелкивали, может мало бросков еще сделали, может везет, может и то и другое
Но вот тот же самый файлик если не мартим лот после проигрыша в итоге минус вместо плюса как в первом варианте. Посмотрите внимательнее, может и я где ошибку не вижу, но вроде все правильно. И тоже где то до 1000 броска болталось в плюсе.
Играйте дальше если хватит терпения. Но лучше автоматизировать этот процесс. П.С. Посмотрите файлики может найдете ошибку и покажите мне ее.
П.П.С но нам нужны дикие проценты прибыли которые достигаются пирамидой. Вот тут я пока еще в неопределенности да и по первому плюсовому варианту без пирамиды лот из за мартина накручивался с 1$ до
Рука1 макс_к_мартин = 16384
Рука2 макс_к_мартин = 32768
Пока делаю вывод при двуручном подходе максимальный лот составил 32768 против 8192 при одноручном.
Прибыль при двуручном 28114 против 27937. Пока для меня эффективность торговли в две руки не впечатлила. Скорее всего что то Александр недоговаривает, хитрит однако
нет там никаких хитростей... .ставишь туда сюда и обратно...
нет там никаких хитростей... .ставишь туда сюда и обратно...
и далее так же
ещё 50-70 сделок дальше и 10.000% увеличение депозита в кармане
Я не увеличивал лот.
Действовал строго по правилам
Начинаем игру ( на счету 200$)
1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
2)опять делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную
При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$
это только начало - твоя задачка минимум... сделать 20,000 сперва... затем сбросить и снова повторить и ещё 8 раз
это только начало - твоя задачка минимум... сделать 20,000 сперва... затем сбросить и снова повторить и ещё 8 раз
Ок. Спасибо. Я постараюсь.