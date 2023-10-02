Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 50

Новый комментарий
 
ironfelx:

https://c.mql5.com/3/330/0a8fno5c0_9hab27.csv

Вот глянь этот файлик до 8613 строки только тогда я проиграл при увеличении первоначального лота в 1$ до 8192$. То есть сделал как бы 8600 бросков монетки.

Но это не верный подход, надо включать вторую руку, допетриваю пока как. Александр не в духе чего то, не шибко подсказывает =)) Скорей бы поднял свой куш и подобрел душой )

Я не увеличивал лот.

Действовал строго по правилам

Начинаем игру ( на счету 200$)

1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),

2)опять  делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),

3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную


При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$

 

Поигрался 10 минут.  Счет неумолимо растет, без всяких мартингейлов.  По тренду оно завсегда так.  Не хочет решка выпадать, да и не надоть, чо упрямствовать, поставим на орла :)))      

В правилах Александра запутался окончательно.  Сначала все было ясно и логично, как божий день. но потом с каждым выходом в эфир, эти правила стали обрастать новыми  причудливыми подробностями.  Притом по мне -  рандомно :))) 

 
Aleksander:

по очереди..подкинь монетку и начинай :)


Вот в 2 руки, такая логика? Прикрепляю кому интересно архив там ексель файл более удобочитаемый

Выпало  СтавилиНа  Рука1-ТекЛот  Рука1_ТекРез  Рука1_Итого  Рука0_ТекЛот  Рука0_ТекРез  Рука0-Итого  ВСЕГО
0 1 1 -1 -1 - - 0 -1
1 0 - - -1 1 -1 -1 -2
0 1 2 -2 -3 - - -1 -4
0 0 - - -3 2 2 1 -2
1 0 - - -3 1 -1 0 -3
1 1 4 4 1 - - 0 1
0 1 1 -1 0 - - 0 0
0 0 - - 0 2 2 2 2
0 0 - - 0 1 1 3 3
1 0 - - 0 1 -1 2 2
1 1 2 2 2 - - 2 4
0 1 1 -1 1 - - 2 3
1 0 - - 1 2 -2 0 1
1 1 2 2 3 - - 0 3
1 1 1 1 4 - - 0 4
0 1 1 -1 3 - - 0 3
0 0 - - 3 4 4 4 7
1 0 - - 3 1 -1 3 6
1 1 2 2 5 - - 3 8
0 1 1 -1 4 - - 3 7
0 0 - - 4 2 2 5 9
0 0 - - 4 1 1 6 10
0 0 - - 4 1 1 7 11
0 0 - - 4 1 1 8 12
0 0 - - 4 1 1 9 13
0 0 - - 4 1 1 10 14
0 0 - - 4 1 1 11 15
0 0 - - 4 1 1 12 16
0 0 - - 4 1 1 13 17
1 0 - - 4 1 -1 12 16
0 1 2 -2 2 - - 12 14
0 0 - - 2 2 2 14 16
0 0 - - 2 1 1 15 17
0 0 - - 2 1 1 16 18
1 0 - - 2 1 -1 15 17
1 1 4 4 6 - - 15 21
1 1 1 1 7 - - 15 22
1 1 1 1 8 - - 15 23
1 1 1 1 9 - - 15 24
1 1 1 1 10 - - 15 25
1 1 1 1 11 - - 15 26
1 1 1 1 12 - - 15 27
0 1 1 -1 11 - - 15 26
1 0 - - 11 2 -2 13 24
1 1 2 2 13 - - 13 26
1 1 1 1 14 - - 13 27
Файлы:
4p2r7l4z0_m4ewb2.zip  2090 kb
 

Ребята не знаю чего вы там нащелкивали, может мало бросков еще сделали, может везет, может и то и другое
Но вот тот же самый файлик если не мартим лот после проигрыша в итоге минус вместо плюса как в первом варианте. Посмотрите внимательнее, может и я где ошибку не вижу, но вроде все правильно. И тоже где то до 1000 броска болталось в плюсе.
Играйте дальше если хватит терпения. Но лучше автоматизировать этот процесс. П.С. Посмотрите файлики может найдете ошибку и покажите мне ее. 

П.П.С но нам нужны дикие проценты прибыли которые достигаются пирамидой. Вот тут я пока еще в неопределенности да и по первому плюсовому варианту без пирамиды лот из за мартина накручивался с 1$ до 

Рука1 макс_к_мартин = 16384 

Рука2 макс_к_мартин = 32768 

Пока делаю вывод при двуручном подходе максимальный лот составил 32768 против 8192 при одноручном.

Прибыль при двуручном 28114 против 27937. Пока для меня эффективность торговли в две руки не впечатлила. Скорее всего что то Александр недоговаривает, хитрит однако )

Файлы:
70b3nlsze_yp1ud2ki0bmvhv4k.zip  1782 kb
 
ironfelx:

Ребята не знаю чего вы там нащелкивали, может мало бросков еще сделали, может везет, может и то и другое
Но вот тот же самый файлик если не мартим лот после проигрыша в итоге минус вместо плюса как в первом варианте. Посмотрите внимательнее, может и я где ошибку не вижу, но вроде все правильно. И тоже где то до 1000 броска болталось в плюсе.
Играйте дальше если хватит терпения. Но лучше автоматизировать этот процесс. П.С. Посмотрите файлики может найдете ошибку и покажите мне ее. 

П.П.С но нам нужны дикие проценты прибыли которые достигаются пирамидой. Вот тут я пока еще в неопределенности да и по первому плюсовому варианту без пирамиды лот из за мартина накручивался с 1$ до 

Рука1 макс_к_мартин = 16384 

Рука2 макс_к_мартин = 32768 

Пока делаю вывод при двуручном подходе максимальный лот составил 32768 против 8192 при одноручном.

Прибыль при двуручном 28114 против 27937. Пока для меня эффективность торговли в две руки не впечатлила. Скорее всего что то Александр недоговаривает, хитрит однако 

нет там никаких хитростей... .ставишь туда сюда и обратно...

 
Aleksander:

нет там никаких хитростей... .ставишь туда сюда и обратно...

9117164 2012.06.29 08:01 sell 2.00 eurusd 1.25743 1.25843 0.00000 2012.06.29 08:38 1.25843 0.00 0.00 0.00 -200.00
9122709 2012.06.29 08:38 buy 2.00 eurusd 1.25843 1.25943 0.00000 2012.06.29 09:14 1.25943 0.00 0.00 0.00 200.00
9132051 2012.06.29 09:14 sell 2.00 eurusd 1.25950 1.25932 0.00000 2012.06.29 09:25 1.25932 0.00 0.00 0.00 36.00
9130265 2012.06.29 09:14 sell 2.00 eurusd 1.25950 1.26050 0.00000 2012.06.29 09:23 1.25837 0.00 0.00 0.00 226.00
9132420 2012.06.29 09:25 buy 4.00 eurusd 1.25930 1.25830 0.00000 2012.06.29 09:28 1.25830 0.00 0.00 0.00 -400.00
9132840 2012.06.29 09:29 sell 4.00 eurusd 1.25818 1.25918 0.00000 2012.06.29 09:33 1.25918 0.00 0.00 0.00 -400.00
9133373 2012.06.29 09:33 buy 8.00 eurusd 1.25918 1.25818 1.26018 2012.06.29 09:46 1.26018 0.00 0.00 0.00 800.00
9134297 2012.06.29 09:46 buy 2.00 eurusd 1.26033 1.25933 0.00000 2012.06.29 09:47 1.25933 0.00 0.00 0.00 -200.00
9133936 2012.06.29 09:47 sell 8.00 eurusd 1.25933 1.26033 1.25833 2012.06.29 09:55 1.25833 0.00 0.00 0.00 800.00
9136725 2012.06.29 09:55 sell 2.00 eurusd 1.25818 1.25918 0.00000 2012.06.29 10:01 1.25918 0.00 0.00 0.00 -200.00
9136437 2012.06.29 10:01 buy 4.00 eurusd 1.25918 1.25818 1.26018 2012.06.29 10:06 1.26018 0.00 0.00 0.00 400.00
9140205 2012.06.29 10:06 buy 2.00 eurusd 1.26041 1.25941 0.00000 2012.06.29 10:11 1.25941 0.00 0.00 0.00 -200.00
9140682 2012.06.29 10:07 sell 4.00 eurusd 1.26060 0.00000 0.00000 2012.06.29 10:10 1.26001 0.00 0.00 0.00 236.00
9141204 2012.06.29 10:11 sell 4.00 eurusd 1.25941 1.26041 1.25841 2012.06.29 10:18 1.25841 0.00 0.00 0.00 400.00
9142499 2012.06.29 10:18 sell 2.00 eurusd 1.25826 1.25926 0.00000 2012.06.29 10:30 1.25926 0.00 0.00 0.00 -200.00
9141949 2012.06.29 10:30 buy 4.00 eurusd 1.25926 1.25826 1.26026 2012.06.29 10:36 1.25826 0.00 0.00 0.00 -400.00
9145303 2012.06.29 10:32 sell limit 4.00 eurusd 1.26826 0.00000 0.00000 2012.06.29 10:34 1.25876 cancelled
9145522 2012.06.29 10:36 sell 4.00 eurusd 1.25826 1.25926 1.25726 2012.06.29 10:47 1.25726 0.00 0.00 0.00 400.00
9145978 2012.06.29 10:48 sell 2.00 eurusd 1.25711 1.25711 0.00000 2012.06.29 11:54 1.25711 0.00 0.00 0.00 0.00
9146105 2012.06.29 11:54 buy 8.00 eurusd 1.25711 1.25611 1.25861 2012.06.29 12:50 1.25861 0.00 0.00 0.00 1 200.00
9145716 2012.06.29 12:50 buy 2.00 eurusd 1.25876 1.25717 1.25976 2012.06.29 15:03 1.25976 0.00 0.00 0.00 200.00
9171287 2012.06.29 13:15 sell 4.00 eurusd 1.25717 1.25817 1.25617 2012.06.29 13:36 1.25817 0.00 0.00 0.00 -400.00
9173089 2012.06.29 13:36 buy 2.00 eurusd 1.25817 1.25717 1.25976 2012.06.29 15:03 1.25976 0.00 0.00 0.00 318.00
9179034 2012.06.29 14:21 buy limit 2.00 eurusd 1.25791 1.25632 1.25832 2012.06.29 14:23 1.25953 cancelled
9179224 2012.06.29 15:03 buy 2.00 eurusd 1.25991 1.25891 0.00000 2012.06.29 15:14 1.25891 0.00 0.00 0.00 -200.00
9173502 2012.06.29 15:14 sell 8.00 eurusd 1.25891 1.25991 1.25761 2012.06.29 15:16 1.25991 0.00 0.00 0.00 -800.00
9186969 2012.06.29 15:16 buy 2.00 eurusd 1.25989 1.26670 0.00000 2012.06.29 16:10 1.26670 0.00 0.00 0.00 1 362.00
9187366 2012.06.29 16:10 sell 16.00 eurusd 1.26670 0.00000 1.26500 2012.06.29 19:30 1.26500 0.00 0.00 0.00 2 720.00
9214543 2012.06.29 17:52 sell 8.00 eurusd 1.26862 0.00000 0.00000 2012.06.29 21:44 1.26593 0.00 0.00 0.00 2 152.00
9251829 2012.07.02 00:56 sell 1.00 eurusd 1.26714 1.26300 0.00000 2012.07.02 09:58 1.26300 0.00 0.00 0.00 414.00
9273038 2012.07.02 09:58 buy 2.00 eurusd 1.26300 1.26200 0.00000 2012.07.02 10:05 1.26200 0.00 0.00 0.00 -200.00
9289460 2012.07.02 10:27 buy 4.00 eurusd 1.26369 1.26269 1.26469 2012.07.02 11:07 1.26269 0.00 0.00 0.00 -400.00
9297027 2012.07.02 11:25 buy 16.00 eurusd 1.26397 0.00000 1.26597 2012.07.02 12:17 1.26597 0.00 0.00 0.00 3 200.00
9308682 2012.07.02 12:39 buy 2.00 eurusd 1.26432 1.26332 1.26532 2012.07.02 12:54 1.26332 0.00 0.00 0.00 -200.00
9312253 2012.07.02 13:03 sell 4.00 eurusd 1.26238 1.26338 1.26138 2012.07.02 13:35 1.26338 0.00 0.00 0.00 -400.00
9323305 2012.07.02 14:34 sell 8.00 eurusd 1.26102 0.00000 0.00000 2012.07.03 02:32 1.25797 0.00 0.00 -14.40 2 440.00
9389687 2012.07.03 02:32 buy 2.00 eurusd 1.25797 1.25697 1.25897 2012.07.03 05:57 1.25897 0.00 0.00 0.00 200.00
9399283 2012.07.03 06:01 buy 2.00 eurusd 1.25960 1.25860 1.26060 2012.07.03 07:08 1.26060 0.00 0.00 0.00 200.00
9409179 2012.07.03 08:09 buy 2.00 eurusd 1.25991 1.25891 0.00000 2012.07.03 10:24 1.25891 0.00 0.00 0.00 -200.00
9409315 2012.07.03 10:24 sell 4.00 eurusd 1.25891 1.25991 1.25791 2012.07.03 11:00 1.25791 0.00 0.00 0.00 400.00
9435743 2012.07.03 11:36 sell 4.00 eurusd 1.25854 1.25954 1.25754 2012.07.03 11:40 1.25954 0.00 0.00 0.00 -400.00
9435855 2012.07.03 11:40 buy 4.00 eurusd 1.25954 1.25854 1.26054 2012.07.03 12:29 1.25854 0.00 0.00 0.00 -400.00
9439678 2012.07.03 12:29 sell 8.00 eurusd 1.25854 1.25954 1.25654 2012.07.03 15:25 1.25654 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9468082 2012.07.03 15:34 sell 2.00 eurusd 1.25649 1.25749 0.00000 2012.07.03 16:40 1.25749 0.00 0.00 0.00 -200.00
9499627 2012.07.03 19:37 sell 4.00 eurusd 1.26054 1.26154 1.25854 2012.07.04 03:57 1.25854 0.00 0.00 -5.60 800.00
9502071 2012.07.03 20:13 buy stop 2.00 eurusd 1.26154 1.26054 0.00000 2012.07.05 00:09 1.25233 cancelled
9528627 2012.07.04 07:01 buy 2.00 eurusd 1.25909 1.25809 1.26139 2012.07.04 10:19 1.25809 0.00 0.00 0.00 -200.00
9549116 2012.07.04 11:20 buy 4.00 eurusd 1.25802 1.25702 1.25902 2012.07.04 13:09 1.25702 0.00 0.00 0.00 -400.00
9559381 2012.07.04 13:22 sell 4.00 eurusd 1.25665 1.25665 0.00000 2012.07.05 00:09 1.25236 0.00 0.00 -10.80 1 716.00
9623863 2012.07.05 10:40 sell 3.00 eurusd 1.25158 1.25158 0.00000 2012.07.05 14:00 1.25158 0.00 0.00 0.00 0.00
9623851 2012.07.05 14:00 buy 3.00 eurusd 1.25158 1.25058 0.00000 2012.07.05 14:06 1.25058 0.00 0.00 0.00 -300.00
9658506 2012.07.05 14:08 sell 6.00 eurusd 1.25054 0.00000 0.00000 2012.07.05 15:43 1.23852 0.00 0.00 0.00 7 212.00
9683690 2012.07.05 15:43 sell 6.00 eurusd 1.23834 0.00000 0.00000 2012.07.05 15:50 1.23965 0.00 0.00 0.00 -786.00
9685512 2012.07.05 15:51 buy 18.00 eurusd 1.23974 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:06 1.23983 0.00 0.00 0.00 162.00
9687897 2012.07.05 16:06 buy 18.00 eurusd 1.24009 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:07 1.23974 0.00 0.00 0.00 -630.00
9688061 2012.07.05 16:07 buy 18.00 eurusd 1.23992 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:09 1.23953 0.00 0.00 0.00 -702.00
9688231 2012.07.05 16:09 sell 36.00 eurusd 1.23929 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:13 1.23855 0.00 0.00 0.00 2 664.00
9689155 2012.07.05 16:13 sell 36.00 eurusd 1.23842 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:14 1.23862 0.00 0.00 0.00 -720.00
9689268 2012.07.05 16:14 sell 36.00 eurusd 1.23851 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:16 1.23829 0.00 0.00 0.00 792.00
9689639 2012.07.05 16:16 sell 36.00 eurusd 1.23806 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:16 1.23830 0.00 0.00 0.00 -864.00
9689690 2012.07.05 16:16 buy 36.00 eurusd 1.23835 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:18 1.23858 0.00 0.00 0.00 828.00
9689896 2012.07.05 16:19 buy 36.00 eurusd 1.23872 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:22 1.23922 0.00 0.00 0.00 1 800.00



 

и далее так же

9690287 2012.07.05 16:22 sell 36.00 eurusd 1.23921 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:25 1.23910 0.00 0.00 0.00 396.00
9690643 2012.07.05 16:25 buy 36.00 eurusd 1.23920 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:26 1.23896 0.00 0.00 0.00 -864.00
9690749 2012.07.05 16:26 buy 36.00 eurusd 1.23903 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:16 1.23917 0.00 0.00 0.00 504.00
9690835 2012.07.05 16:28 buy 10.00 eurusd 1.23879 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:18 1.23922 0.00 0.00 0.00 430.00
9690927 2012.07.05 16:28 buy 10.00 eurusd 1.23825 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:56 1.23708 0.00 0.00 0.00 -1 170.00
9694141 2012.07.05 16:46 sell 10.00 eurusd 1.23808 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:59 1.23752 0.00 0.00 0.00 560.00
9694173 2012.07.05 16:46 sell 26.00 eurusd 1.23800 0.00000 0.00000 2012.07.05 16:54 1.23751 0.00 0.00 0.00 1 274.00
9694715 2012.07.05 16:51 sell 10.00 eurusd 1.23767 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:05 1.23683 0.00 0.00 0.00 840.00
9695156 2012.07.05 16:56 sell 26.00 eurusd 1.23711 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:03 1.23731 0.00 0.00 0.00 -520.00
9695304 2012.07.05 16:57 sell 5.00 eurusd 1.23748 0.00000 0.00000 2012.07.05 17:04 1.23730 0.00 0.00 0.00 90.00
9695350 2012.07.05 16:57 buy 8.00 eurusd 1.23807 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:07 1.23866 0.00 0.00 0.00 472.00
9704942 2012.07.05 18:12 sell 36.00 eurusd 1.23795 0.00000 0.00000 2012.07.06 05:28 1.23783 0.00 0.00 -25.20 432.00
9710772 2012.07.05 19:07 buy 10.00 eurusd 1.23892 0.00000 0.00000 2012.07.05 19:18 1.23915 0.00 0.00 0.00 230.00
9712495 2012.07.05 19:24 sell 20.00 eurusd 1.23905 0.00000 0.00000 2012.07.06 05:29 1.23780 0.00 0.00 -14.00 2 500.00
9736335 2012.07.06 05:31 buy 4.00 eurusd 1.23797 1.23697 1.23897 2012.07.06 10:01 1.23697 0.00 0.00 0.00 -400.00
9736377 2012.07.06 10:01 sell 4.00 eurusd 1.23697 1.23797 1.23000 2012.07.06 10:30 1.23797 0.00 0.00 0.00 -400.00
9752356 2012.07.06 10:30 buy 8.00 eurusd 1.23797 1.23797 0.00000 2012.07.06 11:51 1.23797 0.00 0.00 0.00 0.00
9753362 2012.07.06 11:38 sell 0.00 eurusd 1.23897 1.23997 0.00000 2012.07.06 15:55 1.23897 0.00 0.00 0.00 0.00
9761830 2012.07.06 11:55 buy stop 8.00 eurusd 1.23997 1.23897 0.00000 2012.07.06 16:02 1.23221 cancelled
9761846 2012.07.06 11:55 buy 8.00 eurusd 1.23856 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:55 1.23897 0.00 0.00 0.00 328.00
9761868 2012.07.06 12:28 sell 8.00 eurusd 1.23756 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:57 1.23306 0.00 0.00 0.00 3 600.00
9765576 2012.07.06 12:52 sell 8.00 eurusd 1.23821 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:58 1.23340 0.00 0.00 0.00 3 848.00
9773762 2012.07.06 15:02 sell 8.00 eurusd 1.23823 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:58 1.23294 0.00 0.00 0.00 4 232.00
9777782 2012.07.06 15:32 sell 8.00 eurusd 1.23584 0.00000 0.00000 2012.07.06 15:59 1.23289 0.00 0.00 0.00 2 360.00
9778212 2012.07.06 15:33 sell 4.00 eurusd 1.23671 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23138 0.00 0.00 0.00 2 132.00
9778235 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23662 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23138 0.00 0.00 0.00 2 096.00
9778289 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23635 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23147 0.00 0.00 0.00 1 952.00
9778326 2012.07.06 15:34 sell 4.00 eurusd 1.23664 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23152 0.00 0.00 0.00 2 048.00
9778375 2012.07.06 15:34 sell 2.00 eurusd 1.23660 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23141 0.00 0.00 0.00 1 038.00
9785842 2012.07.06 16:01 sell 16.00 eurusd 1.23233 0.00000 0.00000 2012.07.06 16:59 1.23107 0.00 0.00 0.00 2 016.00
9786289 2012.07.06 16:03 sell 4.00 eurusd 1.23263 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23147 0.00 0.00 0.00 464.00
9786334 2012.07.06 16:04 sell 16.00 eurusd 1.23278 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:00 1.23133 0.00 0.00 0.00 2 320.00
9786455 2012.07.06 16:04 sell 4.00 eurusd 1.23298 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23151 0.00 0.00 0.00 588.00
9786879 2012.07.06 16:08 sell 4.00 eurusd 1.23325 0.00000 0.00000 2012.07.06 17:01 1.23156 0.00 0.00 0.00 676.00
9804293 2012.07.06 18:13 buy 7.00 eurusd 1.23061 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -8.40 0.00
9821760 2012.07.06 20:15 buy 7.00 eurusd 1.22856 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -8.40 1 435.00
9824573 2012.07.06 20:50 buy 1.00 eurusd 1.22816 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -1.20 245.00
9830207 2012.07.06 22:00 buy 21.00 eurusd 1.22718 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 -25.20 7 203.00
9843276 2012.07.09 00:37 buy 5.00 eurusd 1.22750 0.00000 1.23061 2012.07.09 10:32 1.23061 0.00 0.00 0.00 1 555.00
9875526 2012.07.09 11:28 buy 5.00 eurusd 1.22789 1.22689 0.00000 2012.07.09 16:54 1.22906 0.00 0.00 0.00 585.00
9904297 2012.07.09 16:54 sell 5.00 eurusd 1.22900 0.00000 1.22800 2012.07.09 17:07 1.22800 0.00 0.00 0.00 500.00
9906107 2012.07.09 17:10 sell 5.00 eurusd 1.22828 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 -410.00
9912583 2012.07.09 18:16 sell 5.00 eurusd 1.23027 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22919 0.00 0.00 -4.00 540.00
9919560 2012.07.09 19:45 sell 5.00 eurusd 1.23102 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 960.00
9920656 2012.07.09 20:06 sell 5.00 eurusd 1.23092 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:20 1.22915 0.00 0.00 -4.00 885.00
9921746 2012.07.09 20:30 sell 2.00 eurusd 1.23114 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -1.60 408.00
9923165 2012.07.09 20:59 sell 8.00 eurusd 1.23128 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22916 0.00 0.00 -6.40 1 696.00
9923983 2012.07.09 21:14 sell 5.00 eurusd 1.23146 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -4.00 1 180.00
9927859 2012.07.09 22:33 sell 5.00 eurusd 1.23173 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:20 1.22921 0.00 0.00 -4.00 1 260.00
9929492 2012.07.09 23:12 sell 2.00 eurusd 1.23190 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22910 0.00 0.00 -1.60 560.00
9936763 2012.07.10 03:01 sell 4.00 eurusd 1.23190 0.00000 0.00000 2012.07.10 06:19 1.22916 0.00 0.00 0.00 1 096.00
9950303 2012.07.10 06:47 sell 4.00 eurusd 1.22858 1.22958 0.00000 2012.07.10 09:39 1.22958 0.00 0.00 0.00 -400.00
9950885 2012.07.10 09:39 buy 4.00 eurusd 1.22958 1.22858 0.00000 2012.07.10 10:24 1.22858 0.00 0.00 0.00 -400.00
9961327 2012.07.10 10:24 sell 8.00 eurusd 1.22858 1.22958 0.00000 2012.07.10 10:53 1.22958 0.00 0.00 0.00 -800.00
9965231 2012.07.10 10:53 buy 8.00 eurusd 1.22958 1.23158 0.00000 2012.07.10 13:15 1.23158 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9968852 2012.07.10 13:15 sell 16.00 eurusd 1.23158 1.23258 1.23058 2012.07.10 14:51 1.23058 0.00 0.00 0.00 1 600.00
9875595 2012.07.10 14:09 sell 5.00 eurusd 1.23058 0.00000 0.00000 2012.07.10 15:28 1.22669 0.00 0.00 0.00 1 945.00
9991767 2012.07.10 14:38 sell 16.00 eurusd 1.23114 0.00000 0.00000 2012.07.10 15:28 1.22678 0.00 0.00 0.00 6 976.00
10001651 2012.07.10 15:46 sell 5.00 eurusd 1.22734 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22613 0.00 0.00 0.00 605.00
10002093 2012.07.10 15:51 sell 5.00 eurusd 1.22763 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22619 0.00 0.00 0.00 720.00
10006051 2012.07.10 16:29 sell 10.00 eurusd 1.22945 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22613 0.00 0.00 0.00 3 320.00
10010818 2012.07.10 17:06 sell 10.00 eurusd 1.22687 0.00000 0.00000 2012.07.10 17:16 1.22614 0.00 0.00 0.00 730.00
10012614 2012.07.10 17:17 sell 20.00 eurusd 1.22569 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:04 1.22579 0.00 0.00 -14.00 -200.00
10014846 2012.07.10 17:27 sell 5.00 eurusd 1.22599 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22592 0.00 0.00 -3.50 35.00
10014946 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22612 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22593 0.00 0.00 -3.50 95.00
10015013 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22590 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:08 1.22586 0.00 0.00 -3.50 20.00
10015023 2012.07.10 17:28 sell 5.00 eurusd 1.22587 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:09 1.22589 0.00 0.00 -3.50 -10.00
10015099 2012.07.10 17:29 sell 5.00 eurusd 1.22593 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22590 0.00 0.00 -3.50 15.00
10015108 2012.07.10 17:29 sell 5.00 eurusd 1.22593 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22591 0.00 0.00 -3.50 10.00
10015565 2012.07.10 17:33 sell 5.00 eurusd 1.22618 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:07 1.22592 0.00 0.00 -3.50 130.00
10017175 2012.07.10 17:43 sell 10.00 eurusd 1.22566 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:11 1.22564 0.00 0.00 -7.00 20.00
10017199 2012.07.10 17:44 sell 10.00 eurusd 1.22557 0.00000 1.22170 2012.07.11 20:12 1.22552 0.00 0.00 -7.00 50.00
10021998 2012.07.10 18:11 sell 5.00 eurusd 1.22429 0.00000 1.22170 2012.07.11 18:37 1.22426 0.00 0.00 -3.50 15.00
10146887 2012.07.11 18:39 sell 5.00 eurusd 1.22416 0.00000 0.00000 2012.07.11 21:18 1.22220 0.00 0.00 0.00 980.00
10157716 2012.07.11 20:12 buy 50.00 eurusd 1.22558 0.00000 1.23558 2012.07.16 18:45 1.22627 0.00 0.00 -750.00 3 450.00
10157888 2012.07.11 20:13 buy 20.00 eurusd 1.22545 0.00000 1.22558 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -300.00 2 560.00
10157965 2012.07.11 20:14 buy 5.00 eurusd 1.22548 0.00000 1.22658 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -75.00 625.00
10158257 2012.07.11 20:16 sell 70.00 eurusd 1.22518 0.00000 0.00000 2012.07.11 21:18 1.22232 0.00 0.00 0.00 20 020.00
10194524 2012.07.12 02:51 buy 5.00 eurusd 1.22452 0.00000 1.22658 2012.07.16 00:00 1.22673 0.00 0.00 -33.00 1 105.00
10464715 2012.07.16 10:40 buy 5.00 eurusd 1.22330 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:50 1.22652 0.00 0.00 0.00 1 610.00
10470837 2012.07.16 11:50 buy 5.00 eurusd 1.22143 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:46 1.22634 0.00 0.00 0.00 2 455.00
10478626 2012.07.16 12:45 buy 5.00 eurusd 1.21836 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:50 1.22662 0.00 0.00 0.00 4 130.00
10478638 2012.07.16 12:45 buy 5.00 eurusd 1.21827 0.00000 0.00000 2012.07.16 18:46 1.22634 0.00 0.00 0.00 4 035.00
10535711 2012.07.16 21:49 sell 30.00 eurusd 1.22765 0.00000 1.22465 2012.07.17 02:36 1.22686 0.00 0.00 3.00 2 370.00
10543778 2012.07.17 02:37 buy 30.00 eurusd 1.22685 1.22570 1.22785 2012.07.17 03:29 1.22785 0.00 0.00 0.00 3 000.00
10548048 2012.07.17 04:23 buy 30.00 eurusd 1.23041 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 2 070.00
10559640 2012.07.17 08:30 buy 30.00 eurusd 1.22877 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 6 990.00
10562258 2012.07.17 09:17 buy 8.00 eurusd 1.22783 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 2 616.00
10570230 2012.07.17 10:47 buy 8.00 eurusd 1.22925 0.00000 1.23110 2012.07.17 12:11 1.23110 0.00 0.00 0.00 1 480.00
10580450 2012.07.17 12:17 sell 25.00 eurusd 1.23083 0.00000 1.22885 2012.07.17 13:20 1.22898 0.00 0.00 0.00 4 625.00
10584787 2012.07.17 13:20 buy 25.00 eurusd 1.22898 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:22 1.22902 0.00 0.00 -237.50 100.00
10586337 2012.07.17 13:48 buy 5.00 eurusd 1.22881 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22907 0.00 0.00 -47.50 130.00
10587737 2012.07.17 14:00 buy 5.00 eurusd 1.22810 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22900 0.00 0.00 -47.50 450.00
10591918 2012.07.17 14:50 buy 5.00 eurusd 1.22826 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22900 0.00 0.00 -47.50 370.00
10598234 2012.07.17 15:45 buy 10.00 eurusd 1.22788 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22896 0.00 0.00 -95.00 1 080.00
10602735 2012.07.17 16:42 buy 10.00 eurusd 1.22763 0.00000 1.23405 2012.07.19 07:23 1.22884 0.00 0.00 -95.00 1 210.00
10609945 2012.07.17 17:12 buy 20.00 eurusd 1.22344 0.00000 1.23405 2012.07.18 13:27 1.22355 0.00 0.00 -46.00 220.00
10612319 2012.07.17 17:20 sell 20.00 eurusd 1.22182 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22084 0.00 0.00 0.00 1 960.00
10612402 2012.07.17 17:21 sell 20.00 eurusd 1.22224 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22085 0.00 0.00 0.00 2 780.00
10612712 2012.07.17 17:23 sell 20.00 eurusd 1.22266 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22089 0.00 0.00 0.00 3 540.00
10612914 2012.07.17 17:24 sell 5.00 eurusd 1.22270 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22092 0.00 0.00 0.00 890.00
10613029 2012.07.17 17:25 sell 5.00 eurusd 1.22274 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22092 0.00 0.00 0.00 910.00
10613091 2012.07.17 17:25 sell 5.00 eurusd 1.22289 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:32 1.22094 0.00 0.00 0.00 975.00
10615291 2012.07.17 17:34 sell 5.00 eurusd 1.22108 0.00000 0.00000 2012.07.17 17:34 1.22094 0.00 0.00 0.00 70.00
10650025 2012.07.18 00:10 buy 5.00 eurusd 1.22918 0.00000 1.23405 2012.07.19 10:33 1.23109 0.00 0.00 -36.00 955.00
10656987 2012.07.18 03:45 buy 1.00 eurusd 1.22982 0.00000 1.23405 2012.07.19 10:33 1.23115 0.00 0.00 -7.20 133.00

 

ещё 50-70 сделок дальше и 10.000% увеличение депозита в кармане


Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 600.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 260 066.50
Balance: 262 666.50

 
apr73:

Я не увеличивал лот.

Действовал строго по правилам

Начинаем игру ( на счету 200$)

1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),

2)опять  делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),

3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную


При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$

это только начало - твоя задачка минимум... сделать 20,000 сперва... затем сбросить и снова повторить и ещё 8 раз

 
Aleksander:

это только начало - твоя задачка минимум... сделать 20,000 сперва... затем сбросить и снова повторить и ещё 8 раз

Ок. Спасибо. Я постараюсь.

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