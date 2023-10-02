Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 32

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при жгучем желании в оптимизаторе в графиках можно начертать слово @#$ (которое обычно на заборах), азбукой морзе..особо подкованные кодами Грея

 
Igor Makanu:

весь форум такими графиками завален ))), как вариант по Маркету пройтись

вот интересный график в оптимизаторе сделал, все как Вы просили с 2016г и просадка не большая, депо 500$


интересно понять почему сетка ордеров так себя ведет.... хотя уже склоняюсь к мнению "работает - не трожь!" )))

Здесь среднегодовой доход к просадке не 10 к 1, а около 1 к 1. Это слишком большая разница. 
 
Макс:

Интересную выборку из моего поста сделали.. а почему не с просадкой 50 и прибылью 100?)

Это не интересно :) 
 
Alexey Volchanskiy:

Когда я был на форексе целочкой в середине нулевых, торговал в кухне. Уже тогда, как программер, читал тиковые котировки с этой кухни и сравнивал с Альпой и Броко (давно покойник). Потом сравнивал в Матлабе, разница была ужасающая, совершенно свои котировки. Сейчас такого нет.

я  и  говорю что в кухне копия                                                                                                                         
 
Макс:

Настаивать не буду. Просто, я с мартином, во всех его вариантах, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Прошел на реальных деньгах, на памм-счетах. Первые деньги на нем заработал в 2008. И тогда же впервые крупно слил.

Но только совсем недавно до меня доперло, через тесты, естественно, что мартин совершенно не дает преимущества.. разве что психическое состояние гораздо дольше позитивное и только в короткие промежутки плачешь)).. с торговлей без мартина ты как на волнах.. день позитив, день негатив.

Да и зачем мартин, когда есть куча систем, с простейшей фильтрацией, которые дают(на истории) 100-300% годовых, с просадками 30-50%?

судя по посту и так и сяк плохо

 
Renat Akhtyamov:

судя по посту и так и сяк плохо

Естественно. Надо инвестировать в шавуху. Там по 100% каждые 3 месяца.
 
Макс:
Естественно. Надо инвестировать в шавуху. Там по 100% каждые 3 месяца.
что такое щавуха?
 
Renat Akhtyamov:
что такое щавуха?

Шавуха.


 
Макс:
Естественно. Надо инвестировать в шавуху. Там по 100% каждые 3 месяца.

инвестировать, именно инвестировать действительно лучше в реальный бизнес.

"инвестиция в форекс" довольно смешное словосочетание

 

Сегодня на ММВБ высокая волатильность - день скальпера. Дочь наторговала около 10%

Ремонт квартиры почти окупила

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