Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 32
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при жгучем желании в оптимизаторе в графиках можно начертать слово @#$ (которое обычно на заборах), азбукой морзе..особо подкованные кодами Грея
весь форум такими графиками завален ))), как вариант по Маркету пройтись
вот интересный график в оптимизаторе сделал, все как Вы просили с 2016г и просадка не большая, депо 500$
интересно понять почему сетка ордеров так себя ведет.... хотя уже склоняюсь к мнению "работает - не трожь!" )))
Интересную выборку из моего поста сделали.. а почему не с просадкой 50 и прибылью 100?)
Когда я был на форексе целочкой в середине нулевых, торговал в кухне. Уже тогда, как программер, читал тиковые котировки с этой кухни и сравнивал с Альпой и Броко (давно покойник). Потом сравнивал в Матлабе, разница была ужасающая, совершенно свои котировки. Сейчас такого нет.
Настаивать не буду. Просто, я с мартином, во всех его вариантах, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Прошел на реальных деньгах, на памм-счетах. Первые деньги на нем заработал в 2008. И тогда же впервые крупно слил.
Но только совсем недавно до меня доперло, через тесты, естественно, что мартин совершенно не дает преимущества.. разве что психическое состояние гораздо дольше позитивное и только в короткие промежутки плачешь)).. с торговлей без мартина ты как на волнах.. день позитив, день негатив.
Да и зачем мартин, когда есть куча систем, с простейшей фильтрацией, которые дают(на истории) 100-300% годовых, с просадками 30-50%?
судя по посту и так и сяк плохо
судя по посту и так и сяк плохо
Естественно. Надо инвестировать в шавуху. Там по 100% каждые 3 месяца.
что такое щавуха?
Шавуха.
Естественно. Надо инвестировать в шавуху. Там по 100% каждые 3 месяца.
инвестировать, именно инвестировать действительно лучше в реальный бизнес.
"инвестиция в форекс" довольно смешное словосочетание
Сегодня на ММВБ высокая волатильность - день скальпера. Дочь наторговала около 10%
Ремонт квартиры почти окупила