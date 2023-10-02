Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 59
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А как на счет скальпинга ручного на ЛЧИ одного из годов прошлых, когда с 50 тыс руб улетали за квартал до 1 500 500.00 руб?
это уже не работает.
это уже не работает.
Кто как думает каким способом Александр(в миру Necolla) смог показать такой результат на монетке CoinFlip, он где то заскринивал этот стейт. Ведь там же чистый рандом и нет никаких уровней и локировать ставки как он любит там тоже нельзя было. Где то он писал что все так же мартин+пирамида. У кого какие соображения?
там сайт называется "вики гейм".
там, как в википедии, любой может зайти и изменить статью. а там любой может зайти в код игры и изменить его, и делай хоть миллиард процентов.
http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
пс: посмотри историю изменений. в 2011 году, как раз, какой-то alex (Aleksander?) изменял код.
там сайт называется "вики гейм".
там, как в википедии, любой может зайти и изменить статью. а там любой может зайти в код игры и изменить его, и делай хоть миллиард процентов.
http://ru.wikigamia.net/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
пс: посмотри историю изменений. в 2011 году, как раз, какой-то alex (Aleksander?) изменял код.
)))) если это так, то это будет новое дно для саша-коли))
В чем может быть преимущество использования 2-х рук в орлянке в отличии от 1 руки? Результат практически тот же самый, а мороки больше. Привожу пример первые 38 бросков монеты. и потом последующие через промежутки бросков.
Прикрепил полностью файл кто более дотошный, можете убедиться что это так. Кто что думает?
.......
Кто что думает?
Глаза на лоб полезли ! прям как, на Вашей аватарке.
Глаза на лоб полезли ! прям как, на Вашей аватарке.
Почему? Утверждается что следуя стратегии перевертыша + мартини можно заработать на случ. блуждании типа орлянка. Александр говорил что типа 2 руки как то лучше для этого дела. Я привожу результаты применения 1руки и 2х рук для сравнения. И где здесь преимущество 2х рук? Может кто подскажет и направит...
может не 2х рук - а Двух направлений? - каждое направление работает в своём направлении :)))(поочередно) вот отличие от двух рук(работа одновременно в двух направлениях)
вот ведь тавтология - сделай советника тп = сл - и получи реальные 0 1 за 2-3 года и уже их в екселе мучай :))
не забывай что сделки открываются не от балды - а от сигналов - в частности на отбой от уровней
у себя можешь паралельно вести график эквити - который графически можно анализировать с помощью линий поддержки сопротивления (наклонных) и уже паралельный график мартинишь :)
может не 2х рук - а Двух направлений? - каждое направление работает в своём направлении :)))(поочередно) вот отличие от двух рук(работа одновременно в двух направлениях)
вот ведь тавтология - сделай советника тп = сл - и получи реальные 0 1 за 2-3 года и уже их в екселе мучай :))
Он вернулся...!!!
Так оно так и есть, этот файлик и мучаю. На этих данных все экселевские расчеты выложенные мной и считаются, за 20 лет безупреченой торговли sl=tp на eur/usd )
Короче, файлик рандома мучаемый мной это есть результат торговли на покупку после Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5знак. Если лосс заносим в файлик 0 если тэйк 1.
Потом я на этих результатах и гонял орлянку перевертыш+мартин. Если ставили на 0 по этому файлу(это лосс при байках) значит типа продавали бы в реальной торговле, а по факту выпало 1 то есть байка выиграла, то переворачиваемся и ставим на 1(на байки, а не на селки) то есть как бы открываем ордер бай.
Похоже, что надо делать как то не так?
Но ведь для орлянки это должно работать, какая разница какой рандом? Что в принципе и подтверждается если увеличивать начальную ставку к примеру на одну минимальную в 1$ если наш текущий баланс к примеру ТекБаланс/НачСтавка> 100 таких начальных ставок, то на 1000 броске если дотягиваем без громандого слива из за намотки мартина то с 20$ имеем уже около 80000 - 100000$. При броске скажем после 6000 достигнутая величина баланса становится практически не сливаемой ни на одном из файликов полученного рандома из биржи. Ставил просто разные значения sl=tp получал файлы результатов и прогонял их по этому алгоритму.
Как правильно сделать файл sl=tp в нем должны быть сделки на продажу и покупку одновременно?