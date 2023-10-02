Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 60

Новый комментарий
 
ironfelx:

Он вернулся...!!!
Так оно так и есть, этот файлик и мучаю. На этих данных все экселевские расчеты выложенные мной и считаются, за 20 лет безупреченой торговли sl=tp на eur/usd )
Короче, файлик рандома мучаемый мной это есть результат торговли на покупку после Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5знак. Если лосс заносим в файлик 0 если тэйк 1.

Потом я на этих результатах и гонял орлянку перевертыш+мартин. Если ставили на 0 по этому файлу(это лосс при байках) значит типа продавали бы в реальной торговле, а по факту выпало 1 то есть байка выиграла, то переворачиваемся и ставим на 1(на байки, а не на селки) то есть как бы открываем ордер бай. 

Похоже, что надо делать как то не так?
Но ведь для орлянки это должно работать, какая разница какой рандом? Что в принципе и подтверждается если увеличивать начальную ставку к примеру на одну минимальную в 1$ если наш текущий баланс к примеру ТекБаланс/НачСтавка> 100 таких начальных ставок, то на 1000 броске если дотягиваем без громандого слива из за намотки мартина то с 20$ имеем уже около 80000 - 100000$. При броске скажем после 6000 достигнутая величина баланса становится практически не сливаемой ни на одном из файликов полученного рандома из биржи. Ставил просто разные значения sl=tp получал файлы результатов и прогонял их по этому алгоритму.

Как правильно сделать файл sl=tp в нем должны быть сделки на продажу и покупку одновременно? 


ну в стейте у меня так и есть - СЛ = ТП - и стоп является уровнем открытия переворотной сделки

так например бай поставили 20пп - цена пошла вниз - бид дал -20 сделка закрылась но на этом же уровне на биде открывается селка..

а вот зачем нам одновременно? были такие стратегии - но они не выдерживают больших импульсов


тут перевертыши отлично сработают - о вот одновременные руки встрянут в глубокий мартини..

 
Абстрагируемся от биржи. Была задача. Есть некая случайная последовательность как на ней разогнать начальный баланс за минимально возможное количество бросков с минимальными вероятностью слива 8 из 10 попыток? Был предложен способ мартин+перевертыш+пирамиды+все это припорошить рандомом  по применению. Я оставил пока мартин+перевертыш. Показал результат по одноручному варианту и двуручному где одна рука ставит на 1 другая на 0. Результаты одинаковые.
Не спорю, что я что то делаю не так, прошу направить  на ошибку...
 
Aleksander:

ну в стейте у меня так и есть - СЛ = ТП - и стоп является уровнем открытия переворотной сделки

так например бай поставили 20пп - цена пошла вниз - бид дал -20 сделка закрылась но на этом же уровне на биде открывается селка..

а вот зачем нам одновременно? были такие стратегии - но они не выдерживают больших импульсов


тут перевертыши отлично сработают - о вот одновременные руки встрянут в глубокий мартини..

Ну понятно. Если про биржу то понятно. Что ты к примеру крестиками ноликами подбираешь размер бокса, так чтобы было как можно меньше 1 бокс вниз 1 бокс вверх, флет, где пойдет накрутка мартина, так же смотришь период в течении суток где такого флета меньше. Плюс еще уровни твои где ты можешь залокировать убыточный ордер, потом закрыть локирующий ордер на следующем уровне и ждать пока оставшийся убыточный ордер пройдет в своем направлении до другого уровня и даже если цена прошла хоть немного в нужном направлении уже плюс имеем.

Но как же на счет орлянки? Как на ней быстро увеличивать баланс по этому алгоритму не допуская слива? Ведь я же делал именно так, но слив происходит так как мартин накручивает лоты а начальный баланс не выдерживает 10-12 неугаданных переворотов   

А это уже получается не случайная последовательность, а уже последовательность с нужным нам распределением. Но мы знаем что никакой, даже самой замысловатой выборкой из случайной последовательности нельзя сделать не случайную. Значит получается рынок не случайная последовательность. Теорема доказана.)))
 

в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...

зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :) 

 

если нет цели хапнуть много, а задача подольше продержаться, то стратегии ставок орлянки/рулетки могут быть довольно любопытными и наводящими на разные нехорошие мысли :-)

в казино - при ставках красное/чёрное, удвоения после зеро, возврат к начальной ставке при увеличении капитала

в орляне - раунды делятся по парам, если в паре оба раунда в минус ставка удваивается, если оба в плюс то ставка делится пополам

 
Aleksander:

в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...

зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :) 

Все братва сливайте воду, все дело в озарении, а это понимаете доступно только при всех открытых чакрах )) Александр - хитрый ты ежик ;) Ладно пойду тренировать озарение. Но за науку спасибо!

 
ironfelx:

Все братва сливайте воду, все дело в озарении, а это понимаете доступно только при всех открытых чакрах )) Александр - хитрый ты ежик ;) Ладно пойду тренировать озарение. Но за науку спасибо!

ежик

;)_

 
Aleksander:

в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...

зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :) 

не

озарит - это когда автомат будет то пирамидить, то мартинить

 
Renat Akhtyamov:

не

озарит - это когда автомат будет то пирамидить, то мартинить

Причем сам на тригере "озарение" т е. При флете одно, при тренде другое!!! :-)

Предлагаю подключить к созданию тригера-переключалки " озарение" - нейро-сеточку...
 
Aleksey Masterov:
Причем сам на тригере "озарение" т е. При флете одно, при тренде другое!!! :-)

Предлагаю подключить к созданию тригера-переключалки нейро-сеточку...

Никакого триггера не надо. Открыли стартовый ордер. Если цена пошла в направлении ордера пирамидимся, если против - усредняемся. Главное в направлении тренда не ошибиться, вот сюда надо приложить все силы, остальное дело техники.)

1...535455565758596061626364656667...74
Новый комментарий