Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 60
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Так оно так и есть, этот файлик и мучаю. На этих данных все экселевские расчеты выложенные мной и считаются, за 20 лет безупреченой торговли sl=tp на eur/usd )
Короче, файлик рандома мучаемый мной это есть результат торговли на покупку после Close[1]>Close[2] tp=200pt sl=220pt 5знак. Если лосс заносим в файлик 0 если тэйк 1.
Потом я на этих результатах и гонял орлянку перевертыш+мартин. Если ставили на 0 по этому файлу(это лосс при байках) значит типа продавали бы в реальной торговле, а по факту выпало 1 то есть байка выиграла, то переворачиваемся и ставим на 1(на байки, а не на селки) то есть как бы открываем ордер бай.
Похоже, что надо делать как то не так?
Но ведь для орлянки это должно работать, какая разница какой рандом? Что в принципе и подтверждается если увеличивать начальную ставку к примеру на одну минимальную в 1$ если наш текущий баланс к примеру ТекБаланс/НачСтавка> 100 таких начальных ставок, то на 1000 броске если дотягиваем без громандого слива из за намотки мартина то с 20$ имеем уже около 80000 - 100000$. При броске скажем после 6000 достигнутая величина баланса становится практически не сливаемой ни на одном из файликов полученного рандома из биржи. Ставил просто разные значения sl=tp получал файлы результатов и прогонял их по этому алгоритму.
Как правильно сделать файл sl=tp в нем должны быть сделки на продажу и покупку одновременно?
ну в стейте у меня так и есть - СЛ = ТП - и стоп является уровнем открытия переворотной сделки
так например бай поставили 20пп - цена пошла вниз - бид дал -20 сделка закрылась но на этом же уровне на биде открывается селка..
а вот зачем нам одновременно? были такие стратегии - но они не выдерживают больших импульсов
тут перевертыши отлично сработают - о вот одновременные руки встрянут в глубокий мартини..
Не спорю, что я что то делаю не так, прошу направить на ошибку...
ну в стейте у меня так и есть - СЛ = ТП - и стоп является уровнем открытия переворотной сделки
так например бай поставили 20пп - цена пошла вниз - бид дал -20 сделка закрылась но на этом же уровне на биде открывается селка..
а вот зачем нам одновременно? были такие стратегии - но они не выдерживают больших импульсов
тут перевертыши отлично сработают - о вот одновременные руки встрянут в глубокий мартини..
Ну понятно. Если про биржу то понятно. Что ты к примеру крестиками ноликами подбираешь размер бокса, так чтобы было как можно меньше 1 бокс вниз 1 бокс вверх, флет, где пойдет накрутка мартина, так же смотришь период в течении суток где такого флета меньше. Плюс еще уровни твои где ты можешь залокировать убыточный ордер, потом закрыть локирующий ордер на следующем уровне и ждать пока оставшийся убыточный ордер пройдет в своем направлении до другого уровня и даже если цена прошла хоть немного в нужном направлении уже плюс имеем.
Но как же на счет орлянки? Как на ней быстро увеличивать баланс по этому алгоритму не допуская слива? Ведь я же делал именно так, но слив происходит так как мартин накручивает лоты а начальный баланс не выдерживает 10-12 неугаданных переворотовА это уже получается не случайная последовательность, а уже последовательность с нужным нам распределением. Но мы знаем что никакой, даже самой замысловатой выборкой из случайной последовательности нельзя сделать не случайную. Значит получается рынок не случайная последовательность. Теорема доказана.)))
в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...
зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :)
если нет цели хапнуть много, а задача подольше продержаться, то стратегии ставок орлянки/рулетки могут быть довольно любопытными и наводящими на разные нехорошие мысли :-)
в казино - при ставках красное/чёрное, удвоения после зеро, возврат к начальной ставке при увеличении капитала
в орляне - раунды делятся по парам, если в паре оба раунда в минус ставка удваивается, если оба в плюс то ставка делится пополам
в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...
зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :)
Все братва сливайте воду, все дело в озарении, а это понимаете доступно только при всех открытых чакрах )) Александр - хитрый ты ежик ;) Ладно пойду тренировать озарение. Но за науку спасибо!
Все братва сливайте воду, все дело в озарении, а это понимаете доступно только при всех открытых чакрах )) Александр - хитрый ты ежик ;) Ладно пойду тренировать озарение. Но за науку спасибо!
ежик
;)_
в орлянке - там обычный переворотный мартини - немного 1-2-3 колена (по интуиции) пирамидка - реинвестиция начального лота - хз что ещё добавить :) работает на всех играх - рулетка, блэкджек, орлянка, фора...
зы - ты хочешь автомат? наверное не получится - пробуй руками - 100-200 попыток и тебя "озарит" - о - тут надо пирамидить а тут мартинить :)
не
озарит - это когда автомат будет то пирамидить, то мартинить
не
озарит - это когда автомат будет то пирамидить, то мартинить
Причем сам на тригере "озарение" т е. При флете одно, при тренде другое!!! :-)
Никакого триггера не надо. Открыли стартовый ордер. Если цена пошла в направлении ордера пирамидимся, если против - усредняемся. Главное в направлении тренда не ошибиться, вот сюда надо приложить все силы, остальное дело техники.)