Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 56
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Поверь, тот кто протестировал не один десяток стратегий и идей, подходя к ним и так и сяк, порой видоизменяя их до неузнаваемости и в 95% случаев все равно получая отрицательный результат, давно уже влажно не мечтает, все подвергает крайне критическим оценкам зная про эти 95% и уж по крайней мере про спред он точно знает.
Тогда зачем вы занимаетесь этой откровенной хераторикой, которая тупо льет на спреде?
А это разве не результат ?
А это разве не результат ?
Вот поиграл в пирамиду в тестере. Цена превысила уровень 8 ордера. Шаг 24 п, так как плечо 500. Одна пирамида принесла 72,3% прибыли от исходного депозита. Но при большом стоплоссе и макс. просадке 48.8%. Если бы закрыл профит немного позднее депозит бы удвоился, но побоялся возможного разворота. В принципе, если уменьшить вдвое стартовый лот, чтобы максимальная просадка была не более 25%, можно иногда рискнуть. 50% прироста стоит того.
Мужики, есть же тестер. Руки, в конце концов. Создайте четкие правила на вход и выход, прогоните хотя бы на 300 входах и все станет понятно. Зачем устраивать цирк?
Не всё сразу, вначале надо пощупать пирамиду и разобраться как она работает. А потом уже искать хороший вход в рынок, пусть редкий, но меткий.
Это результат, который не имеет никакого отношения к реальной торговле на бирже. Особенно, как советует фантазер некола - с шагом в 12п.
Странно, Aleksander показал на скрине реальный результат в одной игре, на основание этого я могу предположить (с высокой вероятностью), что он может повторить этот результат в абсолютном большинстве других игр, а на бирже "трэйдеров" официально называют ИГРОКИ на бирже.
Сможете поподробнее объяснить про то, что такое волатильность как на ней зарабатывать ?
Итак проверил вариант с гардеробщиком, тьху все фильм "джентельмены удачи" на ум лезет при этой фразе ). Вариант со случайными действиями с лотами убыточной руки после лосса
Привожу вариант для сравнения без всякого рандома, чтобы потом сделать вывод о пользе рандомных действий. Первоначальный лот 1$
Без рандома следующего лота после лосса :
Рука1 макс_к_мартин = 16384 ИтогоСумма=13929
Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=14185
Максимальная намотка лота состоялась на 22000 броске монеты из 57000
С рандомом следующего лота после первого Лосса на убыточной руке (10% - лот скидываем в начальный; 20% - лот мартиним, 70% - делим лот на 2)
Несколько прогонов подряд
1)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2178
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2055
2)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2204
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2549
3)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2489
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 1024 ИтогоСумма=2665
4)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 1024 ИтогоСумма=2410
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=2452
5)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2214
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2456
6)
Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 16384 ИтогоСумма=2328
Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=2421
Так же были испробованы варианты включения рандома от 2 до 10 лоссов подряд каждый в отдельности, результаты практически те же.
Вывод: рандом все таки не всегда уберегает нас от накрутки громандых лотов, а прибыль упала в 5 раз.
Еще раз отмечу, что большие лоты накручиваются после 20000 тыс бросков и пока эта серия наступит мы типа можем несколько раз поиметь свое Эльдорадо. Но Александр делал свои проценты за гораздо меньшее кол-во бросков.
Остается прикрутить увеличение ставки с ростом баланса и пирамидки после тэйков по рукам. Но что то мне подсказывает уже на бесперпективность этого похода...
Попробовал использовать пирамидинг с постоянным лотом на ралли фунта наверх с 25.08.2020 г. по 01.09.2020 г. Получился прирост примерно 46% при максимальной просадке 15,8%. Вполне неплохо. Закрытие производилось только по стоплоссу.
Для себя решил использовать пирамидинг только с постоянным лотом, так как не являюсь сторонником слишком большого риска.
Странно, Aleksander показал на скрине реальный результат в одной игре, на основание этого я могу предположить (с высокой вероятностью), что он может повторить этот результат в абсолютном большинстве других игр, а на бирже "трэйдеров" официально называют ИГРОКИ на бирже.
Сможете поподробнее объяснить про то, что такое волатильность как на ней зарабатывать ?