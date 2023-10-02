Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 56

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ironfelx:

Поверь, тот кто протестировал не один десяток стратегий и идей, подходя к ним и так и сяк, порой видоизменяя их до неузнаваемости и в 95% случаев все равно получая отрицательный результат, давно уже влажно не мечтает, все подвергает крайне критическим оценкам зная про эти 95% и уж по крайней мере про спред он точно знает.

Тогда зачем вы занимаетесь этой откровенной хераторикой, которая тупо льет на спреде?
 
Макс:
Тогда зачем вы занимаетесь этой откровенной хераторикой, которая тупо льет на спреде?

А это разве не результат ?


Если это "хераторика" то чем вы предлагаете зарабатывать ? Я имею в виду метод или способ .
 
apr73:

А это разве не результат ?


Если это "хераторика" то чем вы предлагаете зарабатывать ? Я имею в виду метод или способ .
Это результат, который не имеет никакого отношения к реальной торговле на бирже. Особенно, как советует фантазер некола - с шагом в 12п.
Зарабатывать на изменении волатильности.
 

 Вот поиграл в пирамиду в тестере. Цена превысила уровень 8 ордера. Шаг 24 п, так как плечо 500. Одна пирамида принесла 72,3%  прибыли от исходного депозита. Но при большом стоплоссе и макс. просадке 48.8%. Если бы закрыл профит немного позднее депозит бы удвоился, но побоялся возможного разворота. В принципе, если уменьшить вдвое стартовый лот, чтобы максимальная просадка была не более 25%, можно иногда рискнуть. 50% прироста стоит того.


 
Мужики, есть же тестер. Руки, в конце концов. Создайте четкие правила на вход и выход, прогоните хотя бы на 300 входах и все станет понятно. Зачем устраивать цирк?
 
Макс:
Мужики, есть же тестер. Руки, в конце концов. Создайте четкие правила на вход и выход, прогоните хотя бы на 300 входах и все станет понятно. Зачем устраивать цирк?

Не всё сразу, вначале надо пощупать пирамиду и разобраться как она работает. А потом уже искать хороший вход в рынок, пусть редкий, но меткий. 

 
Макс:
Это результат, который не имеет никакого отношения к реальной торговле на бирже. Особенно, как советует фантазер некола - с шагом в 12п.
Зарабатывать на изменении волатильности.

Странно, Aleksander показал на скрине реальный результат в одной игре, на основание этого я могу предположить (с высокой вероятностью), что он может повторить этот результат в абсолютном большинстве других игр, а на бирже "трэйдеров" официально называют ИГРОКИ на бирже. 

Сможете поподробнее объяснить про то, что такое волатильность как на ней зарабатывать  ?

Aleksander
Aleksander
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Итак проверил вариант с гардеробщиком, тьху все фильм "джентельмены удачи" на ум лезет при этой фразе ). Вариант со случайными действиями с лотами убыточной руки после лосса

Привожу вариант для сравнения без всякого рандома, чтобы потом сделать вывод о пользе рандомных действий. Первоначальный лот 1$

Без рандома следующего лота после лосса :

Рука1 макс_к_мартин = 16384 ИтогоСумма=13929

Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=14185

Максимальная намотка лота состоялась на 22000 броске монеты из 57000


С рандомом следующего лота после первого Лосса на убыточной руке (10% - лот скидываем в начальный; 20% - лот мартиним, 70% - делим лот на 2)
Несколько прогонов подряд

1)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2178

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2055

2)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2204

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2549

3)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2489

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 1024 ИтогоСумма=2665

4)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 1024 ИтогоСумма=2410

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=2452

5)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 4096 ИтогоСумма=2214

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 2048 ИтогоСумма=2456

6)

Рандом - Рука1 макс_к_мартин = 16384 ИтогоСумма=2328

Рандом - Рука2 макс_к_мартин = 32768 ИтогоСумма=2421

Так же были испробованы варианты включения рандома от 2 до 10 лоссов подряд каждый в отдельности, результаты практически те же.

Вывод: рандом все таки не всегда уберегает нас от накрутки громандых лотов, а прибыль упала в 5 раз.
Еще раз отмечу, что большие лоты накручиваются после 20000 тыс бросков и пока эта серия наступит мы типа можем несколько раз поиметь свое Эльдорадо. Но Александр делал свои проценты за гораздо меньшее кол-во бросков.

Остается прикрутить увеличение ставки с ростом баланса и пирамидки после тэйков по рукам. Но что то мне подсказывает уже на бесперпективность этого похода...

 

 Попробовал использовать пирамидинг с постоянным лотом на ралли фунта наверх с 25.08.2020 г. по 01.09.2020 г. Получился прирост примерно 46% при максимальной просадке 15,8%. Вполне неплохо. Закрытие производилось только по стоплоссу.

  Для себя решил использовать пирамидинг только с постоянным лотом, так как не являюсь сторонником слишком большого риска.


 
apr73:

Странно, Aleksander показал на скрине реальный результат в одной игре, на основание этого я могу предположить (с высокой вероятностью), что он может повторить этот результат в абсолютном большинстве других игр, а на бирже "трэйдеров" официально называют ИГРОКИ на бирже. 

Сможете поподробнее объяснить про то, что такое волатильность как на ней зарабатывать  ?

Вы лучше у Александра спросите мониторинг. Он сразу сольётся. Дальше говорить не о чем.
Он носится уже 10 лет по всем форумам с парой одних и тех же картинок. Все. Реального результата у него нет.
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