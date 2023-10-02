Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 4
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1000-2000%
НеКолла вон уже 5000% прироста за месяц нарисовал, грозится нарисовать 10000% и опубликовать мониторинг.
Зря так - сетки (и мартин, это одно и тоже) лихо загребают деньги. Но лишь до поры. Там важна чуйка чтобы вовремя соскочить, не доверяясь роботу
Почему же "не доверяясь" ? Мартин - замечательно просчитывается. И дает СТАБИЛЬНУЮ прибыль.
Но, просто она настолько мала, а депозит настолько велик, что смысла в нем никакого. Но народ не унимается, и пытается "соскакивать" (а потом что, обратно "заскакивать" ?), уменьшать требуемый депозит, изменять шаг увеличения лота... Результат всегда один - либо этот "мартин" сливает (скажем, когда вместо требуемого депозита в 1М лотов берется депозит в 100 лотов), либо превращается в простую позиционную торговлю (когда, скажем, коэффициент увеличения лота полтора, а максимальное количество открытых сделок - две).
Все желающие легко могут, исходя из профит-фактора своей торговли посчитать, какой им нужен депозит, чтобы не слить его с высокой вероятностью. Всегда депозит оказывается настолько велик, что смысл в мартине теряется.
Почему же "не доверяясь" ? Мартин - замечательно просчитывается. И дает СТАБИЛЬНУЮ прибыль.
Но, просто она настолько мала, а депозит настолько велик, что смысла в нем никакого. Но народ не унимается, и пытается "соскакивать" (а потом что, обратно "заскакивать" ?), уменьшать требуемый депозит, изменять шаг увеличения лота... Результат всегда один - либо этот "мартин" сливает (скажем, когда вместо требуемого депозита в 1М лотов берется депозит в 100 лотов), либо превращается в простую позиционную торговлю (когда, скажем, коэффициент увеличения лота полтора, а максимальное количество открытых сделок - две).
Все желающие легко могут, исходя из профит-фактора своей торговли посчитать, какой им нужен депозит, чтобы не слить его с высокой вероятностью. Всегда депозит оказывается настолько велик, что смысл в мартине теряется.
Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.
Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.
...
ГЕОРГИЙ просто не умеет готовить кошек и да. Очень категоричен в плане скальпа тож. Если он чего то не знает это не значит что этого нет и на этом подходе не возможно заработать...
Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.
Тогда это уже не мартин, когда "разные".
Слыхали мы про этих "мартинов", когда в них добавляются и ТП, и СЛ, и увеличение происходит на 1,05...
В каком месте это "мартин" ???
Мартин - это удвоение лота при проигрыше. Все.
Считается запросто. Задаемся профит-фактором, можно даже меньше половины (когда большую часть сделок проигрываем), задаемся числом выигрышных серий подряд (несколько десятков тысяч - за жизнь больше не провести), вероятность ни разу за все это время не слить (0,99 - меньше не имеет смысла). И в результате получаем, что наш депозит должен равняться более 1G единичных лотов. После чего возникает вопрос - нахрена прибыль в десятки тысяч единичных лотов за всю жизнь владельцу 1G депозита ? Да он в банк их положит, и будет иметь значительно больше. (А ведь есть еще вероятность 0,01 слить весь этот огромный депозит).
Тогда это уже не мартин, когда "разные".
Слыхали мы про этих "мартинов", когда в них добавляются и ТП, и СЛ, и увеличение происходит на 1,05...
В каком месте это "мартин" ???
Мартин - это удвоение лота при проигрыше. Все.
Считается запросто. Задаемся профит-фактором, можно даже меньше половины (когда большую часть сделок проигрываем), задаемся числом выигрышных серий подряд (несколько десятков тысяч - за жизнь больше не провести), вероятность ни разу за все это время не слить (0,99 - меньше не имеет смысла). И в результате получаем, что наш депозит должен равняться более 1G единичных лотов. После чего возникает вопрос - нахрена прибыль в десятки тысяч единичных лотов за всю жизнь владельцу 1G депозита ? Да он в банк их положит, и будет иметь значительно больше. (А ведь есть еще вероятность 0,01 слить весь этот огромный депозит).
Вот один трейд этого эксперта. Это что не мартин?
Вот один трейд этого эксперта. Это что не мартин?
вигня какая-то. Мартин начинается от 10 мин.лотов, чтобы верно округляться и вводить лишних рисков.
вигня какая-то. Мартин начинается от 10 мин.лотов, чтобы верно округляться и вводить лишних рисков.
О-о-о. Ещё одно условие, для определения мартина. Сколько людей, столько и трактовок, что такое мартин. Тогда я молчу, у меня не мартин, буду назвать его просто грааль.)))
А если серьёзно, нет никаких ограничений ни на величину стартового лота ни на прочие параметры. Каждый может творить, как ему захочется. Важно только одно: советник должен стабильно приносить прибыль, желательно хорошую и при приемлемой максимальной просадке.