Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 4

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webgopnik:

1000-2000%

НеКолла вон уже 5000% прироста за месяц нарисовал, грозится нарисовать 10000% и опубликовать мониторинг.

 
Что-то Вы упустили "элементарщину" см. Итоги прошлых ЛЧИ, когда за квартал на скальпе на РОССИИ улетали с 50 000,00 до 1,5 млн. И выше...

Как на счет скальпинга на ФОРТСе?
А.... ну чтобы быть в теме ветви. Как на счет скальпа на форексе?
 
Maxim Kuznetsov:

Зря так - сетки (и мартин, это одно и тоже) лихо загребают деньги. Но лишь до поры. Там важна чуйка чтобы вовремя соскочить, не доверяясь роботу

Почему же "не доверяясь" ? Мартин - замечательно просчитывается. И дает СТАБИЛЬНУЮ прибыль.

Но, просто она настолько мала, а депозит настолько велик, что смысла в нем никакого.  Но народ не унимается, и пытается "соскакивать" (а потом что, обратно "заскакивать" ?), уменьшать требуемый депозит, изменять шаг увеличения лота... Результат всегда один - либо этот "мартин" сливает (скажем, когда вместо требуемого депозита в 1М лотов берется депозит в 100 лотов), либо превращается в простую позиционную торговлю (когда, скажем, коэффициент увеличения лота полтора, а максимальное количество открытых сделок - две).

Все желающие легко могут, исходя из профит-фактора своей торговли посчитать, какой им нужен депозит, чтобы не слить его с высокой вероятностью. Всегда депозит оказывается настолько велик, что смысл в мартине теряется.

 
Georgiy Merts:

Почему же "не доверяясь" ? Мартин - замечательно просчитывается. И дает СТАБИЛЬНУЮ прибыль.

Но, просто она настолько мала, а депозит настолько велик, что смысла в нем никакого.  Но народ не унимается, и пытается "соскакивать" (а потом что, обратно "заскакивать" ?), уменьшать требуемый депозит, изменять шаг увеличения лота... Результат всегда один - либо этот "мартин" сливает (скажем, когда вместо требуемого депозита в 1М лотов берется депозит в 100 лотов), либо превращается в простую позиционную торговлю (когда, скажем, коэффициент увеличения лота полтора, а максимальное количество открытых сделок - две).

Все желающие легко могут, исходя из профит-фактора своей торговли посчитать, какой им нужен депозит, чтобы не слить его с высокой вероятностью. Всегда депозит оказывается настолько велик, что смысл в мартине теряется.

Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2020.08.14
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
 
khorosh:

Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.



...

ГЕОРГИЙ  просто не умеет готовить кошек и да. Очень категоричен в плане скальпа тож. Если он чего то не знает это не значит что этого нет и на этом подходе не возможно заработать...

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Roman Shiredchenko:
Он не знает НИЧЕГО вернее, ибо заработок одного доллара для него недостижим
 
khorosh:

Не стоит так категорично о мартине. Мартины бывают разные. Вот здесь посмотрите выкладывал результаты теста.

Тогда это уже не мартин, когда "разные".

Слыхали мы про этих "мартинов", когда в них добавляются и ТП, и СЛ, и увеличение происходит на 1,05...

В каком месте это "мартин" ???

Мартин - это удвоение лота при проигрыше.  Все.

Считается запросто. Задаемся профит-фактором, можно даже меньше половины (когда большую часть сделок проигрываем), задаемся числом выигрышных серий подряд (несколько десятков тысяч - за жизнь больше не провести), вероятность ни разу за все это время не слить (0,99 - меньше не имеет смысла). И в результате получаем, что наш депозит должен равняться более 1G единичных лотов.  После чего возникает вопрос - нахрена прибыль в десятки тысяч единичных лотов за всю жизнь владельцу 1G депозита ?  Да он в банк их положит, и будет иметь значительно больше. (А ведь есть еще вероятность 0,01 слить весь этот огромный депозит).

 
Georgiy Merts:

Тогда это уже не мартин, когда "разные".

Слыхали мы про этих "мартинов", когда в них добавляются и ТП, и СЛ, и увеличение происходит на 1,05...

В каком месте это "мартин" ???

Мартин - это удвоение лота при проигрыше.  Все.

Считается запросто. Задаемся профит-фактором, можно даже меньше половины (когда большую часть сделок проигрываем), задаемся числом выигрышных серий подряд (несколько десятков тысяч - за жизнь больше не провести), вероятность ни разу за все это время не слить (0,99 - меньше не имеет смысла). И в результате получаем, что наш депозит должен равняться более 1G единичных лотов.  После чего возникает вопрос - нахрена прибыль в десятки тысяч единичных лотов за всю жизнь владельцу 1G депозита ?  Да он в банк их положит, и будет иметь значительно больше. (А ведь есть еще вероятность 0,01 слить весь этот огромный депозит).

Вот один трейд этого эксперта. Это что не мартин?


 
khorosh:

Вот один трейд этого эксперта. Это что не мартин?


вигня какая-то. Мартин начинается от 10 мин.лотов, чтобы верно округляться и вводить лишних рисков.

 
Maxim Kuznetsov:

вигня какая-то. Мартин начинается от 10 мин.лотов, чтобы верно округляться и вводить лишних рисков.

О-о-о. Ещё одно условие, для определения мартина. Сколько людей, столько и трактовок, что такое мартин. Тогда я молчу, у меня не мартин, буду назвать его просто грааль.)))

А если серьёзно, нет никаких ограничений ни на величину стартового лота ни на прочие параметры. Каждый может творить, как ему захочется. Важно только одно: советник должен стабильно приносить прибыль, желательно хорошую и при приемлемой максимальной просадке.

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