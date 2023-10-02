Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 47
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тут чисто монотонное занятие... Перевертыши...
ставишь бай (орел) - если выпал Тейк - то опять бай - если словил лося - переворачиваемся
ставим селл (решку) до тех пор пока не словим лося... - а вот теперь байку переворотную мартиним
если сработает лось - то делаем селл который мартиним и так далее... гдето в теме выложены все сделки переворотные которые сделали 10.000%
Алесандр, когда ты пишешь "мартиним", ты имеешь ввиду пирамидинг - увеличение лота после каждого тейкпрофита?
Алесандр, когда ты пишешь "мартиним", ты имеешь ввиду пирамидинг - увеличение лота после каждого тейкпрофита?
нее - если сработал перевертыш - сменили руку (направление сделок) то смотрим предыдущий результат руки - напрмер селки показывали 1лось...б б б б б ... 2лось... б б б.... 4лось ..... бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай-лось - Селл уже мартиним 8лот
зы - а вот если Селл даст профит - то тут уже в зависимости от сторонних факторов - новый лот может быть и не 1(начальный) а пирамидный - т.е. из примера далее будут 8 8 8 ... или 8 - 16 -32 ... но это редко...
нее - если сработал перевертыш - сменили руку (направление сделок) то смотрим предыдущий результат руки - напрмер селки показывали 1лось...б б б б б ... 2лось... б б б.... 4лось ..... бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай бай-лось - Селл уже мартиним 8лот
зы - а вот если Селл даст профит - то тут уже в зависимости от сторонних факторов - новый лот может быть и не 1(начальный) а пирамидный - т.е. из примера далее будут 8 8 8 ... или 8 - 16 -32 ... но это редко...
А какое максимальное количество ордеров в рынке может быть? Или у тебя в рынке всегда только 1 ордер. К сожалению твою систему обозначения я плохо понимаю. Понял, что "мартиним" означает - увеличиваем лот.
По марже ёпт. 😄😄😄 Не забывайте про коэффициент Шарпа. У пирамидинга этот показатель плохой, соответственно слив не за горами.
дааа и причём тут Шарп - ну и что что он маленький зато профит большой
А какое максимальное количество ордеров в рынке может быть? Или у тебя в рынке всегда только 1 ордер. К сожалению твою систему обозначения я плохо понимаю. Понял, что "мартиним" означает - увеличиваем лот.
в частности в перевертышах практически 1 ордер в торгах - так как лось подразумевает закрытие сделки - и включение нового переворотного ордера в торги - но конечно могут быть и исключения - если лот был большой то я могу и локануть его - с последующей разлочкой возле какого либо значимого уровня.. но это НЕ формализуемо - зависит от ситуации на рынке...
в частности в перевертышах практически 1 ордер в торгах - так как лось подразумевает закрытие сделки - и включение нового переворотного ордера в торги - но конечно могут быть и исключения - если лот был большой то я могу и локануть его - с последующей разлочкой возле какого либо значимого уровня.. но это НЕ формализуемо - зависит от ситуации на рынке...
Понятно, спасибо. Поразмыслю ещё, может ещё что-нибудь пойму. Лихо ты закрутил логику своей системы. Без бутылки не разберёшься. Не для средних умов, ну по крайней мере мне на первый взгляд так показалось.)
А величины стоплосса и тейккпрофита у тебя одинаковы? Вроде где-то мелькало 100 - это пятизнак?
Понятно, спасибо. Поразмыслю ещё, может ещё что-нибудь пойму. Лихо ты закрутил логику своей системы. Без бутылки не разберёшься. Не для средних умов, ну по крайней мере мне на первый взгляд так показалось.)
А величины стоплосса и тейккпрофита у тебя одинаковы? Вроде где-то мелькало 100 - это пятизнак?
да 5 знак - обычно Шаг зависит от Плеча - например 1 к 1000 - тогда по евре чтобы сделку Пирамидинга открыть за счёт ДЦ - нужно чтобы пара прошла 12пп(4х знак) - это даст профита к депозиту чтобы можно было открыть ещё 1 лот
и получается что пирамидю я за счёт ДЦ - лоты 1-1-2-4-8-16-32-64-ТП - мне идут нахаляву :) рискую по крупному я только своим первоначальным лотом 1(и шагом стопа в 12пп) а выхлоп будет 127*12 - вот такая арифметика :))
да 5 знак - обычно Шаг зависит от Плеча - например 1 к 1000 - тогда по евре чтобы сделку Пирамидинга открыть за счёт ДЦ - нужно чтобы пара прошла 12пп(4х знак) - это даст профита к депозиту чтобы можно было открыть ещё 1 лот
и получается что пирамидю я за счёт ДЦ - лоты 1-1-2-4-8-16-32-64-ТП - мне идут нахаляву :) рискую по крупному я только своим первоначальным лотом 1(и шагом стопа в 12пп) а выхлоп будет 127*12 - вот такая арифметика :))
64 - это предельный лот? Потом возвращаешься к первоначальному?
64 - это предельный лот? Потом возвращаешься к первоначальному?
это текущая лично у меня сетка - а так в среднем 3-4-5 колен всего в работе... 1-1-2....1-1-2-4-8
чисто пример как случайный фактор делает пирамидный лот после профита
это к любителям автоматизации - ранее описанный случайный фактор очень влияет на итоги системы