Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 38

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Renat Akhtyamov:

например Петр уже пишет кое что дельное, но сути не выявил пока


Напомнило, у Хазанова была ранняя пародия "Тютчев пишет" . видимо настолько ранняя что не смог найти в ютубе

выявит суть - будет дельное. Но только нюанс - он же не торгует, торганул раз и с тех пор только форум. То есть дельное если и будет, то  в тумбочку.

 
Maxim Kuznetsov:

Напомнило, у Хазанова была ранняя пародия "Тютчев пишет" . видимо настолько ранняя что не смог найти в ютубе

выявит суть - будет дельное. Но только нюанс - он же не торгует, торганул раз и с тех пор только форум. То есть дельное если и будет, то  в тумбочку.

и правильно делает

торганет, когда разберется до точки

 
Renat Akhtyamov:

ты слеп

ладно, смотри:

И что? Где деньги Зин?

 
khorosh:

И что? Где деньги Зин?

время - деньги
 
Renat Akhtyamov:

и правильно делает

торганет, когда разберется до точки

уже не торганёт. "Точка  невозврата" пройдена.

[Удален]  

"Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен." (Альберт Эйнштейн)

 
Maxim Kuznetsov:

уже не торганёт. "Точка  невозврата" пройдена.

а мне кажется наоборот

он хороший программист

без программы никак

роет там где и нужно

выкинет из головы книжные шутки и все получится

 
Aleksander:

угу НЕ входим - просто Расширяем максимум - передвигая на новую позицию уровень... было 60пп не дошла до 46,20 пошла дальше до 70пп - сдвигаем уровень уже к 53,90

Вот сделал. Но стратегия модифицирована с сохранением основной идеи входов. В первоначальном виде и с изначальными параметрами сливает. Без стопов, переворотный мартин. Оптимизация не проводилась. Как видишь прибыль маленькая, соответственно и фактор восстановления тоже. Но кривая баланса красивая. Если покопаться подольше, может можно результаты улучшить. Но пока прибыль крохотная, особенно в сравнении с той, что ты берёшь вручную. Тест с 01.01.2018 г.


[Удален]  
Олег avtomat:

"Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен." (Альберт Эйнштейн)

Это да, вспомнил трактор
 
khorosh:

Вот сделал. Но стратегия модифицирована с сохранением основной идеи входов. В первоначальном виде и с изначальными параметрами сливает. Без стопов, переворотный мартин. Оптимизация не проводилась. Как видишь прибыль маленькая, соответственно и фактор восстановления тоже. Но кривая баланса красивая. Если покопаться подольше, может можно результаты улучшить. Но пока прибыль крохотная, особенно в сравнении с той, что ты берёшь вручную. Тест с 01.01.2018 г.

Петрович, что это?

Да и спред мелковат.

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