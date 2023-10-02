Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
например Петр уже пишет кое что дельное, но сути не выявил пока
Напомнило, у Хазанова была ранняя пародия "Тютчев пишет" . видимо настолько ранняя что не смог найти в ютубе
выявит суть - будет дельное. Но только нюанс - он же не торгует, торганул раз и с тех пор только форум. То есть дельное если и будет, то в тумбочку.
Напомнило, у Хазанова была ранняя пародия "Тютчев пишет" . видимо настолько ранняя что не смог найти в ютубе
выявит суть - будет дельное. Но только нюанс - он же не торгует, торганул раз и с тех пор только форум. То есть дельное если и будет, то в тумбочку.
и правильно делает
торганет, когда разберется до точки
ты слепладно, смотри:
И что? Где деньги Зин?
И что? Где деньги Зин?
и правильно делает
торганет, когда разберется до точки
уже не торганёт. "Точка невозврата" пройдена.
"Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен." (Альберт Эйнштейн)
уже не торганёт. "Точка невозврата" пройдена.
а мне кажется наоборот
он хороший программист
без программы никак
роет там где и нужно
выкинет из головы книжные шутки и все получится
угу НЕ входим - просто Расширяем максимум - передвигая на новую позицию уровень... было 60пп не дошла до 46,20 пошла дальше до 70пп - сдвигаем уровень уже к 53,90
Вот сделал. Но стратегия модифицирована с сохранением основной идеи входов. В первоначальном виде и с изначальными параметрами сливает. Без стопов, переворотный мартин. Оптимизация не проводилась. Как видишь прибыль маленькая, соответственно и фактор восстановления тоже. Но кривая баланса красивая. Если покопаться подольше, может можно результаты улучшить. Но пока прибыль крохотная, особенно в сравнении с той, что ты берёшь вручную. Тест с 01.01.2018 г.
"Есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первой я не уверен." (Альберт Эйнштейн)
Вот сделал. Но стратегия модифицирована с сохранением основной идеи входов. В первоначальном виде и с изначальными параметрами сливает. Без стопов, переворотный мартин. Оптимизация не проводилась. Как видишь прибыль маленькая, соответственно и фактор восстановления тоже. Но кривая баланса красивая. Если покопаться подольше, может можно результаты улучшить. Но пока прибыль крохотная, особенно в сравнении с той, что ты берёшь вручную. Тест с 01.01.2018 г.
Петрович, что это?
Да и спред мелковат.