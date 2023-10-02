Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 74
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нет, там принципиально к тебе был вопрос,
пишешь в двух ветках,
это не принципиально, но
и вообще не интересно.
Не говори за других, если тебе не интересно - молча пройди мимо. Это же элементарно.
Не говори за других, если тебе не интересно - молча пройди мимо. Это же элементарно.
когда появляется тут некий шухер, со своей идей в двух ветках
если бы не я прошел мимя
Есть, кстати, идея, - берем сеточник противотрендовый.
Это как в том видосике: "Послушать специалиста и сделать наоборот"?
Это как в том видосике: "Послушать специалиста и сделать наоборот"?
Именно! Оптимизированный сеточник - самый лучший индикатор тренда! )))
Есть, кстати, идея, - берем сеточник противотрендовый. Оптимизируем его на максимально продолжительный прибыльный период. Когда он уходит в просадку на 30-40%, ищем ближайшую коррекцию и открываемся на полдепа по тренду, дальше доливаемся по ходу тренда )))
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?
Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?
Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?
вот usdcad- здесь только в селл, Эквити - 5000,00
вот eurusd - тоже в селл, Эквити + 2000,00 - разница из з а разных объемов (спред не выровнен по объему)
вот usdcad - в бай - пока на другом счете - буду переносить н а один.(там просто если на одном счете на одном символе - вообще будет куча ордеров - и визуально сложно и торговать и в бу переносить и тралить и прочее.... типа сл выставлять... поэтому пока (может и лучше будет) - на разных....
вот eurusd - в бай
За месяц - ТС - обкатывается еще...
Четкого отчета по этой ТС нет, т.к. на этих счетах торгуют роботы и на других ТС (подобных)
По одному счету - в Сигналах есть отчет (в профиле), по второму счету (также были доливки на деп) за квартал, эквити в настоящее время: - 2 800,00 :