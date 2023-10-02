Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 74

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lynxntech #:

нет, там принципиально к тебе был вопрос,

пишешь в двух ветках,

это не принципиально, но


и вообще не интересно.

Не говори за других, если тебе не интересно - молча пройди мимо. Это же элементарно.

 
Sayberix #:

Не говори за других, если тебе не интересно - молча пройди мимо. Это же элементарно.

когда появляется тут некий шухер, со своей идей в двух ветках

если бы не я прошел мимя

 
Sayberix #:

Есть, кстати, идея, - берем сеточник противотрендовый.

Это как в том видосике: "Послушать специалиста и сделать наоборот"?

 
Yevhenii Levchenko #:

Это как в том видосике: "Послушать специалиста и сделать наоборот"?

Именно! Оптимизированный сеточник - самый лучший индикатор тренда! )))

 
Sayberix #:

Есть, кстати, идея, - берем сеточник противотрендовый. Оптимизируем его на максимально продолжительный прибыльный период. Когда он уходит в просадку на 30-40%, ищем ближайшую коррекцию и открываемся на полдепа по тренду, дальше доливаемся по ходу тренда )))

абсолютно верно - я так и торгую сейчас. ;-)
Беру весь ход рынка  в две стороны. И лимитки и стоповые и в бай и в селл. Каждое направление рулю отдельно.
Подсказка - можно на разных счетах. А то весь экран в полосах ордеров и поз - при хэдже....
Причем лимттки идут с небольшим увеличением обьема - в ожидании отката а стоповые на одном и том же обьеме. И их меньше чем лимитных - шаг шире. В итоге когда цена вылетает куда нибудь за линию стоповых ордеров - это направление переносится в безубыток и кроется частями - попозиционно. В плюса.  Другое направление продолжает усредняться с небольшим увеличением по обьему.... при откате и оно кроется также частями по позиционно в плюса. Вот такие качели получаются. Как только разгрузили - загружаем ордера и позу стартовую вновь!!!

По сути вся грядка - вываживается в плюса и бай и по селлу....
Кто не в теме или затянут на все рычаги с фрикционами - лесом. Я тут не собираюсь ничего никому доказывать - но такой подход имхо - рулеёёёз!!! ;-)

Конечно можно и по сл  закрывать что то и не по стоп ауту - именно по стоп лоссу. ;-)
Если грузить деп не по многу - то будет ОК.

Пока вообще без тр - только перевод в ьезубыток и закрытие частями на откатах. После перевода в бу - более в этом направлении позиции не открываю и ордера не выставляю. Пока не разгрузится в плюса тралом. Куча поз.

Профит с грядки позиций всегда больше - чем это диапазонное поордерное позиционное закрываемое с малым тр или при сработках встречных лимиток дрочево. ;-)

Если будет интерес  ;-)  могу выложить скрин экрана тут - там он весь разлинован ордерами на н1 тф например.
 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
торговать в две стороны на хэджевом счете забирая весь ход рынка обьемами - которые позволяет вывезти ваш  деп.
 
Roman Shiredchenko #:
абсолютно верно - я так и торгую сейчас. ;-)
Беру весь ход рынка  в две стороны. И лимитки и стоповые и в бай и в селл. Каждое направление рулю отдельно.
Подсказка - можно на разных счетах. А то весь экран в полосах ордеров и поз - при хэдже....
Причем лимттки идут с небольшим увеличением обьема - в ожидании отката а стоповые на одном и том же обьеме. И их меньше чем лимитных - шаг шире. В итоге когда цена вылетает куда нибудь за линию стоповых ордеров - это направление переносится в безубыток и кроется частями - попозиционно. В плюса.  Другое направление продолжает усредняться с небольшим увеличением по обьему.... при откате и оно кроется также частями по позиционно в плюса. Вот такие качели получаются. Как только разгрузили - загружаем ордера и позу стартовую вновь!!!

По сути вся грядка - вываживается в плюса и бай и по селлу....
Кто не в теме или затянут на все рычаги с фрикционами - лесом. Я тут не собираюсь ничего никому доказывать - но такой подход имхо - рулеёёёз!!! ;-)

Конечно можно и по сл  закрывать что то и не по стоп ауту - именно по стоп лоссу. ;-)
Если грузить деп не по многу - то будет ОК.

Пока вообще без тр - только перевод в ьезубыток и закрытие частями на откатах. После перевода в бу - более в этом направлении позиции не открываю и ордера не выставляю. Пока не разгрузится в плюса тралом. Куча поз.

Профит с грядки позиций всегда больше - чем это диапазонное поордерное позиционное закрываемое с малым тр или при сработках встречных лимиток дрочево. ;-)

Если будет интерес  ;-)  могу выложить скрин экрана тут - там он весь разлинован ордерами на н1 тф например.

Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?

 
Sayberix #:

Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?

скрин экрана выложу. И стоповые отложки и лимитные.... стоповые без увеличения обьема - лимитные с увеличением. Тф не важен.
Шаг от 200 пп пятизнак. Но жадность ;-) упускания движа рынка берет свое ;-) поэтому получилось менее 100 пп - пятизнак.

Сигнал сняли в архив - типа из за большого кол ва ордеров и типа не возможности соблюдать мм подписчиками. И типа из за нагрузки на сервера. А я еще даже не развернул на нач уровень сети торговые....

Только начал. Реал тайм мониторинга не будет. Может скрины с эквити и балансом иногда. И отчет - скрин.

Вообще у меня на разных счетах сейчас usdcad на одном счете направление селл и стоповые и лимитные ордера с перевыставлением. На другом - бай. Тоже самое.... пока без робота выставляю. Сам.
 
Sayberix #:

Спасибо. Какой тф? Как выставляете лимиты, или используете байстоп/селлстоп ?

еще раз прочитать попробуйте - вся тс уже почти расписана выше:
"Причем лимттки идут с небольшим увеличением обьема - в ожидании отката а стоповые на одном и том же обьеме. И их меньше чем лимитных - шаг шире. В итоге когда цена вылетает куда нибудь за линию стоповых ордеров - это направление переносится в безубыток и кроется частями - попозиционно"
...
"
там он весь разлинован ордерами на н1 тф например"....

После закрытий направлений входа - или в бай или в селл.
Сеть выставляется вновь. С разными шагами между ордеров - и в селл и в бай. И лимитки и стоповые отложки.

вот usdcad- здесь только в селл, Эквити - 5000,00

вот eurusd - тоже в селл, Эквити + 2000,00 - разница из з а   разных объемов (спред не выровнен по объему)


вот usdcad - в бай - пока на другом счете - буду переносить н а  один.(там просто если на одном счете на одном символе - вообще будет куча ордеров  - и визуально сложно и торговать и в бу переносить и тралить и прочее.... типа сл выставлять... поэтому пока (может и лучше будет) - на разных....


вот eurusd -  в бай


За месяц - ТС - обкатывается еще...



Четкого отчета по этой ТС  нет, т.к. на этих счетах торгуют роботы и на других ТС (подобных)


По  одному счету - в Сигналах есть отчет (в профиле), по второму счету (также были доливки на деп) за квартал, эквити в настоящее время:  - 2 800,00 :


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