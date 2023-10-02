Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 64
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Задумался как ответить.
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Играть в противотренд это искусство для профессионалов.
Для любителей игры на ФР(финансовых рынках) лучший вариант играть по тренду.
Но.
Что такое "тренд" любители не понимают. Уже давно наблюдаю на этом форуме.
Играть в противотренд не так сложно, здесь главное - понимание сути: противотренд - это совокупновть двух элементов: тренд и "против" (сигнал на разворот). Единство и борьба противоположностей, жизнь.
Тренд порождает собственный разворот, о чём свидетельствует разворотный сигнал, а рождение противоположного тренда подтверждается фактом пробоя текущего. Всё просто, понятно и логично.
А вот ловить текущий тренд - занятие неблагодарное. Он закончится сразу после того, как Вы его "поймаете". Несколько лет пытался этим заниматься, а зарабатывать стал только на разворотах.
Играть в противотренд не так сложно, здесь главное - понимание сути: противотренд - это совокупновть двух элементов: тренд и "против" (сигнал на разворот). Единство и борьба противоположностей, жизнь.
Тренд порождает собственный разворот, о чём свидетельствует разворотный сигнал, а рождение противоположного тренда подтверждается фактом пробоя текущего. Всё просто, понятно и логично.
А вот ловить текущий тренд - занятие неблагодарное. Он закончится сразу после того, как Вы его "поймаете". Несколько лет пытался этим заниматься, а зарабатывать стал только на разворотах.
ясный пень
никто же не скажет - когда будет разворот
хотяяяя....
вопрос спорный
Вот допустим простой однорукий реверсивный мартин за 20 лет. Постоянный лот 0,01. мартин накручивал его до 655, это 16 лосов подряд
А вот другой 1ручный реверс мартин, но уже открываемся с условиями по времени суток и показаниям индикатор БулсПовер по опредленым барам их взаимное соотношение на больше меньше. Мартин накручивал до 2.56 лот, это 8 проигрышей подряд.
Если добавить вторую руку скажем на селл по БирсПовер со своим мартином независящим от первой руки бай по БулсПовер, может что то еще лучше получится по сериям лосов подряд, а если 3-ю еще по каким то параметрам, а четвертую... итд?
Вот допустим простой однорукий реверсивный мартин за 20 лет. Постоянный лот 0,01. мартин накручивал его до 655, это 16 лосов подряд
А вот другой 1ручный реверс мартин, но уже открываемся с условиями по времени суток и показаниям индикатор БулсПовер по опредленым барам их взаимное соотношение на больше меньше. Мартин накручивал до 2.56 лот, это 8 проигрышей подряд.
Если добавить вторую руку скажем на селл по БирсПовер со своим мартином независящим от первой руки бай по БулсПовер, может что то еще лучше получится по сериям лосов подряд, а если 3-ю еще по каким то параметрам, а четвертую... итд?
паузы между сериями сделок какой период времени присутствовали?
допустим, 20*12*21=5040 торговых дней
11357/5040 примерно 2 сделки в день, при просадке 93%, весьма рискованно?
паузы между сериями сделок какой период времени присутствовали?
допустим, 20*12*21=5040 торговых дней
11357/5040 примерно 2 сделки в день, при просадке 93%, весьма рискованно?
Пауз никаких не было. Тупо ставим ордер с ТП и ЛС(оптимизируемые параметры) такими то и погнали - сработал ТП, сбрасываем коэф. мартина если был таковой и открываемся в эту же сторону. ЛС сработал переворачиваемся и лот мартиним. Просадка конечно смертельная, это просто повезло, что до катастрофической намотки лота баланс вырос и смог выдержать просадку. Начни торговлю с другой даты был бы слив.Как можно уменьшить серии лосов подряд? Некто ПрикольныйКент говорил, что он как то компенсирует мартина противоположными сделками. И типа главное на что стоит обратить внимание это на какую либо стабильную характеристику в исходах сделок. Их надо анализировать на этот предмет. Короче все его сообщения прочел, но так ничего конкретного он не сказал. А вот Александр прямо говорит, что по своими наклонным линиям локирует мартиновский ордер если цена пошла не в его сторону до следующего уровня сопротивления, там закрывает лок и ждет отката в сторону мартиновского ордера, там усредняется еще или нет не знаю, наверное.
Играть в противотренд не так сложно, здесь главное - понимание сути: противотренд - это совокупновть двух элементов: тренд и "против" (сигнал на разворот). Единство и борьба противоположностей, жизнь.
Тренд порождает собственный разворот, о чём свидетельствует разворотный сигнал, а рождение противоположного тренда подтверждается фактом пробоя текущего. Всё просто, понятно и логично.
А вот ловить текущий тренд - занятие неблагодарное. Он закончится сразу после того, как Вы его "поймаете". Несколько лет пытался этим заниматься, а зарабатывать стал только на разворотах.
Спасибо, что не забываете про меня.
Кстати о трендах.
У каждого своё мнение о них.
НО. Есть волна и есть тренд.
Для меня волна это волна, а тренд это определенная конфигурация волн, а для других моя волна это для них тренд.
В этом наше непонимание друг друга в трендах.
Есть глобальный тренд, но на каждом ТФ существуют свои волны и свои тренды. Формируют их роботы финансовых игроков на определенных закономерностях. Понимая как работают роботы, можно ювелирно входить в рынок на любом ТФ по тренду или против уже неважно.
Пауз никаких не было. Тупо ставим ордер с ТП и ЛС(оптимизируемые параметры) такими то и погнали - сработал ТП, сбрасываем коэф. мартина если был таковой и открываемся в эту же сторону. ЛС сработал переворачиваемся и лот мартиним. Просадка конечно смертельная, это просто повезло, что до катастрофической намотки лота баланс вырос и смог выдержать просадку. Начни торговлю с другой даты был бы слив.Как можно уменьшить серии лосов подряд? Некто ПрикольныйКент говорил, что он как то компенсирует мартина противоположными сделками. И типа главное на что стоит обратить внимание это на какую либо стабильную характеристику в исходах сделок. Их надо анализировать на этот предмет. Короче все его сообщения прочел, но так ничего конкретного он не сказал. А вот Александр прямо говорит, что по своими наклонным линиям локирует мартиновский ордер если цена пошла не в его сторону до следующего уровня сопротивления, там закрывает лок и ждет отката в сторону мартиновского ордера, там усредняется еще или нет не знаю, наверное.
Период тестирования, не смотря ни на что, очень хорошо захватывает такие промежутки исторических данных, на которых многие сливались.
Мне кажется что здесь достаточно продумать стратегию реинвеста и произвести запуск стратегии при максимальном риске 10%.
Надеюсь риск-менеджер присутствует?
Спасибо, что не забываете про меня.
Кстати о трендах.
У каждого своё мнение о них.
НО. Есть волна и есть тренд.
Для меня волна это волна, а тренд это определенная конфигурация волн, а для других моя волна это для них тренд.
В этом наше непонимание друг друга в трендах.
Есть глобальный тренд, но на каждом ТФ существуют свои волны и свои тренды. Формируют их роботы финансовых игроков на определенных закономерностях. Понимая как работают роботы, можно ювелирно входить в рынок на любом ТФ по тренду или против уже неважно.
Да, какая разница, на каком ТФ куда входить? ТФ - всего лишь способ отображения, визуализации данных и никаких собственных сакральных свойств они не имеют. Невозможно скальпировать на месячных свечах, но ничто не мешает ловить развороты годовых трендов по тикам. Парни, ну про теорему Котельникова вспомните, - это ведь так просто))
У меня дочь уже 4 месяца зарабатывает скальпингом 10% в месяц и более, но до сих пор со мною советуется, куда пойдёт цена. Она не понимает, пока пальцем не покажу, где следующий уровень, куда смотрит тренд, ну и всё такое. Объясню, покажу - всё понимает, а сама не видит.
Мне разные ТФ нужны только потому, что я человек, а не программа. На дневках я вижу уровни, на часах - тренды, а на 15(5) минутках - торговые сигналы. Но это - только от того, что видимая область графика ограничена. А программа видит весь график, поэтому ей всё равно, какой ТФ. Ей вообще экран не интересен, работает со всем кортежем данных.