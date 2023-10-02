Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 17

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Aleksander:
а ты при чём тут? - ты же слился - от того и все твои инсинуации... если бы сработал в плюсы - тогда ты бы форекс похваливал... и радовался каждому мясу которое сливается... так как это твой заработок... :))))

Никогда не сливал депо, только раз прибыль потерял и завязал. Потом изучал устройство рынка. Понял его. Здесь провожу эксперимент - доношу как он работает и смотрю реакцию. 

Результат двояк - умные молчат, остальные вопят и бросаются фекалиями. Они даже вопросы "как?, что?, почему?" не задают. Феномен... Выводы оправдывают поведение ДЦ и ММ, ведь такой упоротости не победить, а значит, только брать выгоду.
 
да ну тебя... ты просто неудачник на форе... лично мне она нравится... ведь я могу тут сделать и 10.000% и 30.000% - где ещё такой халявный заработок можно сделать?
 
Aleksander:
да ну тебя... ты просто неудачник на форе... лично мне она нравится... ведь я могу тут сделать и 10.000% и 30.000% - где ещё такой халявный заработок можно сделать?
в процентах запятая или разделитель нулей?
 

ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...


 
Aleksander:
да ну тебя... ты просто неудачник на форе... лично мне она нравится... ведь я могу тут сделать и 10.000% и 30.000% - где ещё такой халявный заработок можно сделать?
Финансы в фору не вкладывал, изучал рынок не становясь его жертвой. 
 
Aleksander:

вот к примеру

поставили 23% Селл - а цена до тейка не дошла - Перевернулись на 0 на бай - удвоенным лотом и закрыли по тейку


мочи их ;)

верный путь, но пока сливной

я на разработку подобной стратегии убил 4 года

должен быть не страшен и Армагеддон (черный лебедь)

а у тебя пока каждым переворотом фиксится убыток

возможно я ошибаюсь

 
Aleksander:

ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...

видел, но тут не более 3.000%
[Удален]  
Aleksander:

ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...


В поисках брокера в России. 

Aleksander: не могли бы, дать адрес на Вашего брокера? (в личное сообщение).  

 
Renat Akhtyamov:

мочи их ;)

верный путь, но пока сливной

я на разработку подобной стратегии убил 4 года

должен быть не страшен и Армагеддон (черный лебедь)

а у тебя пока каждым переворотом фиксится убыток

возможно я ошибаюсь

ошибаешься... проверь себя... накинь на любой график Зигзаг - да на неё фибку и сам посмотри - тейк сработает на раз два или три очень часто там минимартини применится на разворотах - да ещё за счёт того что расстояние между уровнями увеличится сам множитель не чисто *2 а меньше

 
Renat Akhtyamov:
видел, но тут не более 3.000%

пересчитай - 3000% это 30 кратное увеличение депозита... а я увеличил в 300 раз...

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