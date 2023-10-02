Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 17
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а ты при чём тут? - ты же слился - от того и все твои инсинуации... если бы сработал в плюсы - тогда ты бы форекс похваливал... и радовался каждому мясу которое сливается... так как это твой заработок... :))))
да ну тебя... ты просто неудачник на форе... лично мне она нравится... ведь я могу тут сделать и 10.000% и 30.000% - где ещё такой халявный заработок можно сделать?
ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...
да ну тебя... ты просто неудачник на форе... лично мне она нравится... ведь я могу тут сделать и 10.000% и 30.000% - где ещё такой халявный заработок можно сделать?
вот к примеру
поставили 23% Селл - а цена до тейка не дошла - Перевернулись на 0 на бай - удвоенным лотом и закрыли по тейку
мочи их ;)
верный путь, но пока сливной
я на разработку подобной стратегии убил 4 года
должен быть не страшен и Армагеддон (черный лебедь)
а у тебя пока каждым переворотом фиксится убыток
возможно я ошибаюсь
ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...
ты же стейт лично видел :) чего спрашиваешь? конечно разделитель нулей - если прописью - Тридцать Тысяч Процентов...
В поисках брокера в России.
Aleksander: не могли бы, дать адрес на Вашего брокера? (в личное сообщение).
мочи их ;)
верный путь, но пока сливной
я на разработку подобной стратегии убил 4 года
должен быть не страшен и Армагеддон (черный лебедь)
а у тебя пока каждым переворотом фиксится убыток
возможно я ошибаюсь
ошибаешься... проверь себя... накинь на любой график Зигзаг - да на неё фибку и сам посмотри - тейк сработает на раз два или три очень часто там минимартини применится на разворотах - да ещё за счёт того что расстояние между уровнями увеличится сам множитель не чисто *2 а меньше
видел, но тут не более 3.000%
пересчитай - 3000% это 30 кратное увеличение депозита... а я увеличил в 300 раз...