Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 53
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ну насчёт художеств - примерный план действий я описал как Рандомные действия в месаагах ранее - для использования "методов" в советнике - но и на практике - частенько компенсирую(иногда частично иногда полностью) убыточную руку чтобы не накручивать лоты...
- конечно в зависимости от ситуации на рынке - вижу например групповое движение валют в одну сторону - а я только только тейк на 32 лоте получил - по идее надо ставить 1... но вижу то групповушку - и так как цель то у меня практически в 10 пунктов всего - то ставлю лот.... ааа, 32 сыкотно... ставлю 16 ...
а лот 4 и лот 4 дальше это и есть элемент пирамидинга - куцый правда на 1-2 колена :)
Ну более менее понятно. Да, сейчас подумал, что рандомные действия как ты предлагал действительно могут помочь от намотки лотов, они так сказать разобьют сложившийся асинхрон наших действий и рынка, помогут перескочить на другую волну с четной на не четную и наоборот.
для нового лота - либо Мартин либо Пирамидка либо начальный лот - после профитного в процентах 0М 10%3 колена пирамидки 1-1-2-20%-2 колена 1-1
после лося - 30% = мартиним лот -- 70% часть мартини списывается за счёт прибыли другой руки 10%полное списание мартини...
Не совсем понял. Ты имеешь в виду что ото всех случайных действий по лотам, если славили таэйк ТО пирамиды в 3 колена должны быть примерно в 10% случаев, 2 колена в 20%, а на начальный лот придется 70%?
А вот что делать после лося вообще не понял, шарада. То ли мартим лот в размере 70% от того который должен был получится при обычном мартине. Не объяснишь чуть подробнее смысл твоего текста?
Расскажите если можно, что у вас под словом пирамидинг понимается.
Я так понимаю это разные техники в форексе и в орле и решке.
Пирамидинг - это Увеличение Лота в том направлении которое ты выбрал - например начал 1 лот бай... через шаг доливки - добавил ещё 1 лот бай - через шаг - ещё 2 лота бай.... и так далее , каждый шаг ставишь новый лот доливки (по умолчанию *2 от предыдущего)
и таким образом - например движение вверх на 50 пунктов тебе даст 310пп а не 50...
в принципе - шаг доливки = столько пунктов - чтобы профит от минимальной сделки - дал возможность поставить ещё 1 минимальную сделку - и... зависит от размера плеча предоставляемая дц... - щас пару примеров - вот евробакс
1) плечо = 1 к 1000 - значит Маржа для открытия сделки 0,01 = составит 1,17$ или лот = 0,1 - маржа = 11,78$
1 пункт движения цены = 1$ (лот 0.1)
следовательно - минимальный шаг для Евры = 11,78 пункта - или округлим = 12 пунктов(4х знак)
т.е. через 12 пунктов делаем Доливку - за счёт полученной прибыли
теперь видно по схеме 1-1-2-4-8-ТП
поставили (1)=0.1 лот - цена прошла 12пп - ставим ещё (1)=0.1лот
через 12пп - текущий профит составит 24$ что позволит поставить лот (2)=0.2... ещё через 12пп - профит будет 48$ - и можно будет поставить лот(4)=0,4.... и так далее
т.е. ещё раз - Минимальный шаг доливки = количеству пунктов(баксов) которых хватит на открытие новой сделки ))
Ну более менее понятно. Да, сейчас подумал, что рандомные действия как ты предлагал действительно могут помочь от намотки лотов, они так сказать разобьют сложившийся асинхрон наших действий и рынка, помогут перескочить на другую волну с четной на не четную и наоборот.
для нового лота - либо Мартин либо Пирамидка либо начальный лот - после профитного в процентах 0М 10%3 колена пирамидки 1-1-2-20%-2 колена 1-1
после лося - 30% = мартиним лот -- 70% часть мартини списывается за счёт прибыли другой руки 10%полное списание мартини...
Не совсем понял. Ты имеешь в виду что ото всех случайных действий по лотам, если славили таэйк ТО пирамиды в 3 колена должны быть примерно в 10% случаев, 2 колена в 20%, а на начальный лот придется 70%?
А вот что делать после лося вообще не понял, шарада. То ли мартим лот в размере 70% от того который должен был получится при обычном мартине. Не объяснишь чуть подробнее смысл твоего текста?
чуть похже я покажу картинку крестиков ноликов - там это видно нагляднее -
смысл какой - например идёт череда бай селл накрутки на флете - 1-1-2-2-4-4 и тут селл рука пошла в профит Селл =8-1-1-1-1-1-1-1-1(сл) т.е. серия Бай закончилась убытками 1-2-4 а серия Селл отбилась 1-2-4-8 и дала профитов - 1-1-1-1-1-1...
тогда я применяю рандомность какую либо для лосёвой баевской руки - ну это ещё и от ситуации по паре зависит - может цена у верхнего откатного уровня стоит и баиться только лося сознательно кормить... - рандомность...
датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1
если число от 1..(10).до..30 - то продолжаю мартинить байку и ставлю 8 (сообразуясь ещё с картиной рынка) - и если число 31..100 - то половинку сброшу у байки - поставлю лот 2... ну это примерно - и как бы подходит для советника который не видит картинку рынка - а я прелагаю ему рандомно определить в пропорциях те или иные действия - из собственного опыта статистики своих действий... -
чисто крестики нолики - это бай селл сделочки - наглядно видно как бы были сделаны ставки - и величины пирамидок оптимальных
чуть похже я покажу картинку крестиков ноликов - там это видно нагляднее -
смысл какой - например идёт череда бай селл накрутки на флете - 1-1-2-2-4-4 и тут селл рука пошла в профит Селл =8-1-1-1-1-1-1-1-1(сл) т.е. серия Бай закончилась убытками 1-2-4 а серия Селл отбилась 1-2-4-8 и дала профитов - 1-1-1-1-1-1...
тогда я применяю рандомность какую либо для лосёвой баевской руки - ну это ещё и от ситуации по паре зависит - может цена у верхнего откатного уровня стоит и баиться только лося сознательно кормить... - рандомность...
датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1
если число от 1..(10).до..30 - то продолжаю мартинить байку и ставлю 8 (сообразуясь ещё с картиной рынка) - и если число 31..100 - то половинку сброшу у байки - поставлю лот 2... ну это примерно - и как бы подходит для советника который не видит картинку рынка - а я прелагаю ему рандомно определить в пропорциях те или иные действия - из собственного опыта статистики своих действий... -
Остается сказать только Ваууу и
В лучшем смысле этой фразы ))) И как до такого можно додумкать. Понятно! Спасибо!
Есть разница пирамидинга на форе и на орёл решка.
чисто математически ставки равны и на форе и в орле :)) погляди ...
фора - лоты 1-1 (т.е. в сумме то уже2 ) -2 (сумма4) и тд и на орле 1(получил профит1) значит ставим 2 сделкиполучили профит2 - значит ставим 4 и тд
Тем самым выигрыш от первой сделки *5 раз больше чем тоже самое в орёл/решка. -
но итог то у них общий ОДИНАКОВЫЙ на орле и форе 5 колен дадут выхлоп 1 к 31.. при том же риске потерять всего 1
датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1
А в казино ты датчик случайных чисел тоже носил? ) Или использовал типа такого - "если сейчас возле меня пройдет женщина то удваиваю ставку, если мужик которых больше и чаще срабатывать будет именно этот вариант, то ставку не меняю итд" ))
Ндааа. наверное много было интересных и не очень историй...
Есть разница пирамидинга на форе и на орёл решка.
Вот именно этот момент я и хотел выяснить.
Тут по моему мнению дело вот в чем :на орле и решке цикл игры прерывается с каждым броском монеты, а на форе цикл идет до закрытия всей пирамиды т.е. до финального результата,
получается можно делать игру в игре (колесо в колесе).
А в казино ты датчик случайных чисел тоже носил? ) Или использовал типа такого - "если сейчас возле меня пройдет женщина то удваиваю ставку, если мужик которых больше и чаще срабатывать будет именно этот вариант, то ставку не меняю итд" ))
Ндааа. наверное много было интересных и не очень историй...
датчиком было само колесо :) но и люди (крупье) тоже влияли - если появлялась рыжая то все на полчаса уходили от стола - у неё ни один игрок не выигрывал - даже все числа закроют - останется 23 чистым - выпадет 23... или 5 раз зеро за 5 минут... ну и были истории... и интересные (как бы попытка закатать меня в асфальт) и не очень... пришел с 10 баксами ушел с 20.000 :)))