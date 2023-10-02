Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 53

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Aleksander:

ну насчёт художеств - примерный план действий я описал как Рандомные действия в месаагах ранее - для использования "методов" в советнике - но и на практике - частенько компенсирую(иногда частично иногда полностью) убыточную руку чтобы не накручивать лоты...

- конечно в зависимости от ситуации на рынке - вижу например групповое движение валют в одну сторону - а я только только тейк на 32 лоте получил - по идее надо ставить 1... но вижу то групповушку - и так как цель то у меня практически в 10 пунктов всего - то ставлю лот.... ааа, 32 сыкотно... ставлю 16 ... 

а лот 4 и лот 4 дальше это и есть элемент пирамидинга - куцый правда на 1-2 колена :)

Ну более менее понятно. Да, сейчас подумал, что рандомные действия как ты предлагал действительно могут помочь от намотки лотов, они так сказать разобьют сложившийся асинхрон наших действий и рынка, помогут перескочить на другую волну с четной на не четную и наоборот.

для нового лота - либо Мартин либо Пирамидка либо начальный лот - после профитного в процентах 0М 10%3 колена пирамидки 1-1-2-20%-2 колена 1-1 

после лося - 30% = мартиним лот -- 70% часть мартини списывается за счёт прибыли другой руки 10%полное списание мартини...

Не совсем понял. Ты имеешь в виду что ото всех случайных действий по лотам, если славили таэйк ТО пирамиды в 3 колена должны быть примерно в 10% случаев, 2 колена в 20%, а на начальный лот придется 70%?
А вот что делать после лося вообще не понял, шарада. То ли мартим лот в размере 70% от того который должен был получится при обычном мартине. Не объяснишь чуть подробнее смысл твоего текста?

 
apr73:


Расскажите если можно, что у вас под  словом пирамидинг понимается.

Я так понимаю это разные техники в форексе и в орле и решке.

Пирамидинг - это Увеличение Лота в том направлении которое ты выбрал - например начал 1 лот бай... через шаг доливки - добавил ещё 1 лот бай - через шаг - ещё 2 лота бай.... и так далее , каждый шаг ставишь новый лот доливки (по умолчанию *2 от предыдущего)

и таким образом - например движение вверх на 50 пунктов тебе даст 310пп а не 50...

в принципе - шаг доливки = столько пунктов - чтобы профит от минимальной сделки - дал возможность поставить ещё 1 минимальную сделку - и... зависит от размера плеча предоставляемая дц... - щас пару примеров - вот евробакс
1) плечо = 1 к 1000 - значит Маржа для открытия сделки 0,01 = составит 1,17$ или лот = 0,1 - маржа = 11,78$
1 пункт движения цены = 1$ (лот 0.1)
следовательно - минимальный шаг для Евры = 11,78 пункта - или округлим = 12 пунктов(4х знак)
т.е. через 12 пунктов делаем Доливку - за счёт полученной прибыли
теперь видно по схеме 1-1-2-4-8-ТП
поставили (1)=0.1 лот - цена прошла 12пп - ставим ещё (1)=0.1лот
через 12пп - текущий профит составит 24$ что позволит поставить лот (2)=0.2... ещё через 12пп - профит будет 48$ - и можно будет поставить лот(4)=0,4.... и так далее
т.е. ещё раз - Минимальный шаг доливки = количеству пунктов(баксов) которых хватит на открытие новой сделки ))


Зы - в орле тоже самое.. выйграл увеличься дальше :)) пару тройку раз подряд прокатит...
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете
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, то позиции по каждому символу разрешается закрывать только в том порядке, в котором они были открыты — сначала самую старую, затем более новую и т.д. При попытке закрыть позиции в ином порядке будет получена ошибка. Уровень залоговых средств, при достижении которого происходит принудительное закрытие самой убыточной позиции (Stop Out). В...
 
ironfelx:

Ну более менее понятно. Да, сейчас подумал, что рандомные действия как ты предлагал действительно могут помочь от намотки лотов, они так сказать разобьют сложившийся асинхрон наших действий и рынка, помогут перескочить на другую волну с четной на не четную и наоборот.

для нового лота - либо Мартин либо Пирамидка либо начальный лот - после профитного в процентах 0М 10%3 колена пирамидки 1-1-2-20%-2 колена 1-1 

после лося - 30% = мартиним лот -- 70% часть мартини списывается за счёт прибыли другой руки 10%полное списание мартини...

Не совсем понял. Ты имеешь в виду что ото всех случайных действий по лотам, если славили таэйк ТО пирамиды в 3 колена должны быть примерно в 10% случаев, 2 колена в 20%, а на начальный лот придется 70%?
А вот что делать после лося вообще не понял, шарада. То ли мартим лот в размере 70% от того который должен был получится при обычном мартине. Не объяснишь чуть подробнее смысл твоего текста?

чуть похже я покажу картинку крестиков ноликов - там это видно нагляднее - 

смысл какой - например идёт череда бай селл накрутки на флете - 1-1-2-2-4-4 и тут селл рука пошла в профит Селл =8-1-1-1-1-1-1-1-1(сл)  т.е. серия Бай закончилась убытками 1-2-4 а серия Селл отбилась 1-2-4-8 и дала профитов - 1-1-1-1-1-1...

тогда я применяю рандомность какую либо для лосёвой баевской руки - ну это ещё и от ситуации по паре зависит - может цена у верхнего откатного уровня стоит и баиться только лося сознательно кормить... - рандомность...

датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1

если число от 1..(10).до..30 - то продолжаю мартинить байку и ставлю 8 (сообразуясь ещё с картиной рынка) - и если число 31..100 - то половинку сброшу у байки - поставлю лот 2... ну это примерно - и как бы подходит для советника который не видит картинку рынка - а я прелагаю ему рандомно определить в пропорциях те или иные действия - из собственного опыта статистики своих действий... - 


 

чисто крестики нолики - это бай селл сделочки - наглядно видно как бы были сделаны ставки - и величины пирамидок оптимальных


 
Aleksander:

чуть похже я покажу картинку крестиков ноликов - там это видно нагляднее - 

смысл какой - например идёт череда бай селл накрутки на флете - 1-1-2-2-4-4 и тут селл рука пошла в профит Селл =8-1-1-1-1-1-1-1-1(сл)  т.е. серия Бай закончилась убытками 1-2-4 а серия Селл отбилась 1-2-4-8 и дала профитов - 1-1-1-1-1-1...

тогда я применяю рандомность какую либо для лосёвой баевской руки - ну это ещё и от ситуации по паре зависит - может цена у верхнего откатного уровня стоит и баиться только лося сознательно кормить... - рандомность...

датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1

если число от 1..(10).до..30 - то продолжаю мартинить байку и ставлю 8 (сообразуясь ещё с картиной рынка) - и если число 31..100 - то половинку сброшу у байки - поставлю лот 2... ну это примерно - и как бы подходит для советника который не видит картинку рынка - а я прелагаю ему рандомно определить в пропорциях те или иные действия - из собственного опыта статистики своих действий... - 


Остается сказать только Ваууу и 


В лучшем смысле этой фразы ))) И как до такого можно додумкать. Понятно! Спасибо!

 
Есть разница пирамидинга на форе и на орёл решка.
На форе при пирамидинге все открытые сделки продолжают увеличивать профит, то есть первая сделка не закрывается через 12 пп (4х знак) а продолжает существовать до тейкпрофита всей пирамиды. Тем самым выигрыш от первой сделки *5 раз больше чем тоже самое в орёл/решка.
Орёл/решка ты выиграл с первой ставки только 1 ставку, и она не увеличится если остальная пирамида плюсанёт.
Чтобы орёл/решка давала аналогичный выхлоп от пирамиды как на Форексе пирамида ставок должна быть другая. К примеру на 4 колена, для форы это 1+1+2+4=тп 15 колен , для о/р это 1+2+4+8 =тп 15 ставок.
 
Anatolii Zainchkovskii:
Есть разница пирамидинга на форе и на орёл решка.
На форе при пирамидинге все открытые сделки продолжают увеличивать профит, то есть первая сделка не закрывается через 12 пп (4х знак) а продолжает существовать до тейкпрофита всей пирамиды. Тем самым выигрыш от первой сделки *5 раз больше чем тоже самое в орёл/решка.
Орёл/решка ты выиграл с первой ставки только 1 ставку, и она не увеличится если остальная пирамида плюсанёт.
Чтобы орёл/решка давала аналогичный выхлоп от пирамиды как на Форексе пирамида ставок должна быть другая. К примеру на 4 колена, для форы это 1+1+2+4=тп 15 колен , для о/р это 1+2+4+8 =тп 15 ставок.

чисто математически ставки равны и на форе и в орле :)) погляди ...

фора - лоты 1-1 (т.е. в сумме то уже2 ) -2 (сумма4) и тд и на орле 1(получил профит1) значит ставим 2 сделкиполучили профит2 - значит ставим 4 и тд

Тем самым выигрыш от первой сделки *5 раз больше чем тоже самое в орёл/решка.  - 

но итог то у них общий ОДИНАКОВЫЙ на орле и форе 5 колен дадут выхлоп 1 к 31.. при том же риске потерять всего 1

 
Aleksander:

датчик случайных чисел выдает значение от 1 до 100 - если от 1-10 - полностью списываю долг по байке(1-2-4) и новый лот = 1

А в казино ты датчик случайных чисел тоже носил? ) Или использовал типа такого - "если сейчас возле меня пройдет женщина то удваиваю ставку, если мужик которых больше и чаще срабатывать будет именно этот вариант, то ставку не меняю итд" ))
Ндааа. наверное много было интересных и не очень историй...

 
Anatolii Zainchkovskii:
Есть разница пирамидинга на форе и на орёл решка.
На форе при пирамидинге все открытые сделки продолжают увеличивать профит, то есть первая сделка не закрывается через 12 пп (4х знак) а продолжает существовать до тейкпрофита всей пирамиды. Тем самым выигрыш от первой сделки *5 раз больше чем тоже самое в орёл/решка.
Орёл/решка ты выиграл с первой ставки только 1 ставку, и она не увеличится если остальная пирамида плюсанёт.
Чтобы орёл/решка давала аналогичный выхлоп от пирамиды как на Форексе пирамида ставок должна быть другая. К примеру на 4 колена, для форы это 1+1+2+4=тп 15 колен , для о/р это 1+2+4+8 =тп 15 ставок.

Вот именно этот момент я и хотел выяснить.

Тут по моему мнению дело вот в чем :на орле и решке цикл игры прерывается с каждым броском монеты, а на форе цикл идет до закрытия всей пирамиды т.е. до финального результата,

получается можно делать игру в игре (колесо в колесе).

 
ironfelx:

А в казино ты датчик случайных чисел тоже носил? ) Или использовал типа такого - "если сейчас возле меня пройдет женщина то удваиваю ставку, если мужик которых больше и чаще срабатывать будет именно этот вариант, то ставку не меняю итд" ))
Ндааа. наверное много было интересных и не очень историй...

датчиком было само колесо :)  но и люди (крупье) тоже влияли - если появлялась рыжая то все на полчаса уходили от стола - у неё ни один игрок не выигрывал - даже все числа закроют - останется 23 чистым - выпадет 23... или 5 раз зеро за 5 минут... ну и были истории... и интересные (как бы попытка закатать меня в асфальт) и не очень... пришел с 10 баксами ушел с 20.000 :)))

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