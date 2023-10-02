Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 36
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вот тут был Лось и переворот
да - при откате на 23% срабатывает отложенный ордер в сторону Отката = тейк на 46% --- на стопе стоит переворотный ордер
Понятно, спасибо. Значит, если допустим цена немного не дошла до 23%, а дошла только до уровня 22%, на пробое экстремума зигзага не входим?
Понятно, спасибо. Значит, если допустим цена немного не дошла до 23%, а дошла только до уровня 22%, на пробое экстремума зигзага не входим?
угу НЕ входим - просто Расширяем максимум - передвигая на новую позицию уровень... было 60пп не дошла до 46,20 пошла дальше до 70пп - сдвигаем уровень уже к 53,90
если кому интересно, по методе Александра (Неколлы) за 3 дня получилось 50 входов, из них 17 лосей и 33 профита.
вот и считайте баблокос али нет.
Когда уже закончится эта тема ни о чем?
Гигантская прибыль примерно равная бесконечности - это любой профит(даже цент) при депозите равном нулю и точка.
чисто математически: прибыль = профит/депозит = профит/0 = бесконечность //умножение на 100 чтобы получить проценты опускаю, т.к. на бесконечность не влияет
ну вот и покажите два скрина: стейт и фото на фоне яхты ;)стратегия, которую делает Aleksandr, близка к истине, но это пока зародыш финальной
Когда уже закончится эта тема ни о чем?
Гигантская прибыль примерно равная бесконечности - это любой профит(даже цент) при депозите равном нулю и точка.
чисто математически: прибыль = профит/депозит = профит/0 = бесконечность //умножение на 100 чтобы получить проценты опускаю, т.к. на бесконечность не влияет
ну вот и покажите два скрина: стейт и фото на фоне яхты ;)
вот возьмём "гигантскую прибыль" так тема и закончится.
в теории просто - всего-то надо 12 раз удвоиться..
---
а пока тема о том "как не про@#ать мизерный счёт" ;-)
кстати что там с приглашениями на коралловые острова ? раз уж CME пало ниц уже давно...
вот возьмём "гигантскую прибыль" так тема и закончится.
в теории просто - всего-то надо 12 раз удвоиться..
---
а пока тема о том "как не про@#ать мизерный счёт" ;-)
кстати что там с приглашениями на коралловые острова ? раз уж CME пало ниц уже давно...
12 раз удвоиться?
шутишь, этого недостаточно ;)
я никого никуда не приглашаю и не показываю даже пикселя своей стратегии
писать и повторяться - как её получить больше не буду
не наблюдаю даже начала её создания
хотя с моей стороны опубликованы скрины, в качестве зачатка разработки
удалил бы, но уже поздно, кнопки такой нет
12 раз удвоиться?
шутишь. этого очень мало ;)
я никого никуда не приглашаю и не показываю даже пикселя своей стратегии
да и фик с ней со стратегией и пикселями, что-то как-то потянуло к экватору, пообщаться, шашлык-машлык, поймать барракуду
запущена, я говорил уже об этом
машлык тут, парси
интересны выводы
например Петр уже пишет кое что дельное, но сути не выявил пока
первый вывод должен получиться на тему - почему проигрывают в основном
второй - что нужно сделать. чтобы не проиграть
третий - стратегия