Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 36

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вот тут был Лось и переворот


 
а вот тут уже 23% двигаются вслед за увеличением максимума движучки - т.е. если сработает тейк (старые -23%) - то отложка уберется - а если откат пройдёт то уровень 23% и 46% будут уже Шире старых
 
Aleksander:

да - при  откате на 23% срабатывает отложенный ордер в сторону Отката = тейк на 46% --- на стопе стоит переворотный ордер

Понятно, спасибо. Значит, если допустим цена  немного не дошла до 23%, а дошла только до уровня 22%, на пробое экстремума зигзага не входим?

 
khorosh:

Понятно, спасибо. Значит, если допустим цена  немного не дошла до 23%, а дошла только до уровня 22%, на пробое экстремума зигзага не входим?

угу НЕ входим - просто Расширяем максимум - передвигая на новую позицию уровень... было 60пп не дошла до 46,20 пошла дальше до 70пп - сдвигаем уровень уже к 53,90

 

если кому интересно, по методе Александра (Неколлы) за 3 дня получилось 50 входов, из них 17 лосей и 33 профита.

вот и считайте баблокос али нет.

 

Когда уже закончится эта тема ни о чем?

Гигантская прибыль примерно равная бесконечности -  это любой профит(даже цент) при депозите равном нулю и точка.

чисто математически: прибыль = профит/депозит = профит/0 = бесконечность //умножение на 100 чтобы получить проценты опускаю, т.к. на бесконечность не влияет

ну вот и покажите два скрина: стейт и фото на фоне яхты ;)

стратегия, которую делает Aleksandr, близка к истине, но это пока зародыш финальной
 
Renat Akhtyamov:

Когда уже закончится эта тема ни о чем?

Гигантская прибыль примерно равная бесконечности -  это любой профит(даже цент) при депозите равном нулю и точка.

чисто математически: прибыль = профит/депозит = профит/0 = бесконечность //умножение на 100 чтобы получить проценты опускаю, т.к. на бесконечность не влияет

ну вот и покажите два скрина: стейт и фото на фоне яхты ;)

вот возьмём "гигантскую прибыль" так тема и закончится.

в теории просто - всего-то надо 12 раз удвоиться..

---

а пока тема о том "как не про@#ать мизерный счёт" ;-)

кстати что там с приглашениями на коралловые острова ? раз уж CME пало ниц уже давно...

 
Maxim Kuznetsov:

вот возьмём "гигантскую прибыль" так тема и закончится.

в теории просто - всего-то надо 12 раз удвоиться..

---

а пока тема о том "как не про@#ать мизерный счёт" ;-)

кстати что там с приглашениями на коралловые острова ? раз уж CME пало ниц уже давно...

12 раз удвоиться?

шутишь, этого недостаточно ;)

я никого никуда не приглашаю и не показываю даже пикселя своей стратегии

писать и повторяться - как её получить больше не буду

не наблюдаю даже начала её создания

хотя с моей стороны опубликованы скрины, в качестве зачатка разработки

удалил бы, но уже поздно, кнопки такой нет

 
Renat Akhtyamov:

12 раз удвоиться?

шутишь. этого очень мало ;)

я никого никуда не приглашаю и не показываю даже пикселя своей стратегии

да и фик с ней со стратегией и пикселями, что-то как-то потянуло к экватору, пообщаться, шашлык-машлык, поймать барракуду
 
Maxim Kuznetsov:
да и фик с ней со стратегией и пикселями, что-то как-то потянуло к экватору, пообщаться, шашлык-машлык, поймать барракуду

запущена, я говорил уже об этом

машлык тут, парси

интересны выводы

например Петр уже пишет кое что дельное, но сути не выявил пока

первый вывод должен получиться на тему - почему проигрывают в основном

второй - что нужно сделать. чтобы не проиграть

третий - стратегия

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