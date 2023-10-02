Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 39

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Vitaly Muzichenko:

Петрович, что это?

Да и спред мелковат.

Наверно котировки некачественные. Но я на это обычно не смотрю. Всё равно на центовом реале после тестера проверяю.

У меня на евре больше 10 спред редко бывает, в основном ночью. Да и ограничение на вход обычно ставлю по спреду.

 
khorosh:

Наверно котировки некачественные. Но я на это обычно не смотрю. Всё равно на центовом реале после тестера проверяю.

У меня на евре больше 10 спред редко бывает, в основном ночью. Да и ограничение на вход обычно ставлю по спреду.

попробуй тест хотя бы на 20

не трать время и деньги (в э тот раз "и") на игрушки

 

Кое-какие параметры поменял, прибыль немного увеличилась, но всё равно маленькая.


 
Renat Akhtyamov:

попробуй тест хотя бы на 20

не трать время и деньги (в э тот раз "и") на игрушки

Я стратегии с такой маленькой прибылью обычно не использую. Советник был сделан для проверки стратегии, предложенной Александром, не более того.

 
khorosh:

Я стратегии с такой маленькой прибылью обычно не использую. Советник был сделан для проверки стратегии, предложенной Александром, не более того.

по стейту не похоже на его стратегию

какой то учетверенный лот...

по моему у него другая схема
 
MrBobr1:

И я хочу. Только даже если вы поймете как это делать, не факт что вы сможете осуществить это на практике.У меня была цель увеличить счет в 1000 раз за год. так вот на тестере все получалось легко и просто. А на реальном счете все по другому. С N-й попытки удалось пройти только половину пути к этой цели за пять месяцев торгов. Это мой лучший результат.  Думаю, что это вряд ли реально. Ведь достаточно один раз отступить от системы, или промедлить с закрытием убыточной сделки, то при таких рисках счета не станет за пару секунд. Кому интерессно вот ссылка на тему  https://www.mql5.com/ru/forum/330313  Кому интерессно могу выслать мониторинги счетов. Так что довольствуйтесь маленькой прибылью.

Дочь месяц-другой со мною позанималась в апреле-мае, когда с работы уволилась. Сейчас на кредитных деньгах делает до 10% в день. Спекулирует на ММВБ скальпингом. Красная свечка закончилась - купила, закончилась зеленая - продала. Если цена пошла против нее - перевернулась. Все просто. Если просадка при флете - ждет. Плечо меньше 10, имеет право пересидеть. На каждой сделке имеет 10-50 копеек с доллара. Спред меньше копейки - работай, не хочу. Зарабатывает больше, чем когда работала, а зарабатывала она много. Средняя прибыльность не меньше 5% в день. Сколько дней нужно для увеличения депозита в 1000 раз? Устает сильно. 

 
Renat Akhtyamov:

по стейту не похоже на его стратегию

какой то учетверенный лот...

по моему у него другая схема

Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.


Как брать гигантскую прибыль на форексе?
Как брать гигантскую прибыль на форексе?
  • 2020.08.21
  • www.mql5.com
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать...
 
khorosh:

Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.


Ну покажи ты им с демо за неделю, пусть отвяжутся. Надоели.

 
apr73:

Попробуйте потестить так, как я вам утром предлагал вход по тренду от 25% до 12.5%.

Потом можно попробовать  вход от 50% , тоже в сторону тренда.

В обоих случаях в место стопа мартин до уровня 62,5%, или просто стоп на этом уровне.

Да подобных вариантов я уже перепробовал массу. Я давно и много занимался использованием зигзага. Меня вот только вариант Александра заинтересовал, поскольку я не смог вспомнить, что подобное я уже делал.

Из моего опыта использования зигзага в переворотном мартине могу сделать вывод: что прибыльность получается низкая. Потому что, если брать порог срабатывания зизага  от 60 п и менее, часто получается слишком много переворотов до выхода в прибыль, и, как правило, слив. Более менее стабильность получается при пороге от 80 п и более. Но тогда другая беда, слишком мало сделок и следовательно низкая прибыльность. 

А вот использование зигзага в советниках с усредняющим мартином , мной мало изучено. Так что в ближайшее время хочу этим позаниматься. 

 
Алексей Тарабанов:

Средняя прибыльность не меньше 5% в день. Сколько дней нужно для увеличения депозита в 1000 раз? 

Так скальпинговые стратегии же ограничены по объему в стакане.
Там можно делать 5% в день, но реинвестировать не получится.

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