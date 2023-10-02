Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 39
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Петрович, что это?
Да и спред мелковат.
Наверно котировки некачественные. Но я на это обычно не смотрю. Всё равно на центовом реале после тестера проверяю.
У меня на евре больше 10 спред редко бывает, в основном ночью. Да и ограничение на вход обычно ставлю по спреду.
Наверно котировки некачественные. Но я на это обычно не смотрю. Всё равно на центовом реале после тестера проверяю.
У меня на евре больше 10 спред редко бывает, в основном ночью. Да и ограничение на вход обычно ставлю по спреду.
попробуй тест хотя бы на 20
не трать время и деньги (в э тот раз "и") на игрушки
Кое-какие параметры поменял, прибыль немного увеличилась, но всё равно маленькая.
попробуй тест хотя бы на 20
не трать время и деньги (в э тот раз "и") на игрушки
Я стратегии с такой маленькой прибылью обычно не использую. Советник был сделан для проверки стратегии, предложенной Александром, не более того.
Я стратегии с такой маленькой прибылью обычно не использую. Советник был сделан для проверки стратегии, предложенной Александром, не более того.
по стейту не похоже на его стратегию
какой то учетверенный лот...по моему у него другая схема
И я хочу. Только даже если вы поймете как это делать, не факт что вы сможете осуществить это на практике.У меня была цель увеличить счет в 1000 раз за год. так вот на тестере все получалось легко и просто. А на реальном счете все по другому. С N-й попытки удалось пройти только половину пути к этой цели за пять месяцев торгов. Это мой лучший результат. Думаю, что это вряд ли реально. Ведь достаточно один раз отступить от системы, или промедлить с закрытием убыточной сделки, то при таких рисках счета не станет за пару секунд. Кому интерессно вот ссылка на тему https://www.mql5.com/ru/forum/330313 Кому интерессно могу выслать мониторинги счетов. Так что довольствуйтесь маленькой прибылью.
Дочь месяц-другой со мною позанималась в апреле-мае, когда с работы уволилась. Сейчас на кредитных деньгах делает до 10% в день. Спекулирует на ММВБ скальпингом. Красная свечка закончилась - купила, закончилась зеленая - продала. Если цена пошла против нее - перевернулась. Все просто. Если просадка при флете - ждет. Плечо меньше 10, имеет право пересидеть. На каждой сделке имеет 10-50 копеек с доллара. Спред меньше копейки - работай, не хочу. Зарабатывает больше, чем когда работала, а зарабатывала она много. Средняя прибыльность не меньше 5% в день. Сколько дней нужно для увеличения депозита в 1000 раз? Устает сильно.
по стейту не похоже на его стратегию
какой то учетверенный лот...по моему у него другая схема
Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.
Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.
Ну покажи ты им с демо за неделю, пусть отвяжутся. Надоели.
Попробуйте потестить так, как я вам утром предлагал вход по тренду от 25% до 12.5%.
Потом можно попробовать вход от 50% , тоже в сторону тренда.
В обоих случаях в место стопа мартин до уровня 62,5%, или просто стоп на этом уровне.
Да подобных вариантов я уже перепробовал массу. Я давно и много занимался использованием зигзага. Меня вот только вариант Александра заинтересовал, поскольку я не смог вспомнить, что подобное я уже делал.
Из моего опыта использования зигзага в переворотном мартине могу сделать вывод: что прибыльность получается низкая. Потому что, если брать порог срабатывания зизага от 60 п и менее, часто получается слишком много переворотов до выхода в прибыль, и, как правило, слив. Более менее стабильность получается при пороге от 80 п и более. Но тогда другая беда, слишком мало сделок и следовательно низкая прибыльность.
А вот использование зигзага в советниках с усредняющим мартином , мной мало изучено. Так что в ближайшее время хочу этим позаниматься.
Средняя прибыльность не меньше 5% в день. Сколько дней нужно для увеличения депозита в 1000 раз?
Так скальпинговые стратегии же ограничены по объему в стакане.
Там можно делать 5% в день, но реинвестировать не получится.