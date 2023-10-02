Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 10

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Олег avtomat:

Ты, вместо экзальтированных возгласов, проведи моделирование этого чуда-юда, произведи серию экспериментов, -- и всё поймёшь.

А приплетать сюда "всю современную физику" совершенно не к месту, это из разряда "в огороде бузина, а в Киеве дядька".

Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.

Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны.  Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают.  Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.

Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.

Что я должен понять ?  

 
Реter Konow:
...

3. Речь об оправдании необразованности трейдеров, что не понимают торговую механику и живут в иллюзиях грааля. Странно слышать поддержку невежества от "умудренного" человека.)

4. Если ссылаться на нехватку денег как на оправдание безнадежной и безграмотной торговли, то ведь их все равно больше от нее не станет. (((

Если я и оправдывал, то только тех кто не живёт в иллюзиях грааля, а торгует вручную и живёт за счёт прибыли от торговли на рынке.

Речь не шла о нехватке денег, Жаль, что вы так и не поняли мою мысль. Когда есть большие деньги только глупец их будет доверять автоматическому торговому советнику, поскольку это большой риск. Большие деньги обычно используют для инвестиций. А советнику можно доверить, лишь сравнительно небольшие деньги. Высокая рискованность при этом оправдывается высокой доходностью.

Вы часто в своих постах педалируете вопрос наличия или отсутствие денег. Если у вас их много, то не надо кичиться этим. Во-первых человек достоин уважения только тогда, когда он их сам честно заработал, а не получил в наследство от родителей. Во-вторых займитесь благотворительностью и без всякого пиара. Вот тогда вас будут уважать.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.

Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны.  Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают.  Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.

Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.

Что я должен понять ?  

Я давно заметил, что ты вообще отказываешься понимать что-либо, не соответствующее твоей установке. Вот уж, действительно, "незыблемость"...

 
Олег avtomat:

Я давно заметил, что ты вообще отказываешься понимать что-либо, не соответствующее твоей установке. Вот уж, действительно, "незыблемость"...

Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...

Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...

"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...

Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...

"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"

Я проводил моделирование. Несколько серий с различными условиями. И выводами по каждой из них.

И выкладывал их все в открытом доступе на форуме Броко. (было это лет 10 - 15 назад)

Это моделирование несложно повторить.


А ковыряться в носу тебе я не запрещаю, продолжай ковыряться в своё удовольствие, может быть выковыряешь что-нибудь помимо козявок.

 
khorosh:

Если я и оправдывал, то только тех кто не живёт в иллюзиях грааля, а торгует вручную и живёт за счёт прибыли от торговли на рынке.


  "В иллюзиях грааля" -  интересное мнение...

Что такое  "ГРААЛЬ" ?...  в трейдинге...

Если подумать, то "грааль" - это ОЧЕНЬ надежная торговая стратегия, в идеале БЕЗУБЫТОЧНАЯ...

Но это не означает, что ГРААЛЬ торгует ПОСТОЯННО...  Главное отличие ГРААЛЯ от других торговых стратегий - это минимальное количество убыточных сделок, а лучше - вообще их нет...

В этом случае, вопрос о прибыли уходит на второй план, так как нет убытков...

И теперь, как часто торгует грааль?...

В этом плане торговля на дневных графиках и выше    оптимально вписывается в определение ГРААЛЯ:

1. Торговля не частая...

2. Прибыль большая...

3. Количество прибыли в сделке ВСЕГДА хватает для закрытия позиции в плюсе в случае резкого разворота движения пары...


Подозреваю, что данное мнение не устроит большинство трейдеров..., но мне на это ...

 
Serqey Nikitin:

  "В иллюзиях грааля" -  интересное мнение...


Это не моё мнение. Я цитировал  Реter Konow. Он автор этого интересного мнения.

 
Georgiy Merts:

Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.

Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны.  Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают.  Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.

Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.

Что я должен понять ?  

ВОТ РЕАЛИИ - ВОТ ОНИ "ТРЕБУЕМЫЕ" МИНИМАЛЬНЫЕ МИЛЛИОНЫ МИЛЛИАРДОВ ПО МИНИМУМУ  ПО ТВОЕМУ :-)

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Georgiy Merts:

Да ведь я и моделировал когда-то, когда верил в мартина... И именно тогда вывел все эти формулы, которыми сейчас пользуюсь.

Как раз серия экспериментов и показывает, что мои расчеты верны.  Уверен, что в первом случае 110 проигрышей подряд не случится ни разу, несмотря на то, что из 10 попыток у нас 9 проигрывают.  Во втором случае - вполне будет достаточно выдержать 12 проигрышей подряд, при условии, что на каждые 100 попыток будет 49 проигрышей и 51 выигрыш. Но, остается вполне реальная вероятность в 5%, что случится-таки 13 проигрыш... Все-таки вероятность выигрыша выше вероятности проигрыша, хотя и ненамного.

Почему это современная физика здесь не может быть приведена в пример - я не понимаю. Она тоже вполне ясно говорит о том, что мы можем наблюдать реально, что с помощью инструментов, а что - лишь предполагать. Точно так же, как в моем случае с депозитом 2^111 ставок. Меньший депозит - не обеспечит нужную вероятность выигрыша. Поэтому нужен именно такой депозит.

Что я должен понять ?  

Как ты можешь брать мартин? без статистики на истории - а - ля где перезаходить - выходить? Что это? Почему ты рассматриваешь мартин в отрыве от реалий -  это же не казино где СОБЫТИЕ красное - черное?

Вот перевороты из статистики в треть дневного диапазона по АТР - СОБЫТИЕ, типа 20 - 30 настоящих пунктов. Под казино - если красное, то вход в красное,  если черное, то вход в черное.

Диапазон переворота треть дневного - условно (25 - 30%), убивает дЕп а-ля черное-красное-черное-красное   и так от 13 раз... :-)

+ можно ограничивать время торгов + еще фишки разные, НАПРИМЕР, перевод в бу и трал, т.е. если после черного - черное, то профит не крыть, но ждать... если в сторону черного еще + 2%, то перевод в мин профит рАвный ширине канала 20-30% АТР, если цена не доходит эти 2%, опять идет в торону красного - не вопрос - опять робот переворачивает позу в красное на увеличенных объемах  - почему  ты от реалий прячешься и своими  выводами  не актуальными себя обманываешь?

Если рынок - дает профит - надо БРАТЬ!


1 % в день

 
Georgiy Merts:

Да как же тебя понять, если ты только оплевываешь мои выкладки, и не указываешь, где в них ошибка ? А ведь я их многократно проверял, и программы писал, и испытывал различные варианты...

Что ж я должен по-твоему, понять ? Только то, что ты сам не выводил формул, не писал программ, не проверял, какой требуется депозит для какого случая в мартингейле...

"И вот эти люди запрещают ковырять мне в носу ?"

Почему ты циклишься на своих оторванных от реалий расчетов - фантазий студенческих? :-) посчитай  мартина классического переворотного 25-30% канал среднего максимального АТР торгуемого инструмента... :-)

вот к примеру

https://www.mql5.com/ru/code/22561

или вот- да там коэфф увеличения 2,2 и чего? это самый настоящий мартин, зато там ТР меньше СЛ переворотного.

https://www.mql5.com/ru/code/13532

ограничение по времени и кол-ву переворотов (принятие системного лосса)


Мартингейл по индикатору RSI
Мартингейл по индикатору RSI
  • www.mql5.com
Keg of money management Скрипт мани менеджмент, который считает за вас потенциальную прибыль, возможный убыток, процент риска, на всём счету и по каждому инструменту. Показывает где не выставлены стоп-лоссы и...
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