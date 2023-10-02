Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 35

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ironfelx:
И еще вопрос  Aleksander:
Имеем тупую стратегию ТФ 5 минут - покупаем если Close[1] > Close[2], SL и TP -  одинаковые  200пунктов(5знак), имеем плавный слив из за спреда.
Статистика сделок за 20 лет такова
000000000001 - 3
00000000001 - 5
0000000001 - 18
000000001 - 40 раз(на девятый раз после SL был TP)
00000001 - 69
0000001 - 142
000001 - 309
00001 - 608
0001 - 1265
001 - 2812 раз (на третий раз после SL был TP)
01 - 6164 раз (на второй раз после SL был TP)
10 - 6052 раз(на второй раз после TP был SL)
110 - 2712
1110 - 1262
11110 - 616
111110 - 286
1111110 - 140
11111110 - 58
111111110 - 29
1111111110 - 15
11111111110 - 7
111111111110 - 3
1111111111110 - 1

11111111111110 - 1

Что тут можно нахимичить с ММ?

1) Если к примеру дожидаться виртуально три раза подряд SL 000 и делать ставку на 4 раз, то будем иметь 1265 раз TP против SL(608+309+142+69+40+18+5+3=1194). В итоге 1265-1194=+71TP в итоге эту мизерную прибыль сожрет спред за  2459 сделок
2) Если применить обыкновенный мартин то первоначальный лот у нас может увеличиться в 8 раз (000000000001 - 0001=остается 8 SL подряд). Если депо не большое то начальный лот можно взять 0.01 тогда максимально возможный лот будет 2,56 и это ради того чтобы отыграть одну первоначальную ставку в 200пунктов. В итоге прибыль тоже возле нуля или меньше из за спреда.
Я полагаю ММ крутить к таким дубовым стратегиям смысла нет, нужно больше всяких чуть более сложных стратегий и на них искать ММ для гиганских прибылей?

нахимичить только пирамидингом :) мартини сводит убытки к 0 - пирамидкой ловим профит

:)))

 

9 колен пирамидки это очень большой куш :)))

 
Aleksander:

9 колен пирамидки это очень большой куш :)))

Александр, вопрос есть по твоей стратегии с зигзагом. 1-й ордер открывается всегда только при пробое уровня 0.236 ?

 
apr73:

По моему мнению просто так эта стратегия работать не будет.

Мне показалось, что Александр постоянно контрит тренд.

А если попробовать заходить по тренду от уровня 0.25 или 25%  ?

Я предпочитаю проверять с помощью советника в тестере. А гадать на кофейной гуще не мой метод.)

 
 Я предпочитаю вначале проверить основной, предлагаемый Александром вариант. Тем более, что ваш вариант это часть варианта Александра.
 
Как брать гигантскую прибыль на форексе?

Вот так. Без лишних слов.

Если интересно, пишите в личку.

[Удален]  
Леха Леха, пожалей семью, брось ,это не твое, на заводе 100% заплатят
 
Vladimir Baskakov:
Леха Леха, пожалей семью, брось ,это не твое, на заводе 100% заплатят

Как ты достал уже всех.

Тебе в каждой теме предлагают бамбук покурить. Закончился что ли?
 
khorosh:

Александр, вопрос есть по твоей стратегии с зигзагом. 1-й ордер открывается всегда только при пробое уровня 0.236 ?

да - при  откате на 23% срабатывает отложенный ордер в сторону Отката = тейк на 46% --- на стопе стоит переворотный ордер

 

типа так

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