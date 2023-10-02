Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 35
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И еще вопрос Aleksander:
Имеем тупую стратегию ТФ 5 минут - покупаем если Close[1] > Close[2], SL и TP - одинаковые 200пунктов(5знак), имеем плавный слив из за спреда.
Статистика сделок за 20 лет такова
11111111111110 - 1
Что тут можно нахимичить с ММ?
1) Если к примеру дожидаться виртуально три раза подряд SL 000 и делать ставку на 4 раз, то будем иметь 1265 раз TP против SL(608+309+142+69+40+18+5+3=1194). В итоге 1265-1194=+71TP в итоге эту мизерную прибыль сожрет спред за 2459 сделок
2) Если применить обыкновенный мартин то первоначальный лот у нас может увеличиться в 8 раз (000000000001 - 0001=остается 8 SL подряд). Если депо не большое то начальный лот можно взять 0.01 тогда максимально возможный лот будет 2,56 и это ради того чтобы отыграть одну первоначальную ставку в 200пунктов. В итоге прибыль тоже возле нуля или меньше из за спреда.
Я полагаю ММ крутить к таким дубовым стратегиям смысла нет, нужно больше всяких чуть более сложных стратегий и на них искать ММ для гиганских прибылей?
нахимичить только пирамидингом :) мартини сводит убытки к 0 - пирамидкой ловим профит
:)))
9 колен пирамидки это очень большой куш :)))
9 колен пирамидки это очень большой куш :)))
Александр, вопрос есть по твоей стратегии с зигзагом. 1-й ордер открывается всегда только при пробое уровня 0.236 ?
По моему мнению просто так эта стратегия работать не будет.
Мне показалось, что Александр постоянно контрит тренд.
А если попробовать заходить по тренду от уровня 0.25 или 25% ?
Я предпочитаю проверять с помощью советника в тестере. А гадать на кофейной гуще не мой метод.)
Вот так. Без лишних слов.
Если интересно, пишите в личку.
Леха Леха, пожалей семью, брось ,это не твое, на заводе 100% заплатят
Как ты достал уже всех.Тебе в каждой теме предлагают бамбук покурить. Закончился что ли?
Александр, вопрос есть по твоей стратегии с зигзагом. 1-й ордер открывается всегда только при пробое уровня 0.236 ?
да - при откате на 23% срабатывает отложенный ордер в сторону Отката = тейк на 46% --- на стопе стоит переворотный ордер
типа так