Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 40
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Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.
просадка 27%, а прибыль 50%?
просадка 27%, а прибыль 50%?
Что эта констатация означает? Вы полагаете, что другие это не увидели?
Так скальпинговые стратегии же ограничены по объему в стакане.
Там можно делать 5% в день, но реинвестировать не получится.
У нас 10%, всё в порядке.
Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.
у меня не было вопросов, только советы
по стейту не похоже на его стратегию
какой то учетверенный лот...по моему у него другая схема
Что-то не вижу здесь совета. Поясни, что ты мне здесь посоветовал?
А вот непонятки для тебя есть, потому что посты не все читаешь.
Кое-какие параметры поменял, прибыль немного увеличилась, но всё равно маленькая.
это 1 пара? или все 28 в работе?
это 1 пара? или все 28 в работе?
Одна конечно - евра. Я только МТ4 использую, а в нём тестер одновалютный.
Еще если можно несколько вопросов к Aleksander.
1) Кроме размера минимального движения и процента отката от него используются еще какие либо фильтры при открытии сделки(например соотношение цен баров в момент открытия, другие какие либо индикаторы, время начала торговли)?
2) Анализируется ли статистика сделок по тестеру стратегий на предмет увеличение эффективности применения ММ - то есть размера лотов, на возможность применения пирамиды, виртуальные сделки - то есть делаем N-сделок виртуальными потом входим в торговлю?
3) Что дает применение второй руки при торговле, то есть торговля не только при движения вниз и отката вверх, но и наоборот. Увеличение прибыли или снижение просадки или то и другое одновременно?
Одна конечно - евра. Я только МТ4 использую, а в нём тестер одновалютный.
Вот такие бывают свечи, спред по 50пп, если не знать что это расширение спреда, то картина такова, что было хорошее движение, на котором можно заработать.
Что впрочем и делает тестер мт4, в нём "забит" постоянный нормальный спред, а он в ~10 раз меньше, чем на текущих свечах, в тестере советник получает прибыль, а в реале большой убыток
Казалось-бы, заработок на каждой свече, хоть по 50% в день прирост к депозиту, что сложного, внизу купил - вверху продал, но увы, это только в тестере мт4 получаем красочные картинки с постоянным установленным спредом
Лесопилорама???? :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/348932/page31#comment_17907704
вот настоящая пила получилась )))