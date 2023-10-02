Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 40

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khorosh:

Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.


просадка 27%, а прибыль 50%?

 
danminin:

просадка 27%, а прибыль 50%?

Что эта констатация означает? Вы полагаете, что другие это не увидели?

 
danminin:

Так скальпинговые стратегии же ограничены по объему в стакане.
Там можно делать 5% в день, но реинвестировать не получится.

У нас 10%, всё в порядке. 

 
khorosh:

Читать надо внимательно мои посты, тогда вопросы не возникнут. Вот со спредом 20.

у меня не было вопросов, только советы

 
Renat Akhtyamov:

по стейту не похоже на его стратегию

какой то учетверенный лот...

по моему у него другая схема

Что-то не вижу здесь совета. Поясни, что ты мне здесь посоветовал?

А вот непонятки для тебя есть, потому что посты не все читаешь.

 
khorosh:

Кое-какие параметры поменял, прибыль немного увеличилась, но всё равно маленькая.


это 1 пара? или все 28 в работе?

 
Aleksander:

это 1 пара? или все 28 в работе?

Одна конечно - евра. Я только МТ4 использую, а в нём тестер одновалютный.

 

Еще если можно несколько вопросов к  Aleksander.
1) Кроме размера минимального движения и процента отката от него используются еще какие либо фильтры при открытии сделки(например соотношение цен баров в момент открытия, другие какие либо индикаторы, время начала торговли)?

2) Анализируется ли статистика сделок по тестеру стратегий на предмет увеличение эффективности применения ММ - то есть размера лотов, на возможность применения пирамиды, виртуальные сделки - то есть делаем N-сделок виртуальными потом входим в торговлю?

3) Что дает применение второй руки при торговле, то есть торговля не только при движения вниз и отката вверх, но и наоборот. Увеличение прибыли или снижение просадки или то и другое одновременно?

 
khorosh:

Одна конечно - евра. Я только МТ4 использую, а в нём тестер одновалютный.

Вот такие бывают свечи, спред по 50пп, если не знать что это расширение спреда, то картина такова, что было хорошее движение, на котором можно заработать.

Что впрочем и делает тестер мт4, в нём "забит" постоянный нормальный спред, а он в ~10 раз меньше, чем на текущих свечах, в тестере советник получает прибыль, а в реале большой убыток

Казалось-бы, заработок на каждой свече, хоть по 50% в день прирост к депозиту, что сложного, внизу купил - вверху продал, но увы, это только в тестере мт4 получаем красочные картинки с постоянным установленным спредом


 
Mihail Marchukajtes:

Лесопилорама???? :-)

https://www.mql5.com/ru/forum/348932/page31#comment_17907704

вот настоящая пила получилась )))


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