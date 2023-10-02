Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 51
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Пирамидинг я не пользую, потому что тестил. Форекс надо иметь, а не зарабатывать на нем. А это в корни разные стратегии. Твой путь переходный от первого ко второму, если успеешь допетрить. Основные мысли я выложил.
Подведем итог дня.
Действовал строго по правилам
Начинаем игру ( на счету 200$)
1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
2)опять делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную
При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$
Общее игровое время примерно 3.5-4часа , играл с перерывами четыре раза, каждый раз начинал заново с 200$
Баланс счета- начальный депозит= итог
1) 580-200=380
2) 370-200=170
3) 0-200= -200
4) 200-200=0
Итого: +350$
Посмотрите внимательнее, может и я где ошибку не вижу, но вроде все правильно. И тоже где то до 1000 броска болталось в плюсе.
Неужто 1000 раз руками что-то бросал?
Ну, ребята, держу за вас кулачки, удачи!
Подведем итог дня.
Действовал строго по правилам
Начинаем игру ( на счету 200$)
1)Делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
2)опять делаем ставку 10$, на Орел 1, выпал тейк (выигрыш игра пишет WON),
3) опять делаем ставку 10$ на Орел 1 , выпал проигрыш (игра пишет Lost) значит переворачиваемся, т.е. меняем ставку на противоположную
При проигрыше переворачиваюсь и все. Ставка всегда 10$
Общее игровое время примерно 3.5-4часа , играл с перерывами четыре раза, каждый раз начинал заново с 200$
Баланс счета- начальный депозит= итог
1) 580-200=380
2) 370-200=170
3) 0-200= -200
4) 200-200=0
Итого: +350$
День ничто... время ничто... есть всего лишь два момента, разорение или разорение владельца игрового клуба.... Но разорение в итоге всегда))))))
Aleksander:
Благодарю за стейт. Изучу. Но в чем преимущество использования 2-х рук от 1-й? Ведь в 2-е руки и лот мартином наматывается больше и ладно хоть бы прибыль была в несколько раз больше, но и она примерно одинаковая.
Привожу пример одноручный вариант: максимальная накрутка лота 8192 была достигнута на 8600 броске монеты. Прибыль после 57000 подбрасываний монетки составила 27000
Вариант с 2-мя руками: лот мартина на одной из рук наматывался до 16384 на 22000 броске монеты , а на второй руке до 32768. Общая прибыль по двум рукам составила 28114. Всего на 1000 больше чем на одной руке.
Вот пример намотки таких космических лотов по одной из рук.
Но это уже было на 22000 броске монеты. Это издержки подхода, раз в год и пушка стреляет как говорится, но 10000% уже сделали хоть и за такое кол-во бросков. Но ведь и пирамид не строили поэтому так долго...
Я правильно понимаю?
Первая селовская рука словила Лосс(следующий лот по ней мартиним), вторая сделка перевернулись в бай взяли Тэйк по второй руке, следующий ордер должен быть по той же баевской руке в туже сторону, а ты почему то включил селовскую руку, почему?
Входишь по рандому получается, а не по порядку?
Смотрю у Вас фото в посте, появилась кнопка прикрепления картинок?
Ну, ребята, держу за вас кулачки, удачи!
Спасибо.
Чтобы прикрепить картинку есть кнопка.
Чтобы прикрепить картинку есть кнопка.
Да, у меня есть, но у некоторых ребят не было, но вроде как появилась. Радуюсь.