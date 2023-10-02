Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 6
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я-ж говорю, читают популярную литератору и через строчку, часть формул пропускают и смысле не понимают.
Там есть ещё один показатель. Вероятность не может учитывать спреды и комиссии. Физически не может.
Поэтому в вашем изложении капитал потребуется гораздо больше чем 2^111
Я еще раз повторяю, спреды и комиссии должны учитываться в показателе обобщенной вероятности. Которая учитывает и спреды, и комиссии, и разность ТП-СЛ. Монетку кидаешь - без спредов и комиссий, с равными ТП-СЛ вероятность 0,5 ! Я привел пример, когда вероятность выигрыша всего лишь 0,1 - то есть, спред и комиссия в среднем составляет 0,4 от 0,5 - иначе говоря, сжирает 80% прибыли ! И при этом - мы с вероятностью 99% выигрываем 1000 мартингейл-серий подряд.
Если мы будем угадывать чаще, или спред у нас будет меньше, или любым другим образом увеличиваем обобщенную вероятность прибыли - соответственно, размер капитала уменьшится.
А насчет "потребуется ГОРАЗДО больше" - смех в зале... Ты сперва попробуй 110 раз подряд случайно не вытащить из колоды 52 карты туза ! (как раз вероятность этого события около 0,1). А потом и поговорим, в каком месте потребуется капитал ГОРАЗДО больше.
Джорж, похоже торговая механика, как и рыночная реальность в целом, так и остались для тебя космическим эфиром.)))
Да зачем на это все смотреть ? В Мартингейле важно только то, какую долю от ставки в среднем ты выигрываешь в одиночном испытании. Вон, я посчитал, что выигрываю в среднем 0.1 ставку (и 0.9 ставки проигрываю). Откуда и получил все остальные цифры. Мартингейл прекрасно справился. Вот только смысла в таком агромадном выигрыше в 1000 ставок при капитале 2^110 ставок - совершенно никакого. Банк дает куда больший процент причем, с вероятностью больше 0,99
"Гигантскую прибыль" можно получить только при торговле на больших графиках, например, на дневном или выше...
ПРИМЕР:
Необходимые условия для такой торговли:
1. Доверие к своей стратегии
2. отсутствие стоп-лосса
3. автоматизация процесса торговли ( советник )...
Открытие позиции - при совпадении направления ВСЕХ индикаторов.
Закрытие позиции - при развороте самого быстрого индикатора в текущей ситуации...
Ну, да. долой Котельникова. Дальще - танец с бубном.
Да зачем на это все смотреть ? В Мартингейле важно только то, какую долю от ставки в среднем ты выигрываешь в одиночном испытании. Вон, я посчитал, что выигрываю в среднем 0.1 ставку (и 0.9 ставки проигрываю). Откуда и получил все остальные цифры. Мартингейл прекрасно справился. Вот только смысла в таком агромадном выигрыше в 1000 ставок при капитале 2^110 ставок - совершенно никакого. Банк дает куда больший процент причем, с вероятностью больше 0,99
... Выход - осторожный, осмысленный долгосрок с малым плечом. Так продержишся дольше.
Актуальный совет для ветки антипода текущей:
Как не брать гигантскую прибыль на форексе?
экая мелочь
.;)))))
Актуальный совет для ветки антипода текущей:
Как не брать гигантскую прибыль на форексе?
экая мелочь
.;)))))
2596148429267414000000000000000000 это:
Два дециллиона пятьсот девяносто шесть нониллионов сто сорок восемь октиллионов четыреста двадцать девять септиллионов двести шестьдесят семь секстиллионов четыреста четырнадцать квинтиллионов ;)
2596148429267414000000000000000000 это:
Два дециллиона пятьсот девяносто шесть нониллионов сто сорок восемь октиллионов четыреста двадцать девять септиллионов двести шестьдесят семь секстиллионов четыреста четырнадцать квинтиллионов ;)
для Жоры это пыль ;)