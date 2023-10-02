Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 6

Новый комментарий
 
Опуститесь на землю.) В реальной торговле НЕ ВАЖНО какая у вас стратегия, а важно, какая стратегия у того, чей капитал движет цену поглощая рыночные обьемы и пока это не вы, будете от него (них) зависить. По фигу какая там у вас стратегия, вопрос, - какая стратегия у них.)))
 
Maxim Kuznetsov:

я-ж говорю, читают популярную литератору и через строчку, часть формул пропускают и смысле не понимают.

Там есть ещё один показатель. Вероятность не может учитывать спреды и комиссии. Физически не может.

Поэтому в вашем изложении капитал потребуется гораздо больше чем 2^111

Я еще раз повторяю, спреды и комиссии должны учитываться в показателе обобщенной вероятности. Которая учитывает и спреды, и комиссии, и разность ТП-СЛ. Монетку кидаешь - без спредов и комиссий, с равными ТП-СЛ вероятность 0,5 !  Я привел пример, когда вероятность выигрыша всего лишь 0,1  - то есть, спред и комиссия в среднем составляет 0,4 от 0,5 - иначе говоря, сжирает 80% прибыли ! И при этом - мы с вероятностью 99% выигрываем 1000 мартингейл-серий подряд.

Если мы будем угадывать чаще, или спред у нас будет меньше, или любым другим образом увеличиваем обобщенную вероятность прибыли - соответственно, размер капитала уменьшится.

А насчет "потребуется ГОРАЗДО больше" - смех в зале... Ты сперва попробуй 110 раз подряд случайно не вытащить из колоды 52 карты туза ! (как раз вероятность этого события около 0,1). А потом и поговорим, в каком месте потребуется капитал ГОРАЗДО больше.

 
Реter Konow:
Джорж, похоже торговая механика, как и рыночная реальность в целом, так и остались для тебя космическим эфиром.))) 

Сделки заключаются сами по себе, а покупатели и продавцы не сходятся и поэтому, каждый может выигрывать независимо от других...)))

Да зачем на это все смотреть ? В Мартингейле важно только то, какую долю от ставки в среднем ты выигрываешь в одиночном испытании.  Вон, я посчитал, что выигрываю в среднем 0.1 ставку (и 0.9 ставки проигрываю). Откуда и получил все остальные цифры. Мартингейл прекрасно справился. Вот только смысла в таком агромадном выигрыше в 1000 ставок при капитале 2^110 ставок - совершенно никакого. Банк дает куда больший процент причем, с вероятностью больше 0,99

 
Serqey Nikitin:

"Гигантскую прибыль" можно получить только при торговле на больших графиках, например, на дневном или выше...

ПРИМЕР:


Необходимые условия для такой торговли:

1. Доверие к своей стратегии

2. отсутствие стоп-лосса

3. автоматизация процесса торговли ( советник )...


Открытие позиции - при совпадении направления ВСЕХ индикаторов.

Закрытие позиции - при развороте самого быстрого индикатора в текущей ситуации...

Ну, да. долой Котельникова. Дальще - танец с бубном. 

 
Georgiy Merts:

Да зачем на это все смотреть ? В Мартингейле важно только то, какую долю от ставки в среднем ты выигрываешь в одиночном испытании.  Вон, я посчитал, что выигрываю в среднем 0.1 ставку (и 0.9 ставки проигрываю). Откуда и получил все остальные цифры. Мартингейл прекрасно справился. Вот только смысла в таком агромадном выигрыше в 1000 ставок при капитале 2^110 ставок - совершенно никакого. Банк дает куда больший процент причем, с вероятностью больше 0,99

Мартин из категории тестерных и демо стратегий. Это ниочем. В реальности ты участвуешь в процессе поглощения обьемов наравне с гигантами, но с ничтожным депо и тебя вышвырнут с рынка незначительной болтанкой при любой стратегии. Выход - осторожный, осмысленный долгосрок с малым плечом. Так продержишся дольше. Остальное - тестерные, а не рыночные реалии, но, похоже, рыночные тебя не очень интересуют...((
 
Реter Konow:
... Выход - осторожный, осмысленный долгосрок с малым плечом. Так продержишся дольше. 

Актуальный совет для ветки антипода текущей: 

Как не брать гигантскую прибыль на форексе?

)))
[Удален]  

экая мелочь

.

;)))))
 
khorosh:

Актуальный совет для ветки антипода текущей: 

Как не брать гигантскую прибыль на форексе?

)))
Современные трейдеры давно перестали понимать рынок.))) Большинство считает, что покупатели и продавцы торгуют параллельно, заключают сделки с терминалом :D))), и не в силах обьяснить по каким причинам цена движется. Некоторые считают, что возможна ситуация, что кто то создаст Грааль и форекс разорится, а другие - что возникнет утопия и ВСЕ разбогатеют. Кто то даже пытается к этому стремиться.))) Они даже простые вещи не понимают, что все деньги рынка движутся между карманами участников и ничего с неба не падает: у одного убыло - другому прибыло.

Важнейший аспект современной торговли - понимание того, кем является твой контрагент. Если он такой же маленький трейдер, то балансы ваших позиций зависят от действий рыночной толпы, а если контрагент Дядя толстосум (ММ) то он знает не только твой лот, направление и баланс позиции, но и лоты, балансы позиций и стопы множества других трейдеров, с которыми тоже заключил сделку. И тогда, он может решать в каком направлении поглощать свои и чужие обьемы спроса и предложения. Но, это все работает только в реальной, а не демо торговле. Только современные трейдеры этим не интересуются...
[Удален]  
Олег avtomat:

экая мелочь

.

;)))))

2596148429267414000000000000000000 это:

Два дециллиона пятьсот девяносто шесть нониллионов сто сорок восемь октиллионов четыреста двадцать девять септиллионов двести шестьдесят семь секстиллионов четыреста четырнадцать квинтиллионов ;)

[Удален]  
Evgenii Shugurov:

2596148429267414000000000000000000 это:

Два дециллиона пятьсот девяносто шесть нониллионов сто сорок восемь октиллионов четыреста двадцать девять септиллионов двести шестьдесят семь секстиллионов четыреста четырнадцать квинтиллионов ;)

для Жоры это пыль ;)

12345678910111213...74
Новый комментарий