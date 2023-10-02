Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 55

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khorosh:

В основном используются паттерны из фракталов и экстремумов свечей разных ТФ.

Я вот почему спрашиваю, я пытаюсь использовать и исследовать графические паттерны.

В моих паттернах если взять к примеру дневные свечи , идентификация паттерна идет по некому пусковому условию,

1)допустим 5-6 дней безоткатно падали (пусковое условие),

2)потом идет несколько дней консолидации или бокового движения,

3)затем опять снижения и

4)потом движение вверх 

Так вот на каждом этапе я с высокой вероятностью предполагая характер движения цены, т.е я знаю например что после пункта 4 идет относительно ровное движение вверх с небольшими откатами, где я могу эффективно использовать пирамидинг.

Не пробовали исследовать такое ?

 
apr73:

Я вот почему спрашиваю, я пытаюсь использовать и исследовать графические паттерны.

В моих паттернах если взять к примеру дневные свечи , идентификация паттерна идет по некому пусковому условию,

1)допустим 5-6 дней безоткатно падали (пусковое условие),

2)потом идет несколько дней консолидации или бокового движения,

3)затем опять снижения и

4)потом движение вверх 

Так вот на каждом этапе я с высокой вероятностью предполагая характер движения цены, т.е я знаю например что после пункта 4 идет относительно ровное движение вверх с небольшими откатами, где я могу эффективно использовать пирамидинг.

Не пробовали исследовать такое ?

Пока нет. Вчера только закодил пирамидинг, чтобы немного "пощупать" его и понять с чем его едят.) 

А в вашем варианте в безоткатном движении, часто попадаются участки с откатами менее 12 п? Статистика какая-нибудь есть?

 
khorosh:

Пока нет. Вчера только закодил пирамидинг, чтобы немного "пощупать" его и понять с чем его едят.) 

А в вашем варианте в безоткатном движении, часто попадаются участки с откатами менее 12 п? Статистика какая-нибудь есть?

Статистики пока нет, я не исследовал форекс, я использовал биржевой симулятор. 

Я стараюсь не использовать измерения в пунктах, последнее время меряю в основном в процентах.
 
apr73:

Статистики пока нет, я не исследовал форекс, я использовал биржевой симулятор. 

Я ещё попробовал пирамидинг со стопами на фракталах с небольшим отступом. В этом случае шансы сорвать хороший куш существенно возрастают, но и убыток по стопу тоже. Пока пробовал на полуавтомате, статистики нет, надо полностью автоматизировать и собрать статистику, тогда картина будет более ясная.

 
khorosh:

Я ещё попробовал пирамидинг со стопами на фракталах с небольшим отступом. В этом случае шансы сорвать хороший куш существенно возрастают, но и убыток по стопу тоже. Пока пробовал на полуавтомате, статистики нет, надо полностью автоматизировать и собрать статистику, тогда картина будет более ясная.

А что вы понимаете под словом фрактал ?

Я понимаю вот так


 
apr73:

А что вы понимаете под словом фрактал ?

Я понимаю вот так


Я использую штатный индикатор МТ4  Fractals. Это экстремумы группы из 5 баров.

 
khorosh:

Я использую штатный индикатор МТ4  Fractals. Это экстремумы группы из 5 баров.

Понятно, спасибо.

Я к сожалению практически не пользовался МТ4, но есть желание научиться пользоваться, а главное тестировать и программировать.

 
Uladzimir Izerski:

Надо учитывать, что в монетке нет спреда.

А теперь посчитайте спред с каждого из  57000 бросков.

"Привожу пример одноручный вариант:  максимальная накрутка лота 8192 была достигнута на 8600 броске монеты. Прибыль после 57000 подбрасываний монетки составила 27000 "

Возможно получается прибыль это не учтенный спред.

Вова, не разбивай мальчикам влажные мечты. Потом много нового узнают, когда по сделкам будут в плюсе, а счет обнулен.))
 
Aleksander:

А ты не пробовал увеличить количество рандомных действий, допустим какой то процент отвести не только на уполовинивание лота, но и на уменьшение его в 3 раза, 4, само собой увеличив коридор твоего рандома до 200 скажем. В общем еще всяких действий понапридумывать по рандому? 

 
Макс:
Вова, не разбивай мальчикам влажные мечты. Потом много нового узнают, когда по сделкам будут в плюсе, а счет обнулен.))

Поверь, тот кто протестировал не один десяток стратегий и идей, подходя к ним и так и сяк, порой видоизменяя их до неузнаваемости и в 95% случаев все равно получая отрицательный результат, давно уже влажно не мечтает, все подвергает крайне критическим оценкам зная про эти 95% и уж по крайней мере про спред он точно знает.

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