Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 55
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В основном используются паттерны из фракталов и экстремумов свечей разных ТФ.
Я вот почему спрашиваю, я пытаюсь использовать и исследовать графические паттерны.
В моих паттернах если взять к примеру дневные свечи , идентификация паттерна идет по некому пусковому условию,
1)допустим 5-6 дней безоткатно падали (пусковое условие),
2)потом идет несколько дней консолидации или бокового движения,
3)затем опять снижения и
4)потом движение вверх
Так вот на каждом этапе я с высокой вероятностью предполагая характер движения цены, т.е я знаю например что после пункта 4 идет относительно ровное движение вверх с небольшими откатами, где я могу эффективно использовать пирамидинг.
Не пробовали исследовать такое ?
Я вот почему спрашиваю, я пытаюсь использовать и исследовать графические паттерны.
В моих паттернах если взять к примеру дневные свечи , идентификация паттерна идет по некому пусковому условию,
1)допустим 5-6 дней безоткатно падали (пусковое условие),
2)потом идет несколько дней консолидации или бокового движения,
3)затем опять снижения и
4)потом движение вверх
Так вот на каждом этапе я с высокой вероятностью предполагая характер движения цены, т.е я знаю например что после пункта 4 идет относительно ровное движение вверх с небольшими откатами, где я могу эффективно использовать пирамидинг.
Не пробовали исследовать такое ?
Пока нет. Вчера только закодил пирамидинг, чтобы немного "пощупать" его и понять с чем его едят.)
А в вашем варианте в безоткатном движении, часто попадаются участки с откатами менее 12 п? Статистика какая-нибудь есть?
Пока нет. Вчера только закодил пирамидинг, чтобы немного "пощупать" его и понять с чем его едят.)
А в вашем варианте в безоткатном движении, часто попадаются участки с откатами менее 12 п? Статистика какая-нибудь есть?
Статистики пока нет, я не исследовал форекс, я использовал биржевой симулятор.Я стараюсь не использовать измерения в пунктах, последнее время меряю в основном в процентах.
Статистики пока нет, я не исследовал форекс, я использовал биржевой симулятор.
Я ещё попробовал пирамидинг со стопами на фракталах с небольшим отступом. В этом случае шансы сорвать хороший куш существенно возрастают, но и убыток по стопу тоже. Пока пробовал на полуавтомате, статистики нет, надо полностью автоматизировать и собрать статистику, тогда картина будет более ясная.
Я ещё попробовал пирамидинг со стопами на фракталах с небольшим отступом. В этом случае шансы сорвать хороший куш существенно возрастают, но и убыток по стопу тоже. Пока пробовал на полуавтомате, статистики нет, надо полностью автоматизировать и собрать статистику, тогда картина будет более ясная.
А что вы понимаете под словом фрактал ?
Я понимаю вот так
А что вы понимаете под словом фрактал ?
Я понимаю вот так
Я использую штатный индикатор МТ4 Fractals. Это экстремумы группы из 5 баров.
Я использую штатный индикатор МТ4 Fractals. Это экстремумы группы из 5 баров.
Понятно, спасибо.
Я к сожалению практически не пользовался МТ4, но есть желание научиться пользоваться, а главное тестировать и программировать.
Надо учитывать, что в монетке нет спреда.
А теперь посчитайте спред с каждого из 57000 бросков.
"Привожу пример одноручный вариант: максимальная накрутка лота 8192 была достигнута на 8600 броске монеты. Прибыль после 57000 подбрасываний монетки составила 27000 "
Возможно получается прибыль это не учтенный спред.
А ты не пробовал увеличить количество рандомных действий, допустим какой то процент отвести не только на уполовинивание лота, но и на уменьшение его в 3 раза, 4, само собой увеличив коридор твоего рандома до 200 скажем. В общем еще всяких действий понапридумывать по рандому?
Вова, не разбивай мальчикам влажные мечты. Потом много нового узнают, когда по сделкам будут в плюсе, а счет обнулен.))
Поверь, тот кто протестировал не один десяток стратегий и идей, подходя к ним и так и сяк, порой видоизменяя их до неузнаваемости и в 95% случаев все равно получая отрицательный результат, давно уже влажно не мечтает, все подвергает крайне критическим оценкам зная про эти 95% и уж по крайней мере про спред он точно знает.