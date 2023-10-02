Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 41
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Вот такие бывают свечи, спред по 50пп, если не знать что это расширение спреда, то картина такова, что было хорошее движение, на котором можно заработать.
Что впрочем и делает тестер мт4, в нём "забит" постоянный нормальный спред, а он в ~10 раз меньше, чем на текущих свечах, в тестере советник получает прибыль, а в реале большой убыток
Казалось-бы, заработок на каждой свече, хоть по 50% в день прирост к депозиту, что сложного, внизу купил - вверху продал, но увы, это только в тестере мт4 получаем красочные картинки с постоянным установленным спредом
У меня советник закрывает совокупную позицию при наличии фактической прибыли. Нет прибыли не закроет. Да и не откроет при большом спреде.
Мне кажется Александр выкладывает только часть своей стратегии торговли тот тут, то там.
Начинает торговлю скорее всего он не с бухты барахты, то есть ни от первого движения больше N пунктов в строну отката на N процентов.
Для начала он рисует свои наклонные линии по мультитаймовой технике(он прикорячивал где то описание-методичку этой техники), может еще крестики-нолики использует для определения на истории этого графика оптимального количество колен пирамиды и их размера(тоже про это он говорил). Если паттерн для начала торговли по всем этим исходным данным образовался, то торгует свою пирамиду, в тоже время ставит всегда за определенным уровнем против пирамиды локирующий ордер объемом равным объему текущему ордеру пирамиды, так чтобы если цена развернулась против пирамиды на каком то ее уровне, то остался бы последний ордер пирамиды(остальные ордера пирамиды закрылись по своим SL) и залокировавший его ордер. Потом ждет куда двинется цена до его нарисованных полосочек и разруливает на ней лок - Прибыльный локирующий ордер кроет в надежде, что цена отскочит и пройдет какое расстояние в сторону прошлой пирамиды, но так же и от этого уровня стоит страхующий локовый ордер итд. Как только получится прибыль по этой серии, закрывается все и ищется дальше место где можно захапать жирный пирамидный кусман.
В принципе он все это и писал, я лишь попытался разрозненные его посты на разных форумах немного скомпоновать. Не уверен конечно что все правильно я понял, но вроде бы похоже, ничего от себя не добавлял и вроде бы его логику тоже понимал правильно, так как все логично ))) Может еще чего поправит как появится тут.
Мне кажется Александр выкладывает только часть своей стратегии торговли тот тут, то там.
Начинает торговлю скорее всего он не с бухты барахты, то есть ни от первого движения больше N пунктов в строну отката на N процентов.
Для начала он рисует свои наклонные линии по мультитаймовой технике(он прикорячивал где то описание-методичку этой техники), может еще крестики-нолики использует для определения на истории этого графика оптимального количество колен пирамиды и их размера(тоже про это он говорил). Если паттерн для начала торговли по всем этим исходным данным образовался, то торгует свою пирамиду, в тоже время ставит всегда за определенным уровнем против пирамиды локирующий ордер объемом равным объему текущему ордеру пирамиды, так чтобы если цена развернулась против пирамиды на каком то ее уровне, то остался бы последний ордер пирамиды(остальные ордера пирамиды закрылись по своим SL) и залокировавший его ордер. Потом ждет куда двинется цена до его нарисованных полосочек и разруливает на ней лок - Прибыльный локирующий ордер кроет в надежде, что цена отскочит и пройдет какое расстояние в сторону прошлой пирамиды, но так же и от этого уровня стоит страхующий локовый ордер итд. Как только получится прибыль по этой серии, закрывается все и ищется дальше место где можно захапать жирный пирамидный кусман.
В принципе он все это и писал, я лишь попытался разрозненные его посты на разных форумах немного скомпоновать. Не уверен конечно что все правильно я понял, но вроде бы похоже, ничего от себя не добавлял и вроде бы его логику тоже понимал правильно, так как все логично ))) Может еще чего поправит как появится тут.
Мы предполагаем, а Александр располагает.)
У меня советник закрывает совокупную позицию при наличии фактической прибыли. Нет прибыли не закроет. Да и не откроет при большом спреде.
Вот на таких свечах и получается прибыль в тестере мт4.
Спред тестер не учитывает, он вам откроет позицию на самом донышке, а закроет на пике, хотя фактически таких не было
Тоже самое и с закрытием по прибыли, фактически - цена АСК выше половины дневного движения, но тестер мт4 об этом ничего не знает, он будет работать с установленным спредом в 1пп
Вот на таких свечах и получается прибыль в тестере мт4.
Спред тестер не учитывает, он вам откроет позицию на самом донышке, а закроет на пике, хотя фактически таких не было
Тоже самое и с закрытием по прибыли, фактически - цена АСК выше половины дневного движения, но тестер мт4 об этом ничего не знает, он будет работать с установленным спредом в 1пп
Спред в МТ4 можно самому установить. У меня по дефолту стоит 10пп. С нулевым расходом и рандом работает))) Если количество сделок равно депозиту деленному на спред, то значит сова без убытка хотя бы))))) Хотя конечно грусть, что в дефолтной истории нет спреда, свопа и комиссий)
Спред в МТ4 можно самому установить. У меня по дефолту стоит 10пп. С нулевым расходом и рандом работает))) Если количество сделок равно депозиту деленному на спред, то значит сова без убытка хотя бы))))) Хотя конечно грусть, что в дефолтной истории нет спреда, свопа и комиссий)
Хоть 1, хоть 10
На скрине спред ~50пп, цена АСК на половине дневного движения, но тестер это не учтёт, и закроет на донышке прибыль и откроет BUY на донышке. По итогу все рады, в том числе и тестер, но в реале таких цен не было, и был-бы получен убыток
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как брать гигантскую прибыль на форексе?
Vitaly Muzichenko, 2020.08.31 23:29
Вот такие бывают свечи, спред по 50пп, если не знать что это расширение спреда, то картина такова, что было хорошее движение, на котором можно заработать.
Что впрочем и делает тестер мт4, в нём "забит" постоянный нормальный спред, а он в ~10 раз меньше, чем на текущих свечах, в тестере советник получает прибыль, а в реале большой убыток
Казалось-бы, заработок на каждой свече, хоть по 50% в день прирост к депозиту, что сложного, внизу купил - вверху продал, но увы, это только в тестере мт4 получаем красочные картинки с постоянным установленным спредом
Вот на таких свечах и получается прибыль в тестере мт4.
Спред тестер не учитывает, он вам откроет позицию на самом донышке, а закроет на пике, хотя фактически таких не было
Тоже самое и с закрытием по прибыли, фактически - цена АСК выше половины дневного движения, но тестер мт4 об этом ничего не знает, он будет работать с установленным спредом в 1пп
Да, на реале прибыль будет меньше. Но, пока нормально работает с 18.08. Прибыль примерно такая же как в тестере была.
Вот такие бывают свечи, спред по 50пп, если не знать что это расширение спреда, то картина такова, что было хорошее движение, на котором можно заработать.
Что впрочем и делает тестер мт4, в нём "забит" постоянный нормальный спред, а он в ~10 раз меньше, чем на текущих свечах, в тестере советник получает прибыль, а в реале большой убыток
Казалось-бы, заработок на каждой свече, хоть по 50% в день прирост к депозиту, что сложного, внизу купил - вверху продал, но увы, это только в тестере мт4 получаем красочные картинки с постоянным установленным спредом
да. из-за такого эффекта очень многие советники эту псевдо-прибыль показывают.
да. из-за такого эффекта очень многие советники эту псевдо-прибыль показывают.
Особенно если несколько сделок на одной свече, ну или так:
Хотя в реале сидим в убытках, и ни о какой торговле не может быть и речи
Вот на таких свечах и получается прибыль в тестере мт4.
Спред тестер не учитывает, он вам откроет позицию на самом донышке, а закроет на пике, хотя фактически таких не было
Тоже самое и с закрытием по прибыли, фактически - цена АСК выше половины дневного движения, но тестер мт4 об этом ничего не знает, он будет работать с установленным спредом в 1пп
да. а люди этого не понимают.
когда им говоришь : "спреды то расширяются, то сужаются. протестируй в мт5 с реальными спредами"
они отвечают: "так я же установил средний спред моего брокера"