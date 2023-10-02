Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 15
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грааль = цена в зигзаге не менее 60пп + накинутая фибо + прибыль от 23%
Вход на пробое колена зиг-зага?
Вход на пробое колена зиг-зага?
а тут от цены зависит - или на пробое вверх или на откате
вот тут на откате
ЗЫ - минимальное движение от которого пляшем это - 60пп 4х знак
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
ха, ха, рецепт давно известен:
- позволяй прибыли расти
- отсекай убытки
все !
а тут от цены зависит - или на пробое вверх или на откате
вот тут на откате
ЗЫ - 60пп это 4х знак
Хотелось бы уточнить, на скрине где входим на продажу? При пробое уровня 23,6?
да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью
Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)
да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью
Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)
вот к примеру
поставили 23% Селл - а цена до тейка не дошла - Перевернулись на 0 на бай - удвоенным лотом и закрыли по тейку
да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью
Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)
Вы не перепутали? На скрине 100% это уровень точки 1.
да какая разница :) откат 23% сигнал для входа в сделку - 0ий 100ый уровень Стоплосс = он же переворотный уровень...
я же могу и сверху вниз и снизу вверх фибу протянуть... не суть..
да какая разница :) откат 23% сигнал для входа в сделку - 0ий 100ый уровень Стоплосс = он же переворотный уровень...
я же могу и сверху вниз и снизу вверх фибу протянуть... не суть..
Для понимания, лучше всё-таки использовать те обозначения, которые уже есть на скрине. На скрине 100% внизу. А то, что фибо можно натянуть по разному это понятно.