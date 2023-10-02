Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 15

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Aleksander:
грааль = цена в зигзаге  не менее 60пп + накинутая фибо + прибыль от 23% 

Вход на пробое колена зиг-зага?

 
khorosh:

Вход на пробое колена зиг-зага?

а тут от цены зависит - или на пробое вверх или на откате

вот тут на откате

ЗЫ - минимальное движение от которого пляшем это - 60пп  4х знак

 
понакидывайте на зигзаги фибочки - и сами посмотрите как ловко 23% ловятся на раз-два три...
 
webgopnik:
Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.

ха, ха, рецепт давно известен:

- позволяй прибыли расти

- отсекай убытки

все !

 
Aleksander:

а тут от цены зависит - или на пробое вверх или на откате

вот тут на откате

ЗЫ - 60пп это 4х знак

Хотелось бы уточнить, на скрине где входим на продажу? При пробое уровня 23,6? 

 

да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью

Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)

 
Aleksander:

да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью

Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)

вот к примеру

поставили 23% Селл - а цена до тейка не дошла - Перевернулись на 0 на бай - удвоенным лотом и закрыли по тейку


 
Aleksander:

да - на 23% откате - ставим сделку (относительно того какое было вообще движение - если вверх то Селим до ТП46% = если вниз то баим с такой же целью

Стоплосс - это уровень 100% - он же переворотный уровень с увеличением лота (мартини)

Вы не перепутали? На скрине 100% это уровень точки 1. 

 

да какая разница :) откат 23% сигнал для входа в сделку - 0ий 100ый уровень Стоплосс = он же переворотный уровень...


я же могу и сверху вниз и снизу вверх фибу протянуть... не суть..

 
Aleksander:

да какая разница :) откат 23% сигнал для входа в сделку - 0ий 100ый уровень Стоплосс = он же переворотный уровень...


я же могу и сверху вниз и снизу вверх фибу протянуть... не суть..

Для понимания, лучше всё-таки использовать те обозначения,  которые уже есть на скрине. На скрине 100% внизу. А то, что фибо можно натянуть по разному это понятно.

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