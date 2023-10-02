Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 31

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Макс:

Настаивать не буду. Просто, я с мартином, во всех его вариантах, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Прошел на реальных деньгах, на памм-счетах. Первые деньги на нем заработал в 2008. И тогда же впервые крупно слил.

Но только совсем недавно до меня доперло, через тесты, естественно, что мартин совершенно не дает преимущества.. разве что психическое состояние гораздо дольше позитивное и только в короткие промежутки плачешь)).. с торговлей без мартина ты как на волнах.. день позитив, день негатив.

Да и зачем мартин, когда есть куча систем, с простейшей фильтрацией, которые дают(на истории) 100-300% годовых, с просадками 30-50%?

На интервале оптимизации? 

 
Макс:

Можно торговать лимитными ордерами.

а закрывать позу ты как будешь ?

варианты: по рынку, стоп-ордером, встречной лимиткой. Дальше долго думать отчего конкретные тики именно такие какие есть.

 
Макс:

Настаивать не буду. Просто, я с мартином, во всех его вариантах, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Прошел на реальных деньгах, на памм-счетах. Первые деньги на нем заработал в 2008. И тогда же впервые крупно слил.

Но только совсем недавно до меня доперло, через тесты, естественно, что мартин совершенно не дает преимущества.. разве что психическое состояние гораздо дольше позитивное и только в короткие промежутки плачешь)).. с торговлей без мартина ты как на волнах.. день позитив, день негатив.

Да и зачем мартин, когда есть куча систем, с простейшей фильтрацией, которые дают(на истории) 100-300% годовых, с просадками 30-50%?

Интересно посмотреть на эквити ВАШЕГО советника форекс с просадкой 30% и прибылью 300%. Без мартина, естественно.

 
Dmi3:

Интересно посмотреть на эквити ВАШЕГО советника форекс с просадкой 30% и прибылью 300%. Без мартина, естественно.

Дык на истории, да если ещё и на участке оптимизации можно вообще граальные результаты показывать.)

 
khorosh:

Дык на истории, да если ещё и на участке оптимизации можно вообще граальные результаты показывать.)

Ну так покажите! На нормальном промежутке, года с 2016 хотя бы. 

 
Dmi3:

Интересно посмотреть на эквити ВАШЕГО советника форекс с просадкой 30% и прибылью 300%. Без мартина, естественно.

Интересную выборку из моего поста сделали.. а почему не с просадкой 50 и прибылью 100?)

 
Dmi3:

Ну так покажите! На нормальном промежутке, года с 2016 хотя бы. 

Что значит на нормальном промежутке? Я писал на интервале оптимизации. Почти любую стратегию, если много параметров оптимизации можно сделать граальной. Но только на участке оптимизации. За многие годы я перепробовал массу стратегий, но все они вне пределов интервала оптимизации сливали. Естественно, что я их не сохранял, зачем они мне. 

 
Dmi3:

Ну так покажите! На нормальном промежутке, года с 2016 хотя бы. 

весь форум такими графиками завален ))), как вариант по Маркету пройтись

вот интересный график в оптимизаторе сделал, все как Вы просили с 2016г и просадка не большая, депо 500$


интересно понять почему сетка ордеров так себя ведет.... хотя уже склоняюсь к мнению "работает - не трожь!" )))

 
Igor Makanu:

весь форум такими графиками завален ))), как вариант по Маркету пройтись

вот интересный график в оптимизаторе сделал, все как Вы просили с 2016г и просадка не большая, депо 500$


интересно понять почему сетка ордеров так себя ведет.... хотя уже склоняюсь к мнению "работает - не трожь!" )))

Лесопилорама???? :-)

 
Igor Makanu:

весь форум такими графиками завален ))), как вариант по Маркету пройтись

вот интересный график в оптимизаторе сделал, все как Вы просили с 2016г и просадка не большая, депо 500$


интересно понять почему сетка ордеров так себя ведет.... хотя уже склоняюсь к мнению "работает - не трожь!" )))

Это антимартин.

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