Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 72

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Вот пример гигантской прибыли.

Например вот этот рейтинг редкий да меткий. 

S3

 
Uladzimir Izerski:

Ничего не понятно. Надо объяснять более конкретно. Тут помогут разобраться кто виноват.

объясняю, любой алгоритм дает убыточные сделки, поэтому чтобы быть в плюсе, надо каким то образом 1)покрыть убытки, 2)и поиметь плюс, если не использовать мартин, то нужно либо иметь больше прибыльных сделок чем убыточных, либо если так не получается, с одной прибыльной сделки брать прибыли в несколько раз больше чем в сделку забит риск. Коли такого нету, то сольешь во итоге

 
Sergey Lazarenko:

объясняю, любой алгоритм дает убыточные сделки, поэтому чтобы быть в плюсе, надо каким то образом 1)покрыть убытки, 2)и поиметь плюс, если не использовать мартин, то нужно либо иметь больше прибыльных сделок чем убыточных, либо если так не получается, с одной прибыльной сделки брать прибыли в несколько раз больше чем в сделку забит риск. Коли такого нету, то сольешь во итоге

А каким боком к тебе оказалась эта мать одиночка?)

 
Uladzimir Izerski:

А каким боком к тебе оказалась эта мать одиночка?)

что еще за мать-одиночка?

 
Sergey Lazarenko:

что еще за мать-одиночка?

С предыдущей страницы. Подумал что это твоя соседка, если за нее ответил.

 
ironfelx:
Абстрагируемся от биржи. Была задача. Есть некая случайная последовательность как на ней разогнать начальный баланс за минимально возможное количество бросков с минимальными вероятностью слива 8 из 10 попыток? Был предложен способ мартин+перевертыш+пирамиды+все это припорошить рандомом  по применению. Я оставил пока мартин+перевертыш. Показал результат по одноручному варианту и двуручному где одна рука ставит на 1 другая на 0. Результаты одинаковые.
Не спорю, что я что то делаю не так, прошу направить  на ошибку...


Привет - у тебя статистика не совсем правильная - ты собираешь 11111 а надо все исходы - критерием лося становится 00 - а например 010110101011011 - есть профит 11111

типа того :) если не понятно - то попробую разжевать подробнее

 
Aleksander:


Привет - у тебя статистика не совсем правильная - ты собираешь 11111 а надо все исходы - критерием лося становится 00 - а например 010110101011011 - есть профит 11111

типа того :) если не понятно - то попробую разжевать подробнее

Расскажите пожалуйста подробнее. Очень интересно.

 

это касается сбора статистики исходов простенькой системы - условно бай тп = 1 если лось то 0 - шаг сделки от 10 до 50 пп - собирается стата - и строится система ставок...

сперва лот = 1 - затем учитывается количество лосей первого уровня - и делается коэфф на лот доливки 2 - и тд.. задачка минимум поймать три ТП подряд или выше = (Пирамидинг - где 9-10 тейков увеличивают начальную ставку в 1000 раз :))) типа... 

 

например поймав такую движучку


можно было бы поймать пирамидку примерно в 15 колен - что дало бы выхлоп при начальном лот 0.1 - примерно 320.000$ - :)

а моё предложение к классической пирамидке - где лось на любом колене дает начальный убыток - использовать многоуровневую пирамидку(с откатами) - изменив коэф. доливок к шагам...

 
Aleksander:

это касается сбора статистики исходов простенькой системы - условно бай тп = 1 если лось то 0 - шаг сделки от 10 до 50 пп - собирается стата - и строится система ставок...

сперва лот = 1 - затем учитывается количество лосей первого уровня - и делается коэфф на лот доливки 2 - и тд.. задачка минимум поймать три ТП подряд или выше = (Пирамидинг - где 9-10 тейков увеличивают начальную ставку в 1000 раз :))) типа... 

Большое спасибо. Буду разбираться потихоньку.

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