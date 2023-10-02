Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 72
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Вот пример гигантской прибыли.
Например вот этот рейтинг редкий да меткий.
Ничего не понятно. Надо объяснять более конкретно. Тут помогут разобраться кто виноват.
объясняю, любой алгоритм дает убыточные сделки, поэтому чтобы быть в плюсе, надо каким то образом 1)покрыть убытки, 2)и поиметь плюс, если не использовать мартин, то нужно либо иметь больше прибыльных сделок чем убыточных, либо если так не получается, с одной прибыльной сделки брать прибыли в несколько раз больше чем в сделку забит риск. Коли такого нету, то сольешь во итоге
объясняю, любой алгоритм дает убыточные сделки, поэтому чтобы быть в плюсе, надо каким то образом 1)покрыть убытки, 2)и поиметь плюс, если не использовать мартин, то нужно либо иметь больше прибыльных сделок чем убыточных, либо если так не получается, с одной прибыльной сделки брать прибыли в несколько раз больше чем в сделку забит риск. Коли такого нету, то сольешь во итоге
А каким боком к тебе оказалась эта мать одиночка?)
А каким боком к тебе оказалась эта мать одиночка?)
что еще за мать-одиночка?
что еще за мать-одиночка?
С предыдущей страницы. Подумал что это твоя соседка, если за нее ответил.
Абстрагируемся от биржи. Была задача. Есть некая случайная последовательность как на ней разогнать начальный баланс за минимально возможное количество бросков с минимальными вероятностью слива 8 из 10 попыток? Был предложен способ мартин+перевертыш+пирамиды+все это припорошить рандомом по применению. Я оставил пока мартин+перевертыш. Показал результат по одноручному варианту и двуручному где одна рука ставит на 1 другая на 0. Результаты одинаковые.
Не спорю, что я что то делаю не так, прошу направить на ошибку...
Привет - у тебя статистика не совсем правильная - ты собираешь 11111 а надо все исходы - критерием лося становится 00 - а например 010110101011011 - есть профит 11111
типа того :) если не понятно - то попробую разжевать подробнее
Привет - у тебя статистика не совсем правильная - ты собираешь 11111 а надо все исходы - критерием лося становится 00 - а например 010110101011011 - есть профит 11111
типа того :) если не понятно - то попробую разжевать подробнее
Расскажите пожалуйста подробнее. Очень интересно.
это касается сбора статистики исходов простенькой системы - условно бай тп = 1 если лось то 0 - шаг сделки от 10 до 50 пп - собирается стата - и строится система ставок...
сперва лот = 1 - затем учитывается количество лосей первого уровня - и делается коэфф на лот доливки 2 - и тд.. задачка минимум поймать три ТП подряд или выше = (Пирамидинг - где 9-10 тейков увеличивают начальную ставку в 1000 раз :))) типа...
например поймав такую движучку
можно было бы поймать пирамидку примерно в 15 колен - что дало бы выхлоп при начальном лот 0.1 - примерно 320.000$ - :)
а моё предложение к классической пирамидке - где лось на любом колене дает начальный убыток - использовать многоуровневую пирамидку(с откатами) - изменив коэф. доливок к шагам...
это касается сбора статистики исходов простенькой системы - условно бай тп = 1 если лось то 0 - шаг сделки от 10 до 50 пп - собирается стата - и строится система ставок...
сперва лот = 1 - затем учитывается количество лосей первого уровня - и делается коэфф на лот доливки 2 - и тд.. задачка минимум поймать три ТП подряд или выше = (Пирамидинг - где 9-10 тейков увеличивают начальную ставку в 1000 раз :))) типа...
Большое спасибо. Буду разбираться потихоньку.