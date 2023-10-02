Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 65
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Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Рецепт простой: точный вход + пирамидинг + реинвестирование. Но осуществить его не очень то просто и большинству не по силам. Самое сложное - это найти точные точки входа. Если бы это удалось сделать, то это был бы супер грааль.)
Ковыряюсь сейчас в попытках решить эту задачу. Пока вот так. За 3 с небольшим месяца депозит вырос в 10 раз. Но просадка большая - относительная 64%. И пока не решена задача стабильного роста прибыли на длительном интервале.
Рецепт простой: точный вход + пирамидинг + реинвестирование. Но осуществить его не очень то просто и большинству не по силам. Самое сложное - это найти точные точки входа. Если бы это удалось сделать, то это был бы супер грааль.)
Ковыряюсь сейчас в попытках решить эту задачу. Пока вот так. За 3 с небольшим месяца депозит вырос в 10 раз. Но просадка большая - относительная 64%. И пока не решена задача стабильного роста прибыли на длительном интервале.
Пирамиды с основанием вверху всегда рушатся.
Если ТС заточена под точные входы + реинвестирование то пирамидинги не будут нужны.
Вот пример текущего точного входа. Время удержания позиции 5 минут.
Если уделить внимание на точные входы то за день таких входов можно наловить с десяток.
Спасибо, что не забываете про меня.
Кстати о трендах.
У каждого своё мнение о них.
НО. Есть волна и есть тренд.
Для меня волна это волна, а тренд это определенная конфигурация волн, а для других моя волна это для них тренд.
В этом наше непонимание друг друга в трендах.
Есть глобальный тренд, но на каждом ТФ существуют свои волны и свои тренды. Формируют их роботы финансовых игроков на определенных закономерностях. Понимая как работают роботы, можно ювелирно входить в рынок на любом ТФ по тренду или против уже неважно.
Вова волны на море, на Форексе рандом полный, как и твое пребывание здесь
Видно, что на тебе сказывается современное образование. Как в физике так и в культуре поведения.
Видно, что на тебе сказывается современное образование. Как в физике так и в культуре поведения.
Где на Форексе физика ?:)))
Зачем подтверждать.)) Мне и так всё ясно и понятно.
Период тестирования, не смотря ни на что, очень хорошо захватывает такие промежутки исторических данных, на которых многие сливались.
Мне кажется что здесь достаточно продумать стратегию реинвеста и произвести запуск стратегии при максимальном риске 10%.
Надеюсь риск-менеджер присутствует?
И риск менеджмента нет никакого. Говорю ж тупой переворотный мартин и их можно сделать сколько угодно по разным стратегиям и без них. Реинвест если приделать то конечно еще прибыль вырастит но и риски увеличатся так как мартин и нам большой баланс нужен, чтобы держать просадки по накртуке лотов в серии лоссов подряд.
С 3000$ в тестере порой постоянным лотом 0.01 за 20лет и до 2мильонов прибыль доходила, но это просто опять скажу удача.
Допустим мартин с коэффициентом 2 как правило он делает и большую прибыль, но одновременно несет риски по сливу из за очень быстрой накрутки лотов, хотя это не так уж необходимо. Вот как это выглядит
То есть чтобы не так быстро увеличивался лот стоит использовать другую прогрессию мартина. Который бы окупал пред. убытки, но не настолько много как в данном случае))
Пирамиды с основанием вверху всегда рушатся.
Если ТС заточена под точные входы + реинвестирование то пирамидинги не будут нужны.
Вот пример текущего точного входа. Время удержания позиции 5 минут.
Если уделить внимание на точные входы то за день таких входов можно наловить с десяток.
А что означает пирамида с основанием вверху? Наверно имеете ввиду, что ордер с максимальным лотом наверху? Но там у меня в пирамиде лот растёт за счёт реинвестирования. Можно сделать расчёт лота от баланса, тогда внутри пирамиды лот вообще будет постоянный. Чем цена ближе к вершине пирамиды, тем пирамида устойчивее , так как стоплосс тралится уже в положительной области прибыли.
А пирамидинг нужен, так как топикстартёру нужна не просто большая прибыль, а гигантская. ) Получить такую прибыль быстро можно только при использовании пирамидинга.
А что означает пирамида с основанием вверху? Наверно имеете ввиду, что ордер с максимальным лотом наверху? Но там у меня в пирамиде лот растёт за счёт реинвестирования. Можно сделать расчёт лота от баланса, тогда внутри пирамиды лот вообще будет постоянный. Чем цена ближе к вершине пирамиды, тем пирамида устойчивее , так как стоплосс тралится уже в положительной области прибыли.
Интернет у меня пропадает.
А Вам с ironfelx осталось доказать это на демо, а потом на реале.
70 сделок придется долго ждать, а тысячи тем более. До ста лет придется ожидать гигантскую прибыль.))