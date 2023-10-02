Как брать гигантскую прибыль на форексе? - страница 42
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Мои прибыли маленькие, от этого мой депозит или стоит на месте или тает, а я хочу гигантскую прибыль получать.
Меняйте свою стратегию и берите, пусть не гигантскую прибыль, но брать почти всё движение, к примеру, минус 50-70 пунктов, - это уже хорошо.
Особенно если несколько сделок на одной свече, ну или так:
Хотя в реале сидим в убытках, и ни о какой торговле не может быть и речи
Ну вот что у меня получилось более менее приемлемое в тестере за 20 лет.
1 - отчет когда используется 2 руки и баевская и селовская
2 - отчет когда только селовская
3 - отчет когда только баевская
Что скажет великий и могучий Александр? Где обещанные мильоны процентов? )) Ну конечно можно еще крутить там ММ увеличивать начальный лот реинвестированием полученной прибыли итд, смотреть на статистику сделок искать когда можно пирамидки делать.
Требование минимальное движение 300пунктов 5 знак, от предыдущего Хай или Лоу(предыдущий пик или дно зигзага) в зависимости от руки баевская или селовская, далее ждем откат от это движения 38% но не больше 60%. Открываем сделку в сторону отката и ставим TP на уровне 70% от движения SL на уровне Хай или Лоу(предыдущий пик или дно зигзага) там же переворот с удвоением лота. SL у переворотки есть цена открытия предыдущего ордера, а TP +70% от пред. движения. Если переворотка сработает в SL значит расширяется пред. движение так как сформировался новый пик или дно, соответственно проценты SL и TP в 70% считаются от этого движения и размер лота этого ордера не увеличивается в 2 раза (как писал автор) а гораздо меньше я сделал в 1,3 раза.
Что скажет великий и могучий Александр? Где обещанные мильоны процентов? )) Ну конечно можно еще крутить там ММ увеличивать начальный лот реинвестированием полученной прибыли итд, смотреть на статистику сделок искать когда можно пирамидки делать.
Так ведь это в Интернете все Супер-Трейдеры....
Вон, показал дочке на пальцах, как "рубить бабло" - и она регулярно в течении нескольких лет каждый день делает по 20-50% ежедневно на скальпинге... ну не красота ли ?
Одна проблема - такие чудеса бывают только в Интернете...
В реале почему-то эти 20-50% ежедневно всегда оборачиваются сливом в течении буквально месяца...
Так ведь это в Интернете все Супер-Трейдеры....
Вон, показал дочке на пальцах, как "рубить бабло" - и она регулярно в течении нескольких лет каждый день делает по 20-50% ежедневно на скальпинге... ну не красота ли ?
Одна проблема - такие чудеса бывают только в Интернете...
В реале почему-то эти 20-50% ежедневно всегда оборачиваются сливом в течении буквально месяца...
O-о, у вас тоже дочка торгует? Скоро женщины вытеснят мужчин, даже бабушки торгуют.)))
O-о, у вас тоже дочка торгует? Скоро женщины вытеснят мужчин, даже бабушки торгуют.)))
это ультра-мега-верный-способ забрать грааль и рубить бабло :
не умеешь сам - научи другого!
:-)
кстати, это не совсем шутка, это скорее фокус психологии.
Человек который объясняет, он объясняет не как он на самом деле в реальности делает, а как видит это идеальным.
А человек который слушает ещё и интерпретирует через своё образование и опыт.
O-о, у вас тоже дочка торгует? Скоро женщины вытеснят мужчин, даже бабушки торгуют.)))
Не у меня, у Алексея...
это ультра-мега-верный-способ забрать грааль и рубить бабло :
не умеешь сам - научи другого!
:-)
кстати, это не совсем шутка, это скорее фокус психологии.
Человек который объясняет, он объясняет не как он на самом деле в реальности делает, а как видит это идеальным.
А человек который слушает ещё и интерпретирует через своё образование и опыт.
Это точно, некоторые только тем и известны, что у них когда-то был ученик, который оказался гением и стал знаменит на весь мир.
Кто как думает каким способом Александр(в миру Necolla) смог показать такой результат на монетке CoinFlip, он где то заскринивал этот стейт. Ведь там же чистый рандом и нет никаких уровней и локировать ставки как он любит там тоже нельзя было. Где то он писал что все так же мартин+пирамида. У кого какие соображения?
да - там Мартини на одной руке и Пирамидка на другой
ты эту картинку имел ввиду? :) начальное депо 200