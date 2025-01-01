DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoMetodi Matriciali e VettorialiManipolazioniSet 

Set

Imposta il valore di un elemento del vettore in base all'indice specificato.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // indice elemento
  double  value      // valore
   );

Parametri

index

[in]  Indice dell'elemento per cui deve essere impostato il valore.

value

[in] Valore.

Valore Restituito

Restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.

Nota

Il metodo Set fa la stessa cosa di assegnare un valore utilizzando parentesi quadre, vale a dire: vector[indice]=valore .Il metodo è stato aggiunto per semplificare il trasferimento di un codice tra i linguaggi in cui viene utilizzato questo tipo di notazione. L'esempio seguente mostra entrambe le opzioni per riempire il vettore con valori tramite l'indice specificato.

Esempio:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Risultato
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+-------------------------------------------------------------------------+
//| Riempire un vettore con potenze di un numero tramite operazione di assegnazione |
//+-------------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+--------------------------------------------------------------------------+
//| Riempire un vettore con potenze di un numero utilizzando il metodo Set |
//+--------------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }