- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Imposta il valore di un elemento del vettore in base all'indice specificato.
bool vector::Set(
Parametri
index
[in] Indice dell'elemento per cui deve essere impostato il valore.
value
[in] Valore.
Valore Restituito
Restituisce true in caso di successo, altrimenti - false.
Nota
Il metodo Set fa la stessa cosa di assegnare un valore utilizzando parentesi quadre, vale a dire: vector[indice]=valore .Il metodo è stato aggiunto per semplificare il trasferimento di un codice tra i linguaggi in cui viene utilizzato questo tipo di notazione. L'esempio seguente mostra entrambe le opzioni per riempire il vettore con valori tramite l'indice specificato.
Esempio:
void OnStart()