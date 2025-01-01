ДокументацияРазделы
DXContextGetSize 

DXContextGetSize

Получает размер кадра графического контекста, созданного в DXContextCreate().

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // хендл на графический контекст   
   uint&  width,        // ширина в пикселях 
   uint&  height        // высота в пикселях 
   );

Параметры

context

[in]  Хендл на графический контекст, созданный в DXContextCreate().

width

[out]  Ширина кадра в пикселях.

height

[out]  Высота кадра в пикселях.

Возвращаемое значение

В случае успешного выполнения возвращает true, иначе false. Для получения кода ошибки нужно вызвать функцию GetLastError().