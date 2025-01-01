Extern переменные

Ключевое слово extern используется, чтобы объявить идентификаторы переменных как идентификаторы статического класса памяти с глобальным временем жизни. Такие переменные существуют с момента начала выполнения программы и для них память выделяется и инициализируется сразу после начала выполнения программы.

Можно создавать программы, которые состоят из нескольких исходных файлов, для этого используется директива препроцессору #include. Переменные, объявленные как extern с одним и тем же типом и идентификатором, могут существовать в разных исходных файлах одного проекта.

При компиляции всего проекта все extern-переменные с одним и тем же типом и идентификатором ассоциируются с одним участком памяти пула глобальных переменных. Extern-переменные полезны для раздельной компиляции исходных файлов. Extern-переменные можно инициализировать, но только однократно – недопустимо существование нескольких инициализированных extern-переменных одного и того же типа и с одним и тем же идентификатором.

