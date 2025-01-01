DokümantasyonBölümler
MetaEdtior 5, kullanıma hazır gömülü derleyicisi ile, derleme sırasında tespit ettiği program hatalarıyla ilgili hata mesajları gösterir. Bu hataların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir kaynak kodunu derleyerek, çalıştırılabilir bir koda dönüştürmek için F7 tuşuna basın. Derleyici tarafından tanımlanan hatalar giderilmedikçe, hata içeren programlar için derleme gerçekleşmeyecektir.

100

Dosya okuma hatası

101

Yazma amacıyla *.EX5 dosyası açma hatası

103

Derlemeyi tamamlamak için yeterli serbest bellek yok

104

Derleyici tarafından tanınmayan boş sözdizim birimi

105

#include içinde hatalı dosya ismi

106

#include içindeki dosyaya erişim hatası (muhtemelen dosya yok)

108

#define için uygun olmayan isim

109

Bilinmeyen önişlemci komutu (geçerli olanlar #include, #define, #property, #import)

110

Derleyici tarafından bilinmeyen sembol

111

Fonksiyon uygulanamadı (tarif bulunuyor ama gövde yok)

112

Çift tırnak (") atlanmış

113

Üçgen parantez (<) veya çift tırnak (") açılması unutulmuş

114

Tek tırnak (') unutulmuş

115

Üçgen kapanış parantezi ">" unutulmuş

116

Bildirim sırasında tip belirtilmemiş

117

return operatörü yok veya uygulamanın hiçbir alanında return bulunamadı

118

Parametreler için açılış parantezi gerekli

119

EX5 yazım hatası

120

Diziye geçersiz erişim

121

Fonksiyon void tipinde değil ve return operatörü bir değere dönüş yapmalı

122

Hatalı yıkıcı bildirimi

123

iki nokta işareti ":" unutulmuş

124

Değişkenin bildirimi daha önce yapılmış

125

Aynı tanımlayıcıya sahip bir değişkenin bildirimi daha önce yapılmış

126

Değişken ismi çok uzun (> 250 karakter)

127

Aynı tanımlayıcıya sahip bir yapı, daha önce bildirilmiş

128

Yapı tanımlanmamış

129

Aynı isimde bir yapı üyesi daha önce tanımlanmış

130

Böyle bir yapı üyesi bulunmuyor

131

Çift parantez ihlali

132

Açılış parantezi "(" gerekli

133

Dengesiz parantezler (yok "}")

134

Derlenmesi zor (çok fazla bölümleme var, iç yığın seviyeleri aşırı yüklenmiş)

135

Okuma amaçlı dosya açma hatası

136

Kaynak dosyanın indirilebileceği yeterli bellek alanı yok

137

Değişken gerekli

138

Referans başlatılamadı

140

Atama gerekli (bildirim sırasında görünür)

141

Açılış parantezi "{" gerekli

142

Parametre sadece bir dinamik dizi olabilir

143

void tipinin kullanımı kabul edilemez

144

")" veya "]" için çiftler belirtilmemiş, yani "(" veya "[" bulunmuyor

145

"(" veya "[" için çiftler belirtilmemiş, yani ")" veya "]" bulunmuyor

146

Hatalı dizi büyüklüğü

147

Parametre sayısı çok fazla (> 64)

149

Bu simge burada olmamalı

150

İşlemin hatalı kullanımı (işlenenler hatalı)

151

void tipi ifadeye izin verilmiyor

152

Operatör gerekli

153

break operatörünün yanlış kullanımı

154

Noktalı virgül ";" gerekli

155

Virgül "," gerekli

156

Bir sınıf tipi olmalı, yapı değil

157

İfade gerekli

158

HEX içinde "HEX olmayan karakter" bulundu veya sayı çok uzun (hane sayısı > 511)

159

Dizgi-sabiti 65534 karakterden fazla

160

Fonksiyon tanımının burada yapılması kabul edilemez

161

Beklenmeyen program sonu

162

Yapılarda ileri bildirime izin verilmez

163

Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve başka bir dönüş tipi var

164

Bu isimde bir fonksiyon daha önce farklı bir parametre kümesi ile tanımlanmış

165

Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve uygulanmış

166

Bu çağrı için fonksiyon aşırı-yüklemesi bulunamadı

167

void tipinde dönüşe sahip bir fonksiyon, bir değere dönüş yapamaz

168

Fonksiyon tanımlanmamış

170

Değer gerekli

171

case ifadesinde sadece tamsayı sabitleri geçerlidir

172

Bu switch içerisinde case değeri daha önce kullanılmış

173

Tamsayı gerekli

174

#import ifadesinde dosya ismi gerekli

175

Global düzeyde ifadelere izin verilmiyor

176

Noktalı virgülden ";" önce unutulmuş parantez ")"

177

Eşitliğin sol tarafında bir değişken gerekli

178

İfadenin sonucu kullanılmamış

179

case içinde değişken bildirimine izin verilmiyor

180

Dizgiden sayıya gizli dönüşüm

181

Sayıdan dizgiye gizli dönüşüm

182

Aşırı-yüklenmiş bir fonksiyonun belirsiz çağrısı (bir kaç aşırı-yükleme ile uyumlu)

183

Uygun bir if olmadan, kural dışı else kullanımı

184

switch olmadan, geçersiz case veya default kullanımı

185

Uygun olmayan üç nokta kullanımı

186

Başlatma dizilimi, başlatılan değişkenden daha fazla elemana sahip

187

case için bir sabit gerekli

188

Bir sabit ifade isteniyor

189

Sabit değişkenler değiştirilemez

190

Köşeli parantezin kapatılması gerekli (dizi üyesinin bildirimi sırasında)

191

Sayım tanımlayıcısı daha önce tanımlanmış

192

Sayımlar erişim şekillendiricilerine sahip olamaz (const, extern, static)

193

Sayım üyesinin bildirimi daha önce yapılmış

194

Aynı isimle tanımlanmış bir değişken bulunuyor

195

Aynı isimle tanımlanmış bir yapı bulunuyor

196

Sayım üyesinin ismi gerekli

197

tamsayı ifadesi gerekli

198

Sabit ifade içinde sıfıra bölüm

199

Fonksiyonda yanlış sayıda parametre bulunuyor

200

Referans ile geçirilmiş parametre, bir değişken olmalı

201

Referans ile geçirilecek aynı tipli bir değişken gerekli

202

Sabit değişken sabit olmayan referansla geçirilemez

203

Bir pozitif tamsayı sabiti isteniyor

204

Korunan sınıf üyesine erişim başarısız oldu

205

İçe aktarım daha önce farklı bir şekilde tanımlanmış

208

Çalıştırılabilir dosya oluşturulmadı

209

Gösterge için 'OnCalculate' giriş noktası bulunamadı

210

continue işlemi sadece bir döngü içinde kullanılabilir

211

private (özel) sınıf üyesine erişim hatası

213

Yapının veya sınıfın yönteminin bildirimi yapılmamış

214

private (özel) sınıf üyesine erişim hatası

216

Nesneli yapıların kopyalanmasına izin verilmiyor

218

İndis, dizi kapsamı dışında

219

Yapı veya sınıf bildirimi içinde bir dizi başlatılmasına izin verilmiyor

220

Sınıf yapıcısı parametreye sahip olamaz

221

Sınıf yıkıcısı parametreye sahip olamaz

222

Aynı isim ve parametrelere sahip sınıf yönteminin veya yapının bildirimi, daha önce yapılmış

223

İşlenen terim gerekli

224

Aynı isme ama farklı parametrelere sahip sınıf yöntemi veya yapılar mevcut (bildirim!=uygulama)

225

İçe aktarılan fonksiyon tarif edilmemiş

226

ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance

227

Aşırı-yüklenmiş fonksiyonun belirsiz çağrısı (birden fazla aşırı-yüklemede parametreler tam olarak uyuşuyor)

228

Değişken ismi gerekli

229

Burada bir referans bildirimi yapılamaz

230

Daha önce bir sayım ismi olarak kullanılmış

232

Sınıf veya yapı gerekli

235

Dizinin silinmesi için 'delete' operatörü çağrılamıyor

236

'while' operatörü gerekli

237

'delete' operatörü, bir işaretçiye sahip olmalı

238

Bu 'switch' için 'default' zaten mevcut

239

Sözdizim hatası

240

Kaçış karakteri sadece dizgilerde olabilir ('\' ile başlar)

241

Dizi isteniyor - köşeli parantez '[' diziye uygulanmamış veya, dizi olmayan parametreler dizi gibi geçirilmiş

242

Başlatma dizilimi ile başlatılamıyor

243

İçe aktarım tanımlanmamış

244

Sözdizim ağacı içinde iyileştirici hatası

245

Çok fazla yapı bildirilmiş (programı basitleştirmeyi deneyin)

246

Parametre dönüşümüne izin verilmiyor

247

'delete' operatörünün yanlış kullanımı

248

Bir referans için işaretçi bildirimine izin verilmez

249

Bir referans için referans bildirimine izin verilmez

250

Bir işaretçi için işaretçi bildirimine izin verilmez

251

Parametre listesinde yapı bildirimine izin verilmez

252

Geçersiz tip dönüşümü işlemi

253

Bir işaretçi sadece bir sınıf veya bir yapı için bildirilebilir

256

Bildirimi yapılmamış tanımlayıcı

257

Çalıştırılabilir kod iyileştirici hatası

258

Çalıştırılabilir kod oluşturma hatası

260

'switch' operatörü için geçersiz ifade

261

Dizgi sabitleri havuzu aşırı doldurulmuş, programı basitleştir

262

Sayıma dönüşüm yapılamaz

263

Veriler için 'virtual' ifadesini kullanmayın (sınıf üyeleri veya yapılar)

264

Sınıfın protected (korunan) yöntemi çağrılamıyor

265

Farklı bir tipe dönüş yapan, geçersiz sanal fonksiyonlar

266

Bir yapıdan sınıfa kalıtım yapılamaz

267

Bir sınıftan bir yapıya kalıtım yapılamaz

268

Yapıcı sanal olamaz (virtual belirtecinin kullanımına izin verilmiyor)

269

Yapılar sanal yöntemlere sahip olmazlar

270

Fonksiyonun bir gövdesi olmalı

271

Sistem fonksiyonlarının (terminal fonksiyonları) aşırı yüklenmesine izin verilmez

272

const belirteci, bir yapının veya sınıfın üyesi olmayan fonksiyonlarda geçersizdir

274

Sabit yöntem içindeki sınıf üyelerinin değiştirilmesine izin verilmez

276

Uygun olmayan başlatma dizilimi

277

Parametre için bir ön tanımlı değer bulunamadı (ön tanımlı parametrelerin belirli bildirimi)

278

Geçersiz ön tanımlı parametre (bildirimde ve uygulamada farklı değerler)

279

Bir sabit nesne için, sabit olmayan bir yöntemin çağrılmasına izin verilmez

280

Üyelere erişim için bir nesne gerekli (yapı veya sınıf olmayan ifadeye yapılan işaret)

281

Daha önce bildirilmiş bir yapının ismi, bildirimde kullanılamaz

284

Yetkisiz dönüşüm (kapalı kalıtımda)

285

Yapılar ve diziler, girdi değişkeni olarak kullanılmaz

286

const belirteci yapıcı ve yıkıcılar için geçersizdir

287

Bir datetime için hatalı dizgi ifadesi

288

Bilinmeyen özellik (#property)

289

Hatalı özellik değeri

290

#property içinde geçersiz özellik indisi

291

Çağrı parametresi atlanmış - <func (x,)>

293

Nesne referansla geçirilmeli

294

Dizi referansla geçirilmeli

295

Fonksiyon, dışa aktarılabilir şekilde bildirilmeli

296

Fonksiyon, dışa aktarılabilir şekilde bildirilmemiş

297

İçe aktarılan fonksiyonların, dışa aktarımına izin verilmez

298

İçe aktarılan fonksiyonlar bu parametreye sahip olamazlar (bir işaretçinin, dinamik dizi içeren bir sınıf veya yapının, sınıfın, vb. geçirilmesine izin verilmez)

299

Bir sınıf olmalı

300

#import kapatılmamış

302

Tip uyumsuzluğu

303

Extern değişken daha önce başlatılmış

304

Hiç dışa aktarılmış fonksiyon veya giriş noktası bulunamadı

305

Açık yapı çağrısına izin verilmiyor

306

Yöntem, sabit olarak bildirilmiş

307

Yöntem, sabit olarak bildirilmemiş

308

Hatalı kaynak dosyası boyutu

309

Hatalı kaynak ismi

310

Kaynak dosyası açma hatası

311

Kaynak dosyası okuma hatası

312

Bilinmeyen kaynak tipi

313

Kaynak dosyasının, adresi hatalı

314

Belirtilen kaynak ismi daha önce kullanılmış

315

Fonksiyon benzeri makro için argüman gerekiyor

316

Makro tanımında beklenmeyen sembol

317

Makronun biçimsel parametrelerinde hata

318

Makro için geçersiz parametre sayısı

319

Parametre sayısı bir makro için çok fazla

320

Çok karmaşık, Makroyu basitleştirin

321

EnumToString() parametresi sadece bir sayım olabilir

322

Kaynak ismi çok uzun

323

Desteklenmeyen görüntü biçimi (sadece 24 veya 32 bitlik renk derinliğine sahip BMP biçimi desteklenir)

324

Dizilerin bildirimi operatör içinde yapılamaz

325

Fonksiyonun bildirimi sadece global düzeyde yapılabilir

326

Bu kapsam için bildirime izin verilmiyor

327

Statik değişkenlerin, yerel değişkenlerin değerleri ile başlatılmasına izin verilmez

328

Ön tanımlı bir yapıcıya sahip olmayan bir nesne dizisinin kural dışı bildirimi

329

Başlatma listesine, sadece yapıcılar için izin verilir

330

Başlatma listesinden sonra fonksiyon tanımı bulunmuyor

331

Başlatma listesi boş

332

Yapıcı içinde, bir dizinin başlatılmasına izin verilmiyor

333

Başlatma listesinde ebeveyn sınıfın üyelerinin başlatılmasına izin verilmiyor

334

Tamsayı tipli ifade gerekli

335

Dizi için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde

336

Yapı için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde

337

Global düzeyde bildirimi yapılan değişken için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde

338

Yerel değişkenler için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde

339

Yapıcı tanımlanmamış

340

Geçersiz ikon dosyası ismi

341

İkon dosyası belirtilen konumda açılamadı

342

İkon dosyası yanlış ve ICOformatında olmalıdır.

343

Başlatma listesi kullanılarak bir yapının/sınıfın yapıcısındaki bir üyenin yeniden başlatılması

344

Yapıcının başlatma listesindeki statik üyelerin, başlatılmasına izin verilmiyor

345

Bir sınıfın/yapının statik olmayan üyesinin global düzeyde başlatılmasına izin verilmiyor

346

Yapı/sınıf yönteminin ismi, daha önce bildirilmiş bir üyenin ismiyle örtüşüyor

347

Yapı/sınıf üyesinin ismi, daha önce bildirilmiş bir yöntemin ismiyle örtüşüyor

348

Sanal fonksiyon, static şekline bildirilemez

349

const şekillendiricisine statik fonksiyonlarda izin verilmez

350

Yapıcı veya yıkıcı, statik olamaz

351

Bir sınıfın veya yapının statik olmayan üyesine/yöntemine statik fonksiyon gibi erişilemez

352

Bir aşırı-yükleme işleminin (+,-,[],++,-- vb.) operator anahtar sözcüğünden sonra gelmesi beklenir

353

MQL5 içinde tüm işlemler aşırı-yüklenmiş olamaz

354

Tanımlama bildirimle uyuşmuyor

355

operatör için geçersiz sayıda parametre belirtilmiş

356

Olay işleme fonksiyonu bulunamadı

357

Yöntem dışarı aktarılamaz

358

Sabit nesneye yapılan bir işaretçi, sabit olmayan bir nesne ile normalleştirilemez

359

Sınıf şablonları henüz desteklenmiyor

360

Fonksiyon şablonunun aşırı-yüklenmesi henüz desteklenmiyor

361

Fonksiyon şablonu uygulanamaz

362

Fonksiyon şablonunda belirsiz parametre (birkaç parametre tipi uygulanmış olabilir)

363

Fonksiyon şablonunu argümanını normalleştirecek parametrenin tipi belirlenemiyor

364

Fonksiyon şablonunda, hatalı parametre sayısı

365

Fonksiyon şablonu sanal olamaz

366

Fonksiyon şablonu dışa aktarılamaz

367

Fonksiyon şablonu içe aktarılamaz

368

Nesne içeren yapılara izin verilmez

369

Nesneler içeren dizge dizilerine ve yapılara izin verilmez

370

Statik bir sınıf/yapı üyesi açıkça başlatılmalıdır

371

Derleyici sınırlaması: dizge en fazla 65.535 karakter içerebilir

372

Tutarsız #ifdef/#endif

373

Sınıfın nesnesi geri döndürülemez, kopya yapıcısı bulunamadı

374

Statik olmayan üyeler ve yöntemler kullanılamaz

375

OnTesterInit(), OnTesterDeinit() olmadan kullanılması imkansızdır

376

'%s' resmi parametrenin yeniden tanımlaması

377

__FUNCSIG__ ve __FUNCTION__ makroları, fonksiyon gövdesinin dışında görünemez

378

Geçersiz geri dönüş tipi. Bu hata, örneğin, yapı veya işaretçi geri döndüren DLL'den içe aktarılan fonksiyonlar için oluşturulacaktır.

379

Şablon kullanım hatası

380

Kullanılmıyor

381

Sanal fonksiyon bildiriminde hatalı sözdizim, sadece "=NULL" veya "=0" kullanımına izin verilir

382

Sadece sanal fonksiyonların bildirimi soyut belirteçlerle  ("=NULL" veya "=0") yapılabilir

383

Soyut sınıf örneği oluşturulamaz

384

Kullanıcı tanımlı bir tipin işaretçisi, dynamic_cast operatörü kullanılarak dinamik dönüşüm için hedef tip olarak uygulanmalıdır.

385

"Fonksiyon İşaretçisi" tipi beklenmektedir

386

Metot işaretçileri desteklenmemektedir

387

Hata - fonksiyon işaretçisinin tipi tanımlanamamaktadır

388

Özel kalıtım nedeniyle dönüştürme kullanılamaz

389

const değiştiricisi içeren bir değişken bildirim sırasında başlatılmalıdır

393

Arayüzde sadece public erişimi olan metotlar bildirilebilir

394

Bir arayüzün geçersiz bir şekilde başka bir arayüzün içine yerleştirilmesi

395

Bir arayüz sadece başka bir arayüzden elde edilebilir

396

Bir arayüz beklenmektedir

397

Arayüzler sadece genele açık kalıtımı destekler

398

Bir arayüz üye içeremez

399

Arayüz nesneleri doğrudan oluşturulamaz, yalnızca kalıtım kullanılarak oluşturulabilir

400

Bir belirteç bir ileri bildirimde kullanılamaz

401

final belirteci ile bildirildiği için sınıftan kalıtım imkansızdır.

402

final belirteci ile bildirilen bir metot yeniden tanımlanamamaktadır

403

final belirteci yalnızca sanal fonksiyonlara uygulanabilir

404

override belirteci tarafından işaretlenen metot aslında herhangi bir temel sınıf fonksiyonunu geçersiz kılmaz

405

Bir fonksiyon tanımlanırken belirtece izin verilmez, yalnızca bildirilirken izin verilir

406

Tip belirtilene dönüştürülememektedir

407

Tip bir kaynak değişkeni için kullanılamaz

408

Proje dosyasında hata

409

Birleşim üyesi olarak kullanılamaz

410

Belirsiz ad seçimi, kullanım bağlamı açıkça tanımlanmalıdır

411

Yapı DLL'den kullanılamaz

412

delete belirteci tarafından işaretlenmiş bir fonksiyon çağrılamamaktadır

413

MQL4 desteklenmemektedir. Programı derlemek için MetaTrader 4 terminal kurulum klasöründeki MetaEditor'ı kullanın