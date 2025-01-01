Derleme Hataları
MetaEdtior 5, kullanıma hazır gömülü derleyicisi ile, derleme sırasında tespit ettiği program hatalarıyla ilgili hata mesajları gösterir. Bu hataların listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bir kaynak kodunu derleyerek, çalıştırılabilir bir koda dönüştürmek için F7 tuşuna basın. Derleyici tarafından tanımlanan hatalar giderilmedikçe, hata içeren programlar için derleme gerçekleşmeyecektir.
Kod
Açıklama
Dosya okuma hatası
Yazma amacıyla *.EX5 dosyası açma hatası
Derlemeyi tamamlamak için yeterli serbest bellek yok
Derleyici tarafından tanınmayan boş sözdizim birimi
#include içinde hatalı dosya ismi
#include içindeki dosyaya erişim hatası (muhtemelen dosya yok)
#define için uygun olmayan isim
Bilinmeyen önişlemci komutu (geçerli olanlar #include, #define, #property, #import)
Derleyici tarafından bilinmeyen sembol
Fonksiyon uygulanamadı (tarif bulunuyor ama gövde yok)
Çift tırnak (") atlanmış
Üçgen parantez (<) veya çift tırnak (") açılması unutulmuş
Tek tırnak (') unutulmuş
Üçgen kapanış parantezi ">" unutulmuş
Bildirim sırasında tip belirtilmemiş
return operatörü yok veya uygulamanın hiçbir alanında return bulunamadı
Parametreler için açılış parantezi gerekli
EX5 yazım hatası
Diziye geçersiz erişim
Fonksiyon void tipinde değil ve return operatörü bir değere dönüş yapmalı
Hatalı yıkıcı bildirimi
iki nokta işareti ":" unutulmuş
Değişkenin bildirimi daha önce yapılmış
Aynı tanımlayıcıya sahip bir değişkenin bildirimi daha önce yapılmış
Değişken ismi çok uzun (> 250 karakter)
Aynı tanımlayıcıya sahip bir yapı, daha önce bildirilmiş
Yapı tanımlanmamış
Aynı isimde bir yapı üyesi daha önce tanımlanmış
Böyle bir yapı üyesi bulunmuyor
Çift parantez ihlali
Açılış parantezi "(" gerekli
Dengesiz parantezler (yok "}")
Derlenmesi zor (çok fazla bölümleme var, iç yığın seviyeleri aşırı yüklenmiş)
Okuma amaçlı dosya açma hatası
Kaynak dosyanın indirilebileceği yeterli bellek alanı yok
Değişken gerekli
Referans başlatılamadı
Atama gerekli (bildirim sırasında görünür)
Açılış parantezi "{" gerekli
Parametre sadece bir dinamik dizi olabilir
void tipinin kullanımı kabul edilemez
")" veya "]" için çiftler belirtilmemiş, yani "(" veya "[" bulunmuyor
"(" veya "[" için çiftler belirtilmemiş, yani ")" veya "]" bulunmuyor
Hatalı dizi büyüklüğü
Parametre sayısı çok fazla (> 64)
Bu simge burada olmamalı
İşlemin hatalı kullanımı (işlenenler hatalı)
void tipi ifadeye izin verilmiyor
Operatör gerekli
break operatörünün yanlış kullanımı
Noktalı virgül ";" gerekli
Virgül "," gerekli
Bir sınıf tipi olmalı, yapı değil
İfade gerekli
HEX içinde "HEX olmayan karakter" bulundu veya sayı çok uzun (hane sayısı > 511)
Dizgi-sabiti 65534 karakterden fazla
Fonksiyon tanımının burada yapılması kabul edilemez
Beklenmeyen program sonu
Yapılarda ileri bildirime izin verilmez
Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve başka bir dönüş tipi var
Bu isimde bir fonksiyon daha önce farklı bir parametre kümesi ile tanımlanmış
Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve uygulanmış
Bu çağrı için fonksiyon aşırı-yüklemesi bulunamadı
void tipinde dönüşe sahip bir fonksiyon, bir değere dönüş yapamaz
Fonksiyon tanımlanmamış
Değer gerekli
case ifadesinde sadece tamsayı sabitleri geçerlidir
Bu switch içerisinde case değeri daha önce kullanılmış
Tamsayı gerekli
#import ifadesinde dosya ismi gerekli
Global düzeyde ifadelere izin verilmiyor
Noktalı virgülden ";" önce unutulmuş parantez ")"
Eşitliğin sol tarafında bir değişken gerekli
İfadenin sonucu kullanılmamış
case içinde değişken bildirimine izin verilmiyor
Dizgiden sayıya gizli dönüşüm
Sayıdan dizgiye gizli dönüşüm
Aşırı-yüklenmiş bir fonksiyonun belirsiz çağrısı (bir kaç aşırı-yükleme ile uyumlu)
Uygun bir if olmadan, kural dışı else kullanımı
switch olmadan, geçersiz case veya default kullanımı
Uygun olmayan üç nokta kullanımı
Başlatma dizilimi, başlatılan değişkenden daha fazla elemana sahip
case için bir sabit gerekli
Bir sabit ifade isteniyor
Sabit değişkenler değiştirilemez
Köşeli parantezin kapatılması gerekli (dizi üyesinin bildirimi sırasında)
Sayım tanımlayıcısı daha önce tanımlanmış
Sayımlar erişim şekillendiricilerine sahip olamaz (const, extern, static)
Sayım üyesinin bildirimi daha önce yapılmış
Aynı isimle tanımlanmış bir değişken bulunuyor
Aynı isimle tanımlanmış bir yapı bulunuyor
Sayım üyesinin ismi gerekli
tamsayı ifadesi gerekli
Sabit ifade içinde sıfıra bölüm
Fonksiyonda yanlış sayıda parametre bulunuyor
Referans ile geçirilmiş parametre, bir değişken olmalı
Referans ile geçirilecek aynı tipli bir değişken gerekli
Sabit değişken sabit olmayan referansla geçirilemez
Bir pozitif tamsayı sabiti isteniyor
Korunan sınıf üyesine erişim başarısız oldu
İçe aktarım daha önce farklı bir şekilde tanımlanmış
Çalıştırılabilir dosya oluşturulmadı
Gösterge için 'OnCalculate' giriş noktası bulunamadı
continue işlemi sadece bir döngü içinde kullanılabilir
private (özel) sınıf üyesine erişim hatası
Yapının veya sınıfın yönteminin bildirimi yapılmamış
private (özel) sınıf üyesine erişim hatası
Nesneli yapıların kopyalanmasına izin verilmiyor
İndis, dizi kapsamı dışında
Yapı veya sınıf bildirimi içinde bir dizi başlatılmasına izin verilmiyor
Sınıf yapıcısı parametreye sahip olamaz
Sınıf yıkıcısı parametreye sahip olamaz
Aynı isim ve parametrelere sahip sınıf yönteminin veya yapının bildirimi, daha önce yapılmış
İşlenen terim gerekli
Aynı isme ama farklı parametrelere sahip sınıf yöntemi veya yapılar mevcut (bildirim!=uygulama)
İçe aktarılan fonksiyon tarif edilmemiş
ZeroMemory() is not allowed for objects with protected members or inheritance
Aşırı-yüklenmiş fonksiyonun belirsiz çağrısı (birden fazla aşırı-yüklemede parametreler tam olarak uyuşuyor)
Değişken ismi gerekli
Burada bir referans bildirimi yapılamaz
Daha önce bir sayım ismi olarak kullanılmış
Sınıf veya yapı gerekli
Dizinin silinmesi için 'delete' operatörü çağrılamıyor
'while' operatörü gerekli
'delete' operatörü, bir işaretçiye sahip olmalı
Bu 'switch' için 'default' zaten mevcut
Sözdizim hatası
Kaçış karakteri sadece dizgilerde olabilir ('\' ile başlar)
Dizi isteniyor - köşeli parantez '[' diziye uygulanmamış veya, dizi olmayan parametreler dizi gibi geçirilmiş
Başlatma dizilimi ile başlatılamıyor
İçe aktarım tanımlanmamış
Sözdizim ağacı içinde iyileştirici hatası
Çok fazla yapı bildirilmiş (programı basitleştirmeyi deneyin)
Parametre dönüşümüne izin verilmiyor
'delete' operatörünün yanlış kullanımı
Bir referans için işaretçi bildirimine izin verilmez
Bir referans için referans bildirimine izin verilmez
Bir işaretçi için işaretçi bildirimine izin verilmez
Parametre listesinde yapı bildirimine izin verilmez
Geçersiz tip dönüşümü işlemi
Bir işaretçi sadece bir sınıf veya bir yapı için bildirilebilir
Bildirimi yapılmamış tanımlayıcı
Çalıştırılabilir kod iyileştirici hatası
Çalıştırılabilir kod oluşturma hatası
'switch' operatörü için geçersiz ifade
Dizgi sabitleri havuzu aşırı doldurulmuş, programı basitleştir
Sayıma dönüşüm yapılamaz
Veriler için 'virtual' ifadesini kullanmayın (sınıf üyeleri veya yapılar)
Sınıfın protected (korunan) yöntemi çağrılamıyor
Farklı bir tipe dönüş yapan, geçersiz sanal fonksiyonlar
Bir yapıdan sınıfa kalıtım yapılamaz
Bir sınıftan bir yapıya kalıtım yapılamaz
Yapıcı sanal olamaz (virtual belirtecinin kullanımına izin verilmiyor)
Yapılar sanal yöntemlere sahip olmazlar
Fonksiyonun bir gövdesi olmalı
Sistem fonksiyonlarının (terminal fonksiyonları) aşırı yüklenmesine izin verilmez
const belirteci, bir yapının veya sınıfın üyesi olmayan fonksiyonlarda geçersizdir
Sabit yöntem içindeki sınıf üyelerinin değiştirilmesine izin verilmez
Uygun olmayan başlatma dizilimi
Parametre için bir ön tanımlı değer bulunamadı (ön tanımlı parametrelerin belirli bildirimi)
Geçersiz ön tanımlı parametre (bildirimde ve uygulamada farklı değerler)
Bir sabit nesne için, sabit olmayan bir yöntemin çağrılmasına izin verilmez
Üyelere erişim için bir nesne gerekli (yapı veya sınıf olmayan ifadeye yapılan işaret)
Daha önce bildirilmiş bir yapının ismi, bildirimde kullanılamaz
Yetkisiz dönüşüm (kapalı kalıtımda)
Yapılar ve diziler, girdi değişkeni olarak kullanılmaz
const belirteci yapıcı ve yıkıcılar için geçersizdir
Bir datetime için hatalı dizgi ifadesi
Bilinmeyen özellik (#property)
Hatalı özellik değeri
#property içinde geçersiz özellik indisi
Çağrı parametresi atlanmış - <func (x,)>
Nesne referansla geçirilmeli
Dizi referansla geçirilmeli
Fonksiyon, dışa aktarılabilir şekilde bildirilmeli
Fonksiyon, dışa aktarılabilir şekilde bildirilmemiş
İçe aktarılan fonksiyonların, dışa aktarımına izin verilmez
İçe aktarılan fonksiyonlar bu parametreye sahip olamazlar (bir işaretçinin, dinamik dizi içeren bir sınıf veya yapının, sınıfın, vb. geçirilmesine izin verilmez)
Bir sınıf olmalı
#import kapatılmamış
Tip uyumsuzluğu
Extern değişken daha önce başlatılmış
Hiç dışa aktarılmış fonksiyon veya giriş noktası bulunamadı
Açık yapı çağrısına izin verilmiyor
Yöntem, sabit olarak bildirilmiş
Yöntem, sabit olarak bildirilmemiş
Hatalı kaynak dosyası boyutu
Hatalı kaynak ismi
Kaynak dosyası açma hatası
Kaynak dosyası okuma hatası
Bilinmeyen kaynak tipi
Kaynak dosyasının, adresi hatalı
Belirtilen kaynak ismi daha önce kullanılmış
Fonksiyon benzeri makro için argüman gerekiyor
Makro tanımında beklenmeyen sembol
Makronun biçimsel parametrelerinde hata
Makro için geçersiz parametre sayısı
Parametre sayısı bir makro için çok fazla
Çok karmaşık, Makroyu basitleştirin
EnumToString() parametresi sadece bir sayım olabilir
Kaynak ismi çok uzun
Desteklenmeyen görüntü biçimi (sadece 24 veya 32 bitlik renk derinliğine sahip BMP biçimi desteklenir)
Dizilerin bildirimi operatör içinde yapılamaz
Fonksiyonun bildirimi sadece global düzeyde yapılabilir
Bu kapsam için bildirime izin verilmiyor
Statik değişkenlerin, yerel değişkenlerin değerleri ile başlatılmasına izin verilmez
Ön tanımlı bir yapıcıya sahip olmayan bir nesne dizisinin kural dışı bildirimi
Başlatma listesine, sadece yapıcılar için izin verilir
Başlatma listesinden sonra fonksiyon tanımı bulunmuyor
Başlatma listesi boş
Yapıcı içinde, bir dizinin başlatılmasına izin verilmiyor
Başlatma listesinde ebeveyn sınıfın üyelerinin başlatılmasına izin verilmiyor
Tamsayı tipli ifade gerekli
Dizi için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde
Yapı için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde
Global düzeyde bildirimi yapılan değişken için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde
Yerel değişkenler için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde
Yapıcı tanımlanmamış
Geçersiz ikon dosyası ismi
İkon dosyası belirtilen konumda açılamadı
İkon dosyası yanlış ve ICOformatında olmalıdır.
Başlatma listesi kullanılarak bir yapının/sınıfın yapıcısındaki bir üyenin yeniden başlatılması
Yapıcının başlatma listesindeki statik üyelerin, başlatılmasına izin verilmiyor
Bir sınıfın/yapının statik olmayan üyesinin global düzeyde başlatılmasına izin verilmiyor
Yapı/sınıf yönteminin ismi, daha önce bildirilmiş bir üyenin ismiyle örtüşüyor
Yapı/sınıf üyesinin ismi, daha önce bildirilmiş bir yöntemin ismiyle örtüşüyor
const şekillendiricisine statik fonksiyonlarda izin verilmez
Bir sınıfın veya yapının statik olmayan üyesine/yöntemine statik fonksiyon gibi erişilemez
Bir aşırı-yükleme işleminin (+,-,[],++,-- vb.) operator anahtar sözcüğünden sonra gelmesi beklenir
MQL5 içinde tüm işlemler aşırı-yüklenmiş olamaz
Tanımlama bildirimle uyuşmuyor
operatör için geçersiz sayıda parametre belirtilmiş
Olay işleme fonksiyonu bulunamadı
Yöntem dışarı aktarılamaz
Sabit nesneye yapılan bir işaretçi, sabit olmayan bir nesne ile normalleştirilemez
Sınıf şablonları henüz desteklenmiyor
Fonksiyon şablonunun aşırı-yüklenmesi henüz desteklenmiyor
Fonksiyon şablonu uygulanamaz
Fonksiyon şablonunda belirsiz parametre (birkaç parametre tipi uygulanmış olabilir)
Fonksiyon şablonunu argümanını normalleştirecek parametrenin tipi belirlenemiyor
Fonksiyon şablonunda, hatalı parametre sayısı
Fonksiyon şablonu sanal olamaz
Fonksiyon şablonu dışa aktarılamaz
Fonksiyon şablonu içe aktarılamaz
Nesne içeren yapılara izin verilmez
Nesneler içeren dizge dizilerine ve yapılara izin verilmez
Statik bir sınıf/yapı üyesi açıkça başlatılmalıdır
Derleyici sınırlaması: dizge en fazla 65.535 karakter içerebilir
Tutarsız #ifdef/#endif
Sınıfın nesnesi geri döndürülemez, kopya yapıcısı bulunamadı
Statik olmayan üyeler ve yöntemler kullanılamaz
OnTesterInit(), OnTesterDeinit() olmadan kullanılması imkansızdır
'%s' resmi parametrenin yeniden tanımlaması
__FUNCSIG__ ve __FUNCTION__ makroları, fonksiyon gövdesinin dışında görünemez
Geçersiz geri dönüş tipi. Bu hata, örneğin, yapı veya işaretçi geri döndüren DLL'den içe aktarılan fonksiyonlar için oluşturulacaktır.
Şablon kullanım hatası
Kullanılmıyor
Sanal fonksiyon bildiriminde hatalı sözdizim, sadece "=NULL" veya "=0" kullanımına izin verilir
Sadece sanal fonksiyonların bildirimi soyut belirteçlerle ("=NULL" veya "=0") yapılabilir
Soyut sınıf örneği oluşturulamaz
Kullanıcı tanımlı bir tipin işaretçisi, dynamic_cast operatörü kullanılarak dinamik dönüşüm için hedef tip olarak uygulanmalıdır.
"Fonksiyon İşaretçisi" tipi beklenmektedir
Metot işaretçileri desteklenmemektedir
Hata - fonksiyon işaretçisinin tipi tanımlanamamaktadır
Özel kalıtım nedeniyle dönüştürme kullanılamaz
const değiştiricisi içeren bir değişken bildirim sırasında başlatılmalıdır
Arayüzde sadece public erişimi olan metotlar bildirilebilir
Bir arayüzün geçersiz bir şekilde başka bir arayüzün içine yerleştirilmesi
Bir arayüz sadece başka bir arayüzden elde edilebilir
Bir arayüz beklenmektedir
Arayüzler sadece genele açık kalıtımı destekler
Bir arayüz üye içeremez
Arayüz nesneleri doğrudan oluşturulamaz, yalnızca kalıtım kullanılarak oluşturulabilir
Bir belirteç bir ileri bildirimde kullanılamaz
final belirteci ile bildirildiği için sınıftan kalıtım imkansızdır.
final belirteci ile bildirilen bir metot yeniden tanımlanamamaktadır
final belirteci yalnızca sanal fonksiyonlara uygulanabilir
override belirteci tarafından işaretlenen metot aslında herhangi bir temel sınıf fonksiyonunu geçersiz kılmaz
Bir fonksiyon tanımlanırken belirtece izin verilmez, yalnızca bildirilirken izin verilir
Tip belirtilene dönüştürülememektedir
Tip bir kaynak değişkeni için kullanılamaz
Proje dosyasında hata
Birleşim üyesi olarak kullanılamaz
Belirsiz ad seçimi, kullanım bağlamı açıkça tanımlanmalıdır
Yapı DLL'den kullanılamaz
delete belirteci tarafından işaretlenmiş bir fonksiyon çağrılamamaktadır
MQL4 desteklenmemektedir. Programı derlemek için MetaTrader 4 terminal kurulum klasöründeki MetaEditor'ı kullanın