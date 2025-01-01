#define için uygun olmayan isim

return operatörü yok veya uygulamanın hiçbir alanında return bulunamadı

Fonksiyon void tipinde değil ve return operatörü bir değere dönüş yapmalı

Aynı tanımlayıcıya sahip bir değişkenin bildirimi daha önce yapılmış

Aynı tanımlayıcıya sahip bir yapı, daha önce bildirilmiş

Aynı isimde bir yapı üyesi daha önce tanımlanmış

Böyle bir yapı üyesi bulunmuyor

Derlenmesi zor (çok fazla bölümleme var, iç yığın seviyeleri aşırı yüklenmiş)

Parametre sadece bir dinamik dizi olabilir

")" veya "]" için çiftler belirtilmemiş, yani "(" veya "[" bulunmuyor

"(" veya "[" için çiftler belirtilmemiş, yani ")" veya "]" bulunmuyor

Bu simge burada olmamalı

Bir sınıf tipi olmalı, yapı değil

HEX içinde "HEX olmayan karakter" bulundu veya sayı çok uzun (hane sayısı > 511)

Fonksiyon tanımının burada yapılması kabul edilemez

Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve başka bir dönüş tipi var

Bu isimde bir fonksiyon daha önce farklı bir parametre kümesi ile tanımlanmış

Bu isimde bir fonksiyon daha önce tanımlanmış ve uygulanmış

Bu çağrı için fonksiyon aşırı-yüklemesi bulunamadı

void tipinde dönüşe sahip bir fonksiyon, bir değere dönüş yapamaz

Bu switch içerisinde case değeri daha önce kullanılmış

Aşırı-yüklenmiş bir fonksiyonun belirsiz çağrısı (bir kaç aşırı-yükleme ile uyumlu)

Uygun olmayan üç nokta kullanımı

case için bir sabit gerekli

Referans ile geçirilmiş parametre, bir değişken olmalı

Referans ile geçirilecek aynı tipli bir değişken gerekli

İçe aktarım daha önce farklı bir şekilde tanımlanmış

continue işlemi sadece bir döngü içinde kullanılabilir

Yapı veya sınıf bildirimi içinde bir dizi başlatılmasına izin verilmiyor

Aynı isim ve parametrelere sahip sınıf yönteminin veya yapının bildirimi, daha önce yapılmış

Aynı isme ama farklı parametrelere sahip sınıf yöntemi veya yapılar mevcut (bildirim!=uygulama)

Burada bir referans bildirimi yapılamaz

Daha önce bir sayım ismi olarak kullanılmış

Bu 'switch' için 'default' zaten mevcut

Kaçış karakteri sadece dizgilerde olabilir ('\' ile başlar)

Dizi isteniyor - köşeli parantez '[' diziye uygulanmamış veya, dizi olmayan parametreler dizi gibi geçirilmiş

Bir referans için işaretçi bildirimine izin verilmez

Bir referans için referans bildirimine izin verilmez

Bir işaretçi için işaretçi bildirimine izin verilmez

Bir işaretçi sadece bir sınıf veya bir yapı için bildirilebilir

Veriler için 'virtual' ifadesini kullanmayın (sınıf üyeleri veya yapılar)

Bir sınıftan bir yapıya kalıtım yapılamaz

const belirteci, bir yapının veya sınıfın üyesi olmayan fonksiyonlarda geçersizdir

Parametre için bir ön tanımlı değer bulunamadı (ön tanımlı parametrelerin belirli bildirimi)

Bir sabit nesne için, sabit olmayan bir yöntemin çağrılmasına izin verilmez

Üyelere erişim için bir nesne gerekli (yapı veya sınıf olmayan ifadeye yapılan işaret)

Daha önce bildirilmiş bir yapının ismi, bildirimde kullanılamaz

Yapılar ve diziler, girdi değişkeni olarak kullanılmaz

const belirteci yapıcı ve yıkıcılar için geçersizdir

Bir datetime için hatalı dizgi ifadesi

İçe aktarılan fonksiyonlar bu parametreye sahip olamazlar (bir işaretçinin, dinamik dizi içeren bir sınıf veya yapının, sınıfın, vb. geçirilmesine izin verilmez)

Hiç dışa aktarılmış fonksiyon veya giriş noktası bulunamadı

Parametre sayısı bir makro için çok fazla

EnumToString() parametresi sadece bir sayım olabilir

Desteklenmeyen görüntü biçimi (sadece 24 veya 32 bitlik renk derinliğine sahip BMP biçimi desteklenir)

Bu kapsam için bildirime izin verilmiyor

Ön tanımlı bir yapıcıya sahip olmayan bir nesne dizisinin kural dışı bildirimi

Başlatma listesine , sadece yapıcılar için izin verilir

Global düzeyde bildirimi yapılan değişken için istenen bellek, maksimum değerin üzerinde

Başlatma listesi kullanılarak bir yapının/sınıfın yapıcısındaki bir üyenin yeniden başlatılması

Bir sınıfın/yapının statik olmayan üyesinin global düzeyde başlatılmasına izin verilmiyor

Yapı/sınıf yönteminin ismi, daha önce bildirilmiş bir üyenin ismiyle örtüşüyor

Yapı/sınıf üyesinin ismi, daha önce bildirilmiş bir yöntemin ismiyle örtüşüyor

Bir sınıfın veya yapının statik olmayan üyesine/yöntemine statik fonksiyon gibi erişilemez

