Область видимости и время жизни переменных

Существует два основных вида области видимости: локальная область видимости и глобальная область видимости.

Переменная, объявленная вне всех функций, помещается в глобальную область видимости. Доступ к таким переменным может осуществляться из любого места программы. Такие переменные располагаются в глобальном пуле памяти, поэтому время их жизни совпадает со временем жизни программы.

Переменная, объявленная внутри блока (часть кода, заключенная в фигурные скобки), принадлежит локальной области видимости. Такая переменная не видна (поэтому и недоступна) за пределами блока, в котором она объявлена. Самый распространенный случай локального объявления – переменная, объявленная внутри функции. Переменная, объявленная локально, располагается на стеке, и время жизни такой переменной совпадает со временем жизни функции.

Так как областью видимости локальной переменной является блок, в котором она объявлена, то существует возможность объявлять переменные с именем, совпадающим с именами переменных, объявленных в других блоках; а также объявленных на более верхних уровнях, вплоть до глобального.

Пример:

void CalculateLWMA(int rates_total,int prev_calculated,int begin,const double &price[])

{

int i,limit;

static int weightsum=0;

double sum=0;

//---

if(prev_calculated==0)

{

limit=MA_Period+begin;

//--- set empty value for first limit bars

for(i=0; i<limit; i++)

LineBuffer[i]=0.0;

//--- calculate first visible value

double firstValue=0;

for(int i=begin; i<limit; i++)

{

int k=i-begin+1;

weightsum+=k;

firstValue+=k*price[i];

}

firstValue/=(double)weightsum;

LineBuffer[limit-1]=firstValue;

}

else

limit=prev_calculated-1;



for(i=limit;i<rates_total;i++)

{

sum=0;

for(int j=0; j<MA_Period; j++)

sum+=(MA_Period-j)*price[i-j];

LineBuffer[i]=sum/weightsum;

}

//---

}

Обратите внимание на переменную i, объявленную в строке

for(int i=begin; i<limit; i++)

{

int k=i-begin+1;

weightsum+=k;

firstValue+=k*price[i];

}

Ее область видимости – только цикл for, за пределами этого цикла действует другая переменная с тем же именем, объявленная в начале функции. Кроме того, в теле цикла объявлена переменная k, областью видимости которой является тело цикла.

Локальные переменные можно объявлять со спецификатором доступа static. В этом случае компилятор располагает такую переменную в глобальном пуле памяти. Поэтому, время жизни статической переменной совпадает со временем жизни программы. При этом область видимости такой переменной ограничивается пределами блока, в котором она объявлена.

Смотри также

Типы данных, Инкапсуляция и расширяемость типов, Инициализация переменных, Создание и уничтожение объектов