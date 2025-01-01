ДокументацияРазделы
Область видимости и время жизни переменных

Существует два основных вида области видимости: локальная область видимости и глобальная область видимости.

Переменная, объявленная вне всех функций, помещается в глобальную область видимости. Доступ к таким переменным может осуществляться из любого места программы. Такие переменные располагаются в глобальном пуле памяти, поэтому время их жизни совпадает со временем жизни программы.

Переменная, объявленная внутри блока (часть кода, заключенная в фигурные скобки), принадлежит локальной области видимости. Такая переменная не видна (поэтому и недоступна) за пределами блока, в котором она объявлена. Самый распространенный случай локального объявления – переменная, объявленная внутри функции.  Переменная, объявленная локально, располагается на стеке, и время жизни такой переменной совпадает со временем жизни функции.

Так как областью видимости локальной переменной является блок, в котором она объявлена, то существует возможность объявлять переменные с именем, совпадающим с именами переменных, объявленных в других блоках; а также объявленных на более верхних уровнях, вплоть до глобального.

Пример:

void CalculateLWMA(int rates_total,int prev_calculated,int begin,const double &price[])
  {
   int        i,limit;
   static int weightsum=0;
   double     sum=0;
//---
   if(prev_calculated==0)
     {
      limit=MA_Period+begin;
      //--- set empty value for first limit bars
      for(i=0; i<limit; i++) 
         LineBuffer[i]=0.0;
      //--- calculate first visible value
      double firstValue=0;
      for(int i=begin; i<limit; i++)
        {
         int k=i-begin+1;
         weightsum+=k;
         firstValue+=k*price[i];
        }
      firstValue/=(double)weightsum;
      LineBuffer[limit-1]=firstValue;
     }
   else
      limit=prev_calculated-1;
 
   for(i=limit;i<rates_total;i++)
     {
      sum=0;
      for(int j=0; j<MA_Period; j++) 
         sum+=(MA_Period-j)*price[i-j];
      LineBuffer[i]=sum/weightsum;
     }
//---
  }

Обратите внимание на переменную i, объявленную в строке

      for(int i=begin; i<limit; i++)
        {
         int k=i-begin+1;
         weightsum+=k;
         firstValue+=k*price[i];
        }

Ее область видимости – только цикл for, за пределами этого цикла действует другая переменная с тем же именем, объявленная в начале функции. Кроме того, в теле цикла объявлена переменная k, областью видимости которой является тело цикла.

Локальные переменные можно объявлять со спецификатором доступа static. В этом случае компилятор располагает такую переменную в глобальном пуле памяти. Поэтому, время жизни статической переменной совпадает со временем жизни программы. При этом область видимости такой переменной ограничивается пределами блока, в котором она объявлена.

