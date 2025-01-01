100 파일 읽기 오류

101 * 열기 오류. EX5 쓰기

103 사용가능한 메모리가 부족하여 컴파일을 완료할 수 없습니다

104 컴파일러에서 빈 구문 단위를 인식할 수 없습니다

105 #include에 잘못된 파일 이름

106 #include의 파일 엑세스에 오류 (파일이 존재하지 않을 수 있음)

108 #define에 대한 부적절한 이름

109 전처리기의 알 수 없는 명령 (유효한 #include, #define, #property, #import)

110 컴파일러에 알 수 없는 기호

111 기능이 구현되지 않음 (설명이 있지만 본문이 없음)

112 큰 따옴표(") 생략

113 여는 꺽쇠괄호(<) 또는 큰 따옴표(") 생략

114 작은 따옴표(') 생략

115 닫는 꺽쇠괄호 ">" 생략

116 선언에 유형이 지정되지 않았습니다

117 구현의 일부 분기에 반환 연산자 또는 return이 없습니다

118 호출 매개변수의 여는 대괄호가 필요

119 EX5 쓰기 오류

120 배열에 대한 유효하지 않은 액세스

121 함수가 보이드 유형이 아니므로 반환 연산자가 값을 반환해야 합니다

122 소멸자의 잘못된 선언

123 콜론 ":"이 없습니다

124 변수가 이미 선언되었습니다

125 이러한 식별자가 이미 선언된 변수

126 변수 이름이 너무 깁니다 (> 250자)

127 이러한 식별자가 이미 정의된 구조

128 구조가 정의되지 않았습니다

129 이름이 같은 구조 멤버가 이미 정의 되었습니다

130 해당 구조 멤버가 없습니다

131 괄호 쌍이 깨졌습니다

132 여는 괄호 "(" 필요

133 중괄호 불균형 ("}" 없음)

134 컴파일하기 어려움(분기가 너무 많아 내부 스택 레벨이 과다하게 채워짐)

135 읽기 위해 파일을 여는 중 오류 발생

136 메모리가 부족하여 원본 파일을 메모리에 다운로드할 수 없습니다

137 변수 필요

138 참조를 초기화할 수 없습니다

140 할당 필요(신고 시 표시됨)

141 여는 중괄호 "{" 필요

142 매개변수는 동적 배열 전용일 수 있습니다

143 "보이드" 유형은 사용할 수 없습니다

144 ")" 또는 "]"에 대한 쌍이 없습니다. 즉 "(" 또는 "[" 가 없음

145 "(" 또는 "["에 대한 쌍이 없습나다. 즉, ")" 또는 "]"가 없음

146 잘못된 배열 크기

147 매개면수가 너무 많습니다 (> 64)

149 이 토큰은 여기서 사용할 수 없습니다

150 유효하지 않은 작업 사용 (유효하지 않은 피연산자)

151 보이드 유형의 식은 허용되지 않습니다

152 연산자 필요

153 브레이크 오용

154 세미콜론 ";" 필요

155 쉼표 "," 필요

156 구조가 아닌 클래스 유형이어야 합니다

157 식 필요

158 HEX 또는 너무 긴 숫자(자리 수>511)에 "HEX 아닌 문자"가 있습니다

159 문자열 상수가 65534 자를 초과합니다

160 여기서는 함수 정의를 사용할 수 없습니다

161 예기치 않은 프로그램 종료

162 구조에 대해 전달 선언이 금지됩니다

163 이 이름의 함수가 이미 정의되어 있고 다른 반환 유형이 있습니다

164 이 이름의 함수가 이미 정의되어 있으며 매개변수 집합이 다릅니다

165 이 이름의 함수가 이미 정의되어 구현되었습니다

166 이 호출에 대한 함수 오버로드를 찾을 수 없습니다

167 반환 값이 보이드 유형인 함수는 값을 반환할 수 없습니다

168 함수가 정의되지 않았습니다

170 값이 필요

171 다음의 경우: 식이 정수 상수만 유효한 경우

172 케이스(해당 스위치)의 값이 이미 사용되고 있습니다

173 정수 필요

174 #import 에서 식 파일 이름이 필요합니다

175 글로벌 레벨에서는 식을 사용할 수 없습니다

176 ";" 앞에 괄호 ")" 가 생략

177 등호 왼쪽에 변수가 있어야 합니다

178 식 결과가 사용되지 않습니다

179 이 경우 변수 선언이 허용되지 않습니다

180 문자열에서 숫자로의 암시적 변환

181 숫자를 문자열로 암시적으로 변환

182 오버로드된 함수의 모호한 호출(여러 오버로드 적합)

183 불법 : 적절하지 않은 경우

184 유효하지 않은 경우 또는 기본값 (스위치 없음)

185 줄임표의 부적절한 사용

186 초기화 단계에 초기화 변수보다 많은 요소가 있습니다

187 상수 (예상 사례)

188 상수 표현식이 필요합니다

189 상수 변수는 변경할 수 없습니다

190 닫는 대괄호 또는 쉼표가 필요합니다(배열 멤버 선언)

191 열거자 식별자가 이미 정의되었습니다

192 열거형에는 액세스 한정자(const,extern,static)를 사용할 수 없습니다

193 열거형 멤버가 이미 다른 값으로 선언되었습니다

194 동일한 이름으로 정의된 변수가 있습니다

195 동일한 이름으로 정의된 구조가 있습니다

196 열거형 멤버의 이름이 필요합니다

197 정수 식 필요

198 상수 식에서 0으로 나누기

199 잘못된 함수의 매개변수 수

200 참조별 매개변수는 변수여야 합니다

201 참조를 통과할 동일한 유형의 변수가 필요

202 상수 변수를 비상수 참조로 전달할 수 없습니다

203 양의 정수 상수가 필요

204 보호된 클래스 멤버에 액세스 실패

205 가져오기가 다른 방법으로 이미 정의되었습니다

208 실행 파일이 생성되지 않았습니다

209 지표에 대한 'OnCalculate' 진입점을 찾을 수 없습니다

210 계속 작업은 루프 내부에서만 사용할 수 있습니다

211 비공개(닫힌) 클래스 멤버에 액세스 중 오류

213 구조 또는 클래스 메서드이 선언되지 않았습니다

214 비공개(닫힌) 클래스 메서드에 액세스 중 오류

216 개체를 사용하여 구조를 복사할 수 없습니다

218 인덱스가 매열 범위를 벗어남

219 구조 또는 클래스 선언에서 배열 초기화가 허용되지 않습니다

220 클래스 생성자는 매개변수를 가질 수 없습니다

221 클래스 소멸자에 매개변수를 사용할 수 없습니다

222 이름과 매개변수가 같은 클래스 메서드 또는 구조가 이미 선언되었습니다

223 피연산자 필요

224 이름이 같지만 매개변수가 다른 클래스 메서드 또는 구조가 있습니다 (declaration!=implementation)

225 가져온 함수가 설명되지 않았습니다

226 ZeroMemory()는 보호된 멤버 또는 상속이 있는 개체에는 허용되지 않습니다

227 오버로드된 함수의 모호한 호출 (여러 오버로드에 대한 매개변수의 정확한 일치)

228 변수 이름 필요

229 이 플레이스에서 참조를 선언할 수 없습니다

230 열거 이름으로 이미 사용됨

232 클래스 또는 구조 필요

235 배열을 삭제하기 위해 'delete' 연산자를 호출할 수 없습니다

236 연산자 'while' 필요

237 'delete' 연산자에 포인터가 있어야 합니다

238 이 'switch'에 대한 'default'가 이미 있습니다

239 구문 오류

240 이스케이프 시퀀스는 문자열('\'로 시작)에서만 발생할 수 있습니다

241 배열 필요 - 대괄호 '['가 배열에 적용되지 않거나 배열이 아닌 배열이 배열 매개변수로 전달됩니다

242 초기화 시퀀스를 통해 초기화할 수 없습니다

243 가져오기가 정의되지 않았습니다

244 구문 트리의 옵티마이저 오류

245 너무 많은 구조 선언(프로그램 단순화 시도)

246 매개변수를 변환할 수 없습니다

247 'delete' 연산자를 잘못 사용함

248 참조에 대한 포인터를 선언할 수 있습니다

249 참조에 대한 참조를 선언할 수 없습니다

250 포인터에 대한 포인터를 선언할 수 없습니다

251 매개변수 목록에서 구조 선언이 허용되지 않습니다

252 유효하지 않은 형식캐스팅 작업

253 포인터는 클래스 또는 구조물에 대해서만 선언할 수 있습니다

256 신고되지 않은 식별자

257 실행 파일 코드 최적화 도구 오류

258 실행 파일 코드 생성 오류

260 유효하지 않은 'switch' 연산자에 대한 식

261 문자열 상수 풀이 채워짐, 프로그램 단순화

262 열거형으로 변환할 수 없습니다

263 데이터에 'virtual' 사용 안함(클래스 또는 구조의 멤버)

264 보호된 클래스 메서드를 호출할 수 없습니다

265 재정의된 가상 함수가 다른 유형을 반환

266 클래스는 구조에서 상속할 수 없습니다

267 구조를 클래스에서 상속할 수 없습니다

268 생성자는 가상일 수 없습니다 (가상 지정자는 허용되지 않음)

269 구조 메서드는 가상일 수 없습니다

270 함수에 본문이 있어야 합니다

271 시스템 기능(터미널 기능)의 오버로딩이 금지됩니다

272 클래스 또는 구조의 멤버가 아닌 함수에 대해 Const 지정자가 유효하지 않습니다

274 상수 메서드에서 클래스 멤버를 변경할 수 없습니다

276 부적절한 초기화 순서

277 매개변수의 기본값 누락(기본 매개변수의 특정 선언)

278 기본 매개변수 재정의(선언 및 구현에서 다른 값)

279 상수 개체에 대해 상수 메서드를 호출할 수 없습니다

280 멤버에 엑세스하기 위해 개체가 필요합니다 (비클래스/구조에 대한 점이 지정됨)

281 이미 선언된 구조의 이름을 선언에 사용할 수 없습니다

284 인증되지 않은 변환(마감 상속 시)

285 구조 및 배열을 입력 변수로 사용할 수 없습니다

286 Const 지정자가 생성자/소멸자에 대해 잘못죄었습니다

287 날짜 시간에 대한 문자열 식이 잘못되었습니다

288 알 수 없는 속성 (#property)

289 잘못된 속성 값

290 #property의 잘못된 속성 인덱스

291 호출 매개변수 생략 - <func (x,)>

293 개체는 참조를 통해 전달되어야 합니다

294 배열은 참조를 통해 전달되어야 합니다

295 함수를 내보낼 수 있는 것으로 선언했습니다

296 함수를 내보낼 수 있는 것으로 선언하지 않았습니다

297 가져온 기능을 내보낼 수 없습니다

298 가져온 함수에 이 매개변수를 사요할 수 없습니다 (포인터, 클래스 또는 동적 배열, 포인터, 클래스 등을 포함하는 구조 전달 금지)

299 클래스여야 합니다

300 #import가 마감되지 않았습니다

302 유형 불일치

303 외부 변수가 이미 초기화되었습니다

304 내보낸 함수 또는 진입점을 찾을 수 없습니다

305 명시적 생성자 호출이 허용되지 않습니다

306 메서드가 다음으로 선언되었습니다: 상수

307 메서드가 다음으로 선언되지 않았습니다: 상수

308 잘못된 리소스 파일의 크기

309 잘못된 리소스 이름

310 리소스 파일 열기 오류

311 리소스 파일 읽기 오류

312 알 수 없는 리소스 유형

313 잘못된 리소스 파일의 경로

314 지정한 리소스 이름이 이미 사용되고 있습니다

315 함수 유사 매크로에 대해 인수가 필요

316 매크로 정의에서 예상치 못한 기호

317 매크로의 형식 매개변수 오류

318 유효하지 않은 매크로에 대한 매개변수 수

319 매크로에 대한 매개변수가 너무 많습니다

320 너무 복잡합니다. 매크로를 단순화하십시오

321 EnumToString()에 대한 매개변수는 열거형일 수 있습니다

322 리소스 이름이 너무 깁니다

323 지원되지 않는 이미지 형식(24비트 또는 42비트 색상 깊이의 BMP만 지원됨)

324 연산자에 배열을 선언할 수 없습니다

325 함수는 글로벌 범위에서만 선언할 수 있습니다

326 현재 범위에 선언이 허용되지 않습니다

327 로컬 변수 값을 사용하여 정적 변수를 초기화할 수 없습니다

328 기본 생성자가 없는 개체 배열의 잘못된 선언

329 초기화 리스트는 생성자에게만 허용됩니다

330 초기화 목록 후 함수 정의 없음

331 초기화 목록이 비어있습니다

332 생성자에서 배열 초기화가 허용되지 않습니다

333 상위 클래스 멤버를 초기화 목록에서 초기화할 수 없습니다

334 정수 유형의 식 필요

335 배열에 필요한 메모리가 최대값을 초과합니다

336 구조에 필요한 메모리가 최대값을 초과합니다

337 글로벌 레벨에서 선언된 변수에 필요한 메모리가 최대값을 초과합니다

338 로컬 변수에 필요한 메모리가 최대값을 초과힙니다

339 생성자가 정의되지 않았습니다

343 클래스/구조 생성자에서 초기화 목록을 사용하여 멤버 재초기화

344 정적 멤버를 생성자 초기화 목록에서 초기화할 수 없습니다

345 클래스/구조의 정적 아닌 멤버를 글로벌 레벨에서 초기화할 수 없습니다

346 클래스/구조 메서드의 이름이 이전에 선언된 멤버의 이름과 일치합니다

347 클래스/구조 멤버의 이름이 이전에 선언한 메서드의 이름과 일치합니다

348 가상 함수를 정적 함수로 선언할 수 없습니다

349 const 한정자는 정적 함수에 허용되지 않습니다

350 생성자 또는 소멸자는 정적일 수 없습니다

351 클래스 또는 구조의 정적 아닌 멤버/메서드는 정적 함수에 액세스할 수 없습니다

352 오버로드 작업 (+,-,[],++,-- etc.)이 연산자 키워드 뒤에 필요합니다

353 일부 작업은 MQL5에서 오버로드할 수 없습니다

354 정의가 선언과 일치하지 않습니다

355 유효하지 않은 매개변수 수를 연산자에 지정했습니다

356 이벤트 핸들링 함수를 찾지 못했습니다

357 메서드를 내보내기 할 수 없습니다

358 상수 개체에 대한 포인터는 상수 개체에 의해 정규화될 수 없습니다

359 클래스 템플릿은 아직 지원되지 않습니다

360 함수 템플릿 오버로드는 아직 지원되지 않습니다

361 함수 템플릿을 적용할 수 없습니다

362 함수 템플릿의 모호한 매개변수(여러 매개변수 유형을 적용할 수 있음)

363 함수 템플릿 인수를 정규화해야 하는 매개변수 유형을 확인할 수 없습니다

364 함수 템플릿의 매개변수 수가 잘못되었습니다

365 함수 템플릿은 가상일 수 없습니다

366 함수 템플릿을 내보낼 수 없습니다

367 함수 템플릿을 가져올 수 없습니다

368 개체를 포함하는 구조는 허용되지 않습니다

369 개체를 포함하는 문자열 배열 및 구조는 허용되지 않습니다

370 정적 클래스/구조 멤버를 명시적으로 초기화해야 합니다

371 컴파일러 제한: 문자열은 65 535자를 초과할 수 없습니다

373 클래스 개체를 반환할 수 없습니다. 복사 생성자를 찾을 수 없습니다

374 정적 아닌 멤버 및 메서드를 사용할 수 없습니다

375 OnTesterDeinit() 없이 사용할 수 없는 OnTesterInit()

376 형식 매개변수 '%s' 재정의

377 매크로 __FUNCSIG__ 및 __FUNCTION__는 함수 본문 외부에 표시할 수 없습니다

378 유표하지 않은 반환 유형. 예를 들어 구조 또는 포인터를 반환하는 DLL에서 가져온 함수에 대해 이 오류가 발생합니다

379 템플릿 사용 오류

380 사용되지 않음

381 순수 가상 함수를 선언할 때 구문이 잘못되었으며 "=NULL" 또는 "=0"만 허용됩니다

382 순수 지정자("=NULL" 또는 "=0")를 사용하여 가상 함수만 선언할 수 있습니다

383 추상 클래스를 인스턴스화 할 수 없습니다

384 dynamic_cast 연산자를 사용하여 동적 캐스팅의 대상 유형으로 사용자 지정 유형에 대한 포인터를 적용해야 합니다

385 "Pointer to function" 유형이 필요합니다

386 메서드에 대한 포인터는 지원되지 않습니다

387 오류 – 함수로 포인터 유형을 정의할 수 없습니다

388 형식 캐스트를 개인 상속으로 인해 사용할 수 없습니다

389 선언하는 동안 const 한정자가 있는 변수를 초기화해야 합니다

393 공용 액세스권한이 있는 메서드만 인터페이스에 선언될 수 있습니다

394 다른 인터페이스 내부에 유효하지 않은 인터페이스가 중첩됨

395 인터페이스는 다른 인터페이스에서만 파생될 수 있습니다

396 인터페이스 필요

397 인터페이스는 공용 상속만 지원합니다

398 인터페이스는 멤버를 포함할 수 없습니다

399 인터페이스 개체는 직접 만들 수 없으며 상속만 사용합니다

400 지정자를 전달 선언에 사용할 수 없습니다

401 최종 지정자를 사용하여 선언되었으므로 클래스에서 상속할 수 없습니다

402 다음을 재정의할 수 없습니다: 최종 지정자로 선언된 메서드

403 최종 지정자는 가상 기능에만 적용할 수 있습니다

404 재정의 지정자로 표시된 메서드는 실제로 기본 클래스 함수를 재정의 하지 않습니다

405 지정자는 함수를 정의하는 데 사용할 수 없으며 선언에만 사용할 수 있습니다

406 지정된 형식으로 캐스트할 수 없습니다

407 유형은 리소스 변수에 사용할 수 없습니다

408 프로젝트 파일에 오류

409 유니언 멤버로 사용할 수 없습니다

410 이름에 대한 모호한 선택, 사용 컨텍스트를 명시적으로 정의해야 합니다

411 DLL에서 구조를 사용할 수 없습니다

412 삭제 지정자로로 표시된 함수를 호출할 수 없습니다