Константы, перечисления и структурыКоды ошибок и предупрежденийПредупреждения компилятора 

Предупреждения компилятора

Предупреждения компилятора носят информационный характер и не являются сообщениями об ошибках.

Номер

Описание

21

Неполная запись даты в строке datetime

22

Ошибочные числа в строке datetime для даты, требования:

      год     1970<=X<=3000

      месяц   0<X<=12

      день    0<X<= 31/30/28(29)....

23

Ошибочные числа в строке datetime для времени, требования:

     час     0<=X<24

     минута  0<=X<60

24

Некорректный цвет в формате RGB: одна из компонент RGB меньше 0 или больше 255

25

Неизвестный символ эскейп последовательности.

      Известные: \n \r \t \\ \" \' \X \x

26

Слишком большой объем локальных переменных (>512кб) функции, уменьшите их количество

29

Перечисление уже определено (дублирование) – члены будут добавлены к первому определению

30

Переопределение макроса

31

Переменная объявлена, но нигде не используется

32

Конструктор должен иметь тип void

33

Деструктор должен иметь тип void

34

Константа не вмещается в диапазон целых (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) и будет преобразована в тип double

35

Слишком длинный HEX больше 16 значащих символов (обрезаются старшие полубайты)

36

Нет ни одного полубайта в HEX строке "0x"

37

Нет ни одной функции - нечего будет выполнять

38

Используется неинициализированная переменная

41

Функция не имеет тела, но и не вызывается

43

Возможны потери данных при преобразовании типа. Пример: int x=(double)z;

44

Потеря точности(данных) при преобразовании константы. Пример: int x=M_PI

45

Несовпадение знаков операндов в операциях сравнения. Пример: (char)c1>(uchar)c2

46

Проблемы с импортом функций – требуется объявление #import либо импорт функций уже закрыт

47

Описание слишком большое – лишние символы не будут включены в исполняемый файл

48

Количество индикаторных буферов объявлено меньше, чем требуется

49

Не указан цвет для отрисовки графической серии в индикаторе

50

Нет ни одной графической серии для отображения индикатора

51

Не обнаружена функция-обработчик 'OnStart" в скрипте

52

Функция-обработчик 'OnStart" определена с неверными параметрами

53

Функция 'OnStart' может быть определена только в скрипте

54

Функция 'OnInit' определена с неверными параметрами

55

Функция 'OnInit' не используется в скриптах

56

Функция 'OnDeinit' определена с неверными параметрами

57

Функция 'OnDeinit' не используется в скриптах

58

Определены две функции 'OnCalculate'. Будет использована OnCalculate() на одном ценовом массиве

59

Обнаружено переполнение при вычислении сложной целочисленной константы

60

Возможно, переменная неинициализирована.

61

Данное объявление делает недоступным обращение к локальной переменной, объявленной на указанной строке

62

Данное объявление делает недоступным обращение к глобальной переменной, объявленной на указанной строке

63

Не может быть использовано для статических массивов

64

Данное объявление делает недоступным обращение к предопределенной переменной

65

Значение выражения всегда true/false

66

Использование переменной или выражения типа bool в математических операциях является небезопасным

67

Результат применения оператора унарного минуса к беззнаковому типу ulong неопределен

68

Версия, указанная в свойстве #property version, недопустима для размещения в разделе Маркет, правильный формат #property version "XXX.YYY"

69

Отсутствует выражение для выполнения по условию

70

Неверный возвращаемый тип функции или некорректные параметры при объявлении функции-обработчика события

71

Требуется явное приведение структур к одному типу

72

Данное объявление делает недоступным прямое обращение к члену класса, объявленному на указанной строке. Доступ будет возможен только с помощью операции разрешения контекста ::

73

Константа в двоичной записи слишком велика, старшие разряды будут отброшены

74

Параметр в методе наследуемого класса отличается модификатором const, дочерняя функция перегрузила функцию родителя

75

Отрицательное или слишком большое значения смещения в битовой операции сдвига, результат выполнения неопределён

76

Функция должна вернуть значение

77

Функция типа void не должна возвращать значение

78

Не все варианты выполнения возвращают значение

79

Выражения на глобальном уровне не разрешены

80

Возможна ошибка в последовательности выполнения операций, используйте скобки для явного указания порядка

81

Найдено два вида вызова OnCalCulate(). Вызываться будет вариант с использованием таймсерий OHLC

82

Структура не содержит членов, размер будет приравнен 1 байту

83

Нет обработки результата выполнения функции

84

Индикатор, включаемый как ресурс, скомпилирован в режиме отладки. Это снижает его производительность. Для повышения скорости работы его нужно перекомпилировать

85

Слишком большой код символа в строке, должен быть в диапазоне от 0 до 65535

86

Нераспознанный служебный символ в строке

87

Не указано свойство индикатора, задающее вывод в главное окно или в отдельное подокно. Будет применено свойство #property indicator_chart_window