- Коды возврата торгового сервера
- Предупреждения компилятора
- Ошибки компиляции
- Ошибки времени выполнения
Предупреждения компилятора
Предупреждения компилятора носят информационный характер и не являются сообщениями об ошибках.
|
Номер
|
Описание
|
Неполная запись даты в строке datetime
|
Ошибочные числа в строке datetime для даты, требования:
год 1970<=X<=3000
месяц 0<X<=12
день 0<X<= 31/30/28(29)....
|
Ошибочные числа в строке datetime для времени, требования:
час 0<=X<24
минута 0<=X<60
|
Некорректный цвет в формате RGB: одна из компонент RGB меньше 0 или больше 255
|
Неизвестный символ эскейп последовательности.
Известные: \n \r \t \\ \" \' \X \x
|
Слишком большой объем локальных переменных (>512кб) функции, уменьшите их количество
|
Перечисление уже определено (дублирование) – члены будут добавлены к первому определению
|
Переопределение макроса
|
Переменная объявлена, но нигде не используется
|
Конструктор должен иметь тип void
|
Деструктор должен иметь тип void
|
Константа не вмещается в диапазон целых (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) и будет преобразована в тип double
|
Слишком длинный HEX больше 16 значащих символов (обрезаются старшие полубайты)
|
Нет ни одного полубайта в HEX строке "0x"
|
Нет ни одной функции - нечего будет выполнять
|
Используется неинициализированная переменная
|
Функция не имеет тела, но и не вызывается
|
Возможны потери данных при преобразовании типа. Пример: int x=(double)z;
|
Потеря точности(данных) при преобразовании константы. Пример: int x=M_PI
|
Несовпадение знаков операндов в операциях сравнения. Пример: (char)c1>(uchar)c2
|
Проблемы с импортом функций – требуется объявление #import либо импорт функций уже закрыт
|
Описание слишком большое – лишние символы не будут включены в исполняемый файл
|
Количество индикаторных буферов объявлено меньше, чем требуется
|
Не указан цвет для отрисовки графической серии в индикаторе
|
Нет ни одной графической серии для отображения индикатора
|
Не обнаружена функция-обработчик 'OnStart" в скрипте
|
Функция-обработчик 'OnStart" определена с неверными параметрами
|
Функция 'OnStart' может быть определена только в скрипте
|
Функция 'OnInit' определена с неверными параметрами
|
Функция 'OnInit' не используется в скриптах
|
Функция 'OnDeinit' определена с неверными параметрами
|
Функция 'OnDeinit' не используется в скриптах
|
Определены две функции 'OnCalculate'. Будет использована OnCalculate() на одном ценовом массиве
|
Обнаружено переполнение при вычислении сложной целочисленной константы
|
Возможно, переменная неинициализирована.
|
Данное объявление делает недоступным обращение к локальной переменной, объявленной на указанной строке
|
Данное объявление делает недоступным обращение к глобальной переменной, объявленной на указанной строке
|
Не может быть использовано для статических массивов
|
Данное объявление делает недоступным обращение к предопределенной переменной
|
Использование переменной или выражения типа bool в математических операциях является небезопасным
|
Результат применения оператора унарного минуса к беззнаковому типу ulong неопределен
|
Версия, указанная в свойстве #property version, недопустима для размещения в разделе Маркет, правильный формат #property version "XXX.YYY"
|
Отсутствует выражение для выполнения по условию
|
Неверный возвращаемый тип функции или некорректные параметры при объявлении функции-обработчика события
|
Требуется явное приведение структур к одному типу
|
Данное объявление делает недоступным прямое обращение к члену класса, объявленному на указанной строке. Доступ будет возможен только с помощью операции разрешения контекста ::
|
Константа в двоичной записи слишком велика, старшие разряды будут отброшены
|
Параметр в методе наследуемого класса отличается модификатором const, дочерняя функция перегрузила функцию родителя
|
Отрицательное или слишком большое значения смещения в битовой операции сдвига, результат выполнения неопределён
|
Функция должна вернуть значение
|
Функция типа void не должна возвращать значение
|
Не все варианты выполнения возвращают значение
|
Выражения на глобальном уровне не разрешены
|
Возможна ошибка в последовательности выполнения операций, используйте скобки для явного указания порядка
|
Найдено два вида вызова OnCalCulate(). Вызываться будет вариант с использованием таймсерий OHLC
|
Структура не содержит членов, размер будет приравнен 1 байту
|
Нет обработки результата выполнения функции
|
Индикатор, включаемый как ресурс, скомпилирован в режиме отладки. Это снижает его производительность. Для повышения скорости работы его нужно перекомпилировать
|
Слишком большой код символа в строке, должен быть в диапазоне от 0 до 65535
|
Нераспознанный служебный символ в строке
|
Не указано свойство индикатора, задающее вывод в главное окно или в отдельное подокно. Будет применено свойство #property indicator_chart_window