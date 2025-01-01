Ошибочные числа в строке datetime для времени, требования:

Некорректный цвет в формате RGB: одна из компонент RGB меньше 0 или больше 255

Перечисление уже определено (дублирование) – члены будут добавлены к первому определению

Константа не вмещается в диапазон целых (X>_UI64_MAX || X<_I64_MIN) и будет преобразована в тип double

Нет ни одного полубайта в HEX строке "0x"

Нет ни одной функции - нечего будет выполнять

Функция не имеет тела, но и не вызывается

Описание слишком большое – лишние символы не будут включены в исполняемый файл

Не указан цвет для отрисовки графической серии в индикаторе

Нет ни одной графической серии для отображения индикатора

Функция 'OnStart' может быть определена только в скрипте

Определены две функции 'OnCalculate'. Будет использована OnCalculate() на одном ценовом массиве

Не может быть использовано для статических массивов

Версия, указанная в свойстве #property version , недопустима для размещения в разделе Маркет , правильный формат #property version "XXX.YYY"

Данное объявление делает недоступным прямое обращение к члену класса , объявленному на указанной строке. Доступ будет возможен только с помощью операции разрешения контекста ::

Константа в двоичной записи слишком велика, старшие разряды будут отброшены

Отрицательное или слишком большое значения смещения в битовой операции сдвига , результат выполнения неопределён

Найдено два вида вызова OnCalCulate() . Вызываться будет вариант с использованием таймсерий OHLC

84