Erreurs de Compilation
MetaEditor 5 affiche les messages des erreurs des programmes détectées pendant la compilation par le compilateur intégré. La liste de ces erreurs est donnée ci-dessous dans le tableau. Pour compile un code source en un fichier exécutable, appuyez sur la touche F7. Les programmes qui contiennent des erreurs ne peuvent pas être compilés tant que les erreurs identifiées par le compilateur ne sont pas corrigées.
Code
Description
Erreur de lecture du fichier
Erreur d'ouverture d'un fichier *. EX5 en écriture
Pas assez de mémoire pour terminer la compilation
Unité syntaxique vide non reconnue par le compilateur
Nom de fichier incorrect dans #include
Erreur d'accès au fichier spécifié dans le #include (le fichier n'existe probablement pas)
Nom inapproprié pour le #define
Commande de préprocesseur inconnue (valider les #include, #define, #property, #import)
Symbole inconnu pour le compilateur
Fonction non implémentée (la description est présente, mais pas le corps de la fonction)
Il manque un guillemet (double quote - ")
Il manque un chevron (<) ou un guillemet (")
Il manque une apostrophe (single quote - ') omitted
Il manque un chevron ">"
Type non spécifié dans la déclaration
Aucun opérateur de retour, ou return n'existe pas dans toutes les branches de l'implémentation
Parenthèse ouvrante attendue
Erreur d'écriture du fichier EX5
Accès invalide à un tableau
La fonction n'est pas de type void et l'opérateur return doit retourner une valeur
Déclaration incorrecte du destructeur
Symbole ":" manquant
Variable déjà déclarée
Une variable avec cet identifiant existe déjà
Nom de la variable trop long (> 250 caractères)
Une structure avec cet identifiant est déjà définie
La structure n'est pas définie
Un membre de la structure est déja défini avec ce nom
Pas de membre de la structure avec ce nom
Les parenthèses ne correspondent pas
Parenthèse ouvrant "(" attendue
Parenthèse fermante manquante
Trop difficile à compiler (trop de branchements, niveaux de pile interne sur-remplis)
Erreur d'ouverture du fichier en lecture
Pas assez de mémoire pour télécharger le fichier source en mémoire
Variable attendue
La référence ne peut pas être initialisée
Assignement attendu (apparaît à la déclaration)
Parenthèse ouvrante "{" attendue
Le paramètre ne peut être qu'un tableau dynamique
Utilisation impossible du type "void"
Parenthèse ou crochet ouvrant manquant
Parenthèse ou crochet fermant manquant
Taille de tableau incorrecte
Trop de paramètres (> 64)
Cet élément n'est pas attendu ici
Utilisation incorrecte de l'opération (opérandes invalides)
Expression de type void non autorisée
Opérateur attendu
Mauvaise utilisation de break
Point virgule ";" attendu
Virgule "," attendue
Doit être de type class, et non pas struct
Expression attendue
Caractère non hexadécimal trouvé dans HEX ou nombre trop grand (nombre de chiffres > 511)
Chaîne de caractères constante de plus de 65534 caractères
Une définition de fonction n'est pas possible ici
Fin du programme non attendue
Les déclarations forward sont interdites pour les structures
Une fonction avec ce nom est déjà définie et a un autre type de retour
Une fonction avec ce nom est déjà définie et a un ensemble de paramètres différent
Une fonction avec ce nom est déjà définie et est déjà implémentée
La surcharge de fonction pour cet appel n'a pas été trouvé
Une fonction avec une valeur de retour de type void ne peut pas retourner de valeur
Fonction non définie
Valeur attendue
Dans une expression case, seules des constantes de type integer sont valides
La valeur du case dans ce switch est déjà utilisée
Integer attendu
Dans l'expression #import, un nom de fichier est attendu
Les expressions ne sont pas autorisées au niveau global
Parenthèse fermante ")" manquante avant ";"
Une variable est attendue à gauche du signe d'égalité
Le résultat de l'expression n'est pas utilisé
Les déclarations de variables ne sont pas autorisées dans un case
Conversion implicite d'une chaîne de caractères en nombre
Conversion implicite d'un nombre en une chaîne de caractères
Appel ambigu à une fonction surchargée (plusieurs surcharges conviennent)
else illégal sans if correspondant
case invalide ou default sans switch
Utilisation inappropriée d'une ellipse
La séquence d'initialisation a plus d'éléments que la variable initialisée
Constante attendue pour le case
Expression constante attendue
Une variable constante ne peut pas être modifiée
Parenthèse fermante ou virgule attendue (lors de la déclaration d'un membre du tableau)
Identifiant d'énumération déjà défini
Une énumération ne peut pas avoir de modificateurs d'accès (const, extern, static)
Membre d'énumération déjà déclaré avec une valeur différente
Une variable avec ce nom est déjà définie
Une structure avec ce nom est déjà définie
Nom du membre de l'énumération attendu
Expression de type integer attendue
Division par zéro dans une expression constante
Nombre incorrect de paramètres dans la fonction
Le paramètre par référence doit être une variable
Une variable de même type passée par référence attendue
Une variable constante ne peut pas être passée par une référence non constante
Nécessite une constante integer positive
Echec d'accès au membre protected de la classe
Import déjà défini d'une autre façon
Fichier exécutable non créé
Point d'entrée 'OnCalculate' entry non trouvé pour l'indicateur
L'opération continue ne peut être utilisée que dans une boucle
Erreur d'accès à un membre privé de classe
Méthode de structure ou de classe non déclarée
Erreur d'accès à une méthode privée de classe
Copie de structures contenant des objets non autorisée
Indice en dehors de l'intervalle du tableau
Initialisation du tableau dans la déclaration d'une classe ou d'une structure non autorisée
Le constructeur de classe ne peut pas avoir de paramètres
Un destructeur de classe ne peut pas avoir de paramètres
Une méthode de classe ou de structure avec le même nom et les mêmes paramètres est déjà déclarée
Opérande attendue
Une méthode de class ou de structure avec le même nom existe déjà, mais avec des paramètres différents (déclaration!=implémentation)
Fonction importée non décrite
ZeroMemory() n'est pas autorisée pour les objets ayant des membres protected ou ayant de l'héritage
Appel ambigu à la surcharge de fonction (correspondance exacte des paramètres pour plusieurs surcharges)
Nom de variable attendu
Une référence ne peut pas être déclarée ici
Déjà utilisé comme nom de l'énumération
Classe ou structure attendue
Ne peut appeler l'opérateur 'delete' pour supprimer le tableau
Opérateur ' while' attendu
L'opérateur 'delete' doit avoir un pointeur
'default' déjà existant pour ce 'switch'
Erreur de syntaxe
Une séquence d'échappement ne peut apparaître que dans une chaîne de caractères (commence avec '\')
Tableau requis - le crochet ouvrant '[' ne s'applique pas à un tableau, ou autre chose qu'un tableau est passé comme paramètre au tableau
Ne peut pas être initialisé avec la liste d'initialisation
Import non défini
Erreur d'optimisation sur l'arbre syntaxique
Trop de structures déclarées (essayez de simplifier le programme)
Conversion du paramètre non autorisée
Utilisation incorrecte de l'opérateur 'delete'
Il n'est pas autorisé de déclarer un pointeur sur une référence
Il n'est pas autorisé de déclarer une référence sur une référence
Il n'est pas autorisé de déclarer un pointeur sur un pointeur
La déclaration de structure dans la liste des paramètres n'est pas autorisée
Opération de casting de type invalide
Un pointeur ne peut être déclaré que pour une classe ou une structure
Identifiant non déclaré
Erreur d'optimisation du code exécutable
Erreur de génération du code exécutable
Expression invalide pour l'opérateur 'switch'
Pool de constantes de type chaînes de caractères rempli, simplifiez le programme
Impossible de convertir vers une énumération
Ne pas utiliser 'virtual' pour les données (membres de classe ou de structure)
Ne peut pas appeler une méthode protected de classe
Fonctions virtuelles surchargées avec des types de retour différents
Une classe ne peut pas dériver d'une structure
Une structure ne peut pas dériver d'une classe
Un constructeur ne peut être virtuel (le spécificateur virtual n'est pas autorisé)
Une méthode d'une structure ne peut pas être virtuelle
La fonction doit avoir un corps
La surcharge de fonctions système (fonctions du terminal) n'est pas autorisée
Spécificateur Const invalide pour les fonctions non membres d'une classe ou d'une structure
Impossible de changer un membre de classe dans une méthode constante
Séquence d'initialisation inappropriée
Valeur par défaut manquante pour le paramètre (déclaration spécifique des paramètres par défaut)
Surcharge du paramètre par défaut (différentes valeurs dans la déclaration et dans l'implémentation)
Il n'est pas autorisé d'appeler une méthode non constante pour un objet constant
Un objet est nécessaire pour accéder aux membres
Le nom d'une structure déjà déclarée ne peut pas être utilisé dans la déclaration
Conversion non autorisée (héritage fermé)
Les structures et tableaux ne peuvent pas être utilisés comme variables d'entrée
Le spécificateur const n'est pas valide pour les constructeurs/destructeurs
Expression de chaîne de caractères incorrecte pour une datetime
Propriété inconnue (#property)
Valeur de propriété incorrecte
Indice de propriété invalide dans #property
Paramètre d'appel manquant - <func (x,)>
L'objet doit être passé par référence
Le tableau doit être passé par référence
La fonction est déclarée comme exportable
La fonction n'est pas déclarée comme exportable
Il est interdit d'exporter une fonction importée
Les fonctions importées ne peuvent pas avoir ce paramètre (il est interdit de passer un pointeur, une classe ou une structure contenant un tableau dynamique, un pointeur, une classe, etc.)
Doit être une classe
#import non fermé
Les types ne correspondent pas
Variable externe déjà initialisée
Aucune fonction exportée ou point d'entrée trouvé
L'appel à un constructeur explicite n'est pas autorisé
Méthode déclarée comme constante
Méthode non déclarée comme constante
Taille incorrecte du fichier de ressource
Nom de ressource incorrect
Erreur d'ouverture du fichier de ressource
Erreur de lecture du fichier de ressource
Type de ressource inconnu
Chemin vers le fichier de ressorce incorrect
Le nom spécifié de la ressource est déjà utilisé
Argument attendu pour la macro
Symbole inattendu dans la définition de la macro
Erreur dans les paramètres de la macro
Nombre invalide de paramètres pour la macro
Trop de paramètres pour la macro
Trop complexe, simplifiez la macro
Le paramètre pour EnumToString() ne peut être qu'une énumération
Le nom de la ressource est trop long
Format d'image non supporté (seul les BMP en 24 ou 32 bits sont supportées)
Un tableau ne peut être déclaré dans un opérateur
La fonction ne peut être déclarée qu'au niveau global
La déclaration n'est pas autorisée dans la portée actuelle
L'initialisation de variables statiques avec les valeurs de variables locales n'est pas autorisée
Déclaration illégale d'un tableau d'objets n'ayant pas de constructeur par défaut
Les listes d'initialisation ne sont autorisées que dans les constructeurs
Pas de définition de fonction avec la liste d'initialisation
L'initialisation d'un tableau dans un constructeur n'est pas autorisée
L'initialisation de membres d'une classe parente dans la liste d'initialisation n'est pas autorisée
Expression de type integer type attendue
La mémoire requise pour le tableau excède la valeur maximum
La mémoire requise pour la structure excède la valeur maximum
La mémoire requise pour les variables déclarées au niveau global excède la valeur maximum
La mémoire requise pour les variables locales excède la valeur maximum
Constructeur non défini
Nom invalide pour le fichier d'icone
Impossible d'ouvrir le fichier d'iconeavec le chemin spécifié
Le fichier d'icone est incorrect est n'est pas au format ICO
Réinitialisation d'un membre dans le constructeur de la classe/structure par la liste d'initialisation
L'initialisation de membres statiques dans la liste d'initialisation du constructeur n'est pas autorisée
L'initialisation d'un membre non-statique d'une classe/structure à un niveau global n'est pas autorisée
Le nom de la méthode de la classe/structure correspond au nom d'un membre déclaré auparavant
Le nom d'un membre de la classe/structure correspond au nom d'une méthode déclarée auparavant
Une fonction virtuelle ne peut pas être déclarée comme statique
Le modificateur const n'est pas autorisé pour les fonctions statiques
Un constructeur ou un destructeur ne peut pas être statique
Un membre ou une méthode non statique d'une classe ou d'une structure ne peut pas être accédée depuis une fonction statique
Une surcharge (+,-,[],++,--, etc.) est attendue après le mot-clé operator
Toutes les opérations ne peuvent pas être surchargées en MQL5
La définition ne correspond pas à la déclaration
Un nombre invalide de paramètres est spécifié pour l'opérateur
Fonction de gestion d'évènement non trouvée
La méthode ne peut pas être exportée
Un pointeur sur un objet constant ne peut pas être normalisé par un objet non constant
Les templates de classe ne sont pas encore supportés
La surcharge d'un template de fonction n'est pas encore supporté
Le template de fonction ne peut pas être appliqué
Paramètre ambigu dans le template de fonction (plusieurs types de paramètres peuvent être appliqués)
Impossible de déterminer le type du paramètre avec lequel l'argument de la fonction templatée devrait être appelée
Nombre incorrect de paramètres dans le template de la fonction
Un template de fonction ne peut pas être virtuel
Les templates de fonctions ne peuvent pas être exportés
Les templates de fonctions ne peuvent pas être importés
Les structures contenant des objets ne sont pas autorisées
Les tableaux de chaînes de caractères et les structures contenant des objets ne sont pas autorisés
Un membre statique de classe/structure doit être initialisé explicitement
Limitation du compilateur : une chaîne de caractères ne peut pas contenir plus de 65 535 caractères
#ifdef/#endif inconsistents
Un objet de cette classe ne peut pas être retourné car aucun constructeur par copie n'existe
Les membres et méthodes non statiques ne peuvent pas être utilisés
Impossible d'utiliser OnTesterInit() sans OnTesterDeinit()
Redéfinition du paramètre formel '%s'
Les macros __FUNCSIG__ et __FUNCTION__ ne peuvent pas apparaître en dehors du corps d'une fonction
Type de retour invalide Par exemple, cette erreur sera produite pour les fonctions importées de DLL retournant une structure ou un pointeur.
Erreur d'utilisation du template
Non utilisé
Syntaxe illégale lors de la déclaration d'une fonction virtuelle pure, seuls "=NULL" ou "=0" sont autorisés
Seules les fonctions virtuelles peuvent être déclarées avec le spécificateur pure ("=NULL" ou "=0")
Une classe abstraite ne peut pas être instanciée
Un pointeur sur un type utilisateur devrait être mis comme type de destination pour un cast dynamique en utilisant l'opérateur dynamic_cast
Un type "pointeur sur fonction" est attendu
Les pointeurs sur méthodes ne sont pas supportés
Erreur — ne peut pas définir le type d'un pointeur sur une fonction
La cast de type n'est pas possible en raison de l'héritage privé
Une variable avec le modificateur const doit être initialisée pendant la déclaration
Seules les méthodes avec un accès public peuvent être déclarées dans une interface
Imbrication invalide d'une interface dans une autre interface
Une interface ne peut dériver que d'une autre interface
Une interface est attendue
Les interfaces ne supportent que l'héritage public
Une interface ne peut pas contenir de membres
Les objets interface ne peuvent pas être créés directement, ils ne peuvent qu'utiliser l'héritage
Un spécificateur ne peut pas être utilisé dans une déclaration de type forward
Héritage de la classe impossible, puisqu'elle est déclarée avec le spécificateur final
Ne peut pas redéfinir une méthode déclarée avec le spécificateur final
Le spécificateur final ne peut être appliqué qu'aux fonctions virtuelles
La méthode marquée avec le spécificateur override ne surcharge aucune fonction de la classe de base
Un spécificateur n'est pas autorisé dans la définition d'une fonction, seulement dans sa déclaration
Ne peut pas convertir le type dans le type demandé
Le type ne peut pas être utilisé pour une variable ressource
Erreur dans le fichier projet
Ne peut pas être utilisé comme membre d'une union
Choix ambigü pour le nom, le contexte d'usage doit être défini explicitement
La structure ne peut pas être utilisée depuis une DLL
Ne peut pas appeler une fonction marquée avec le spécificateur delete
MQL4 non pris en charge. Pour compiler le programme, utilisez MetaEditor dans le dossier d'installation du terminal MetaTrader 4