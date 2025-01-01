100 Erreur de lecture du fichier

101 Erreur d'ouverture d'un fichier *. EX5 en écriture

103 Pas assez de mémoire pour terminer la compilation

104 Unité syntaxique vide non reconnue par le compilateur

105 Nom de fichier incorrect dans #include

106 Erreur d'accès au fichier spécifié dans le #include (le fichier n'existe probablement pas)

108 Nom inapproprié pour le #define

109 Commande de préprocesseur inconnue (valider les #include, #define, #property, #import)

110 Symbole inconnu pour le compilateur

111 Fonction non implémentée (la description est présente, mais pas le corps de la fonction)

112 Il manque un guillemet (double quote - ")

113 Il manque un chevron (<) ou un guillemet (")

114 Il manque une apostrophe (single quote - ') omitted

115 Il manque un chevron ">"

116 Type non spécifié dans la déclaration

117 Aucun opérateur de retour, ou return n'existe pas dans toutes les branches de l'implémentation

118 Parenthèse ouvrante attendue

119 Erreur d'écriture du fichier EX5

120 Accès invalide à un tableau

121 La fonction n'est pas de type void et l'opérateur return doit retourner une valeur

122 Déclaration incorrecte du destructeur

123 Symbole ":" manquant

124 Variable déjà déclarée

125 Une variable avec cet identifiant existe déjà

126 Nom de la variable trop long (> 250 caractères)

127 Une structure avec cet identifiant est déjà définie

128 La structure n'est pas définie

129 Un membre de la structure est déja défini avec ce nom

130 Pas de membre de la structure avec ce nom

131 Les parenthèses ne correspondent pas

132 Parenthèse ouvrant "(" attendue

133 Parenthèse fermante manquante

134 Trop difficile à compiler (trop de branchements, niveaux de pile interne sur-remplis)

135 Erreur d'ouverture du fichier en lecture

136 Pas assez de mémoire pour télécharger le fichier source en mémoire

137 Variable attendue

138 La référence ne peut pas être initialisée

140 Assignement attendu (apparaît à la déclaration)

141 Parenthèse ouvrante "{" attendue

142 Le paramètre ne peut être qu'un tableau dynamique

<143 Utilisation impossible du type "void"

144 Parenthèse ou crochet ouvrant manquant

145 Parenthèse ou crochet fermant manquant

146 Taille de tableau incorrecte

147 Trop de paramètres (> 64)

149 Cet élément n'est pas attendu ici

150 Utilisation incorrecte de l'opération (opérandes invalides)

151 Expression de type void non autorisée

152 Opérateur attendu

153 Mauvaise utilisation de break

154 Point virgule ";" attendu

155 Virgule "," attendue

156 Doit être de type class, et non pas struct

157 Expression attendue

158 Caractère non hexadécimal trouvé dans HEX ou nombre trop grand (nombre de chiffres > 511)

159 Chaîne de caractères constante de plus de 65534 caractères

160 Une définition de fonction n'est pas possible ici

161 Fin du programme non attendue

162 Les déclarations forward sont interdites pour les structures

163 Une fonction avec ce nom est déjà définie et a un autre type de retour

164 Une fonction avec ce nom est déjà définie et a un ensemble de paramètres différent

165 Une fonction avec ce nom est déjà définie et est déjà implémentée

166 La surcharge de fonction pour cet appel n'a pas été trouvé

167 Une fonction avec une valeur de retour de type void ne peut pas retourner de valeur

168 Fonction non définie

170 Valeur attendue

171 Dans une expression case, seules des constantes de type integer sont valides

172 La valeur du case dans ce switch est déjà utilisée

173 Integer attendu

174 Dans l'expression #import, un nom de fichier est attendu

175 Les expressions ne sont pas autorisées au niveau global

176 Parenthèse fermante ")" manquante avant ";"

177 Une variable est attendue à gauche du signe d'égalité

178 Le résultat de l'expression n'est pas utilisé

179 Les déclarations de variables ne sont pas autorisées dans un case

180 Conversion implicite d'une chaîne de caractères en nombre

181 Conversion implicite d'un nombre en une chaîne de caractères

182 Appel ambigu à une fonction surchargée (plusieurs surcharges conviennent)

183 else illégal sans if correspondant

184 case invalide ou default sans switch

185 Utilisation inappropriée d'une ellipse

186 La séquence d'initialisation a plus d'éléments que la variable initialisée

187 Constante attendue pour le case

188 Expression constante attendue

189 Une variable constante ne peut pas être modifiée

s190 Parenthèse fermante ou virgule attendue (lors de la déclaration d'un membre du tableau)

191 Identifiant d'énumération déjà défini

192 Une énumération ne peut pas avoir de modificateurs d'accès (const, extern, static)

193 Membre d'énumération déjà déclaré avec une valeur différente

194 Une variable avec ce nom est déjà définie

195 Une structure avec ce nom est déjà définie

196 Nom du membre de l'énumération attendu

197 Expression de type integer attendue

198 Division par zéro dans une expression constante

199 Nombre incorrect de paramètres dans la fonction

200 Le paramètre par référence doit être une variable

201 Une variable de même type passée par référence attendue

202 Une variable constante ne peut pas être passée par une référence non constante

203 Nécessite une constante integer positive

204 Echec d'accès au membre protected de la classe

205 Import déjà défini d'une autre façon

208 Fichier exécutable non créé

209 Point d'entrée 'OnCalculate' entry non trouvé pour l'indicateur

210 L'opération continue ne peut être utilisée que dans une boucle

211 Erreur d'accès à un membre privé de classe

213 Méthode de structure ou de classe non déclarée

214 Erreur d'accès à une méthode privée de classe

216 Copie de structures contenant des objets non autorisée

218 Indice en dehors de l'intervalle du tableau

219 Initialisation du tableau dans la déclaration d'une classe ou d'une structure non autorisée

220 Le constructeur de classe ne peut pas avoir de paramètres

221 Un destructeur de classe ne peut pas avoir de paramètres

222 Une méthode de classe ou de structure avec le même nom et les mêmes paramètres est déjà déclarée

223 Opérande attendue

224 Une méthode de class ou de structure avec le même nom existe déjà, mais avec des paramètres différents (déclaration!=implémentation)

225 Fonction importée non décrite

226 ZeroMemory() n'est pas autorisée pour les objets ayant des membres protected ou ayant de l'héritage

227 Appel ambigu à la surcharge de fonction (correspondance exacte des paramètres pour plusieurs surcharges)

228 Nom de variable attendu

229 Une référence ne peut pas être déclarée ici

230 Déjà utilisé comme nom de l'énumération

232 Classe ou structure attendue

235 Ne peut appeler l'opérateur 'delete' pour supprimer le tableau

236 Opérateur ' while' attendu

237 L'opérateur 'delete' doit avoir un pointeur

238 'default' déjà existant pour ce 'switch'

239 Erreur de syntaxe

240 Une séquence d'échappement ne peut apparaître que dans une chaîne de caractères (commence avec '\')

241 Tableau requis - le crochet ouvrant '[' ne s'applique pas à un tableau, ou autre chose qu'un tableau est passé comme paramètre au tableau

242 Ne peut pas être initialisé avec la liste d'initialisation

243 Import non défini

244 Erreur d'optimisation sur l'arbre syntaxique

245 Trop de structures déclarées (essayez de simplifier le programme)

246 Conversion du paramètre non autorisée

247 Utilisation incorrecte de l'opérateur 'delete'

248 Il n'est pas autorisé de déclarer un pointeur sur une référence

249 Il n'est pas autorisé de déclarer une référence sur une référence

250 Il n'est pas autorisé de déclarer un pointeur sur un pointeur

251 La déclaration de structure dans la liste des paramètres n'est pas autorisée

252 Opération de casting de type invalide

253 Un pointeur ne peut être déclaré que pour une classe ou une structure

256 Identifiant non déclaré

257 Erreur d'optimisation du code exécutable

258 Erreur de génération du code exécutable

260 Expression invalide pour l'opérateur 'switch'

261 Pool de constantes de type chaînes de caractères rempli, simplifiez le programme

262 Impossible de convertir vers une énumération

263 Ne pas utiliser 'virtual' pour les données (membres de classe ou de structure)

264 Ne peut pas appeler une méthode protected de classe

265 Fonctions virtuelles surchargées avec des types de retour différents

266 Une classe ne peut pas dériver d'une structure

267 Une structure ne peut pas dériver d'une classe

268 Un constructeur ne peut être virtuel (le spécificateur virtual n'est pas autorisé)

269 Une méthode d'une structure ne peut pas être virtuelle

270 La fonction doit avoir un corps

271 La surcharge de fonctions système (fonctions du terminal) n'est pas autorisée

272 Spécificateur Const invalide pour les fonctions non membres d'une classe ou d'une structure

274 Impossible de changer un membre de classe dans une méthode constante

276 Séquence d'initialisation inappropriée

277 Valeur par défaut manquante pour le paramètre (déclaration spécifique des paramètres par défaut)

278 Surcharge du paramètre par défaut (différentes valeurs dans la déclaration et dans l'implémentation)

279 Il n'est pas autorisé d'appeler une méthode non constante pour un objet constant

280 Un objet est nécessaire pour accéder aux membres

281 Le nom d'une structure déjà déclarée ne peut pas être utilisé dans la déclaration

284 Conversion non autorisée (héritage fermé)

285 Les structures et tableaux ne peuvent pas être utilisés comme variables d'entrée

286 Le spécificateur const n'est pas valide pour les constructeurs/destructeurs

287 Expression de chaîne de caractères incorrecte pour une datetime

288 Propriété inconnue (#property)

289 Valeur de propriété incorrecte

290 Indice de propriété invalide dans #property

291 Paramètre d'appel manquant - <func (x,)>

293 L'objet doit être passé par référence

294 Le tableau doit être passé par référence

295 La fonction est déclarée comme exportable

296 La fonction n'est pas déclarée comme exportable

297 Il est interdit d'exporter une fonction importée

298 Les fonctions importées ne peuvent pas avoir ce paramètre (il est interdit de passer un pointeur, une classe ou une structure contenant un tableau dynamique, un pointeur, une classe, etc.)

299 Doit être une classe

300 #import non fermé

302 Les types ne correspondent pas

303 Variable externe déjà initialisée

304 Aucune fonction exportée ou point d'entrée trouvé

305 L'appel à un constructeur explicite n'est pas autorisé

306 Méthode déclarée comme constante

307 Méthode non déclarée comme constante

308 Taille incorrecte du fichier de ressource

309 Nom de ressource incorrect

310 Erreur d'ouverture du fichier de ressource

311 Erreur de lecture du fichier de ressource

312 Type de ressource inconnu

313 Chemin vers le fichier de ressorce incorrect

314 Le nom spécifié de la ressource est déjà utilisé

315 Argument attendu pour la macro

316 Symbole inattendu dans la définition de la macro

317 Erreur dans les paramètres de la macro

318 Nombre invalide de paramètres pour la macro

319 Trop de paramètres pour la macro

320 Trop complexe, simplifiez la macro

321 Le paramètre pour EnumToString() ne peut être qu'une énumération

322 Le nom de la ressource est trop long

323 Format d'image non supporté (seul les BMP en 24 ou 32 bits sont supportées)

324 Un tableau ne peut être déclaré dans un opérateur

325 La fonction ne peut être déclarée qu'au niveau global

326 La déclaration n'est pas autorisée dans la portée actuelle

327 L'initialisation de variables statiques avec les valeurs de variables locales n'est pas autorisée

328 Déclaration illégale d'un tableau d'objets n'ayant pas de constructeur par défaut

329 Les listes d'initialisation ne sont autorisées que dans les constructeurs

330 Pas de définition de fonction avec la liste d'initialisation

332 L'initialisation d'un tableau dans un constructeur n'est pas autorisée

333 L'initialisation de membres d'une classe parente dans la liste d'initialisation n'est pas autorisée

334 Expression de type integer type attendue

335 La mémoire requise pour le tableau excède la valeur maximum

336 La mémoire requise pour la structure excède la valeur maximum

337 La mémoire requise pour les variables déclarées au niveau global excède la valeur maximum

338 La mémoire requise pour les variables locales excède la valeur maximum

339 Constructeur non défini

340 Nom invalide pour le fichier d'icone

341 Impossible d'ouvrir le fichier d'iconeavec le chemin spécifié

342 Le fichier d'icone est incorrect est n'est pas au format ICO

343 Réinitialisation d'un membre dans le constructeur de la classe/structure par la liste d'initialisation

344 L'initialisation de membres statiques dans la liste d'initialisation du constructeur n'est pas autorisée

345 L'initialisation d'un membre non-statique d'une classe/structure à un niveau global n'est pas autorisée

346 Le nom de la méthode de la classe/structure correspond au nom d'un membre déclaré auparavant

347 Le nom d'un membre de la classe/structure correspond au nom d'une méthode déclarée auparavant

348 Une fonction virtuelle ne peut pas être déclarée comme statique

349 Le modificateur const n'est pas autorisé pour les fonctions statiques

350 Un constructeur ou un destructeur ne peut pas être statique

351 Un membre ou une méthode non statique d'une classe ou d'une structure ne peut pas être accédée depuis une fonction statique

352 Une surcharge (+,-,[],++,--, etc.) est attendue après le mot-clé operator

353 Toutes les opérations ne peuvent pas être surchargées en MQL5

354 La définition ne correspond pas à la déclaration

355 Un nombre invalide de paramètres est spécifié pour l'opérateur

357 La méthode ne peut pas être exportée

358 Un pointeur sur un objet constant ne peut pas être normalisé par un objet non constant

359 Les templates de classe ne sont pas encore supportés

360 La surcharge d'un template de fonction n'est pas encore supporté

361 Le template de fonction ne peut pas être appliqué

362 Paramètre ambigu dans le template de fonction (plusieurs types de paramètres peuvent être appliqués)

363 Impossible de déterminer le type du paramètre avec lequel l'argument de la fonction templatée devrait être appelée

364 Nombre incorrect de paramètres dans le template de la fonction

365 Un template de fonction ne peut pas être virtuel

366 Les templates de fonctions ne peuvent pas être exportés

367 Les templates de fonctions ne peuvent pas être importés

368 Les structures contenant des objets ne sont pas autorisées

369 Les tableaux de chaînes de caractères et les structures contenant des objets ne sont pas autorisés

371 Limitation du compilateur : une chaîne de caractères ne peut pas contenir plus de 65 535 caractères

373 Un objet de cette classe ne peut pas être retourné car aucun constructeur par copie n'existe

374 Les membres et méthodes non statiques ne peuvent pas être utilisés

375 Impossible d'utiliser OnTesterInit() sans OnTesterDeinit()

376 Redéfinition du paramètre formel '%s'

377 Les macros __FUNCSIG__ et __FUNCTION__ ne peuvent pas apparaître en dehors du corps d'une fonction

378 Type de retour invalide Par exemple, cette erreur sera produite pour les fonctions importées de DLL retournant une structure ou un pointeur.

379 Erreur d'utilisation du template

380 Non utilisé

381 Syntaxe illégale lors de la déclaration d'une fonction virtuelle pure, seuls "=NULL" ou "=0" sont autorisés

382 Seules les fonctions virtuelles peuvent être déclarées avec le spécificateur pure ("=NULL" ou "=0")

383 Une classe abstraite ne peut pas être instanciée

384 Un pointeur sur un type utilisateur devrait être mis comme type de destination pour un cast dynamique en utilisant l'opérateur dynamic_cast

385 Un type "pointeur sur fonction" est attendu

386 Les pointeurs sur méthodes ne sont pas supportés

387 Erreur — ne peut pas définir le type d'un pointeur sur une fonction

388 La cast de type n'est pas possible en raison de l'héritage privé

389 Une variable avec le modificateur const doit être initialisée pendant la déclaration

393 Seules les méthodes avec un accès public peuvent être déclarées dans une interface

394 Imbrication invalide d'une interface dans une autre interface

395 Une interface ne peut dériver que d'une autre interface

396 Une interface est attendue

397 Les interfaces ne supportent que l'héritage public

398 Une interface ne peut pas contenir de membres

399 Les objets interface ne peuvent pas être créés directement, ils ne peuvent qu'utiliser l'héritage

400 Un spécificateur ne peut pas être utilisé dans une déclaration de type forward

401 Héritage de la classe impossible, puisqu'elle est déclarée avec le spécificateur final

402 Ne peut pas redéfinir une méthode déclarée avec le spécificateur final

403 Le spécificateur final ne peut être appliqué qu'aux fonctions virtuelles

404 La méthode marquée avec le spécificateur override ne surcharge aucune fonction de la classe de base

405 Un spécificateur n'est pas autorisé dans la définition d'une fonction, seulement dans sa déclaration

406 Ne peut pas convertir le type dans le type demandé

407 Le type ne peut pas être utilisé pour une variable ressource

408 Erreur dans le fichier projet

409 Ne peut pas être utilisé comme membre d'une union

410 Choix ambigü pour le nom, le contexte d'usage doit être défini explicitement

411 La structure ne peut pas être utilisée depuis une DLL

412 Ne peut pas appeler une fonction marquée avec le spécificateur delete