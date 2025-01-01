- Códigos de retorno del servidor comercial
- Advertencias del compilador
- Errores de compilación
- Errores de tiempo de ejecución
Errores de compilación
MetaEdtior 5 (editor de programas mql5) muestra mensajes sobre los errores del programa que han sido detectados por el compilador built-in durante el proceso de compilación. La lista de estos errores viene en la tabla de abajo. Para compilar el código fuente en un código ejecutable pulse F7. Los programas que tienen errores no podrán ser compilados hasta que los errores especificados por el compilador no sean corregidos.
Número
Descripción
Error de lectura de archivo
Error de apertura de un archivo *.EX5 con el fin de escribirlo para guardar
Memoria insuficiente para terminar la compilación
Unidad sintáctica vacía no reconocida por el compilador
Nombre del archivo incorrecto en #include
Error de acceso a un archivo en #include (tal vez el archivo no exista)
Nombre inapropiado para #define
Comando desconocido del preprocesador (estos valen #include,#define,#property,#import)
Símbolo desconocido para el compilador
Función sin implementar (hay descripción, pero no hay cuerpo)
Falta comilla doble (")
Falta paréntesis angular izquierdo (<) o comilla doble (")
Falta comilla simple (')
Falta paréntesis angular derecho ">"
En declaración no está especificado el tipo
No hay operador de retorno return, o hay pero no en todas las ramas de ejecución
Se esperaba el corchete que abre del parámetro de la llamada
Error de escritura EX5
Acceso incorrecto a los elementos de un array
Función no tiene el tipo void y el operador return debe devover un valor
Declaración del destructor incorrecta
Faltan dos puntos ":"
Variable ya está declarada
Variable con este identificador ya está declarada
Nombre de variable muy largo (>250 caracteres)
Estructura con este identificador ya está definida
Estructura no definida
Miembro de estructura con este nombre ya está definido
No existe este miembro de estructura
Corchetes no hacen pareja
Se espera el paréntesis izquierdo "("
Llaves sin hacer pareja ( falta "}" )
Complicado para la compilación (muchísimas ramas, la pila entera de niveles rellena)
Error de apertura de un archivo para la lectura
Falta memoria para cargar archivo de origen en la memoria
Se espera una variable
Referencia no puede ser inicializada
Se esperaba asignación (surge con la declaración)
Se espera la llave izquierda "{"
Sólo un array dinámico puede figurar como parámetro
Uso del tipo "void" es inadmisible
No hay par para ")" o "]", es decir, falta "(" o "["
No hay par para "(" o "[", es decir, falta ")" o "]"
Tamaño del array incorrecto
Demasiados parámetros (>64)
Este token no se espera aquí
Uso de operación inadmisible (operandos incorrectos)
Expresión del tipo void es inadmisible
Se espera operador
Uso incorrecto de break
Se espera punto y coma ";"
Se espera coma ","
Tiene que ser un tipo de clase, y no de estructura
Se esperaba una expresión
En HEX hay "un símbolo que no es HEX" o número demasiado largo (número de dígitos > 511)
Cadena-constante tiene más de 65534 símbolos
Definición de una función aquí es inaceptable
Fin de programa inesperado
Declaración adelantada está prohibida para las estructuras
Función con este nombre ya está definida y tiene otro tipo del valor de retorno
Función con este nombre ya está definida y tiene otro conjunto de parámetros
Función con este nombre ya está definida y implementada
No se ha encontrado la sobrecarga para esta función
Función con valor devuelto del tipo void no puede devolver valor
Función no definida
Se espera un valor
En la expresión case se aceptan sólo las constantes de números enteros
Valor para case en este switch ya ha sido usado
Se espera el valor de números enteros
En la expresión #import se espera el nombre de archivo
Expresiones a nivel global no están permitidas
Falta paréntesis ")" antes de ";"
A la izquierda del signo igualdad se supone una variable
Resultado de la expresión no se usa
Declaración de las variables en case no se permite
Conversión implícita de una cadena a un número
Conversión implícita de un número a una cadena
Llamada ambigua a una función sobrecargada (valen varias sobrecargas)
Inadmisible else sin correspondiente if
Inadmisible case o default sin correspondiente switch
Uso inadmisible de elipse
La sucesión inicializadora tiene más elementos que la variable inicializada
Se espera una constante para case
Se requiere una expresión constante
Una variable constante no puede ser cambiada
Se espera una paréntesis o coma (declaración del miembro del array)
Identificador de la enumeración ya se utiliza
Enumeración no puede tener modificadores de acceso (const, extern, static)
Miembro de enumeración ya ha sido declarado con otro valor
Existe una variable definida con el mismo nombre
Existe una estructura definida con el mismo nombre
Se espera el nombre del miembro de enumeración
Se espera una expresión de números enteros
División por cero en una expresión constante
Número de parámetros incorrecto en la función
Parámetro por referencia tiene que ser una variable
Se espera una variable del mismo tipo para pasarla por referencia
Una variable constante no puede ser pasada por referencia no constante
Se requiere una constante positiva de números enteros
Error de acceso a un miembro de clase protegido
Importación ya está definida por otro medio
Archivo ejecutable no está creado
Punto de entrada 'OnCalculate' para el indicador no ha sido encontrado
Operador continue puede ser usado sólo dentro del ciclo
Error de acceso al miembro de clase private (cerrado)
Método de estructura o clase no está declarado
Error de acceso al método de clase private (cerrado)
No se permite copiar las estructuras con objetos
Índice sale del rango de array
No se permite la inicialización de arrays en la declaración de métodos o clases
Constructor de clase no puede tener parámetro
Destructor de clase no puede tener parámetro
Ya está declarado método de clase o estructura con este nombre y parámetros
Se espera un operando
Ya existe método de clase o estructura con este nombre pero con otros parámetros (declaración!=implementación)
Función importada sin describir
La función ZeroMemory() no está permitida para las clases con miembros protegidos o herencia
Llamada ambigua a una función sobrecargada (coincidencia exacta de parámetros para varias sobrecargas)
Se espera el nombre de variable
No se puede declarar una referencia en este sitio
Ya se usa como el nombre de enumeración
Se espera clase o estructura
No se puede llamar a delete para eliminar el array
Se espera el operador ' while '
El operador delete tiene que tener un puntero
Ya hay default para este switch
Error sintáctico
Sucesión escape puede encontrarse sólo en las cadenas (se empieza desde '\' )
Se requiere una matriz — corchete cuadrado '[' no pertenece a la matriz, o como parámetro-matriz ofrecen no matriz
No puede ser inicializado mediante la sucesión inicializadora
Importación no definida
Error del optimizador en el árbol sintáctico
Han sido declaradas demasiadas estructuras (simplifique el programa)
Conversión del parámetro no está permitida
Uso incorrecto del operador delete
No se puede declarar un puntero a una referencia
No se puede declarar una referencia a una referencia
No se puede declarar un puntero a un puntero
Declaración de estructura en la lista de parámetros es inadmisible
Operación de conversión de tipos inadmisible
Un puntero puede ser declarado sólo para una clase o estructura
Identificador no declarado
Error del optimizador del código ejecutable
Error de generación del código ejecutable
Expresión inadmisible para el operador switch
Pool de constantes de cadenas está sobrelleno, simplifique el programa
Imposible convertir a una enumeración
No se puede usar virtual para los datos (miembros de clase o estructura)
No se puede llamar al método de clase protegido
Función virtual sobrescrita devuelve otro tipo
No se puede heredar una clase de una estructura
No se puede heredar una estructura de una clase
Constructor no puede ser virtual (especificador virtual es inadmisible)
Estructura no puede tener métodos virtuales
Una función debe tener curpo
Sobrecarga de funciones de sistema (funciones del terminal) está prohibida
Especificador const está prohibido para las funciones que no son miembros de una clase o estructura
No se puede cambiar miembros de clase en el método constante
Sucesión inicializadora inapropiada
Falta valor por defecto para el parámetro (particularidad de declaración de parámetros por defecto)
Sobrescritura de parámetro por defecto (diferentes valores en declaración y implementación)
No se puede llamar a método no constante para un objeto constante
Para acceder a los miembros se necesita un objeto (un punto está puesto para no clase/estructura)
No se puede usar el nombre de una estructura ya declarada para declaración
Conversión no permitida (con la herencia cerrada)
Estructuras y arrays no pueden ser usados como variables input
Especificador const es inadmisible para un constructor/destructor
Expresión de cadena incorrecto para el tipo datetime
Propiedad desconocida (#property)
Valor incorrecto para la propiedad
Índice incorrecto para la propiedad #property
Parámetro de llamada ha sido omitido — < func(x,) >
Objeto tiene que ser pasado por referencia
Array tiene que ser pasado por referencia
Función ha sido declarada como importada
Función ha sido declarada como exportada
No se puede exportar una función importada
Función importada no puede tener este parámetro (no se puede pasar puntero, clase o estructura que contiene un array dinámico, puntero, clase, etc.)
Tiene que ser una clase
Sección #import no está cerrada
Falta de correspondencia de tipos
extern-variable ya está inicializada
No se ha encontrado ni una función exportada o punto estándar de entrada
Prohibida la llamada explícita del constructor
El método ha sido declarado como método constante
El método no ha sido declarado como método constante
Tamaño incorrecto del archivo de recurso
Nombre del recurso incorrecto
Error de apertura del archivo de recurso
Error de lectura del archivo de recurso
Tipo de recurso desconocido
Ruta incorrecta hacia el archivo del recurso
El nombre especificado del recurso ya se utiliza
Se esperaban los parámetros de la macro
Tras el nombre de la macro debe ir el espacio
Error en la descripción de los parámetros de la macro
Número de parámetros inválido a la hora de usar la macro
Número máximo de parámetros (16) para la macro ha sido superado
La macro es muy complicada, hay que hacerla más simple
Sólo una enumeración puede ser el parámetro EnumToString()
Nombre del recurso es demasiado largo
Formato de imagen insoportable (se admite sólo el formato BMP con la profundidad del color de 24 o 32 bits)
Prohibido declarar un array dentro del operador
La función se puede definir sólo al nivel global
Esta declaración es inaceptable para el área de visibilidad actual (zona de declaración)
La inicialización de las variables estáticas con valores locales no está permitida
La declaración de un array de objetos que no disponen del constructor por defecto no está permitida
La lista de inicialización está permitida únicamente para los constructores
Falta la definición de la función después de la lista de inicialización
La lista de inicialización está vacía
La inicialización de un array en el constructor está prohibida
En la lista de inicialización está prohibido inicializar los miembros de la clase base
Se esperaba la expresión del tipo entero
El volumen de memoria requerido para el array supera el valor máximo permitido
El volumen de memoria requerido para la estructura supera el valor máximo permitido
El volumen de memoria requerido para las variables declaradas a nivel global supera el valor máximo permitido
El volumen de memoria requerido para las variables locales supera el valor máximo permitido
Constructor no definido
Nombre inválido para el archivo del icono
No se ha podido abrir el archivo del icono según la ruta especificada
El archivo del icono es incorrecto y no corresponde al formato ICO
La reinicialización del miembro en el constructor de la clase/estructura utilizando la lista de inicialización
La inicialización de los miembros estáticos en la lista de inicialización del constructor no está permitida
La inicialización del miembro no estático de la estructura/clase está prohibida a nivel global
El nombre del método de la clase/estructura coincide con el nombre del miembro declarado antes
El nombre del miembro de la clase/estructura coincide con el nombre del método declarado antes
Una función virtual no puede ser declarada como static
El modificador const no está permitido para una función estática
Un constructor o destructor no pueden ser estáticos
No se puede acceder a un miembro/método no estático de la clase o estructura desde una función estática
Tras la palabra clave operator se espera una operación de sobrecarga (+,-,[],++,-- etc.)
No todas las operaciones se puede sobrecargar en MQL5
La definición no corresponde a la declaración
Número de parámetros para el operador incorrecto
No se ha encontrado ninguna función del manejador de evento
No se puede exportar los métodos
No se puede normalizar el puntero a un objeto constante con el puntero a un objeto no constante
De momento las plantillas de las clases no se soportan
Sobrecarga de las plantillas de las funciones de momento no se soporta
Imposible aplicar la plantilla de la función
Parámetro ambiguo en la plantilla de la función (se encajan varios tipos de parámetros)
Imposible determinar con qué tipo de parámetro normalizar el argumento de la plantilla de la función
Número incorrecto de parámetros en la plantilla de la función
Plantilla de funciones no puede ser virtual
Plantillas de funciones no pueden ser exportadas
No se puede importar las plantillas de funciones
Estructuras que contienen objetos no están permitidas
Los arrays de cadenas y las estructuras que contienen los objetos no están permitidos
El miembro estático de la clase/estructura tiene que estar inicializado explícitamente
Limitación del compilador: la cadena no puede tener más de 65 535 caracteres
#ifdef/#endif incompatibles
El objeto de la clase no puede ser devuelto porque falta el constructor del copiado
No se puede usar los miembros no estáticos y/o métodos durante la inicialización de la variable estática
No se puede usar OnTesterInit() sin declarar el manejador OnTesterDeinit()
El nombre de la variable local coincide con el nombre de uno de los parámetros de la función
No se puede usar las macros __FUNCSIG__ y __FUNCTION__ fuera del cuerpo de la función
Tipo devuelto inválido. Por ejemplo, este error será mostrado para las funciones importadas desde DLL que devuelven una estructura o un puntero como resultado
Error al utilizar la plantilla
No se usa
Sintaxis no permitida al declarar la función virtual pura, solo se permite"=NULL" o "=0"
Solo las funciones virtuales pueden ser declaradas con el especificador puro ("=NULL" o "=0")
La clase abstracta no puede ser instanciada
Para la conversión dinámica con la ayuda del operador dynamic_cast, el tipo de designación debe ser un puntero al tipo de usuario
Se espera el tipo "puntero a una función"
No se da soporte a los punteros a métodos
Error, no ha sido posible determinar el tipo de puntero a una función
Conversión no disponible a causa de la herencia cerrada
La variable con el modificador const deberá ser inicializada al declararse
En la interfaz pueden ser declarados solo métodos con acceso público
Colocación no permitida de la interfaz en otra interfaz
La interfaz puede heredarse solo de otra interfaz
Esperando interfaz
Las interfaces dan soporte solo a la herencia pública
La interfaz no puede contener miembros
No es posible crear objetos de la interfaz directamente, solo a través por herencia
No se puede usar el especificador en la declaración anticipada
No es posible la herencia de esta clase, dado que ha sido declarada con el especificador final
No es posible redefinir un método declarado con el especificador final
El especificador final se puede aplicar solo a las funciones virtuales
El método marcado con el especificador override, en realidad no se solapa con ninguna función de la clase básica
El especificador no está permitido en la definición de la función, solo en la declaración
No es posible convertir este tipo al indicado
Este tipo no se puede utilizar para la variable de recurso
Error en el archivo del proyecto
No puede ser utilizado como miembro union
Ambigüedad en la selección para el nombre dado, es necesario indicar explícitamente el contexto de uso
No es posible usar esta estructura de DLL
No es posible llamar una función marcada con el especificador delete
MQL4 no tiene soporte. Para compilar este programa, utilice el MetaEditor que se encuentra en la carpeta de instalación de su terminal MetaTrader 4