100 Error de lectura de archivo

101 Error de apertura de un archivo *.EX5 con el fin de escribirlo para guardar

103 Memoria insuficiente para terminar la compilación

104 Unidad sintáctica vacía no reconocida por el compilador

105 Nombre del archivo incorrecto en #include

106 Error de acceso a un archivo en #include (tal vez el archivo no exista)

108 Nombre inapropiado para #define

109 Comando desconocido del preprocesador (estos valen #include,#define,#property,#import)

110 Símbolo desconocido para el compilador

111 Función sin implementar (hay descripción, pero no hay cuerpo)

112 Falta comilla doble (")

113 Falta paréntesis angular izquierdo (<) o comilla doble (")

114 Falta comilla simple (')

115 Falta paréntesis angular derecho ">"

116 En declaración no está especificado el tipo

117 No hay operador de retorno return, o hay pero no en todas las ramas de ejecución

118 Se esperaba el corchete que abre del parámetro de la llamada

119 Error de escritura EX5

120 Acceso incorrecto a los elementos de un array

121 Función no tiene el tipo void y el operador return debe devover un valor

122 Declaración del destructor incorrecta

123 Faltan dos puntos ":"

124 Variable ya está declarada

125 Variable con este identificador ya está declarada

126 Nombre de variable muy largo (>250 caracteres)

127 Estructura con este identificador ya está definida

128 Estructura no definida

129 Miembro de estructura con este nombre ya está definido

130 No existe este miembro de estructura

131 Corchetes no hacen pareja

132 Se espera el paréntesis izquierdo "("

133 Llaves sin hacer pareja ( falta "}" )

134 Complicado para la compilación (muchísimas ramas, la pila entera de niveles rellena)

135 Error de apertura de un archivo para la lectura

136 Falta memoria para cargar archivo de origen en la memoria

137 Se espera una variable

138 Referencia no puede ser inicializada

140 Se esperaba asignación (surge con la declaración)

141 Se espera la llave izquierda "{"

142 Sólo un array dinámico puede figurar como parámetro

143 Uso del tipo "void" es inadmisible

144 No hay par para ")" o "]", es decir, falta "(" o "["

145 No hay par para "(" o "[", es decir, falta ")" o "]"

146 Tamaño del array incorrecto

147 Demasiados parámetros (>64)

149 Este token no se espera aquí

150 Uso de operación inadmisible (operandos incorrectos)

151 Expresión del tipo void es inadmisible

152 Se espera operador

153 Uso incorrecto de break

154 Se espera punto y coma ";"

155 Se espera coma ","

156 Tiene que ser un tipo de clase, y no de estructura

157 Se esperaba una expresión

158 En HEX hay "un símbolo que no es HEX" o número demasiado largo (número de dígitos > 511)

159 Cadena-constante tiene más de 65534 símbolos

160 Definición de una función aquí es inaceptable

161 Fin de programa inesperado

162 Declaración adelantada está prohibida para las estructuras

163 Función con este nombre ya está definida y tiene otro tipo del valor de retorno

164 Función con este nombre ya está definida y tiene otro conjunto de parámetros

165 Función con este nombre ya está definida y implementada

166 No se ha encontrado la sobrecarga para esta función

167 Función con valor devuelto del tipo void no puede devolver valor

168 Función no definida

170 Se espera un valor

171 En la expresión case se aceptan sólo las constantes de números enteros

172 Valor para case en este switch ya ha sido usado

173 Se espera el valor de números enteros

174 En la expresión #import se espera el nombre de archivo

175 Expresiones a nivel global no están permitidas

176 Falta paréntesis ")" antes de ";"

177 A la izquierda del signo igualdad se supone una variable

178 Resultado de la expresión no se usa

179 Declaración de las variables en case no se permite

180 Conversión implícita de una cadena a un número

181 Conversión implícita de un número a una cadena

182 Llamada ambigua a una función sobrecargada (valen varias sobrecargas)

183 Inadmisible else sin correspondiente if

184 Inadmisible case o default sin correspondiente switch

185 Uso inadmisible de elipse

186 La sucesión inicializadora tiene más elementos que la variable inicializada

187 Se espera una constante para case

188 Se requiere una expresión constante

189 Una variable constante no puede ser cambiada

190 Se espera una paréntesis o coma (declaración del miembro del array)

191 Identificador de la enumeración ya se utiliza

192 Enumeración no puede tener modificadores de acceso (const, extern, static)

193 Miembro de enumeración ya ha sido declarado con otro valor

194 Existe una variable definida con el mismo nombre

195 Existe una estructura definida con el mismo nombre

196 Se espera el nombre del miembro de enumeración

197 Se espera una expresión de números enteros

198 División por cero en una expresión constante

199 Número de parámetros incorrecto en la función

200 Parámetro por referencia tiene que ser una variable

201 Se espera una variable del mismo tipo para pasarla por referencia

202 Una variable constante no puede ser pasada por referencia no constante

203 Se requiere una constante positiva de números enteros

204 Error de acceso a un miembro de clase protegido

205 Importación ya está definida por otro medio

208 Archivo ejecutable no está creado

209 Punto de entrada 'OnCalculate' para el indicador no ha sido encontrado

210 Operador continue puede ser usado sólo dentro del ciclo

211 Error de acceso al miembro de clase private (cerrado)

213 Método de estructura o clase no está declarado

214 Error de acceso al método de clase private (cerrado)

216 No se permite copiar las estructuras con objetos

218 Índice sale del rango de array

219 No se permite la inicialización de arrays en la declaración de métodos o clases

220 Constructor de clase no puede tener parámetro

221 Destructor de clase no puede tener parámetro

222 Ya está declarado método de clase o estructura con este nombre y parámetros

223 Se espera un operando

224 Ya existe método de clase o estructura con este nombre pero con otros parámetros (declaración!=implementación)

225 Función importada sin describir

226 La función ZeroMemory() no está permitida para las clases con miembros protegidos o herencia

227 Llamada ambigua a una función sobrecargada (coincidencia exacta de parámetros para varias sobrecargas)

228 Se espera el nombre de variable

229 No se puede declarar una referencia en este sitio

230 Ya se usa como el nombre de enumeración

232 Se espera clase o estructura

235 No se puede llamar a delete para eliminar el array

236 Se espera el operador ' while '

237 El operador delete tiene que tener un puntero

238 Ya hay default para este switch

239 Error sintáctico

240 Sucesión escape puede encontrarse sólo en las cadenas (se empieza desde '\' )

241 Se requiere una matriz — corchete cuadrado '[' no pertenece a la matriz, o como parámetro-matriz ofrecen no matriz

242 No puede ser inicializado mediante la sucesión inicializadora

243 Importación no definida

244 Error del optimizador en el árbol sintáctico

245 Han sido declaradas demasiadas estructuras (simplifique el programa)

246 Conversión del parámetro no está permitida

247 Uso incorrecto del operador delete

248 No se puede declarar un puntero a una referencia

249 No se puede declarar una referencia a una referencia

250 No se puede declarar un puntero a un puntero

251 Declaración de estructura en la lista de parámetros es inadmisible

252 Operación de conversión de tipos inadmisible

253 Un puntero puede ser declarado sólo para una clase o estructura

256 Identificador no declarado

257 Error del optimizador del código ejecutable

258 Error de generación del código ejecutable

260 Expresión inadmisible para el operador switch

261 Pool de constantes de cadenas está sobrelleno, simplifique el programa

262 Imposible convertir a una enumeración

263 No se puede usar virtual para los datos (miembros de clase o estructura)

264 No se puede llamar al método de clase protegido

265 Función virtual sobrescrita devuelve otro tipo

266 No se puede heredar una clase de una estructura

267 No se puede heredar una estructura de una clase

268 Constructor no puede ser virtual (especificador virtual es inadmisible)

269 Estructura no puede tener métodos virtuales

270 Una función debe tener curpo

271 Sobrecarga de funciones de sistema (funciones del terminal) está prohibida

272 Especificador const está prohibido para las funciones que no son miembros de una clase o estructura

274 No se puede cambiar miembros de clase en el método constante

276 Sucesión inicializadora inapropiada

277 Falta valor por defecto para el parámetro (particularidad de declaración de parámetros por defecto)

278 Sobrescritura de parámetro por defecto (diferentes valores en declaración y implementación)

279 No se puede llamar a método no constante para un objeto constante

280 Para acceder a los miembros se necesita un objeto (un punto está puesto para no clase/estructura)

281 No se puede usar el nombre de una estructura ya declarada para declaración

284 Conversión no permitida (con la herencia cerrada)

285 Estructuras y arrays no pueden ser usados como variables input

286 Especificador const es inadmisible para un constructor/destructor

287 Expresión de cadena incorrecto para el tipo datetime

288 Propiedad desconocida (#property)

289 Valor incorrecto para la propiedad

290 Índice incorrecto para la propiedad #property

291 Parámetro de llamada ha sido omitido — < func(x,) >

293 Objeto tiene que ser pasado por referencia

294 Array tiene que ser pasado por referencia

295 Función ha sido declarada como importada

296 Función ha sido declarada como exportada

297 No se puede exportar una función importada

298 Función importada no puede tener este parámetro (no se puede pasar puntero, clase o estructura que contiene un array dinámico, puntero, clase, etc.)

299 Tiene que ser una clase

300 Sección #import no está cerrada

302 Falta de correspondencia de tipos

303 extern-variable ya está inicializada

304 No se ha encontrado ni una función exportada o punto estándar de entrada

305 Prohibida la llamada explícita del constructor

306 El método ha sido declarado como método constante

307 El método no ha sido declarado como método constante

308 Tamaño incorrecto del archivo de recurso

309 Nombre del recurso incorrecto

310 Error de apertura del archivo de recurso

311 Error de lectura del archivo de recurso

312 Tipo de recurso desconocido

313 Ruta incorrecta hacia el archivo del recurso

314 El nombre especificado del recurso ya se utiliza

315 Se esperaban los parámetros de la macro

316 Tras el nombre de la macro debe ir el espacio

317 Error en la descripción de los parámetros de la macro

318 Número de parámetros inválido a la hora de usar la macro

319 Número máximo de parámetros (16) para la macro ha sido superado

320 La macro es muy complicada, hay que hacerla más simple

321 Sólo una enumeración puede ser el parámetro EnumToString()

322 Nombre del recurso es demasiado largo

323 Formato de imagen insoportable (se admite sólo el formato BMP con la profundidad del color de 24 o 32 bits)

324 Prohibido declarar un array dentro del operador

325 La función se puede definir sólo al nivel global

326 Esta declaración es inaceptable para el área de visibilidad actual (zona de declaración)

327 La inicialización de las variables estáticas con valores locales no está permitida

328 La declaración de un array de objetos que no disponen del constructor por defecto no está permitida

330 Falta la definición de la función después de la lista de inicialización

332 La inicialización de un array en el constructor está prohibida

333 En la lista de inicialización está prohibido inicializar los miembros de la clase base

334 Se esperaba la expresión del tipo entero

335 El volumen de memoria requerido para el array supera el valor máximo permitido

336 El volumen de memoria requerido para la estructura supera el valor máximo permitido

337 El volumen de memoria requerido para las variables declaradas a nivel global supera el valor máximo permitido

338 El volumen de memoria requerido para las variables locales supera el valor máximo permitido

339 Constructor no definido

340 Nombre inválido para el archivo del icono

341 No se ha podido abrir el archivo del icono según la ruta especificada

342 El archivo del icono es incorrecto y no corresponde al formato ICO

343 La reinicialización del miembro en el constructor de la clase/estructura utilizando la lista de inicialización

344 La inicialización de los miembros estáticos en la lista de inicialización del constructor no está permitida

345 La inicialización del miembro no estático de la estructura/clase está prohibida a nivel global

346 El nombre del método de la clase/estructura coincide con el nombre del miembro declarado antes

347 El nombre del miembro de la clase/estructura coincide con el nombre del método declarado antes

348 Una función virtual no puede ser declarada como static

349 El modificador const no está permitido para una función estática

350 Un constructor o destructor no pueden ser estáticos

351 No se puede acceder a un miembro/método no estático de la clase o estructura desde una función estática

352 Tras la palabra clave operator se espera una operación de sobrecarga (+,-,[],++,-- etc.)

353 No todas las operaciones se puede sobrecargar en MQL5

354 La definición no corresponde a la declaración

355 Número de parámetros para el operador incorrecto

356 No se ha encontrado ninguna función del manejador de evento

357 No se puede exportar los métodos

358 No se puede normalizar el puntero a un objeto constante con el puntero a un objeto no constante

359 De momento las plantillas de las clases no se soportan

360 Sobrecarga de las plantillas de las funciones de momento no se soporta

361 Imposible aplicar la plantilla de la función

362 Parámetro ambiguo en la plantilla de la función (se encajan varios tipos de parámetros)

363 Imposible determinar con qué tipo de parámetro normalizar el argumento de la plantilla de la función

364 Número incorrecto de parámetros en la plantilla de la función

365 Plantilla de funciones no puede ser virtual

366 Plantillas de funciones no pueden ser exportadas

367 No se puede importar las plantillas de funciones

368 Estructuras que contienen objetos no están permitidas

369 Los arrays de cadenas y las estructuras que contienen los objetos no están permitidos

371 Limitación del compilador: la cadena no puede tener más de 65 535 caracteres

373 El objeto de la clase no puede ser devuelto porque falta el constructor del copiado

374 No se puede usar los miembros no estáticos y/o métodos durante la inicialización de la variable estática

375 No se puede usar OnTesterInit() sin declarar el manejador OnTesterDeinit()

376 El nombre de la variable local coincide con el nombre de uno de los parámetros de la función

377 No se puede usar las macros __FUNCSIG__ y __FUNCTION__ fuera del cuerpo de la función

378 Tipo devuelto inválido. Por ejemplo, este error será mostrado para las funciones importadas desde DLL que devuelven una estructura o un puntero como resultado

379 Error al utilizar la plantilla

380 No se usa

381 Sintaxis no permitida al declarar la función virtual pura, solo se permite"=NULL" o "=0"

382 Solo las funciones virtuales pueden ser declaradas con el especificador puro ("=NULL" o "=0")

383 La clase abstracta no puede ser instanciada

384 Para la conversión dinámica con la ayuda del operador dynamic_cast, el tipo de designación debe ser un puntero al tipo de usuario

385 Se espera el tipo "puntero a una función"

386 No se da soporte a los punteros a métodos

387 Error, no ha sido posible determinar el tipo de puntero a una función

388 Conversión no disponible a causa de la herencia cerrada

389 La variable con el modificador const deberá ser inicializada al declararse

393 En la interfaz pueden ser declarados solo métodos con acceso público

394 Colocación no permitida de la interfaz en otra interfaz

395 La interfaz puede heredarse solo de otra interfaz

396 Esperando interfaz

397 Las interfaces dan soporte solo a la herencia pública

398 La interfaz no puede contener miembros

399 No es posible crear objetos de la interfaz directamente, solo a través por herencia

400 No se puede usar el especificador en la declaración anticipada

401 No es posible la herencia de esta clase, dado que ha sido declarada con el especificador final

402 No es posible redefinir un método declarado con el especificador final

403 El especificador final se puede aplicar solo a las funciones virtuales

404 El método marcado con el especificador override, en realidad no se solapa con ninguna función de la clase básica

405 El especificador no está permitido en la definición de la función, solo en la declaración

406 No es posible convertir este tipo al indicado

407 Este tipo no se puede utilizar para la variable de recurso

408 Error en el archivo del proyecto

409 No puede ser utilizado como miembro union

410 Ambigüedad en la selección para el nombre dado, es necesario indicar explícitamente el contexto de uso

411 No es posible usar esta estructura de DLL

412 No es posible llamar una función marcada con el especificador delete