MetaEdtior 5 (editor de programas mql5) muestra mensajes sobre los errores del programa que han sido detectados por el compilador built-in durante el proceso de compilación. La lista de estos errores viene en la tabla de abajo. Para compilar el código fuente en un código ejecutable pulse F7. Los programas que tienen errores no podrán ser compilados hasta que los errores especificados por el compilador no sean corregidos.

Número

Descripción

100

Error de lectura de archivo

101

Error de apertura de un archivo *.EX5 con el fin de escribirlo para guardar

103

Memoria insuficiente para terminar la compilación

104

Unidad sintáctica vacía no reconocida por el compilador

105

Nombre del archivo incorrecto en #include

106

Error de acceso a un archivo en #include (tal vez el archivo no exista)

108

Nombre inapropiado para #define

109

Comando desconocido del preprocesador (estos valen #include,#define,#property,#import)

110

Símbolo desconocido para el compilador

111

Función sin implementar (hay descripción, pero no hay cuerpo)

112

Falta comilla doble (")

113

Falta paréntesis angular izquierdo (<) o comilla doble (")

114

Falta comilla simple (')

115

Falta  paréntesis angular derecho ">"

116

En declaración no está especificado el tipo

117

No hay operador de retorno return, o hay pero no en todas las ramas de ejecución

118

Se esperaba el corchete que abre del parámetro de la llamada

119

Error de escritura EX5

120

Acceso incorrecto a los elementos de un array

121

Función no tiene el tipo void y el operador return debe devover un valor

122

Declaración del destructor incorrecta

123

Faltan dos puntos ":"

124

Variable ya está declarada

125

Variable con este identificador ya está declarada

126

Nombre de variable muy largo (>250 caracteres)

127

Estructura con este identificador ya está definida

128

Estructura no definida

129

Miembro de estructura con este nombre ya está definido

130

No existe este miembro de estructura

131

Corchetes no hacen pareja

132

Se espera el paréntesis izquierdo "("

133

Llaves sin hacer pareja ( falta "}" )

134

Complicado para la compilación (muchísimas ramas, la pila entera de niveles rellena)

135

Error de apertura de un archivo para la lectura

136

Falta memoria para cargar archivo de origen en la memoria

137

Se espera una variable

138

Referencia no puede ser inicializada

140

Se esperaba asignación (surge con la declaración)

141

Se espera la llave izquierda "{"

142

Sólo un array dinámico puede figurar como parámetro

143

Uso del tipo "void" es inadmisible

144

No hay par para ")" o "]", es decir,  falta "(" o "["

145

No hay par para "(" o "[", es decir,  falta ")" o "]"

146

Tamaño del array incorrecto

147

Demasiados parámetros (>64)

149

Este token no se espera aquí

150

Uso de operación inadmisible (operandos incorrectos)

151

Expresión del tipo void es inadmisible

152

Se espera operador

153

Uso incorrecto de break

154

Se espera punto y coma ";"

155

Se espera coma ","

156

Tiene que ser un tipo de clase, y no de estructura

157

Se esperaba una expresión

158

En HEX hay "un símbolo que no es HEX" o número demasiado largo (número de dígitos > 511)

159

Cadena-constante tiene más de 65534 símbolos

160

Definición de una función aquí es inaceptable

161

Fin de programa inesperado

162

Declaración adelantada está prohibida para las estructuras

163

Función con este nombre ya está definida y tiene otro tipo del valor de retorno

164

Función con este nombre ya está definida y tiene otro conjunto de parámetros

165

Función con este nombre ya está definida y implementada

166

No se ha encontrado la sobrecarga para esta función

167

Función con valor devuelto del tipo void no puede devolver valor

168

Función no definida

170

Se espera un valor

171

En la expresión case se aceptan sólo las constantes de números enteros

172

Valor para case en este switch ya ha sido usado

173

Se espera el valor de números enteros

174

En la expresión #import se espera el nombre de archivo

175

Expresiones a nivel global no están permitidas

176

Falta paréntesis ")" antes de ";"

177

A la izquierda del signo igualdad se supone una variable

178

Resultado de la expresión no se usa

179

Declaración de las variables en case no se permite

180

Conversión implícita de una cadena a un número

181

Conversión implícita de un número a una cadena

182

Llamada ambigua a una función sobrecargada (valen varias sobrecargas)

183

Inadmisible else sin correspondiente if

184

Inadmisible case o default sin correspondiente switch

185

Uso inadmisible de elipse

186

La sucesión inicializadora tiene más elementos que la variable inicializada

187

Se espera una constante para case

188

Se requiere una expresión constante

189

Una variable constante no puede ser cambiada

190

Se espera una paréntesis o coma (declaración del miembro del array)

191

Identificador de la enumeración ya se utiliza

192

Enumeración no puede tener modificadores de acceso (const, extern, static)

193

Miembro de enumeración ya ha sido declarado con otro valor

194

Existe una variable definida con el mismo nombre

195

Existe una estructura definida con el mismo nombre

196

Se espera el nombre del miembro de enumeración

197

Se espera una expresión de números enteros

198

División por cero en una expresión constante

199

Número de parámetros incorrecto en la función

200

Parámetro por referencia tiene que ser una variable

201

Se espera una variable del mismo tipo para pasarla por referencia

202

Una variable constante no puede ser pasada por referencia no constante

203

Se requiere una constante positiva de números enteros

204

Error de acceso a un miembro de clase protegido

205

Importación ya está definida por otro medio

208

Archivo ejecutable no está creado

209

Punto de entrada 'OnCalculate' para el indicador no ha sido encontrado

210

Operador continue puede ser usado sólo dentro del ciclo

211

Error de acceso al miembro de clase private (cerrado)

213

Método de estructura o clase no está declarado

214

Error de acceso al método de clase private (cerrado)

216

No se permite copiar las estructuras con objetos

218

Índice sale del rango de array

219

No se permite la inicialización de arrays en la declaración de métodos o clases

220

Constructor de clase no puede tener parámetro

221

Destructor de clase no puede tener parámetro

222

Ya está declarado método de clase o estructura con este nombre y parámetros

223

Se espera un operando

224

Ya existe método de clase o estructura con este nombre pero con otros parámetros (declaración!=implementación)

225

Función importada sin describir

226

La función ZeroMemory() no está permitida para las clases con miembros protegidos o herencia

227

Llamada ambigua a una función sobrecargada (coincidencia exacta de parámetros para varias sobrecargas)

228

Se espera el nombre de variable

229

No se puede declarar una referencia en este sitio

230

Ya se usa como el nombre de enumeración

232

Se espera clase o estructura

235

No se puede llamar a delete para eliminar el array

236

Se espera el operador ' while '

237

El operador delete tiene que tener un puntero

238

Ya hay default para este switch

239

Error sintáctico

240

Sucesión escape puede encontrarse sólo en las cadenas (se empieza desde '\' )

241

Se requiere una matriz — corchete cuadrado '[' no pertenece a la matriz, o como parámetro-matriz ofrecen no matriz

242

No puede ser inicializado mediante la sucesión inicializadora

243

Importación no definida

244

Error del optimizador en el árbol sintáctico

245

Han sido declaradas demasiadas estructuras (simplifique el programa)

246

Conversión del parámetro no está permitida

247

Uso incorrecto del operador delete

248

No se puede declarar un puntero a una referencia

249

No se puede declarar una referencia a una referencia

250

No se puede declarar un puntero a un puntero

251

Declaración de estructura en la lista de parámetros es inadmisible

252

Operación de conversión de tipos inadmisible

253

Un puntero puede ser declarado sólo para una clase o estructura

256

Identificador no declarado

257

Error del optimizador del código ejecutable

258

Error de generación del código ejecutable

260

Expresión inadmisible para el operador switch

261

Pool de constantes de cadenas está sobrelleno, simplifique el programa

262

Imposible convertir a una enumeración

263

No se puede usar virtual para los datos (miembros de clase o estructura)

264

No se puede llamar al método de clase protegido

265

Función virtual sobrescrita devuelve otro tipo

266

No se puede heredar una clase de una estructura

267

No se puede heredar una estructura de una clase

268

Constructor no puede ser virtual (especificador virtual es inadmisible)

269

Estructura no puede tener métodos virtuales

270

Una función debe tener curpo

271

Sobrecarga de funciones de sistema (funciones del terminal) está prohibida

272

Especificador const está prohibido para las funciones que no son miembros de una clase o estructura

274

No se puede cambiar miembros de clase en el método constante

276

Sucesión inicializadora inapropiada

277

Falta valor por defecto para el parámetro (particularidad de declaración de parámetros por defecto)

278

Sobrescritura de parámetro por defecto (diferentes valores en declaración y implementación)

279

No se puede llamar a método no constante para un objeto constante

280

Para acceder a los miembros se necesita un objeto (un punto está puesto para no clase/estructura)

281

No se puede usar el nombre de una estructura ya declarada para declaración

284

Conversión no permitida (con la herencia cerrada)

285

Estructuras y arrays no pueden ser usados como variables input

286

Especificador const es inadmisible para un constructor/destructor

287

Expresión de cadena incorrecto para el tipo datetime

288

Propiedad desconocida (#property)

289

Valor incorrecto para la propiedad

290

Índice incorrecto para la propiedad #property

291

Parámetro de llamada ha sido omitido — < func(x,) >

293

Objeto tiene que ser pasado por referencia

294

Array tiene que ser pasado por referencia

295

Función ha sido declarada como importada

296

Función ha sido declarada como exportada

297

No se puede exportar una función importada

298

Función importada no puede tener este parámetro (no se puede pasar puntero, clase o estructura que contiene un array dinámico, puntero, clase, etc.)

299

Tiene que ser una clase

300

Sección #import no está cerrada

302

Falta de correspondencia de tipos

303

extern-variable ya está inicializada

304

No se ha encontrado ni una función exportada o punto estándar de entrada

305

Prohibida la llamada explícita del constructor

306

El método ha sido declarado como método constante

307

El método no ha sido declarado como método constante

308

Tamaño incorrecto del archivo de recurso

309

Nombre del recurso incorrecto

310

Error de apertura del archivo de recurso

311

Error de lectura del archivo de recurso

312

Tipo de recurso desconocido

313

Ruta incorrecta hacia el archivo del recurso

314

El nombre especificado del recurso ya se utiliza

315

Se esperaban los parámetros de la macro

316

Tras el nombre de la macro debe ir el espacio

317

Error en la descripción de los parámetros de la macro

318

Número de parámetros inválido a la hora de usar la macro

319

Número máximo de parámetros (16) para la macro ha sido superado

320

La macro es muy complicada, hay que hacerla más simple

321

Sólo una enumeración puede ser el parámetro EnumToString()

322

Nombre del recurso es demasiado largo

323

Formato de imagen insoportable (se admite sólo el formato BMP con la profundidad del color de 24 o 32 bits)

324

Prohibido declarar un array dentro del operador

325

La función se puede definir sólo al nivel global

326

Esta declaración es inaceptable para el área de visibilidad actual (zona de declaración)

327

La inicialización de las variables estáticas con valores locales no está permitida

328

La declaración de un array de objetos que no disponen del constructor por defecto no está permitida

329

La lista de inicialización está permitida únicamente para los constructores

330

Falta la definición de la función después de la lista de inicialización

331

La lista de inicialización está vacía

332

La inicialización de un array en el constructor está prohibida

333

En la lista de inicialización está prohibido inicializar los miembros de la clase base

334

Se esperaba la expresión del tipo entero

335

El volumen de memoria requerido para el array supera el valor máximo permitido

336

El volumen de memoria requerido para la estructura supera el valor máximo permitido

337

El volumen de memoria requerido para las variables declaradas a nivel global supera el valor máximo permitido

338

El volumen de memoria requerido para las variables locales supera el valor máximo permitido

339

Constructor no definido

340

Nombre inválido para el archivo del icono

341

No se ha podido abrir el archivo del icono según la ruta especificada

342

El archivo del icono es incorrecto y no corresponde al formato ICO

343

La reinicialización del miembro en el constructor de la clase/estructura utilizando la lista de inicialización

344

La inicialización de los miembros estáticos en la lista de inicialización del constructor no está permitida

345

La inicialización del miembro no estático de la estructura/clase está prohibida a nivel global

346

El nombre del método de la clase/estructura coincide con el nombre del miembro declarado antes

347

El nombre del miembro de la clase/estructura coincide con el nombre del método declarado antes

348

Una función virtual no puede ser declarada como static

349

El modificador const no está permitido para una función estática

350

Un constructor o destructor no pueden ser estáticos

351

No se puede acceder a un miembro/método no estático de la clase o estructura desde una función estática

352

Tras la palabra clave operator se espera una operación de sobrecarga (+,-,[],++,-- etc.)

353

No todas las operaciones se puede sobrecargar en MQL5

354

La definición no corresponde a la declaración

355

Número de parámetros para el operador incorrecto

356

No se ha encontrado ninguna función del manejador de evento

357

No se puede exportar los métodos

358

No se puede normalizar el puntero a un objeto constante con el puntero a un objeto no constante

359

De momento las plantillas de las clases no se soportan

360

Sobrecarga de las plantillas de las funciones de momento no se soporta

361

Imposible aplicar la plantilla de la función

362

Parámetro ambiguo en la plantilla de la función (se encajan varios tipos de parámetros)

363

Imposible determinar con qué tipo de parámetro normalizar el argumento de la plantilla de la función

364

Número incorrecto de parámetros en la plantilla de la función

365

Plantilla de funciones no puede ser virtual

366

Plantillas de funciones no pueden ser exportadas

367

No se puede importar las plantillas de funciones

368

Estructuras que contienen objetos no están permitidas

369

Los arrays de cadenas y las estructuras que contienen los objetos no están permitidos

370

El miembro estático de la clase/estructura tiene que estar inicializado explícitamente

371

Limitación del compilador: la cadena no puede tener más de 65 535 caracteres

372

#ifdef/#endif incompatibles

373

El objeto de la clase no puede ser devuelto porque falta el constructor del copiado

374

No se puede usar los miembros no estáticos y/o métodos durante la inicialización de la variable estática

375

No se puede usar OnTesterInit() sin declarar el manejador OnTesterDeinit()

376

El nombre de la variable local coincide con el nombre de uno de los parámetros de la función

377

No se puede usar las macros __FUNCSIG__ y __FUNCTION__ fuera del cuerpo de la función

378

Tipo devuelto inválido. Por ejemplo, este error será mostrado para las funciones importadas desde DLL que devuelven una estructura o un puntero como resultado

379

Error al utilizar la plantilla

380

No se usa

381

Sintaxis no permitida al declarar la función virtual pura, solo se permite"=NULL" o "=0"

382

Solo las funciones virtuales pueden ser declaradas con el especificador puro  ("=NULL" o "=0")

383

La clase abstracta no puede ser instanciada

384

Para la conversión dinámica  con la ayuda del operador dynamic_cast, el tipo de designación debe ser un puntero al tipo de usuario

385

Se espera el tipo "puntero a una función"

386

No se da soporte a los punteros a métodos

387

Error, no ha sido posible determinar el tipo de puntero a una función

388

Conversión no disponible a causa de la herencia cerrada

389

La variable con el modificador const deberá ser inicializada al declararse

393

En la interfaz pueden ser declarados solo métodos con acceso público

394

Colocación no permitida de la interfaz en otra interfaz

395

La interfaz puede heredarse solo de otra interfaz

396

Esperando interfaz

397

Las interfaces dan soporte solo a la herencia pública

398

La interfaz no puede contener miembros

399

No es posible crear objetos de la interfaz directamente, solo a través por herencia

400

No se puede usar el especificador en la declaración anticipada

401

No es posible la herencia de esta clase, dado que ha sido declarada con el especificador final

402

No es posible redefinir un método declarado con el especificador final

403

El especificador final se puede aplicar solo a las funciones virtuales

404

El método marcado con el especificador override, en realidad no se solapa con ninguna función de la clase básica

405

El especificador no está permitido en la definición de la función, solo en la declaración

406

No es posible convertir este tipo al indicado

407

Este tipo no se puede utilizar para la  variable de recurso

408

Error en el archivo del proyecto

409

No puede ser utilizado como miembro union

410

Ambigüedad en la selección para el nombre dado, es necesario indicar explícitamente el contexto de uso

411

No es posible usar esta estructura de DLL

412

No es posible llamar una función marcada con el especificador delete

413

MQL4 no tiene soporte. Para compilar este programa, utilice el MetaEditor que se encuentra en la carpeta de instalación de su terminal MetaTrader 4