Операторы

Операторы языка описывают некоторые алгоритмические действия, которые необходимо выполнить для решения задачи. Тело программы — это последовательность таких операторов. Идущие друг за другом операторы разделяются точкой с запятой.

Оператор Описание Составной оператор {} Один или более операторов любого типа, заключенные в фигурные скобки { } Оператор-выражение (;) Любое выражение, заканчивающееся точкой с запятой (;) Оператор return Прекращает выполнение текущей функции и возвращает управление вызвавшей программе Условный оператор if-else Используется при необходимости сделать выбор Условный оператор ?: Более простой аналог условного оператора if-else Оператор выбора switch Передает управление оператору, который соответствует значению выражения Оператор цикла while Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка выражения производится перед каждой итерацией Оператор цикла for Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка выражения производится перед каждой итерацией Оператор цикла do-while Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка условия окончания производится в конце, после каждого прохода цикла. Тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз. Оператор break Прекращает выполнение ближайшего вложенного внешнего оператора switch, while, do-while или for Оператор continue Передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for Оператор @ Матричное умножение по правилам линейной алгебры. Он позволяет выполнять произведение матриц, векторов и скалярное произведение векторов. Оператор new Создает объект соответствующего размера и возвращает описатель созданного объекта. Оператор delete Удаляет созданный оператором new объект

Один оператор может занимать одну или более строк. Два или большее количество операторов могут быть расположены на одной строке. Операторы, управляющие порядком выполнения (if, if-else, switch, while и for), могут быть вложены друг в друга.

Пример:

if(Month() == 12)

if(Day() == 31)

Print("Happy New Year!");

Смотри также

