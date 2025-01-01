- Составной оператор
- Оператор-выражение
- Оператор возврата return
- Условный оператор if-else
- Условный оператор ?:
- Оператор-переключатель switch
- Оператор цикла while
- Оператор цикла for
- Оператор цикла do while
- Оператор завершения break
- Оператор продолжения continue
- Оператор произведения матриц
- Оператор создания объекта new
- Оператор уничтожения объекта delete
Операторы
Операторы языка описывают некоторые алгоритмические действия, которые необходимо выполнить для решения задачи. Тело программы — это последовательность таких операторов. Идущие друг за другом операторы разделяются точкой с запятой.
|
Оператор
|
Описание
|
Один или более операторов любого типа, заключенные в фигурные скобки { }
|
Любое выражение, заканчивающееся точкой с запятой (;)
|
Оператор return
|
Прекращает выполнение текущей функции и возвращает управление вызвавшей программе
|
Условный оператор if-else
|
Используется при необходимости сделать выбор
|
Условный оператор ?:
|
Более простой аналог условного оператора if-else
|
Оператор выбора switch
|
Передает управление оператору, который соответствует значению выражения
|
Оператор цикла while
|
Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка выражения производится перед каждой итерацией
|
Оператор цикла for
|
Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка выражения производится перед каждой итерацией
|
Оператор цикла do-while
|
Выполняет оператор до тех пор, пока проверяемое выражение не станет ложным. Проверка условия окончания производится в конце, после каждого прохода цикла. Тело цикла всегда выполняется по крайней мере один раз.
|
Оператор break
|
Прекращает выполнение ближайшего вложенного внешнего оператора switch, while, do-while или for
|
Оператор continue
|
Передает управление в начало ближайшего внешнего оператора цикла while, do-while или for
|
Оператор @
|
Матричное умножение по правилам линейной алгебры. Он позволяет выполнять произведение матриц, векторов и скалярное произведение векторов.
|
Оператор new
|
Создает объект соответствующего размера и возвращает описатель созданного объекта.
|
Оператор delete
|
Удаляет созданный оператором new объект
Один оператор может занимать одну или более строк. Два или большее количество операторов могут быть расположены на одной строке. Операторы, управляющие порядком выполнения (if, if-else, switch, while и for), могут быть вложены друг в друга.
Пример:
|
if(Month() == 12)
