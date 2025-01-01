DokumentationKategorien
Kompilierungsfehler

MetaEdtior 5, Editor der mql5-Programme, zeigt Fehlermeldungen des Programms, die vom eingebauten Compiler während der Compilierung detektiert werden. Die Liste der Fehler ist in der Tabelle unten angegeben. Für Kompilierung des Ausgangskodes in den ablaufenden Kode drücken Sie F7. Programme mit Fehlern können nicht kompiliert werden, bis die vom Compiler angegebene Fehler eliminiert werden.  
 

Nummer

Beschreibung

100

Dateilesen Fehler

101

Fehler der *.EX5 Dateieröffnung, um sie für Speicherung zu schreiben

103

Freier Speicher nicht genug, um Kompilierung zu beenden  

104

Leere syntaktische Einheit, die vom Compiler nicht erkannt wird

105

Unkorrekter Dateiname in  #include

106

Dateizugang in  #include (Datei kann schon nicht existieren)

108

Ungeeigneter Name für  #define

109

Unbekannter Befehl des Preprozessors (gültig #include,#define,#property,#import)

110

Unbekanntes für Compiler Symbol

111

Funktion nicht realisiert  (Beschreibung ist vorhanden,  Körper gibt es nicht)

112

Doppeltes Anführungszeichen ist ausgelassen  (")

113

Öffnende Eckklammer (<)oder doppeltes Anführungszeichen (") ist ausgelassen

114

Einzelnes Anführungszeichen ist ausgelassen (')

115

Schließende Winkelklammer  ">" ist ausgelassen

116

In der Erklärung ist der Typ nicht angegeben

117

Keine Rückgabeanweisung return oder nicht in allen Branchen der Erfüllung  

118

Öffnende Klammer der Aufrufparameter wurde erwartet

119

Schreibfehler EX5

120

Unkorrekter Zugang zum Feldelement

121

Funktion ist nicht des Typs void und Anweisung return muss den Wert zurückgeben

122

Unkorrekte Erklärung des Destruktors

123

Doppelpunkt fehlt ":"

124

Variable ist schon erklärt

125

Variable mit diesem Identifikator ist schon erklärt

126

Name der Variable ist zu lang  (>250 Symbole)

127

Struktur mit demselben Identifikator ist schon definiert

128

Struktur ist nicht definiert

129

Strukturglied mit demselben Namen ist schon definiert

130

Kein solches Strukturglied

131

Paarigkeit  der eckigen Klammern ist verletzt

132

Öffnende runde Klammer  "(" ist zu erwarten

133

Nicht balancierte geschweifte Klammern ( es fehlt "}" )

134

Kompliziert für Kompilierung  (zu viele Branchen, interner Levelsteck ist übervoll)  

135

Fehler der Dateieröffnung für Lesen

136

Nicht genug Speicherplatzes , um Ausgangsdatei in den Speicher zu laden

137

Variable ist zu erwarten

138

Referenz kann nicht initialisiert werden

140

Zuordnung war zu erwarten (entsteht bei der Erklärung)

141

Öffnende geschweifte Klammer  "{" ist zu erwarten

142

Parameter kann nur ein dynamisches Feld sein

143

Verwenden des Typs "void" ist ungültig

144

Kein Paar für  ")" oder "]", d.h. es fehlt "(" oder "["

145

Kein Paar für "(" oder "[",d.h. es fehlt ")" oder "]"

146

Unkorrekte Feldgröße

147

Zu viele Parameter (>64)

149

Dieses token ist nicht hier zu erwarten

150

Ungültiges Verwenden der Operation (falsche Operanden)

151

Ausdruck des Typs void ist unzulässig

152

Anweisung ist zu erwarten

153

Falsches Verwenden von break

154

Semikolon ist zu erwarten ";"

155

Komma ist zu erwarten ","

156

Typ muss als eine Klasse, nicht als eine Struktur bestimmt werden

157

Ausdruck ist zu erwarten

158

In HEX tritt "nicht HEX Symbol" auf  oder zu lange Zahl (Zifferanzahl > 511)

159

Zeile-Konstante hat mehr als  65534 Symbole

160

Funktionsdefinieren ist hier unzugänglich

161

Unerwartetes Programmende

162

Vorrangige Erklärung für Strukturen ist verboten

163

Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Typ des rückgegebenen Wertes

164

Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Parametervorrat

165

Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und implementiert

166

Überladen der Funktion für diesen Anruf ist nicht gefunden

167

Funktion mit dem Rückgabewert des Typs void kann den Wert nicht rückgeben

168

Funktion ist nicht definiert

170

Wert ist zu erwarten

171

Im Ausdruck case sind nur ganzzahlige Konstanten gültig

172

Wert für case in diesem switch wurde schon verwendet

173

Ganzzahliger Wert ist zu erwarten

174

Im Ausdruck #import ist Dateiname zu erwarten

175

Ausdrücke sind nicht auf dem globalen Niveau zugelassen

176

Runde Klammer  ")" vor ";" ist ausgelassen

177

Links von Gleichheitszeichen ist die Variable erwartet

178

Ausdrucksergebnis wird nicht verwendet

179

Variablenerklärung in case ist nicht zugelassen

180

Implizite Umwandlung der Zeile in die Zahl

181

Implizite Umwandlung der Zahl in die Zeile

182

Nichteindeutiger Aufruf der überladenen Funktion (mehrere Überladungen passen)

183

Ungültiges else ohne entsprechendes if

184

Ungültiges case oder default ohne entsprechendes switch

185

Ungültiges Verwenden der Ellipse

186

Initialisirungsfolge hat mehr Elementen als Initialisierungsvariable

187

Konstante für case ist zu erwarten

188

Konstantausdruck ist angefordert

189

Konstantvariable kann nicht verändert werden

190

Rechte Klammer oder Komma ist zu erwarten (Erklärung des Feldgliedes)

191

Enum ID wird bereits verwendet

192

Enumeration kann keine Zugangsmodifikatoren haben (const, extern, static)

193

Enumerationsglied ist schon mit dem anderen Wert erklärt

194

Es gibt eine Variable, die mit demselben Namen definiert ist

195

Es gibt eine Struktur, die mit demselben Namen definiert wird

196

Name des Enumerationsgliedes ist zu erwarten

197

Ganzzahliger Ausdruck ist zu erwarten

198

Dividieren durch Null im Konstantausdruck

199

Falsche Parameterzahl in der Funktion

200

Parameter per Referenz muss Variable sein

201

Variable desselben Typs für Übertragung durch Referenz wird erwartet

202

Konstantvariable kann nicht durch nicht Konstantreferenz übertragen werden  

203

Ganzzahlige positive Konstante ist angefordert

204

Fehler des Zugangs zum geschützten Glied der Klasse

205

Import ist schon anders definiert

208

Durchführungsdatei nicht erzeugt

209

für Indikator ist kein Eingangspunkt  gefunden 'OnCalculate'

210

Anweisung continue kann nur innerhalb des Zyklus verwendet werden

211

Fehler des Zuganges zum  private(geschlossenen) Glied der Klasse

213

Strukturmethode oder Klassenmethode ist nicht erklärt

214

Fehler des Zugangs zur private(geschlossenen) Methode der Klasse

216

Kopieren der Strukturen mit Objekten ist nicht zulässig

218

Index außerhalb der Feldgrenzen

219

Felderinitialisierung in Erklärung der Struktur oder der Klasse ist ungültig

220

Konstruktor der Klasse kann keine Parameter haben

221

Destruktor der Klasse kann keine Parameter haben

222

Methode der Klasse oder der Struktur mit denselben Parametern ist schon erklärt

223

Operand ist zu erwarten

224

Es gibt schon die Methode mit diesem Namen, aber mit anderen Parametern  (Erklärung!=Implementierung)

225

Zu importierende Funktion ist nicht beschrieben

226

Die Funktion ZeroMemory() kann nicht für Klassen mit geschützten Members oder Vererbung

227

Unklarer Aufruf der überladenen Funktion (exaktes Zusammenfallen der Parameter für mehrere Überladungen)

228

Variablenname ist zu erwarten

229

Referenz kann nicht an dieser Stelle erklärt werden

230

Schon verwendet als Enumerationsname

232

Klasse oder Struktur ist zu erwarten

235

delete kann nicht für Feldentfernung aufgerufen werden

236

Anweisung  ' while ' ist zu erwarten

237

In delete muss den Anzeiger geben

238

Es gibt schon default für dieses switch

239

Syntaktischer Fehler

240

Escape-Folge kann nur in Zeilen auftreten (fängt mit  '\' an)

241

Feld angefordert – Eckige Klammer '[' gehört zum Feld nicht oder oder keine Felder als Feldparameters  

242

Kann nicht durch intialisierende Folge initialisiert werden

243

Import ist nicht definiert

244

Fehler des Optimierers auf dem syntaktischen Baum  

245

Zu viele Strukturen sind erklärt (versuchen Sie das Programm zu vereinfachen)

246

Parameterumwandlung ist ungültig

247

Unkorrektes Verwenden der Anweisung delete

248

Anzeiger für Referenz kann nicht erklärt werden

249

Es ist nicht zugelassen Referenz für Referenz zu erklären

250

Es ist nicht zugelassen, Anzeiger für Anzeiger zu erklären

251

Strukturerklärung in der Parameterliste ist ungültig

252

Ungültige Operation der Typenreduzierung

253

Anzeiger kann nur für Klasse oder Struktur erklärt werden

256

Nicht erklärter Identifikator

257

Fehler des Optimierers des Durchführungskodes

258

Fehler der Generierung des Durchführungskodes

260

Ungültiger Ausdruck für Anweisung switch

261

Pool der Zeilenkonstanten ist überfüllt, vereinfachen Sie das Programm

262

Unmöglich zur Enumeration zu reduzieren

263

virtual kann nicht für Daten verwendet werden (Glieder der Klasse oder der Struktur)

264

Geschützte Methode der Klasse kann nicht aufgerufen werden

265

Umdefinierte virtuelle Funktion gibt anderen Typ zurück

266

Klasse kann nicht von der Struktur geerbt werden  

267

Struktur kann nicht von der Klasse geerbt werden

268

Konstruktor kann nicht virtuell sein (Spezifikator virtual ist ungültig)

269

Struktur kann keine virtuelle Methoden haben

270

Funktion muss den Körper haben

271

Überladen der Systemfunktionen (Funktionen des Terminals) ist verboten

272

Spezifikator const ist für die Funktionen, die keine Klassen- oder Strukturglieder sind, ungültig

274

Klassenglieder können nicht in der Konstantmethode geändert werden

276

Unpassende Initialisierungsfolge

277

Defaultwert für Parameter ist ausgelassen  (Spezifik der Erklärung von Defaultparametern)

278

Neubestimmen des Default-Parameters (in der Erklärung und Realisierung sind die Werte verschieden)

279

Nicht-Konstantmethode für Konstantobjekt kann nicht aufgerufen werden

280

Für Zugang zu Gliedern wird das Objekt gefordert (Punkt für eine Nichtklasse/Struktur gestellt)

281

Name der schon erklärten Struktur kann nicht bei der Erklärung verwendet werden

284

Nicht autorisierte Umwandlung  (bei der geschlossenen Vererbung)

285

Strukturen und Felder können nicht als input-Variablen verwendet werden

286

Spezifikator const ist für Konstruktor/Destruktor ungültig  

287

Falsche Zeilenausdruck für Typ datetime

288

unbekannte Eigenschaft (#property)

289

unkorrekter Wert für Eigenschaft  

290

unkorrekter Index für Eigenschaft in #property

291

Anrufparameter ist ausgelassen – < func(x,) >

293

Objekt muss per Referenz übertragen werden

294

Feld muss per Referenz übertragen werden  

295

Funktion wurde als zu exportierende Funktion erklärt

296

Funktion wurde nicht als zu exportierende Funktion erklärt

297

Zu importierende Funktion kann nicht exportiert werden

298

Zu importierende Funktion kann nicht diesen Parameter haben (Anzeiger, Klasse oder Struktur, die dynamisches Feld, Anzeiger, Llasse usw. enthalten, können nicht übertragen werden)

299

Muss eine Klassen sein

300

#import ist nicht abgeschlossen

302

Nicht-Kompatibilität der Typen

303

extern-Variable ist schon initialisiert

304

Keine einzige exportierte Funktion oder Standardeingangspunkt ist gefunden

305

Expliziter Aufruf des Konstruktors ist verboten

306

Methode wurde als konstant erklärt

307

Methode wurde nicht als konstant erklärt

308

Unkorrekte Größe der Ressource-Datei

309

Unkorrekter Ressource-Name

310

Fehler beim Öffnen der Ressource-Datei

311

Fehler beim Lesen der Ressource-Datei

312

Unbekannter Typ der Ressource

313

Unkorrekte Pfad zur Ressource-Datei

314

Der angegebene Ressource-Name wird bereits verwendet

315

Erwartete Parameter des Makros

316

Nach dem Makronamen muss ein Leerzeichen stehen

317

Fehler in der formalen Parameter des Makros

318

Falsche Anzahl von Parametern bei der Verwendung eines Makros

319

Zu viele Parameter für ein Makro

320

Zu komplex, das Makro soll vereinfacht werden

321

Parameter für EnumToString() kann nur Enumeration sein

322

Ressourcename ist zu lang

323

Bildformate ist nicht unterstützt (nur BMP mit 24 oder 32 Bit Farbtiefe ist erlaubt)

324

Ein Array kann nicht im Operator erklärt werden

325

Die Funktion kann nur auf globalen Bereich erklärt werden

326

Die Erklärung ist nicht für den aktuellen Sichtbereich erlaubt

327

Initialisierung der statischen Variablen mit Werte der lokalen Variablen ist ungültig

328

Unerlaubte Deklaration der Array von Objekten, die keinen Standardkonstruktor haben

329

Initialisierungsliste ist nur für Konstruktoren erlaubt

330

Es gibt keine Definition der Function nach der Initialisierungsliste

331

Die Initialisierungsliste ist leer

332

Array-Initialisierung im Konstruktor ist verboten

333

Initialisierung der Mitglieder der Elternklasse in der Initialisierungsliste ist verboten

334

Ein Ausdruck des Typs Integer wurde erwartet

335

Erforderlicher Speicher für das Array übersteigt den maximalen Wert

336

Erforderlicher Speicher für die Struktur übersteigt den maximalen Wert

337

Erforderlicher Speicher für die auf globaler Ebene deklarierte Variablen übersteigt den maximalen Wert

338

Erforderlicher Speicher für die lokale Variablen übersteigt den maximalen Wert

339

Der Konstruktor ist nicht definiert

340

Ungültige Name der Symboldatei

341

Konnte nicht die Symboldatei unter dem angegebenen Pfad öffnen

342

Ungültig Symboldateiformat, es muss ICO sein

343

Neuinitialisierung eines Mitglieds in einer Klasse/Struktur Konstruktor mit der Initialisierungsliste

344

Initialisierung der statischen Mitglieder in der Initialisierungsliste des Konstruktors ist nicht erlaubt

345

Initialisierung der nichtstatischen Mitglied einer Klasse/Struktur auf globaler Ebene ist nicht erlaubt

346

Der Name der Methode der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen eines Mitglieds

347

Der Name des Mitglieds der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen einer Methode

348

Virtuelle Funktion kann nicht als static deklariert werden

349

Modifikator const ist für eine statische Funktion nicht erlaubt

350

Konstruktor oder Destruktor können nicht statisch sein

351

Nicht-statischer Mitglied/Methode einer Klasse oder einer Struktur kann nicht von einer statischen Funktion zugegriffen werden

352

Nach dem Schlüsselwort operator wurde eine überladene Operation (+,-,[],++,-- usw.) erwartet

353

Nicht alle Operationen können in MQL5 überladen werden

354

Definition entspricht nicht der Deklaration

355

Eine ungültige Anzahl der Parameter ist für den Operator angegeben

356

Event-Handling-Funktion nicht gefunden

357

Methoden können nicht exportiert sein

358

Ein Zeiger auf das konstante Objekt kann nicht in einen Zeiger auf ein nicht-konstantes Objekt umwandelt werden

359

Klasse-Schablonen werden noch nicht unterstützt

360

Überladen von Funktionsschablonen wird noch nicht unterstützt

361

Sie können nicht eine Funktionsschablone benutzen

362

Unklare Parameter in einer Funktionsschablone (verschiedene Typen von Parametern passen)

363

Es ist unmöglich zu bestimmen, in welchen Parametertyp den Argument von Funktionsschablone umzuwandeln

364

Falsche Anzahl von Parametern in einer Funktionsschablone

365

Funktionsschablone kann nicht virtuell sein

366

Funktionsschablonen können nicht exportiert werden

367

Funktionsschablonen können nicht importiert werden

368

Strukturen mit Objekten nicht akzeptabel sind

369

String Arrays und Strukturen, die Objekte enthalten, sind ungültig

370

Ein Statisches Mitglied der Klasse/Struktur soll explizit initialisiert werden

371

Die Beschränkung der Compiler: eine Ziele kann nicht mehr als 65.535 Zeichen enthalten

372

Inkonsistent #ifdef/#endif

373

Funktionsergebnis kann kein Objekt der Klasse sein, weil es keine Kopierkonstruktor gibt

374

Verwenden Sie keine nicht-statische Glieder und/oder Methoden für Initialisierung statischer Variablen

375

OnTesterInit() kann nicht ohne Deklaration von OnTesterDeinit() verwendet werden

376

Name der Lokalvariable ist mit dem Namen eines der Funktionsparameter gleich

377

Makros __FUNCSIG__ und __FUNCTION__ können nicht außerhalb des Funktionskörpers verwendet werden

378

Ungültiger Rückgabetyp. Dies ist ein Fehler für aus DLL importierten Funktionen, die eine Struktur oder einen Zeiger zurückgeben

379

Fehler bei der Anwendung der Vorlage

380

Nicht verwendet

381

Ungültige Syntax bei der Deklaration einer rein virtuellen Funktion, nur "=NULL" oder "=0" erlaubt

382

Nur virtuelle Funktionen können mit einem reinen Spezifizierer ("=NULL" oder "=0") deklariert werden

383

Instanz von abstrakter Klasse kann nicht erstellt werden

384

Für die dynamische Umwandlung mithilfe von dynamic_cast muss der Pointer auf benutzerdefinierten Typ als Zieltyp dienen

385

Typ "Pointer auf Funktion" wird erwartet

386

Pointer auf Methoden sind nicht verfügbar

387

Fehler – der Typ des Pointers auf Funktion kann nicht definiert werden

388

Typumwandlung wegen der privaten Vererbung nicht möglich

389

Die Variable mit dem Modifikator const muss beim Deklarieren initialisiert werden

393

Nur Methoden mit dem öffentlichen Zugriff können in einer Schnittstelle deklariert werden

394

Ungültige Verschachtelung einer Schnittstelle innerhalb einer anderen Schnittstelle

395

Eine Schnittstelle kann nur von einer anderen Schnittstelle abgeleitet werden

396

Eine Schnittstele wird erwartet

397

Die Schnittstellen unterstützen nur öffentliche Vererbung

398

Die Schnittstelle kann keine Mitglieder enthalten

399

Objekte der Schnittstelle können nicht direkt erstellt werden, verwenden Sie nur Vererbung

400

Ein Spezifikator kann nicht in einer Vorwärtsdeklaration verwendet werden.

401

Ein Ableitung aus der Klasse ist nicht möglich, da sie mit dem Spezifikator final deklariert wurde.

402

Eine Methode, die mit dem Spezifikator final deklariert wurde, kann nicht redefiniert werden.

403

Der Spezifikator final kann nur auf virtuelle Funktionen angewendet werden.

404

Die Methode, die durch den Spezifikator override gekennzeichnet ist, überschreibt tatsächlich keine Basisklassenfunktion.

405

Ein Spezifikator darf nicht bei der Definition einer Funktion, sondern nur bei einer Deklaration verwendet werden.

406

Der Typ nicht auf den angegebenen umgewandelt werden

407

Der Typ kann nicht für eine Ressource-Variable verwendet werden.

408

Fehler in der Projektdatei

409

Kann nicht als Mitglied einer union verwendet werden.

410

Mehrdeutige Wahl des Namens, der Verwendungskontext sollte explizit definiert werden.

411

Die Struktur kann nicht aus der DLL verwendet werden.

412

Kann keine Funktion aufrufen, die durch den Spezifikator delete  deklariert wurde.

413

MQL4 wird nicht unterstützt. Um das Programm zu kompilieren, müssen Sie den MetaEditor aus dem Installationsverzeichnis des MetaTrader 4 verwenden.