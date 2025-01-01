100 Dateilesen Fehler

101 Fehler der *.EX5 Dateieröffnung, um sie für Speicherung zu schreiben

103 Freier Speicher nicht genug, um Kompilierung zu beenden

104 Leere syntaktische Einheit, die vom Compiler nicht erkannt wird

105 Unkorrekter Dateiname in #include

106 Dateizugang in #include (Datei kann schon nicht existieren)

108 Ungeeigneter Name für #define

109 Unbekannter Befehl des Preprozessors (gültig #include,#define,#property,#import)

110 Unbekanntes für Compiler Symbol

111 Funktion nicht realisiert (Beschreibung ist vorhanden, Körper gibt es nicht)

112 Doppeltes Anführungszeichen ist ausgelassen (")

113 Öffnende Eckklammer (<)oder doppeltes Anführungszeichen (") ist ausgelassen

114 Einzelnes Anführungszeichen ist ausgelassen (')

115 Schließende Winkelklammer ">" ist ausgelassen

116 In der Erklärung ist der Typ nicht angegeben

117 Keine Rückgabeanweisung return oder nicht in allen Branchen der Erfüllung

118 Öffnende Klammer der Aufrufparameter wurde erwartet

119 Schreibfehler EX5

120 Unkorrekter Zugang zum Feldelement

121 Funktion ist nicht des Typs void und Anweisung return muss den Wert zurückgeben

122 Unkorrekte Erklärung des Destruktors

123 Doppelpunkt fehlt ":"

124 Variable ist schon erklärt

125 Variable mit diesem Identifikator ist schon erklärt

126 Name der Variable ist zu lang (>250 Symbole)

127 Struktur mit demselben Identifikator ist schon definiert

128 Struktur ist nicht definiert

129 Strukturglied mit demselben Namen ist schon definiert

130 Kein solches Strukturglied

131 Paarigkeit der eckigen Klammern ist verletzt

132 Öffnende runde Klammer "(" ist zu erwarten

133 Nicht balancierte geschweifte Klammern ( es fehlt "}" )

134 Kompliziert für Kompilierung (zu viele Branchen, interner Levelsteck ist übervoll)

135 Fehler der Dateieröffnung für Lesen

136 Nicht genug Speicherplatzes , um Ausgangsdatei in den Speicher zu laden

137 Variable ist zu erwarten

138 Referenz kann nicht initialisiert werden

140 Zuordnung war zu erwarten (entsteht bei der Erklärung)

141 Öffnende geschweifte Klammer "{" ist zu erwarten

142 Parameter kann nur ein dynamisches Feld sein

143 Verwenden des Typs "void" ist ungültig

144 Kein Paar für ")" oder "]", d.h. es fehlt "(" oder "["

145 Kein Paar für "(" oder "[",d.h. es fehlt ")" oder "]"

146 Unkorrekte Feldgröße

147 Zu viele Parameter (>64)

149 Dieses token ist nicht hier zu erwarten

150 Ungültiges Verwenden der Operation (falsche Operanden)

151 Ausdruck des Typs void ist unzulässig

152 Anweisung ist zu erwarten

153 Falsches Verwenden von break

154 Semikolon ist zu erwarten ";"

155 Komma ist zu erwarten ","

156 Typ muss als eine Klasse, nicht als eine Struktur bestimmt werden

157 Ausdruck ist zu erwarten

158 In HEX tritt "nicht HEX Symbol" auf oder zu lange Zahl (Zifferanzahl > 511)

159 Zeile-Konstante hat mehr als 65534 Symbole

160 Funktionsdefinieren ist hier unzugänglich

161 Unerwartetes Programmende

162 Vorrangige Erklärung für Strukturen ist verboten

163 Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Typ des rückgegebenen Wertes

164 Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Parametervorrat

165 Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und implementiert

166 Überladen der Funktion für diesen Anruf ist nicht gefunden

167 Funktion mit dem Rückgabewert des Typs void kann den Wert nicht rückgeben

168 Funktion ist nicht definiert

170 Wert ist zu erwarten

171 Im Ausdruck case sind nur ganzzahlige Konstanten gültig

172 Wert für case in diesem switch wurde schon verwendet

173 Ganzzahliger Wert ist zu erwarten

174 Im Ausdruck #import ist Dateiname zu erwarten

175 Ausdrücke sind nicht auf dem globalen Niveau zugelassen

176 Runde Klammer ")" vor ";" ist ausgelassen

177 Links von Gleichheitszeichen ist die Variable erwartet

178 Ausdrucksergebnis wird nicht verwendet

179 Variablenerklärung in case ist nicht zugelassen

180 Implizite Umwandlung der Zeile in die Zahl

181 Implizite Umwandlung der Zahl in die Zeile

182 Nichteindeutiger Aufruf der überladenen Funktion (mehrere Überladungen passen)

183 Ungültiges else ohne entsprechendes if

184 Ungültiges case oder default ohne entsprechendes switch

185 Ungültiges Verwenden der Ellipse

186 Initialisirungsfolge hat mehr Elementen als Initialisierungsvariable

187 Konstante für case ist zu erwarten

188 Konstantausdruck ist angefordert

189 Konstantvariable kann nicht verändert werden

190 Rechte Klammer oder Komma ist zu erwarten (Erklärung des Feldgliedes)

191 Enum ID wird bereits verwendet

192 Enumeration kann keine Zugangsmodifikatoren haben (const, extern, static)

193 Enumerationsglied ist schon mit dem anderen Wert erklärt

194 Es gibt eine Variable, die mit demselben Namen definiert ist

195 Es gibt eine Struktur, die mit demselben Namen definiert wird

196 Name des Enumerationsgliedes ist zu erwarten

197 Ganzzahliger Ausdruck ist zu erwarten

198 Dividieren durch Null im Konstantausdruck

199 Falsche Parameterzahl in der Funktion

200 Parameter per Referenz muss Variable sein

201 Variable desselben Typs für Übertragung durch Referenz wird erwartet

202 Konstantvariable kann nicht durch nicht Konstantreferenz übertragen werden

203 Ganzzahlige positive Konstante ist angefordert

204 Fehler des Zugangs zum geschützten Glied der Klasse

205 Import ist schon anders definiert

208 Durchführungsdatei nicht erzeugt

209 für Indikator ist kein Eingangspunkt gefunden 'OnCalculate'

210 Anweisung continue kann nur innerhalb des Zyklus verwendet werden

211 Fehler des Zuganges zum private(geschlossenen) Glied der Klasse

213 Strukturmethode oder Klassenmethode ist nicht erklärt

214 Fehler des Zugangs zur private(geschlossenen) Methode der Klasse

216 Kopieren der Strukturen mit Objekten ist nicht zulässig

218 Index außerhalb der Feldgrenzen

219 Felderinitialisierung in Erklärung der Struktur oder der Klasse ist ungültig

220 Konstruktor der Klasse kann keine Parameter haben

221 Destruktor der Klasse kann keine Parameter haben

222 Methode der Klasse oder der Struktur mit denselben Parametern ist schon erklärt

223 Operand ist zu erwarten

224 Es gibt schon die Methode mit diesem Namen, aber mit anderen Parametern (Erklärung!=Implementierung)

225 Zu importierende Funktion ist nicht beschrieben

226 Die Funktion ZeroMemory() kann nicht für Klassen mit geschützten Members oder Vererbung

227 Unklarer Aufruf der überladenen Funktion (exaktes Zusammenfallen der Parameter für mehrere Überladungen)

228 Variablenname ist zu erwarten

229 Referenz kann nicht an dieser Stelle erklärt werden

230 Schon verwendet als Enumerationsname

232 Klasse oder Struktur ist zu erwarten

235 delete kann nicht für Feldentfernung aufgerufen werden

236 Anweisung ' while ' ist zu erwarten

237 In delete muss den Anzeiger geben

238 Es gibt schon default für dieses switch

239 Syntaktischer Fehler

240 Escape-Folge kann nur in Zeilen auftreten (fängt mit '\' an)

241 Feld angefordert – Eckige Klammer '[' gehört zum Feld nicht oder oder keine Felder als Feldparameters

242 Kann nicht durch intialisierende Folge initialisiert werden

243 Import ist nicht definiert

244 Fehler des Optimierers auf dem syntaktischen Baum

245 Zu viele Strukturen sind erklärt (versuchen Sie das Programm zu vereinfachen)

246 Parameterumwandlung ist ungültig

247 Unkorrektes Verwenden der Anweisung delete

248 Anzeiger für Referenz kann nicht erklärt werden

249 Es ist nicht zugelassen Referenz für Referenz zu erklären

250 Es ist nicht zugelassen, Anzeiger für Anzeiger zu erklären

251 Strukturerklärung in der Parameterliste ist ungültig

252 Ungültige Operation der Typenreduzierung

253 Anzeiger kann nur für Klasse oder Struktur erklärt werden

256 Nicht erklärter Identifikator

257 Fehler des Optimierers des Durchführungskodes

258 Fehler der Generierung des Durchführungskodes

260 Ungültiger Ausdruck für Anweisung switch

261 Pool der Zeilenkonstanten ist überfüllt, vereinfachen Sie das Programm

262 Unmöglich zur Enumeration zu reduzieren

263 virtual kann nicht für Daten verwendet werden (Glieder der Klasse oder der Struktur)

264 Geschützte Methode der Klasse kann nicht aufgerufen werden

265 Umdefinierte virtuelle Funktion gibt anderen Typ zurück

266 Klasse kann nicht von der Struktur geerbt werden

267 Struktur kann nicht von der Klasse geerbt werden

268 Konstruktor kann nicht virtuell sein (Spezifikator virtual ist ungültig)

269 Struktur kann keine virtuelle Methoden haben

270 Funktion muss den Körper haben

271 Überladen der Systemfunktionen (Funktionen des Terminals) ist verboten

272 Spezifikator const ist für die Funktionen, die keine Klassen- oder Strukturglieder sind, ungültig

274 Klassenglieder können nicht in der Konstantmethode geändert werden

276 Unpassende Initialisierungsfolge

277 Defaultwert für Parameter ist ausgelassen (Spezifik der Erklärung von Defaultparametern)

278 Neubestimmen des Default-Parameters (in der Erklärung und Realisierung sind die Werte verschieden)

279 Nicht-Konstantmethode für Konstantobjekt kann nicht aufgerufen werden

280 Für Zugang zu Gliedern wird das Objekt gefordert (Punkt für eine Nichtklasse/Struktur gestellt)

281 Name der schon erklärten Struktur kann nicht bei der Erklärung verwendet werden

284 Nicht autorisierte Umwandlung (bei der geschlossenen Vererbung)

285 Strukturen und Felder können nicht als input-Variablen verwendet werden

286 Spezifikator const ist für Konstruktor/Destruktor ungültig

287 Falsche Zeilenausdruck für Typ datetime

288 unbekannte Eigenschaft (#property)

289 unkorrekter Wert für Eigenschaft

290 unkorrekter Index für Eigenschaft in #property

291 Anrufparameter ist ausgelassen – < func(x,) >

293 Objekt muss per Referenz übertragen werden

294 Feld muss per Referenz übertragen werden

295 Funktion wurde als zu exportierende Funktion erklärt

296 Funktion wurde nicht als zu exportierende Funktion erklärt

297 Zu importierende Funktion kann nicht exportiert werden

298 Zu importierende Funktion kann nicht diesen Parameter haben (Anzeiger, Klasse oder Struktur, die dynamisches Feld, Anzeiger, Llasse usw. enthalten, können nicht übertragen werden)

299 Muss eine Klassen sein

300 #import ist nicht abgeschlossen

302 Nicht-Kompatibilität der Typen

303 extern-Variable ist schon initialisiert

304 Keine einzige exportierte Funktion oder Standardeingangspunkt ist gefunden

305 Expliziter Aufruf des Konstruktors ist verboten

306 Methode wurde als konstant erklärt

307 Methode wurde nicht als konstant erklärt

308 Unkorrekte Größe der Ressource-Datei

309 Unkorrekter Ressource-Name

310 Fehler beim Öffnen der Ressource-Datei

311 Fehler beim Lesen der Ressource-Datei

312 Unbekannter Typ der Ressource

313 Unkorrekte Pfad zur Ressource-Datei

314 Der angegebene Ressource-Name wird bereits verwendet

315 Erwartete Parameter des Makros

316 Nach dem Makronamen muss ein Leerzeichen stehen

317 Fehler in der formalen Parameter des Makros

318 Falsche Anzahl von Parametern bei der Verwendung eines Makros

319 Zu viele Parameter für ein Makro

320 Zu komplex, das Makro soll vereinfacht werden

321 Parameter für EnumToString() kann nur Enumeration sein

322 Ressourcename ist zu lang

323 Bildformate ist nicht unterstützt (nur BMP mit 24 oder 32 Bit Farbtiefe ist erlaubt)

324 Ein Array kann nicht im Operator erklärt werden

325 Die Funktion kann nur auf globalen Bereich erklärt werden

326 Die Erklärung ist nicht für den aktuellen Sichtbereich erlaubt

327 Initialisierung der statischen Variablen mit Werte der lokalen Variablen ist ungültig

328 Unerlaubte Deklaration der Array von Objekten, die keinen Standardkonstruktor haben

329 Initialisierungsliste ist nur für Konstruktoren erlaubt

330 Es gibt keine Definition der Function nach der Initialisierungsliste

331 Die Initialisierungsliste ist leer

332 Array-Initialisierung im Konstruktor ist verboten

333 Initialisierung der Mitglieder der Elternklasse in der Initialisierungsliste ist verboten

334 Ein Ausdruck des Typs Integer wurde erwartet

335 Erforderlicher Speicher für das Array übersteigt den maximalen Wert

336 Erforderlicher Speicher für die Struktur übersteigt den maximalen Wert

337 Erforderlicher Speicher für die auf globaler Ebene deklarierte Variablen übersteigt den maximalen Wert

338 Erforderlicher Speicher für die lokale Variablen übersteigt den maximalen Wert

339 Der Konstruktor ist nicht definiert

340 Ungültige Name der Symboldatei

341 Konnte nicht die Symboldatei unter dem angegebenen Pfad öffnen

342 Ungültig Symboldateiformat, es muss ICO sein

343 Neuinitialisierung eines Mitglieds in einer Klasse/Struktur Konstruktor mit der Initialisierungsliste

344 Initialisierung der statischen Mitglieder in der Initialisierungsliste des Konstruktors ist nicht erlaubt

345 Initialisierung der nichtstatischen Mitglied einer Klasse/Struktur auf globaler Ebene ist nicht erlaubt

346 Der Name der Methode der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen eines Mitglieds

347 Der Name des Mitglieds der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen einer Methode

348 Virtuelle Funktion kann nicht als static deklariert werden

349 Modifikator const ist für eine statische Funktion nicht erlaubt

350 Konstruktor oder Destruktor können nicht statisch sein

351 Nicht-statischer Mitglied/Methode einer Klasse oder einer Struktur kann nicht von einer statischen Funktion zugegriffen werden

352 Nach dem Schlüsselwort operator wurde eine überladene Operation (+,-,[],++,-- usw.) erwartet

353 Nicht alle Operationen können in MQL5 überladen werden

354 Definition entspricht nicht der Deklaration

355 Eine ungültige Anzahl der Parameter ist für den Operator angegeben

356 Event-Handling-Funktion nicht gefunden

357 Methoden können nicht exportiert sein

358 Ein Zeiger auf das konstante Objekt kann nicht in einen Zeiger auf ein nicht-konstantes Objekt umwandelt werden

359 Klasse-Schablonen werden noch nicht unterstützt

360 Überladen von Funktionsschablonen wird noch nicht unterstützt

361 Sie können nicht eine Funktionsschablone benutzen

362 Unklare Parameter in einer Funktionsschablone (verschiedene Typen von Parametern passen)

363 Es ist unmöglich zu bestimmen, in welchen Parametertyp den Argument von Funktionsschablone umzuwandeln

364 Falsche Anzahl von Parametern in einer Funktionsschablone

365 Funktionsschablone kann nicht virtuell sein

366 Funktionsschablonen können nicht exportiert werden

367 Funktionsschablonen können nicht importiert werden

368 Strukturen mit Objekten nicht akzeptabel sind

369 String Arrays und Strukturen, die Objekte enthalten, sind ungültig

371 Die Beschränkung der Compiler: eine Ziele kann nicht mehr als 65.535 Zeichen enthalten

373 Funktionsergebnis kann kein Objekt der Klasse sein, weil es keine Kopierkonstruktor gibt

374 Verwenden Sie keine nicht-statische Glieder und/oder Methoden für Initialisierung statischer Variablen

375 OnTesterInit() kann nicht ohne Deklaration von OnTesterDeinit() verwendet werden

376 Name der Lokalvariable ist mit dem Namen eines der Funktionsparameter gleich

377 Makros __FUNCSIG__ und __FUNCTION__ können nicht außerhalb des Funktionskörpers verwendet werden

378 Ungültiger Rückgabetyp. Dies ist ein Fehler für aus DLL importierten Funktionen, die eine Struktur oder einen Zeiger zurückgeben

379 Fehler bei der Anwendung der Vorlage

380 Nicht verwendet

381 Ungültige Syntax bei der Deklaration einer rein virtuellen Funktion, nur "=NULL" oder "=0" erlaubt

382 Nur virtuelle Funktionen können mit einem reinen Spezifizierer ("=NULL" oder "=0") deklariert werden

383 Instanz von abstrakter Klasse kann nicht erstellt werden

384 Für die dynamische Umwandlung mithilfe von dynamic_cast muss der Pointer auf benutzerdefinierten Typ als Zieltyp dienen

385 Typ "Pointer auf Funktion" wird erwartet

386 Pointer auf Methoden sind nicht verfügbar

387 Fehler – der Typ des Pointers auf Funktion kann nicht definiert werden

388 Typumwandlung wegen der privaten Vererbung nicht möglich

389 Die Variable mit dem Modifikator const muss beim Deklarieren initialisiert werden

393 Nur Methoden mit dem öffentlichen Zugriff können in einer Schnittstelle deklariert werden

394 Ungültige Verschachtelung einer Schnittstelle innerhalb einer anderen Schnittstelle

395 Eine Schnittstelle kann nur von einer anderen Schnittstelle abgeleitet werden

396 Eine Schnittstele wird erwartet

397 Die Schnittstellen unterstützen nur öffentliche Vererbung

398 Die Schnittstelle kann keine Mitglieder enthalten

399 Objekte der Schnittstelle können nicht direkt erstellt werden, verwenden Sie nur Vererbung

400 Ein Spezifikator kann nicht in einer Vorwärtsdeklaration verwendet werden.

401 Ein Ableitung aus der Klasse ist nicht möglich, da sie mit dem Spezifikator final deklariert wurde.

403 Der Spezifikator final kann nur auf virtuelle Funktionen angewendet werden.

404 Die Methode, die durch den Spezifikator override gekennzeichnet ist, überschreibt tatsächlich keine Basisklassenfunktion.

405 Ein Spezifikator darf nicht bei der Definition einer Funktion, sondern nur bei einer Deklaration verwendet werden.

406 Der Typ nicht auf den angegebenen umgewandelt werden

407 Der Typ kann nicht für eine Ressource-Variable verwendet werden.

408 Fehler in der Projektdatei

409 Kann nicht als Mitglied einer union verwendet werden.

410 Mehrdeutige Wahl des Namens, der Verwendungskontext sollte explizit definiert werden.

411 Die Struktur kann nicht aus der DLL verwendet werden.

412 Kann keine Funktion aufrufen, die durch den Spezifikator delete deklariert wurde.