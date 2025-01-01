- Rückgabecodes des Handelsservers
- Compiler Warnungen
- Kompilierungsfehler
- Ausführungsfehler
Kompilierungsfehler
MetaEdtior 5, Editor der mql5-Programme, zeigt Fehlermeldungen des Programms, die vom eingebauten Compiler während der Compilierung detektiert werden. Die Liste der Fehler ist in der Tabelle unten angegeben. Für Kompilierung des Ausgangskodes in den ablaufenden Kode drücken Sie F7. Programme mit Fehlern können nicht kompiliert werden, bis die vom Compiler angegebene Fehler eliminiert werden.
Nummer
Beschreibung
Dateilesen Fehler
Fehler der *.EX5 Dateieröffnung, um sie für Speicherung zu schreiben
Freier Speicher nicht genug, um Kompilierung zu beenden
Leere syntaktische Einheit, die vom Compiler nicht erkannt wird
Unkorrekter Dateiname in #include
Dateizugang in #include (Datei kann schon nicht existieren)
Ungeeigneter Name für #define
Unbekannter Befehl des Preprozessors (gültig #include,#define,#property,#import)
Unbekanntes für Compiler Symbol
Funktion nicht realisiert (Beschreibung ist vorhanden, Körper gibt es nicht)
Doppeltes Anführungszeichen ist ausgelassen (")
Öffnende Eckklammer (<)oder doppeltes Anführungszeichen (") ist ausgelassen
Einzelnes Anführungszeichen ist ausgelassen (')
Schließende Winkelklammer ">" ist ausgelassen
In der Erklärung ist der Typ nicht angegeben
Keine Rückgabeanweisung return oder nicht in allen Branchen der Erfüllung
Öffnende Klammer der Aufrufparameter wurde erwartet
Schreibfehler EX5
Unkorrekter Zugang zum Feldelement
Funktion ist nicht des Typs void und Anweisung return muss den Wert zurückgeben
Unkorrekte Erklärung des Destruktors
Doppelpunkt fehlt ":"
Variable ist schon erklärt
Variable mit diesem Identifikator ist schon erklärt
Name der Variable ist zu lang (>250 Symbole)
Struktur mit demselben Identifikator ist schon definiert
Struktur ist nicht definiert
Strukturglied mit demselben Namen ist schon definiert
Kein solches Strukturglied
Paarigkeit der eckigen Klammern ist verletzt
Öffnende runde Klammer "(" ist zu erwarten
Nicht balancierte geschweifte Klammern ( es fehlt "}" )
Kompliziert für Kompilierung (zu viele Branchen, interner Levelsteck ist übervoll)
Fehler der Dateieröffnung für Lesen
Nicht genug Speicherplatzes , um Ausgangsdatei in den Speicher zu laden
Variable ist zu erwarten
Referenz kann nicht initialisiert werden
Zuordnung war zu erwarten (entsteht bei der Erklärung)
Öffnende geschweifte Klammer "{" ist zu erwarten
Parameter kann nur ein dynamisches Feld sein
Verwenden des Typs "void" ist ungültig
Kein Paar für ")" oder "]", d.h. es fehlt "(" oder "["
Kein Paar für "(" oder "[",d.h. es fehlt ")" oder "]"
Unkorrekte Feldgröße
Zu viele Parameter (>64)
Dieses token ist nicht hier zu erwarten
Ungültiges Verwenden der Operation (falsche Operanden)
Ausdruck des Typs void ist unzulässig
Anweisung ist zu erwarten
Falsches Verwenden von break
Semikolon ist zu erwarten ";"
Komma ist zu erwarten ","
Typ muss als eine Klasse, nicht als eine Struktur bestimmt werden
Ausdruck ist zu erwarten
In HEX tritt "nicht HEX Symbol" auf oder zu lange Zahl (Zifferanzahl > 511)
Zeile-Konstante hat mehr als 65534 Symbole
Funktionsdefinieren ist hier unzugänglich
Unerwartetes Programmende
Vorrangige Erklärung für Strukturen ist verboten
Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Typ des rückgegebenen Wertes
Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und hat einen anderen Parametervorrat
Funktion mit demselben Namen ist schon definiert und implementiert
Überladen der Funktion für diesen Anruf ist nicht gefunden
Funktion mit dem Rückgabewert des Typs void kann den Wert nicht rückgeben
Funktion ist nicht definiert
Wert ist zu erwarten
Im Ausdruck case sind nur ganzzahlige Konstanten gültig
Wert für case in diesem switch wurde schon verwendet
Ganzzahliger Wert ist zu erwarten
Im Ausdruck #import ist Dateiname zu erwarten
Ausdrücke sind nicht auf dem globalen Niveau zugelassen
Runde Klammer ")" vor ";" ist ausgelassen
Links von Gleichheitszeichen ist die Variable erwartet
Ausdrucksergebnis wird nicht verwendet
Variablenerklärung in case ist nicht zugelassen
Implizite Umwandlung der Zeile in die Zahl
Implizite Umwandlung der Zahl in die Zeile
Nichteindeutiger Aufruf der überladenen Funktion (mehrere Überladungen passen)
Ungültiges else ohne entsprechendes if
Ungültiges case oder default ohne entsprechendes switch
Ungültiges Verwenden der Ellipse
Initialisirungsfolge hat mehr Elementen als Initialisierungsvariable
Konstante für case ist zu erwarten
Konstantausdruck ist angefordert
Konstantvariable kann nicht verändert werden
Rechte Klammer oder Komma ist zu erwarten (Erklärung des Feldgliedes)
Enum ID wird bereits verwendet
Enumeration kann keine Zugangsmodifikatoren haben (const, extern, static)
Enumerationsglied ist schon mit dem anderen Wert erklärt
Es gibt eine Variable, die mit demselben Namen definiert ist
Es gibt eine Struktur, die mit demselben Namen definiert wird
Name des Enumerationsgliedes ist zu erwarten
Ganzzahliger Ausdruck ist zu erwarten
Dividieren durch Null im Konstantausdruck
Falsche Parameterzahl in der Funktion
Parameter per Referenz muss Variable sein
Variable desselben Typs für Übertragung durch Referenz wird erwartet
Konstantvariable kann nicht durch nicht Konstantreferenz übertragen werden
Ganzzahlige positive Konstante ist angefordert
Fehler des Zugangs zum geschützten Glied der Klasse
Import ist schon anders definiert
Durchführungsdatei nicht erzeugt
für Indikator ist kein Eingangspunkt gefunden 'OnCalculate'
Anweisung continue kann nur innerhalb des Zyklus verwendet werden
Fehler des Zuganges zum private(geschlossenen) Glied der Klasse
Strukturmethode oder Klassenmethode ist nicht erklärt
Fehler des Zugangs zur private(geschlossenen) Methode der Klasse
Kopieren der Strukturen mit Objekten ist nicht zulässig
Index außerhalb der Feldgrenzen
Felderinitialisierung in Erklärung der Struktur oder der Klasse ist ungültig
Konstruktor der Klasse kann keine Parameter haben
Destruktor der Klasse kann keine Parameter haben
Methode der Klasse oder der Struktur mit denselben Parametern ist schon erklärt
Operand ist zu erwarten
Es gibt schon die Methode mit diesem Namen, aber mit anderen Parametern (Erklärung!=Implementierung)
Zu importierende Funktion ist nicht beschrieben
Die Funktion ZeroMemory() kann nicht für Klassen mit geschützten Members oder Vererbung
Unklarer Aufruf der überladenen Funktion (exaktes Zusammenfallen der Parameter für mehrere Überladungen)
Variablenname ist zu erwarten
Referenz kann nicht an dieser Stelle erklärt werden
Schon verwendet als Enumerationsname
Klasse oder Struktur ist zu erwarten
delete kann nicht für Feldentfernung aufgerufen werden
Anweisung ' while ' ist zu erwarten
In delete muss den Anzeiger geben
Es gibt schon default für dieses switch
Syntaktischer Fehler
Escape-Folge kann nur in Zeilen auftreten (fängt mit '\' an)
Feld angefordert – Eckige Klammer '[' gehört zum Feld nicht oder oder keine Felder als Feldparameters
Kann nicht durch intialisierende Folge initialisiert werden
Import ist nicht definiert
Fehler des Optimierers auf dem syntaktischen Baum
Zu viele Strukturen sind erklärt (versuchen Sie das Programm zu vereinfachen)
Parameterumwandlung ist ungültig
Unkorrektes Verwenden der Anweisung delete
Anzeiger für Referenz kann nicht erklärt werden
Es ist nicht zugelassen Referenz für Referenz zu erklären
Es ist nicht zugelassen, Anzeiger für Anzeiger zu erklären
Strukturerklärung in der Parameterliste ist ungültig
Ungültige Operation der Typenreduzierung
Anzeiger kann nur für Klasse oder Struktur erklärt werden
Nicht erklärter Identifikator
Fehler des Optimierers des Durchführungskodes
Fehler der Generierung des Durchführungskodes
Ungültiger Ausdruck für Anweisung switch
Pool der Zeilenkonstanten ist überfüllt, vereinfachen Sie das Programm
Unmöglich zur Enumeration zu reduzieren
virtual kann nicht für Daten verwendet werden (Glieder der Klasse oder der Struktur)
Geschützte Methode der Klasse kann nicht aufgerufen werden
Umdefinierte virtuelle Funktion gibt anderen Typ zurück
Klasse kann nicht von der Struktur geerbt werden
Struktur kann nicht von der Klasse geerbt werden
Konstruktor kann nicht virtuell sein (Spezifikator virtual ist ungültig)
Struktur kann keine virtuelle Methoden haben
Funktion muss den Körper haben
Überladen der Systemfunktionen (Funktionen des Terminals) ist verboten
Spezifikator const ist für die Funktionen, die keine Klassen- oder Strukturglieder sind, ungültig
Klassenglieder können nicht in der Konstantmethode geändert werden
Unpassende Initialisierungsfolge
Defaultwert für Parameter ist ausgelassen (Spezifik der Erklärung von Defaultparametern)
Neubestimmen des Default-Parameters (in der Erklärung und Realisierung sind die Werte verschieden)
Nicht-Konstantmethode für Konstantobjekt kann nicht aufgerufen werden
Für Zugang zu Gliedern wird das Objekt gefordert (Punkt für eine Nichtklasse/Struktur gestellt)
Name der schon erklärten Struktur kann nicht bei der Erklärung verwendet werden
Nicht autorisierte Umwandlung (bei der geschlossenen Vererbung)
Strukturen und Felder können nicht als input-Variablen verwendet werden
Spezifikator const ist für Konstruktor/Destruktor ungültig
Falsche Zeilenausdruck für Typ datetime
unbekannte Eigenschaft (#property)
unkorrekter Wert für Eigenschaft
unkorrekter Index für Eigenschaft in #property
Anrufparameter ist ausgelassen – < func(x,) >
Objekt muss per Referenz übertragen werden
Feld muss per Referenz übertragen werden
Funktion wurde als zu exportierende Funktion erklärt
Funktion wurde nicht als zu exportierende Funktion erklärt
Zu importierende Funktion kann nicht exportiert werden
Zu importierende Funktion kann nicht diesen Parameter haben (Anzeiger, Klasse oder Struktur, die dynamisches Feld, Anzeiger, Llasse usw. enthalten, können nicht übertragen werden)
Muss eine Klassen sein
#import ist nicht abgeschlossen
Nicht-Kompatibilität der Typen
extern-Variable ist schon initialisiert
Keine einzige exportierte Funktion oder Standardeingangspunkt ist gefunden
Expliziter Aufruf des Konstruktors ist verboten
Methode wurde als konstant erklärt
Methode wurde nicht als konstant erklärt
Unkorrekte Größe der Ressource-Datei
Unkorrekter Ressource-Name
Fehler beim Öffnen der Ressource-Datei
Fehler beim Lesen der Ressource-Datei
Unbekannter Typ der Ressource
Unkorrekte Pfad zur Ressource-Datei
Der angegebene Ressource-Name wird bereits verwendet
Erwartete Parameter des Makros
Nach dem Makronamen muss ein Leerzeichen stehen
Fehler in der formalen Parameter des Makros
Falsche Anzahl von Parametern bei der Verwendung eines Makros
Zu viele Parameter für ein Makro
Zu komplex, das Makro soll vereinfacht werden
Parameter für EnumToString() kann nur Enumeration sein
Ressourcename ist zu lang
Bildformate ist nicht unterstützt (nur BMP mit 24 oder 32 Bit Farbtiefe ist erlaubt)
Ein Array kann nicht im Operator erklärt werden
Die Funktion kann nur auf globalen Bereich erklärt werden
Die Erklärung ist nicht für den aktuellen Sichtbereich erlaubt
Initialisierung der statischen Variablen mit Werte der lokalen Variablen ist ungültig
Unerlaubte Deklaration der Array von Objekten, die keinen Standardkonstruktor haben
Initialisierungsliste ist nur für Konstruktoren erlaubt
Es gibt keine Definition der Function nach der Initialisierungsliste
Die Initialisierungsliste ist leer
Array-Initialisierung im Konstruktor ist verboten
Initialisierung der Mitglieder der Elternklasse in der Initialisierungsliste ist verboten
Ein Ausdruck des Typs Integer wurde erwartet
Erforderlicher Speicher für das Array übersteigt den maximalen Wert
Erforderlicher Speicher für die Struktur übersteigt den maximalen Wert
Erforderlicher Speicher für die auf globaler Ebene deklarierte Variablen übersteigt den maximalen Wert
Erforderlicher Speicher für die lokale Variablen übersteigt den maximalen Wert
Der Konstruktor ist nicht definiert
Ungültige Name der Symboldatei
Konnte nicht die Symboldatei unter dem angegebenen Pfad öffnen
Ungültig Symboldateiformat, es muss ICO sein
Neuinitialisierung eines Mitglieds in einer Klasse/Struktur Konstruktor mit der Initialisierungsliste
Initialisierung der statischen Mitglieder in der Initialisierungsliste des Konstruktors ist nicht erlaubt
Initialisierung der nichtstatischen Mitglied einer Klasse/Struktur auf globaler Ebene ist nicht erlaubt
Der Name der Methode der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen eines Mitglieds
Der Name des Mitglieds der Klasse/Struktur stimmt mit der zuvor deklarierten Namen einer Methode
Modifikator const ist für eine statische Funktion nicht erlaubt
Konstruktor oder Destruktor können nicht statisch sein
Nicht-statischer Mitglied/Methode einer Klasse oder einer Struktur kann nicht von einer statischen Funktion zugegriffen werden
Nach dem Schlüsselwort operator wurde eine überladene Operation (+,-,[],++,-- usw.) erwartet
Nicht alle Operationen können in MQL5 überladen werden
Definition entspricht nicht der Deklaration
Eine ungültige Anzahl der Parameter ist für den Operator angegeben
Event-Handling-Funktion nicht gefunden
Methoden können nicht exportiert sein
Ein Zeiger auf das konstante Objekt kann nicht in einen Zeiger auf ein nicht-konstantes Objekt umwandelt werden
Klasse-Schablonen werden noch nicht unterstützt
Überladen von Funktionsschablonen wird noch nicht unterstützt
Sie können nicht eine Funktionsschablone benutzen
Unklare Parameter in einer Funktionsschablone (verschiedene Typen von Parametern passen)
Es ist unmöglich zu bestimmen, in welchen Parametertyp den Argument von Funktionsschablone umzuwandeln
Falsche Anzahl von Parametern in einer Funktionsschablone
Funktionsschablone kann nicht virtuell sein
Funktionsschablonen können nicht exportiert werden
Funktionsschablonen können nicht importiert werden
Strukturen mit Objekten nicht akzeptabel sind
String Arrays und Strukturen, die Objekte enthalten, sind ungültig
Ein Statisches Mitglied der Klasse/Struktur soll explizit initialisiert werden
Die Beschränkung der Compiler: eine Ziele kann nicht mehr als 65.535 Zeichen enthalten
Inkonsistent #ifdef/#endif
Funktionsergebnis kann kein Objekt der Klasse sein, weil es keine Kopierkonstruktor gibt
Verwenden Sie keine nicht-statische Glieder und/oder Methoden für Initialisierung statischer Variablen
OnTesterInit() kann nicht ohne Deklaration von OnTesterDeinit() verwendet werden
Name der Lokalvariable ist mit dem Namen eines der Funktionsparameter gleich
Makros __FUNCSIG__ und __FUNCTION__ können nicht außerhalb des Funktionskörpers verwendet werden
Ungültiger Rückgabetyp. Dies ist ein Fehler für aus DLL importierten Funktionen, die eine Struktur oder einen Zeiger zurückgeben
Fehler bei der Anwendung der Vorlage
Nicht verwendet
Ungültige Syntax bei der Deklaration einer rein virtuellen Funktion, nur "=NULL" oder "=0" erlaubt
Nur virtuelle Funktionen können mit einem reinen Spezifizierer ("=NULL" oder "=0") deklariert werden
Instanz von abstrakter Klasse kann nicht erstellt werden
Für die dynamische Umwandlung mithilfe von dynamic_cast muss der Pointer auf benutzerdefinierten Typ als Zieltyp dienen
Typ "Pointer auf Funktion" wird erwartet
Pointer auf Methoden sind nicht verfügbar
Fehler – der Typ des Pointers auf Funktion kann nicht definiert werden
Typumwandlung wegen der privaten Vererbung nicht möglich
Die Variable mit dem Modifikator const muss beim Deklarieren initialisiert werden
Nur Methoden mit dem öffentlichen Zugriff können in einer Schnittstelle deklariert werden
Ungültige Verschachtelung einer Schnittstelle innerhalb einer anderen Schnittstelle
Eine Schnittstelle kann nur von einer anderen Schnittstelle abgeleitet werden
Eine Schnittstele wird erwartet
Die Schnittstellen unterstützen nur öffentliche Vererbung
Die Schnittstelle kann keine Mitglieder enthalten
Objekte der Schnittstelle können nicht direkt erstellt werden, verwenden Sie nur Vererbung
Ein Spezifikator kann nicht in einer Vorwärtsdeklaration verwendet werden.
Ein Ableitung aus der Klasse ist nicht möglich, da sie mit dem Spezifikator final deklariert wurde.
Eine Methode, die mit dem Spezifikator final deklariert wurde, kann nicht redefiniert werden.
Der Spezifikator final kann nur auf virtuelle Funktionen angewendet werden.
Die Methode, die durch den Spezifikator override gekennzeichnet ist, überschreibt tatsächlich keine Basisklassenfunktion.
Ein Spezifikator darf nicht bei der Definition einer Funktion, sondern nur bei einer Deklaration verwendet werden.
Der Typ nicht auf den angegebenen umgewandelt werden
Der Typ kann nicht für eine Ressource-Variable verwendet werden.
Fehler in der Projektdatei
Kann nicht als Mitglied einer union verwendet werden.
Mehrdeutige Wahl des Namens, der Verwendungskontext sollte explizit definiert werden.
Die Struktur kann nicht aus der DLL verwendet werden.
Kann keine Funktion aufrufen, die durch den Spezifikator delete deklariert wurde.
MQL4 wird nicht unterstützt. Um das Programm zu kompilieren, müssen Sie den MetaEditor aus dem Installationsverzeichnis des MetaTrader 4 verwenden.