Локальные переменные

Переменная, объявленная внутри какой-либо функции, является локальной. Область видимости локальной переменной ограничена пределами функции, внутри которой она объявлена. Локальная переменная может быть проинициализирована при помощи любого выражения. Инициализация локальной переменной производится каждый раз при вызове соответствующей функции. Локальные переменные располагаются во временной области памяти соответствующей функции.

Пример:

int somefunc()

{

int ret_code=0;

...

return(ret_code);

}

Область действия (или область видимости) переменной – это часть программы, в которой на переменную можно сослаться. Переменные, объявленные внутри блока (на внутреннем уровне), имеют областью действия блок. Область действия блок начинается объявлением переменной и заканчивается конечной правой фигурной скобкой.

Локальные переменные, объявленные в начале функции, имеют область действия блок так же, как и параметры функции, являющиеся локальными переменными. Любой блок может содержать объявления переменных. Если блоки вложены и идентификатор во внешнем блоке имеет такое же имя, как идентификатор во внутреннем блоке, идентификатор внешнего блока "невидим" (скрыт) до момента завершения работы внутреннего блока.

Пример:

void OnStart()

{

//---

int i=5; // локальная переменная функции

{

int i=10; // переменная функции

Print("В блоке i = ",i); // результат i = 10;

}

Print("Вне блока i = ",i); // результат i = 5;

}

Это означает, что пока выполняется внутренний блок, он видит значения своих собственных локальных идентификаторов, а не значения идентификаторов с идентичными именами в охватывающем блоке.

Пример:

void OnStart()

{

//---

int i=5; // локальная переменная функции

for(int i=0;i<3;i++)

Print("Внутри for i = ",i);

Print("Вне блока i = ",i);

}

/* Результат выполнения

Внутри for i = 0

Внутри for i = 1

Внутри for i = 2

Вне блока i = 5

*/

Локальные переменные, объявленные как static, имеют областью действия блок, несмотря на то, что они существуют с самого начала выполнения программы.

В каждой MQL5-программе под хранение локальных автоматически создаваемых переменных функций выделяется специальная область памяти, называемая стеком. Стек выделяется один на все функции и по умолчанию для индикаторов его размер равен 1Mb. В экспертах и скриптах размером стека можно управлять директивой компилятора #property stacksize (задает размер стека в байтах), для них по умолчанию под стек выделяется 8Mb.

Статические локальные переменные размещаются там же, где и другие статические и глобальные переменные, в специальной области памяти, существующей отдельно от стека. Динамически создаваемые переменные также используют отдельную от стека область памяти.

При каждом вызове функции для внутренних нестатических переменных отводится место на стеке. При выходе из функции память становится доступной для повторного использования.

Если из первой функции производится вызов второй функции, то та в свою очередь занимает на стеке необходимый объем под свои переменные из оставшейся стековой памяти. Таким образом при вложенных вызовах функций на стеке будет заниматься память последовательно под каждую функцию. Это может привести к нехватке памяти при очередном вызове функции, такая ситуация называется переполнением стека.

Поэтому для больших локальных данных лучше использовать динамическую память - при входе в функцию память под локальные нужды выделять в системе (new, ArrayResize()), а при выходе из функции производить освобождение памяти (delete, ArrayFree()).

Смотри также

